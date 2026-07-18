สองสนามเพราะน้ำท่วม สองขั้นตอนในการคัดเลือก และสามขั้นตอนในการโกงผลสอบข้าราชการท้องถิ่น

รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดสอบสองสนาม เพราะน้ำท่วมใหญ่
มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 ที่พัดถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและจุดศูนย์กลางการคมนาคมอย่างอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตลอดจนอีกหลายจังหวัดในภูมิภาค ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง และสถานศึกษาหลายแห่งที่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์สอบจมอยู่ใต้น้ำและได้รับความเสียหายอย่างหนัก ระบบโลจิสติกส์ถูกตัดขาดจนไม่สามารถรองรับการสัญจรของผู้คนจำนวนมหาศาลได้
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับวิกฤตในครั้งนั้น กลายเป็น "เหตุสุดวิสัย" ที่บีบบังคับให้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจัดการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568 (ซึ่งมีผู้สมัครรวมกันทั้งระบบสูงกว่า 400,000 คน) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้สมัครในพื้นที่ประสบภัย กสถ. จึงมีมติฉุกเฉินให้ "แยกสนามสอบ" ออกเป็น 2 ส่วน ทำให้เกิดไทม์ไลน์การจัดสอบแบบคู่ขนาน (Dual-Track) ขึ้น ได้แก่
สนามสอบปกติ (8 ภาค/เขต ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้): ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ตามกำหนดการเดิม คือใน วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568
เนื่องจาก 8 ภาค/เขต หรือ 8 ใน 10 จึงเรียกการสอบรอบนี้ว่ารอบ 80
สนามสอบพิเศษ (พื้นที่ภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2): เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนออกไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและสามารถฟื้นฟูสถานที่จัดสอบได้ โดยไปจัดสอบย้อนหลังใน วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
เนื่องจาก 2 ภาค/เขต หรือ 2 ใน 10 จึงเรียกการสอบรอบนี้ว่ารอบ 20
การแยกสนามสอบและตารางเวลาที่ถูกถ่างระยะห่างออกไปกว่า 2 เดือนนี้ ในมุมหนึ่งคือการแก้ปัญหาเชิงบริหารจัดการที่สมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งยวด แต่ในอีกมุมหนึ่ง "ช่องว่างของเวลา (Time-Window)" ที่เกิดขึ้นจากความโกลาหลทางธรรมชาตินี้ กลับกลายเป็นรอยรั่วขนาดใหญ่ที่ขบวนการทุจริตสอบระดับชาติฉวยโอกาสใช้เป็นช่องโหว่ในการเข้าแทรกแซงระบบฐานข้อมูล นำไปสู่การวางแผนแยกส่วนบริหารจัดการล็อกผลสอบ และเปิดช่องให้เกิดปฏิบัติการแก้ไขคะแนนย้อนหลังอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ในเวลาต่อมา และมีผลประจักษ์ชัดว่าการโกงในการสอบภาคใต้ การรับสินบนเกินจำนวนตำแหน่งที่รับได้ในภาคใต้จะมีอาการหนักกว่า
สามองค์ประกอบและสองขั้นตอนเพื่อการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่น
หากพิจารณาถึงโครงสร้างการทดสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะพบว่าโดยเนื้อแท้แล้ว แทบไม่ได้มีความแตกต่างไปจากมาตรฐานการสอบบรรจุข้าราชการพลเรือนของสำนักงาน ก.พ. เลยแม้แต่น้อย โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก เพื่อกลั่นกรองบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป)
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่ข้าราชการพึงมี อันที่จริงคือการวัดเชาว์ปัญญา (Intelligence) หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มวิชา VRNE ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ความสามารถทางถ้อยคำ (Verbal ability), ความสามารถในการให้เหตุผล (Reasoning ability), ความสามารถในเชิงตัวเลข (Numerical ability) และ ความสามารถภาษาอังกฤษ (English proficiency) โดยผู้สมัครจะต้องทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ได้มากกว่า 60% และทำคะแนนรวมในอีกสามส่วนที่เหลือให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในด่านต่อไป
ทั้งนี้เชาว์ปัญญาเป็นตัวแปรพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในเกือบทุกงาน ยิ่งงานที่มีความซับซ้อนยิ่งทำนายได้ดี สำหรับราชการไทย ภาค ก เป็นตัวแปรพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานราชการที่ดีที่สุด
องค์ประกอบที่ 2 ภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
เป็นการทดสอบข้อเขียนเชิงลึกในสายงานที่สมัคร เช่น สอบกฎหมาย การเงิน การก่อสร้าง วิชาครู โดยทั่วไปจะใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ ผู้ที่ผ่านด่านนี้ได้จะต้องทำคะแนนให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อผ่านทั้งภาค ก และ ภาค ข แล้ว กสถ. จึงจะประกาศรายชื่อให้เป็น "ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์"
องค์ประกอบที่ 3 ภาค ค (ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง)
คือการประเมินบุคคลด้วยการสัมภาษณ์ โดย กสถ. จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องเผชิญหน้ากับกรรมการสัมภาษณ์ถึง 3 คน เพื่อให้คะแนนประเมินความเหมาะสม และนำคะแนนส่วนนี้ไปรวมกับภาค ก และ ภาค ข เพื่อจัดอันดับขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ
ปริศนาแห่งการกระจายอำนาจ จาก "ท้องถิ่นจัดสอบเอง" สู่ "การทุจริตระดับชาติ"
โครงสร้างการสอบ 3 ภาคที่ดูเหมือนจะรัดกุมนี้ กลับถูกท้าทายด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชการไทย นั่นคือวาทกรรมเรื่อง "การกระจายอำนาจ (Decentralization)" กับ "ธรรมาภิบาล (Good Governance)"
แต่เดิมผู้เข้าสมัครเข้ารับราชการต้องไปสอบ ภาค ก. ที่สำนักงาน กพ. ให้ผ่านและขึ้นบัญชีไว้รอเรียกบรรจุ ภาค ก ของกพ. นั้นมีมาตรฐาน และมีผู้สอบไม่มากมาก เพราะคุณภาพการศึกษาของไทยต่ำ
ย้อนกลับไปในอดีต สมัยหนึ่งเราเคยมีความเชื่อที่ว่า การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงคือการปล่อยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล หรือ อบต. สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรได้เอง เพื่อให้ได้คนในพื้นที่ที่เข้าใจบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
แต่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นฝันร้ายด้านธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจกลายสภาพเป็น "การกระจายการทุจริต" ระบบอุปถัมภ์ การซื้อขายตำแหน่ง การล็อกสเปกให้เครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่น หรือการให้สินบนแลกกับข้อสอบ เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นและไร้การควบคุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ด้วยปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึกและกระจัดกระจายนี้เอง จึงนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายและออกคำสั่งดึงอำนาจการจัดสอบกลับเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นเจ้าภาพจัดสอบรวมกันทั้งประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานเดียว และหวังว่าจะทลายเครือข่ายมาเฟียสอบท้องถิ่นลงได้
แต่คำถามตัวโต ๆ ที่สังคมต้องร่วมกันคิดต่อจากวิกฤตการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2568 คือ ในเมื่อการดึงอำนาจมาจัดสอบรวมกันที่ส่วนกลางโดย กสถ. ไม่ได้ทำให้การทุจริตหายไป แต่กลับวิวัฒนาการไปสู่การโกงที่แนบเนียนขึ้น เป็นระบบมากขึ้น และพัวพันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถือรหัสผ่านเข้าถึงฐานข้อมูลจนเกิดกระบวนการ "ย้อนศรแก้คะแนนสอบ 2 ขั้นตอน" ระดับประเทศ
หากการให้ท้องถิ่นจัดสอบเองก็โกงกระจาย และการรวมศูนย์ให้หน่วยงานส่วนกลางของท้องถิ่น (กสถ.) จัดสอบเองก็ยังถูกแทรกแซงและโกงได้มโหฬารขนาดนี้ ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราควรโอนภารกิจการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลับไปให้หน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสูงสุดอย่าง "สำนักงาน ก.พ." เป็นผู้ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย?
สองขั้นตอนในการคัดเลือก กลไกการกรองคนเข้าสู่ระบบราชการ
แม้การสอบจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค (ก, ข, และ ค) แต่ในกระบวนการปฏิบัติงานจริงเพื่อคัดกรองผู้สมัครกว่า 4 แสนคน กสถ. ได้ออกแบบกระบวนการคัดเลือกออกเป็น "2 ขั้นตอนหลัก" ซึ่งมีช่วงเวลาและจุดประสงค์ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสอบข้อเขียนและประกาศผลคัดกรองด่านแรก (ภาค ก และ ภาค ข)
นี่คือด่านอรหันต์ที่ใช้คัดคนจำนวนมหาศาลออก กระบวนการในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
การสอบ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าสอบข้อเขียนภาค ก และ ภาค ข ในวันเดียวกัน โดยฝนรหัสและคำตอบลงบนกระดาษคำตอบแบบฝนด้วยดินสอ 2B (ซึ่งเป็นกระดาษแบบ Individualized Printing ที่พิมพ์ข้อมูลเฉพาะบุคคลและบาร์โค้ดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลง)
การประมวลผล กระดาษคำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไปสแกนด้วยเครื่องอ่าน OMR (Optical Mark Reader) เพื่อแปลงภาพเป็น Text File จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะนำไปตรวจกับไฟล์เฉลยเพื่อประมวลออกมาเป็น "ไฟล์คะแนน ภาค ก และ ภาค ข"
การตัดสิน ระบบจะคัดกรองเฉพาะผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ (เช่น ภาษาอังกฤษภาค ก ต้องเกิน 60% และวิชาอื่นต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ)
จุดสิ้นสุดขั้นตอนที่ 1 กสถ. จะทำ "การประกาศผลสอบรอบแรก" เพื่อเรียกผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด (เช่น จำนวน 55,748 ราย) ให้มาเป็น "ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาค ค"
ขั้นตอนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์และประกาศผลขึ้นบัญชีบรรจุ (ภาค ค และการรวมคะแนน)
ผู้ที่รอดพ้นจากขั้นตอนที่ 1 จะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความเหมาะสมเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความซับซ้อนในการรวมคะแนน ดังนี้
การสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องถูกประเมินโดยกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน กรรมการแต่ละคนจะฝนคะแนนประเมินลงใน "กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์" (รวม 3 ใบต่อผู้สอบ 1 คน)
การประมวลผลรวม กระดาษฝนคะแนน ภาค ค จะถูกนำไปสแกนด้วย OMR เพื่อสร้างเป็น "ไฟล์คะแนน ภาค ค" จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนนส่วนนี้ ไปบวกรวมกับไฟล์คะแนน ภาค ก และ ภาค ข จากขั้นตอนที่ 1
การตัดสินขั้นสุดท้าย ระบบจะนำคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค มาจัดเรียงลำดับที่ (Ranking) จากคะแนนมากไปหาน้อย
จุดสิ้นสุดขั้นตอนที่ 2 กสถ. จะทำ "การประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย" เพื่อขึ้นบัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามโควตาตำแหน่งที่เปิดรับ (เช่น เรียกลำดับที่ 1 ถึง 6,600 มารายงานตัวเข้ารับราชการ)
ทำไมเราต้องเข้าใจระบบ 2 ขั้นตอนนี้?
ความสำคัญของการแยกกระบวนการนี้ให้ชัดเจน ก็เพราะมันคือ "จุดชี้เป้า" ให้เห็นพฤติกรรมของอาชญากร การที่ระบบมีการประกาศผล 2 ครั้งที่แยกขาดจากกัน บังคับให้ขบวนการทุจริตไม่สามารถโกงรวดเดียวจบได้ แต่พวกเขาต้องใช้เทคนิค "การโกงแบบ 2 ขั้นตอน (Two-Step Score Correction)" เพื่อเข้าไปแทรกแซงไฟล์ประกาศผลสอบทั้ง 2 รอบให้สอดคล้องกัน ซึ่งทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลไว้อย่างมหาศาลจนนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
ไทม์ไลน์ที่ไม่ขนานของสองสนามสอบ ช่องว่างของการทุจริตเชิงระบบ
เมื่อวิกฤตอุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 บีบบังคับให้การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องหักออกเป็นสองเส้นทาง สิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่ความล่าช้าของกำหนดการ แต่คือการเกิด "ช่องว่างของเวลา (Time-Window)" ที่ทิ้งห่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ขบวนการทุจริตระดับชาติมองเห็นโอกาสทองในความไม่ขนานนี้ และใช้มันเป็นเครื่องมือในการสับหลีกเพื่อเข้าแทรกแซงฐานข้อมูลของทั้งสองสนามสอบแยกจากกันอย่างเป็นระบบ
หากนำกำหนดการของ "รอบปกติ (สนามใหญ่ 80)" และ "รอบพิเศษภาคใต้ (สนาม 20)" มาขยายดูทีละห้วงเวลา จะพบความลักลั่นที่กลายเป็นช่องโหว่ร้ายแรงดังนี้
1. ห้วงเวลาเหลื่อมล้ำของการสอบข้อเขียนและการชุบชีวิต (ภาค ก และ ภาค ข)
• สนามใหญ่ทั่วประเทศ (รอบปกติ) สอบข้อเขียนเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จำนวน 47,208 ราย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568
• สนามภาคใต้ (รอบพิเศษ) ในขณะที่ฝั่งสนามใหญ่ประกาศผลและรู้ตัวคนผ่านข้อเขียนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ฝั่งภาคใต้กลับยังไม่ได้เริ่มแจกข้อสอบด้วยซ้ำ โดยต้องรอจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จึงจะดำเนินการสอบข้อเขียนย้อนหลัง และประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 (จำนวน 8,545 ราย)
• ช่องว่างการทุจริต กรอบเวลาที่ถ่างออกจากกันกว่า 2 เดือนนี้ ทำให้ขบวนการทุจริตมีเวลาเหลือเฟือในการบริหารจัดการรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จ่ายสินบนรอบแรก พวกเขาสามารถประเมินยอดผู้ผ่านด่านแรกของสนามใหญ่จนเสร็จสิ้น จากนั้นจึงสลับโหมดมาโฟกัสเพื่อเตรียม "สั่งการคีย์แก้ไขไฟล์ประกาศผลสอบด่านแรก" ของฝั่งภาคใต้ต่อได้ทันที โดยไม่ต้องเผชิญความกดดันในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกัน 4 แสนคนในเวลาเดียวกัน
2. วงจรการสอบสัมภาษณ์ข้ามเดือน (ภาค ค)
• สนามใหญ่ทั่วประเทศ (รอบปกติ) ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์อย่างจำเพาะเจาะจงตลอดช่วง เดือนมกราคม 2569 ซึ่งส่งผลให้ไฟล์ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (Final) ออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2569
• สนามภาคใต้ (รอบพิเศษ) เดินหน้าจัดสอบสัมภาษณ์ช้ากว่าเกือบสองช่วงตัว โดยไปเริ่มดำเนินการใน เดือนมีนาคม 2569 และประกาศขึ้นบัญชีรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2569
• ช่องว่างการทุจริต ความเหลื่อมล้ำในขั้นตอนนี้สร้างโอกาสให้เกิดการทุจริตรอบสอง เนื่องจากขบวนการสามารถรับรู้ยอดโควตาตำแหน่งบรรจุรวมทั้งประเทศ (ยอดส่วนกลางที่ตั้งไว้ 6,600 อัตรา) ของฝั่งสนามใหญ่ที่นิ่งแล้ว ขบวนการจึงสามารถ "คำนวณย้อนกลับ" เพื่อล็อกอันดับที่เหลือและแทรกแซงไฟล์คะแนนสัมภาษณ์ภาค ค ของบัญชีฝั่งภาคใต้ในเดือนมีนาคมได้อย่างแม่นยำ เพื่อดันกลุ่มเป้าหมายให้เบียดเข้าสู่โควตาบรรจุสุดท้ายได้อย่างพอดิบพอดี
จุดบรรจบที่บ้านบางใหญ่ ร่องรอยที่ถูกแช่แข็งย้อนหลัง
แม้แผนการทุจริตจะถูกแบ่งเฟสการทำงานตามความไม่ขนานของไทม์ไลน์สอบ เพื่อหลบเลี่ยงการจับสังเกตของระบบป้องกันส่วนกลาง แต่จุดจบของข้อมูลเท็จทั้งหมดกลับต้องวิ่งมาลงเอยที่จุดเดียวกัน นั่นคือการนำข้อมูลไป "ตามล้างตามเช็ด" ปลอมแปลงเอกสารทางราชการย้อนหลังที่คอมพิวเตอร์บ้านบางใหญ่ จ.นนทบุรี
จนกระทั่งในวันที่ 22–23 มิถุนายน 2569 ที่ตำรวจ CIB และ ป.ป.ช. บุกเข้าทลายรัง การสืบสวนนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลจึงพบหลักฐานคาหนังคาเขาว่า มีความพยายามแก้ไขไฟล์คะแนนย้อนหลังถึง 3,000 ราย และไฟล์แก้คีย์คำตอบอีก 2,000 ราย ซึ่งหลักฐานดิจิทัลเหล่านี้ถูกทำขึ้นเพื่อพยายามแมตช์ตัวเลขให้ตรงกับไฟล์ประกาศผลที่แก้ไปล่วงหน้าแล้วทั้งสองสนามสอบ
กระดาษคำตอบ Individualized Printing และ Barcode ปราการเหล็กทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
การบริหารจัดการกระดาษคำตอบสำหรับผู้สมัครสอบกว่า 4 แสนคน เป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพขั้นสูง ซึ่งในการสอบครั้งนี้ บริษัทผู้รับจัดพิมพ์อย่าง "จันวานิช" ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Individualized Printing (การพิมพ์แบบเฉพาะบุคคล) แม้กระบวนการพิมพ์กระดาษคำตอบทีละแผ่นให้มีข้อมูลเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันเลย (Unique) จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการพิมพ์อย่างมหาศาล แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดที่ปิดตายการปลอมแปลงทางกายภาพ
ความสมบูรณ์แบบของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) กระดาษคำตอบทุกใบจะถูกพิมพ์ Barcode (บาร์โค้ด) ประจำตัวผู้สอบติดไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งพิมพ์ตัวเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบกำกับไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สอบเพียงแค่ใช้ดินสอ 2B ฝนดำทับลงไปตามตัวเลขที่ปรากฏ บาร์โค้ดนี้เปรียบเสมือน DNA ของกระดาษคำตอบที่เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ 4 ส่วนเข้าด้วยกันแบบแกะไม่ออก ได้แก่
1. รหัสประจำตัวผู้สอบ 2. รหัสที่นั่งสอบ 3. รหัสตำแหน่งที่สมัคร 4. รหัสชุดข้อสอบ
ด้วยระบบนี้ แม้ว่าผู้เข้าสอบจะความจำเสื่อม ลืมฝนรหัส ฝนผิด หรือฝนไม่ครบทั้ง 4 แถว หรือไปฝนรหัสสี่แถวตรงกับของผู้เข้าสอบคนอื่น!!! ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ในทางเทคนิคแล้ว ผู้จัดสอบและผู้พิมพ์มีข้อมูลอยู่ในมือทั้งหมดจากการจัดผังห้องสอบล่วงหน้า และสามารถ Trace back (ตรวจสอบย้อนกลับ) ได้ทันทีว่ากระดาษคำตอบแผ่นนี้เป็นของใคร อย่างไรก็ตาม ตามกติกาการสอบอันเข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใส หากผู้สอบฝนรหัสผิดหรือลืมฝน จะต้องถูกปรับตกและได้คะแนนเป็น "0" ทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น
กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ตรวจบัตรประชาชนและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากใบหน้าว่าเข้าสอบตรงกับที่นั่งสอบหรือไม่ หากกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่นี้ตรงไปตรงมา เข้มแข็ง ไม่มีการทุจริตในส่วนนี้ (เช่น ส่งคนเข้ามาสอบแทนกัน ในอดีต มีการจ้างนิสิตมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มาเข้าสอบภาค ก แทน ผู้สมัครเข้าสอบรับราชการ) กระดาษคำตอบก็ยังคงบริสุทธิ์ เนื่องจากขบวนทุจริตในครั้งนี้ ไม่มีข้อสอบรั่ว ไม่มีการสอบแทนกัน แต่มั่นใจว่าเป็น internal breach คือกรรมการจัดสอบ สามารถแก้ไขคะแนนได้เลย ทำได้สะดวกมาก เพราะเป็นเจ้าพนักงาน กลับยิ่งทำให้หลักฐานมัดแน่นมากยิ่งขึ้น เพราะมิได้เข้ามาทำให้กระบวนการจัดสอบช่วงนี้เกิดมลทินใดๆ
การปิดช่องโหว่ "คนขาดสอบ" ความเป็นมืออาชีพนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดการผู้ที่ไม่ได้มาปรากฏตัวในห้องสอบ เมื่อกรรมการคุมสอบตรวจเช็กบัตรประชาชนและพบว่ามีผู้ขาดสอบ กรรมการจะมีหน้าที่ฝนรหัสในช่อง "ขาดสอบ" ลงบนกระดาษคำตอบเฉพาะบุคคลแผ่นนั้นด้วยตนเอง และกติกาเหล็กที่สำคัญที่สุดคือ กระดาษคำตอบทุกใบ ไม่เว้นแม้แต่ใบของผู้ที่ขาดสอบ จะต้องถูกนำเข้าเครื่องอ่าน OMR (Optical Mark Reader) ทั้งหมด เพื่อบันทึกสถานะทุกแผ่นลงในระบบคอมพิวเตอร์ ป้องกันการนำกระดาษเปล่าไปเวียนใช้ใหม่
บทบาทสำคัญต่อ "นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล" (Digital Forensics) ระบบ Individualized Printing ของจันวานิชนี้เอง ที่กลายมาเป็นจุดตายและกุญแจสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่ใช้ปราบขบวนการทุจริตสอบ
เมื่อขบวนการทุจริตพยายามทำกระบวนการ "Reverse Engineering" โดยการเข้าไปแก้ไฟล์ประกาศผลและไฟล์คะแนนในคอมพิวเตอร์ที่บ้านบางใหญ่ เพื่อชุบชีวิตคนขาดสอบหรือคนฝนรหัสผิดให้กลายเป็นผู้สอบผ่าน พวกเขาทำได้เพียงแค่บิดเบือน "ข้อมูลดิจิทัล" แต่พวกเขาหมดปัญญาที่จะย้อนเวลากลับไปสร้าง "ข้อมูลทางกายภาพ"
ขบวนการนี้ไม่สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบที่มีบาร์โค้ดเฉพาะบุคคลขึ้นมาใหม่เพื่อฝนคำตอบย้อนหลังได้ เพราะกระดาษคำตอบตัวจริงทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงอย่างแน่นหนา ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และตำรวจ CIB นำ "ไฟล์คะแนนที่ถูกแก้ในคอมพิวเตอร์" มาตรวจสอบชนกับ "ภาพสแกนกระดาษคำตอบ OMR แผ่นจริง" ความขัดแย้งของข้อมูลจึงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มัดตัวผู้กระทำผิดชนิดที่ไม่มีทางหาข้อแก้ตัวทางเทคนิคใดๆ มาหักล้างได้เลย
พีระมิดมหาโกง 4.5 พันล้าน เมื่อความโลภรับเงินเกินโควตา และจุดแตกหักที่พัทลุง
ในการวิเคราะห์กระบวนการสรรหาบุคลากร เครื่องมือทางสถิติศาสตร์และกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่า Recruitment Yield Pyramid (พีระมิดอัตราผลตอบแทนการสรรหา) จะถูกนำมาใช้เพื่อดูสัดส่วนการคัดกรองผู้สมัครในแต่ละด่านจากฐานสู่ยอด ทว่าในการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี 2568 พีระมิดนี้กลับถูกนำมาอธิบาย "ขบวนการมหาโกง" มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท ที่เผยให้เห็นความล้มเหลวเชิงระบบเมื่อความโลภของขบวนการทุจริตรับเงินหน้าเสื่อเกินกว่ายอดโควตาตำแหน่งที่มีอยู่จริง จนนำไปสู่เหตุอาชญากรรมความรุนแรงในโลกกายภาพ
หากกางตัวเลขตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Forensic Analytics) เราจะเห็นพีระมิดวิปริตที่แบ่งออกเป็น 6 ชั้นความจริง ดังนี้
• ฐานพีระมิดชั้นที่ 1 (จำนวนผู้สมัคร): มีผู้สมัครสอบบรรจุทั้งสิ้นสูงถึง 400,000 คน
• พีระมิดชั้นที่ 2 (จำนวนผู้เข้าสอบจริง): มีผู้เดินทางมาสอบภาค ก และ ภาค ข รวมประมาณ 270,000 คน
• พีระมิดชั้นที่ 3 (ผู้ผ่านข้อเขียน): กสถ. ประกาศผลสอบภาค ก และ ข ผ่านเข้ามาเพื่อเรียกสัมภาษณ์ ภาค ค จำนวน 55,748 ราย
• พีระมิดชั้นที่ 4 (โควตาบรรจุจริง): ตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัครและประกาศผลคัดเลือกรอบสุดท้ายมีจำกัดเพียง 6,600 ตำแหน่ง
• พีระมิดชั้นที่ 5 (กลุ่มชุบชีวิตดิจิทัล): พบหลักฐานไฟล์คะแนนดิบที่ถูกแก้ไขย้อนหลังเพื่อให้มีรายชื่อสอบผ่านจำนวน 3,000 ราย
• ยอดพีระมิดชั้นที่ 6 (กลุ่มปลอมแปลงสมบูรณ์): พบหลักฐานการแก้ไขคีย์ไฟล์คำตอบข้อเขียนสำเร็จแล้วจำนวน 2,000 ราย
สมการเงินบาป 4.5 พันล้าน และข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ของความโลภ
ประมาณการตัวเลขค่าสินบนเบื้องต้นของสำนักงาน ปปช คือ 4.5 พันล้าน ความพินาศของขบวนการทุจริตนี้เกิดขึ้นจากตรรกะง่าย ๆ ทางคณิตศาสตร์ เมื่อขบวนการหน้าเสื่อและโบรกเกอร์เดินสายตระเวน "รับสินบน" จากเหยื่อที่อยากเป็นข้าราชการอย่างบ้าคลั่ง โดยเรียกเก็บหัวคิวรายละประมาณ 500,000 บาท ความโลภบดบังตาทำให้พวกเขาโกยยอดผู้จ่ายเงินสินบนรวมกันสูงถึง 9,000 ถึง 10,000 คน คิดเป็นเม็ดเงินทุจริตสะพัดกว่า 4,500 ล้านบาท
แต่ขบวนการนี้ลืมคำนวณข้อจำกัดของยอดพีระมิดชั้นที่ 4 ว่า โควตาเรียกบรรจุจริงมีเพียง 6,600 ตำแหน่งเท่านั้น ต่อให้ขบวนการทุจริตจะไล่เบียด ยัดไส้ หรือสั่งแก้ไขไฟล์ประกาศผลสอบจนเต็มเพดานโควตาทุกตำแหน่งอย่างไรในโลกดิจิทัล พวกเขาก็ไม่สามารถบรรจุคน 9,000-10,000 คน ลงในกล่องที่มีความจุเพียง 6,600 กล่องได้
ผลลัพธ์ทางสถิติจึงแตกตัวออกมาเป็นสมการแห่งความขัดแย้ง
1.กลุ่มจ่ายเงินแล้วชวด (ประมาณ 6,000 คน) คือกลุ่มที่จ่ายเงินสินบนไปแล้ว แต่สอบไม่ผ่าน และขบวนการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคะแนนให้ได้ทันเพราะโควตาเต็มสนิท
2. กลุ่มจ่ายเงินแล้วได้ประกาศชื่อ (3,000 คน) ในจำนวนนี้สมมุติว่ามีครึ่งหนึ่ง (1,500 คน) ที่อาจจะสอบผ่านได้ด้วยความสามารถตัวเองจริง ๆ ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง (1,500 คน) คือคนที่ถูกระบบคอมพิวเตอร์ผีสิงเข้าไปแก้อันดับและคะแนนดันให้ผ่าน ส่งผลให้คนตั้งใจสอบแบบสุจริตต้องถูกเบียดร่วงลงไปสอบตกแทน
จากโลกดิจิทัลสู่โลกนักเลง จุดแตกหักและเสียงปืนที่พัทลุง
เมื่อตัวเลขไม่ลงตัวในระบบคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์จึงระเบิดออกในโลกแห่งความจริง กลุ่มผู้เสียหายที่จ่ายเงินสินบนไปหลักแสนบาทแล้วไม่ได้งาน เริ่มตื่นรู้ว่าตนเองถูกหลอก จึงเกิดการรวมตัวออกไปทวงถามและเค้นขอเงินคืนจากกลุ่มหน้าเสื่อที่เป็นตัวกลาง
ทว่าเงินบาปหลายพันล้านบาทเมื่อกระจายเข้าสู่กระเป๋าผู้มีอิทธิพลและข้าราชการระดับสูงไปแล้ว ย่อมไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ง่าย ๆ การเจรจาทวงเงินจึงเปลี่ยนสภาพเป็นการข่มขู่คุกคาม และลุกลามไปสู่อาชญากรรมรุนแรงที่ทำลายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังเช่นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่มีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกยิงถล่มบ้านพักในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งสืบสาวราวเรื่องเชิงลึกแล้วพบว่ามีชนวนเหตุเชื่อมโยงโดยตรงมาจากการหักหลังและทวงเงินสินบนในมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้นี่เอง
พีระมิดมหาโกงชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักฐานที่สะท้อนการดัดแปลงข้อมูลเท็จทางคอมพิวเตอร์ ณ บ้านบางใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นพิมพ์เขียวที่บ่งบอกว่า เมื่อความโลภเชิงระบบวิ่งไปชนทางตันของโควตากายภาพ มันจะแปรสภาพจากร่องรอยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Digital Crime) กลายมาเป็นคดีอุกฉกรรจ์ในโลกนักเลงที่ทิ้งหลักฐานและปลอกกระสุนปืนไว้ให้เจ้าหน้าที่ตามสืบสวนต้นตอได้อย่างง่ายดายในที่สุด
สามขั้นตอนในการโกงผลสอบข้าราชการท้องถิ่น ปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอยดิจิทัล (Digital Reversed- Engineering)
เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ทุจริตในมหากาพย์สอบท้องถิ่นปี 2568 สิ่งที่น่าตื่นตะลึงที่สุดในเชิงการวิเคราะห์ระบบข้อมูล (Data Analytics) คือขบวนการนี้ไม่ได้ใช้วิธีการโกงแบบดั้งเดิมอย่างการแอบดูข้อสอบหรือนำโพยเข้าห้องสอบ แต่เป็นการทำ "วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)" โดยเดินหมากแบบ "บนลงล่าง (Top-Down)" ล็อกผลลัพธ์สุดท้ายตามรายชื่อผู้จ่ายสินบนเป็นตัวตั้ง แล้วจึงใช้ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ย้อนกระบวนการกลับมาแต่งหลักฐานทางดิจิทัลทีหลัง ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น "3 ขั้นตอนหลักของการโกง" ดังนี้
จุดตั้งต้น การรับสินบนเชิงพาณิชย์
ขบวนการหน้าเสื่อทำการรวบรวมรายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายที่ยอมจ่ายเงินสินบน แลกกับการรับประกันว่าจะต้องได้บรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอน ข้อมูลรายชื่อชุดนี้เองที่จะถูกนำไปใช้เป็นคำสั่งตั้งต้น (Input Command) ในการเจาะเข้าแทรกแซงระบบฐานข้อมูลในขั้นตอนต่อๆ ไป
ขั้นตอนที่ 1 (รอบที่ 1) ชุบชีวิตเปิดประตูผ่านด่านข้อเขียน (ภาค ก และ ภาค ข)
กระบวนการสุจริตจะต้องตรวจกระดาษคำตอบก่อนจึงจะประกาศรายชื่อ แต่ขบวนการโกงเริ่มต้น Step แรกด้วยการลัดขั้นตอน
พฤติการณ์ ขบวนการทุจริตทำการ "แก้ไขไฟล์ประกาศผลการสอบภาค ก และ ข" โดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อยัดรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ทำเนียบผู้สอบผ่านอย่างหน้าตาเฉย
เป้าหมาย เพื่อการันตีว่าคนกลุ่มนี้ (ซึ่งในความเป็นจริงมีทั้งคนที่สอบตกจริง, คนที่ขาดสอบไม่ได้เข้าห้องสอบ, หรือคนที่ฝนรหัสประจำตัวผิดจนระบบต้องปรับเป็นศูนย์) จะได้รับการ "ชุบชีวิต" ให้มีรายชื่อประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เดินหน้าเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ต่อไปได้
ขั้นตอนที่ 2 (รอบที่ 2) ล็อกโควตาการันตีบรรจุ (ภาค ค และผลรวมคะแนนขั้นสุดท้าย)
หลังจากส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เพื่อทำพิธีให้ครบตามขั้นตอนแล้ว ขบวนการจะเริ่มปฏิบัติการล็อกผลด่านสุดท้าย
พฤติการณ์ ขบวนการทำการ "แก้ไขไฟล์ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย" ในระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
เป้าหมาย ดันรายชื่อกลุ่มเหยื่อที่จ่ายเงินสินบนให้เข้าไปอยู่ในอันดับต้นๆ ของบัญชีเรียกรายงานตัว หรือเบียดเข้าสู่โควตาบรรจุจริง (จากยอดตำแหน่งว่างรวม 6,600 อัตรา) เพื่อให้บรรลุสัญญากรรมสิทธิ์เงินบาปที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 3 (รอบที่ 3) ปฏิบัติการบ้านบางใหญ่ (ตามล้างตามเช็ดสร้างเอกสารเท็จทางราชการย้อนหลัง) อย่างโฉ่งฉ่าง ประเจิดประเจ้อ ไม่แนบเนียน
นี่คือขั้นตอนที่เป็นหัวใจของพยานหลักฐานที่ตำรวจ CIB และ ป.ป.ช. บุกเข้าทลายรัง ณ บ้านพักย่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากในระบบคอมพิวเตอร์ หากมีแต่ "ไฟล์ประกาศผล" ที่ถูกแก้ไข แต่ "ไฟล์คะแนนดิบ" และ "ไฟล์คำตอบ" ด้านล่างยังคงเป็นคะแนนเดิม ระบบฐานข้อมูลจะเกิดความขัดแย้งเชิงตรรกะ (Logical Contradiction) และความแตกทันที ขบวนการนี้จึงต้องเปิดปฏิบัติการตามล้างตามเช็ดหลักฐานย้อนหลังอย่างซับซ้อน ประกอบด้วยย่อยๆ 4 จังหวะ
ศัลยกรรมไฟล์คะแนน ทำการ แก้ไขไฟล์คะแนน ภาค ก, ข และ ค ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ขยับตัวเลขสูงขึ้นจนสัมพันธ์และสอดคล้องกับไฟล์ประกาศผลสอบที่แอบแก้ไปก่อนหน้านี้ (ตรงกับที่ CIB ตรวจพบหลักฐานไฟล์แก้คะแนน 3,000 ราย)
ถอดรหัสสร้างเฉลยผี เดินหน้า สร้างไฟล์เฉลยข้อสอบของแต่ละวิชาและแต่ละชุดขึ้นมาใหม่ย้อนหลัง ให้สอดรับกับคะแนนที่ต้องการยัดไส้
ย้อมแมวภาพสแกน ทำการ พิมพ์ (Print) หรือแก้ไขข้อมูลใน Image File ของกระดาษคำตอบ ในระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพื่อแก้ไขภาพถ่ายกระดาษคำตอบให้ตรงกับคีย์เฉลยตัวใหม่
คีย์ลายนิ้วมือดิจิทัล ทำการ Key คำตอบใหม่ลงในฐานข้อมูลไฟล์คำตอบ (Text File) โดยอ้างอิงจากเฉลยผี เพื่อปลอมแปลงพฤติกรรมการฝนคำตอบของผู้สอบย้อนหลัง ให้ผลลัพธ์คำนวณออกมาได้คะแนนเป๊ะตามที่สั่งการไว้ (ตรงกับหลักฐานการแก้ไขไฟล์คำตอบ 2,000 ราย)
กำแพงสัจจะที่ย้อนศรไปแก้ไม่ได้ (The Final Crash)
แม้ว่าแผนประทุษกรรมแบบ Reverse Engineering 3 ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปอย่างแนบเนียนและอุกอาจในโลกดิจิทัล ณ บ้านบางใหญ่เพียงใด แต่ขบวนการมหาโกงนี้กลับต้องวิ่งไปชนตอและพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในโลกกายภาพ เนื่องจากพวกเขามีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จอยู่ 2 ประการ ซึ่งเปรียบเสมือนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ชี้ขาด (Crucial Test)
ติดล็อกกระดาษแผ่นจริง พวกเขาหมดปัญญาที่จะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยน "กระดาษคำตอบ OMR แผ่นจริง (Individualized Printing)" กว่า 8 แสนแผ่นที่มีบาร์โค้ดเฉพาะตัวและรอยฝนดินสอ 2B เดิม (รวมถึงใบที่กรรมการฝนว่า "ขาดสอบ") ซึ่งถูกซีลแช่แข็งและเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคง
ติดล็อกใบคะแนนฝนมือของกรรมการ พวกเขาไม่สามารถตามไปแก้ไข "กระดาษฝนคะแนนสอบสัมภาษณ์ภาค ค ตัวจริง 3 ใบ" ที่กรรมการสัมภาษณ์ฝนคะแนนดิบด้วยมือไว้ต่อหน้าผู้เข้าสอบได้ เนื่องจากหลักฐานชุดนี้ถูก ป.ป.ช. อายัดไว้ตรวจสอบทันควัน
เมื่อใดก็ตามที่พนักงานสอบสวนนำ "ไฟล์คำตอบและไฟล์คะแนนที่ถูกแก้ไขจากบ้านบางใหญ่" มาวางเทียบชน (Cross-check) กับ "กระดาษคำตอบตัวจริงและใบคะแนนสัมภาษณ์ฝนมือในห้องมั่นคง" ตัวเลขและหลักฐานจะไม่แมตช์กันทันที ความขัดแย้งที่ไม่อาจประสานกันได้ระหว่างสองโลกนี้ จึงกลายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มัดตัวผู้บงการและขบวนการทุจริตในท้ายที่สุด
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดสอบสองสนาม เพราะน้ำท่วมใหญ่
มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 ที่พัดถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและจุดศูนย์กลางการคมนาคมอย่างอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตลอดจนอีกหลายจังหวัดในภูมิภาค ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง และสถานศึกษาหลายแห่งที่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์สอบจมอยู่ใต้น้ำและได้รับความเสียหายอย่างหนัก ระบบโลจิสติกส์ถูกตัดขาดจนไม่สามารถรองรับการสัญจรของผู้คนจำนวนมหาศาลได้
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับวิกฤตในครั้งนั้น กลายเป็น "เหตุสุดวิสัย" ที่บีบบังคับให้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจัดการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568 (ซึ่งมีผู้สมัครรวมกันทั้งระบบสูงกว่า 400,000 คน) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้สมัครในพื้นที่ประสบภัย กสถ. จึงมีมติฉุกเฉินให้ "แยกสนามสอบ" ออกเป็น 2 ส่วน ทำให้เกิดไทม์ไลน์การจัดสอบแบบคู่ขนาน (Dual-Track) ขึ้น ได้แก่
สนามสอบปกติ (8 ภาค/เขต ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้): ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ตามกำหนดการเดิม คือใน วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568
เนื่องจาก 8 ภาค/เขต หรือ 8 ใน 10 จึงเรียกการสอบรอบนี้ว่ารอบ 80
สนามสอบพิเศษ (พื้นที่ภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2): เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนออกไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและสามารถฟื้นฟูสถานที่จัดสอบได้ โดยไปจัดสอบย้อนหลังใน วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
เนื่องจาก 2 ภาค/เขต หรือ 2 ใน 10 จึงเรียกการสอบรอบนี้ว่ารอบ 20
การแยกสนามสอบและตารางเวลาที่ถูกถ่างระยะห่างออกไปกว่า 2 เดือนนี้ ในมุมหนึ่งคือการแก้ปัญหาเชิงบริหารจัดการที่สมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งยวด แต่ในอีกมุมหนึ่ง "ช่องว่างของเวลา (Time-Window)" ที่เกิดขึ้นจากความโกลาหลทางธรรมชาตินี้ กลับกลายเป็นรอยรั่วขนาดใหญ่ที่ขบวนการทุจริตสอบระดับชาติฉวยโอกาสใช้เป็นช่องโหว่ในการเข้าแทรกแซงระบบฐานข้อมูล นำไปสู่การวางแผนแยกส่วนบริหารจัดการล็อกผลสอบ และเปิดช่องให้เกิดปฏิบัติการแก้ไขคะแนนย้อนหลังอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ในเวลาต่อมา และมีผลประจักษ์ชัดว่าการโกงในการสอบภาคใต้ การรับสินบนเกินจำนวนตำแหน่งที่รับได้ในภาคใต้จะมีอาการหนักกว่า
สามองค์ประกอบและสองขั้นตอนเพื่อการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่น
หากพิจารณาถึงโครงสร้างการทดสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะพบว่าโดยเนื้อแท้แล้ว แทบไม่ได้มีความแตกต่างไปจากมาตรฐานการสอบบรรจุข้าราชการพลเรือนของสำนักงาน ก.พ. เลยแม้แต่น้อย โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก เพื่อกลั่นกรองบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป)
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่ข้าราชการพึงมี อันที่จริงคือการวัดเชาว์ปัญญา (Intelligence) หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มวิชา VRNE ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ความสามารถทางถ้อยคำ (Verbal ability), ความสามารถในการให้เหตุผล (Reasoning ability), ความสามารถในเชิงตัวเลข (Numerical ability) และ ความสามารถภาษาอังกฤษ (English proficiency) โดยผู้สมัครจะต้องทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ได้มากกว่า 60% และทำคะแนนรวมในอีกสามส่วนที่เหลือให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในด่านต่อไป
ทั้งนี้เชาว์ปัญญาเป็นตัวแปรพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในเกือบทุกงาน ยิ่งงานที่มีความซับซ้อนยิ่งทำนายได้ดี สำหรับราชการไทย ภาค ก เป็นตัวแปรพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานราชการที่ดีที่สุด
องค์ประกอบที่ 2 ภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
เป็นการทดสอบข้อเขียนเชิงลึกในสายงานที่สมัคร เช่น สอบกฎหมาย การเงิน การก่อสร้าง วิชาครู โดยทั่วไปจะใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ ผู้ที่ผ่านด่านนี้ได้จะต้องทำคะแนนให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อผ่านทั้งภาค ก และ ภาค ข แล้ว กสถ. จึงจะประกาศรายชื่อให้เป็น "ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์"
องค์ประกอบที่ 3 ภาค ค (ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง)
คือการประเมินบุคคลด้วยการสัมภาษณ์ โดย กสถ. จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องเผชิญหน้ากับกรรมการสัมภาษณ์ถึง 3 คน เพื่อให้คะแนนประเมินความเหมาะสม และนำคะแนนส่วนนี้ไปรวมกับภาค ก และ ภาค ข เพื่อจัดอันดับขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ
ปริศนาแห่งการกระจายอำนาจ จาก "ท้องถิ่นจัดสอบเอง" สู่ "การทุจริตระดับชาติ"
โครงสร้างการสอบ 3 ภาคที่ดูเหมือนจะรัดกุมนี้ กลับถูกท้าทายด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชการไทย นั่นคือวาทกรรมเรื่อง "การกระจายอำนาจ (Decentralization)" กับ "ธรรมาภิบาล (Good Governance)"
แต่เดิมผู้เข้าสมัครเข้ารับราชการต้องไปสอบ ภาค ก. ที่สำนักงาน กพ. ให้ผ่านและขึ้นบัญชีไว้รอเรียกบรรจุ ภาค ก ของกพ. นั้นมีมาตรฐาน และมีผู้สอบไม่มากมาก เพราะคุณภาพการศึกษาของไทยต่ำ
ย้อนกลับไปในอดีต สมัยหนึ่งเราเคยมีความเชื่อที่ว่า การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงคือการปล่อยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล หรือ อบต. สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรได้เอง เพื่อให้ได้คนในพื้นที่ที่เข้าใจบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
แต่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นฝันร้ายด้านธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจกลายสภาพเป็น "การกระจายการทุจริต" ระบบอุปถัมภ์ การซื้อขายตำแหน่ง การล็อกสเปกให้เครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่น หรือการให้สินบนแลกกับข้อสอบ เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นและไร้การควบคุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ด้วยปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึกและกระจัดกระจายนี้เอง จึงนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายและออกคำสั่งดึงอำนาจการจัดสอบกลับเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นเจ้าภาพจัดสอบรวมกันทั้งประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานเดียว และหวังว่าจะทลายเครือข่ายมาเฟียสอบท้องถิ่นลงได้
แต่คำถามตัวโต ๆ ที่สังคมต้องร่วมกันคิดต่อจากวิกฤตการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2568 คือ ในเมื่อการดึงอำนาจมาจัดสอบรวมกันที่ส่วนกลางโดย กสถ. ไม่ได้ทำให้การทุจริตหายไป แต่กลับวิวัฒนาการไปสู่การโกงที่แนบเนียนขึ้น เป็นระบบมากขึ้น และพัวพันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถือรหัสผ่านเข้าถึงฐานข้อมูลจนเกิดกระบวนการ "ย้อนศรแก้คะแนนสอบ 2 ขั้นตอน" ระดับประเทศ
หากการให้ท้องถิ่นจัดสอบเองก็โกงกระจาย และการรวมศูนย์ให้หน่วยงานส่วนกลางของท้องถิ่น (กสถ.) จัดสอบเองก็ยังถูกแทรกแซงและโกงได้มโหฬารขนาดนี้ ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราควรโอนภารกิจการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลับไปให้หน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสูงสุดอย่าง "สำนักงาน ก.พ." เป็นผู้ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย?
สองขั้นตอนในการคัดเลือก กลไกการกรองคนเข้าสู่ระบบราชการ
แม้การสอบจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค (ก, ข, และ ค) แต่ในกระบวนการปฏิบัติงานจริงเพื่อคัดกรองผู้สมัครกว่า 4 แสนคน กสถ. ได้ออกแบบกระบวนการคัดเลือกออกเป็น "2 ขั้นตอนหลัก" ซึ่งมีช่วงเวลาและจุดประสงค์ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสอบข้อเขียนและประกาศผลคัดกรองด่านแรก (ภาค ก และ ภาค ข)
นี่คือด่านอรหันต์ที่ใช้คัดคนจำนวนมหาศาลออก กระบวนการในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
การสอบ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าสอบข้อเขียนภาค ก และ ภาค ข ในวันเดียวกัน โดยฝนรหัสและคำตอบลงบนกระดาษคำตอบแบบฝนด้วยดินสอ 2B (ซึ่งเป็นกระดาษแบบ Individualized Printing ที่พิมพ์ข้อมูลเฉพาะบุคคลและบาร์โค้ดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลง)
การประมวลผล กระดาษคำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไปสแกนด้วยเครื่องอ่าน OMR (Optical Mark Reader) เพื่อแปลงภาพเป็น Text File จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะนำไปตรวจกับไฟล์เฉลยเพื่อประมวลออกมาเป็น "ไฟล์คะแนน ภาค ก และ ภาค ข"
การตัดสิน ระบบจะคัดกรองเฉพาะผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ (เช่น ภาษาอังกฤษภาค ก ต้องเกิน 60% และวิชาอื่นต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ)
จุดสิ้นสุดขั้นตอนที่ 1 กสถ. จะทำ "การประกาศผลสอบรอบแรก" เพื่อเรียกผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด (เช่น จำนวน 55,748 ราย) ให้มาเป็น "ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาค ค"
ขั้นตอนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์และประกาศผลขึ้นบัญชีบรรจุ (ภาค ค และการรวมคะแนน)
ผู้ที่รอดพ้นจากขั้นตอนที่ 1 จะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความเหมาะสมเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความซับซ้อนในการรวมคะแนน ดังนี้
การสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องถูกประเมินโดยกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน กรรมการแต่ละคนจะฝนคะแนนประเมินลงใน "กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์" (รวม 3 ใบต่อผู้สอบ 1 คน)
การประมวลผลรวม กระดาษฝนคะแนน ภาค ค จะถูกนำไปสแกนด้วย OMR เพื่อสร้างเป็น "ไฟล์คะแนน ภาค ค" จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนนส่วนนี้ ไปบวกรวมกับไฟล์คะแนน ภาค ก และ ภาค ข จากขั้นตอนที่ 1
การตัดสินขั้นสุดท้าย ระบบจะนำคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค มาจัดเรียงลำดับที่ (Ranking) จากคะแนนมากไปหาน้อย
จุดสิ้นสุดขั้นตอนที่ 2 กสถ. จะทำ "การประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย" เพื่อขึ้นบัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามโควตาตำแหน่งที่เปิดรับ (เช่น เรียกลำดับที่ 1 ถึง 6,600 มารายงานตัวเข้ารับราชการ)
ทำไมเราต้องเข้าใจระบบ 2 ขั้นตอนนี้?
ความสำคัญของการแยกกระบวนการนี้ให้ชัดเจน ก็เพราะมันคือ "จุดชี้เป้า" ให้เห็นพฤติกรรมของอาชญากร การที่ระบบมีการประกาศผล 2 ครั้งที่แยกขาดจากกัน บังคับให้ขบวนการทุจริตไม่สามารถโกงรวดเดียวจบได้ แต่พวกเขาต้องใช้เทคนิค "การโกงแบบ 2 ขั้นตอน (Two-Step Score Correction)" เพื่อเข้าไปแทรกแซงไฟล์ประกาศผลสอบทั้ง 2 รอบให้สอดคล้องกัน ซึ่งทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลไว้อย่างมหาศาลจนนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
ไทม์ไลน์ที่ไม่ขนานของสองสนามสอบ ช่องว่างของการทุจริตเชิงระบบ
เมื่อวิกฤตอุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 บีบบังคับให้การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องหักออกเป็นสองเส้นทาง สิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่ความล่าช้าของกำหนดการ แต่คือการเกิด "ช่องว่างของเวลา (Time-Window)" ที่ทิ้งห่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ขบวนการทุจริตระดับชาติมองเห็นโอกาสทองในความไม่ขนานนี้ และใช้มันเป็นเครื่องมือในการสับหลีกเพื่อเข้าแทรกแซงฐานข้อมูลของทั้งสองสนามสอบแยกจากกันอย่างเป็นระบบ
หากนำกำหนดการของ "รอบปกติ (สนามใหญ่ 80)" และ "รอบพิเศษภาคใต้ (สนาม 20)" มาขยายดูทีละห้วงเวลา จะพบความลักลั่นที่กลายเป็นช่องโหว่ร้ายแรงดังนี้
1. ห้วงเวลาเหลื่อมล้ำของการสอบข้อเขียนและการชุบชีวิต (ภาค ก และ ภาค ข)
• สนามใหญ่ทั่วประเทศ (รอบปกติ) สอบข้อเขียนเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จำนวน 47,208 ราย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568
• สนามภาคใต้ (รอบพิเศษ) ในขณะที่ฝั่งสนามใหญ่ประกาศผลและรู้ตัวคนผ่านข้อเขียนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ฝั่งภาคใต้กลับยังไม่ได้เริ่มแจกข้อสอบด้วยซ้ำ โดยต้องรอจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จึงจะดำเนินการสอบข้อเขียนย้อนหลัง และประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 (จำนวน 8,545 ราย)
• ช่องว่างการทุจริต กรอบเวลาที่ถ่างออกจากกันกว่า 2 เดือนนี้ ทำให้ขบวนการทุจริตมีเวลาเหลือเฟือในการบริหารจัดการรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จ่ายสินบนรอบแรก พวกเขาสามารถประเมินยอดผู้ผ่านด่านแรกของสนามใหญ่จนเสร็จสิ้น จากนั้นจึงสลับโหมดมาโฟกัสเพื่อเตรียม "สั่งการคีย์แก้ไขไฟล์ประกาศผลสอบด่านแรก" ของฝั่งภาคใต้ต่อได้ทันที โดยไม่ต้องเผชิญความกดดันในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกัน 4 แสนคนในเวลาเดียวกัน
2. วงจรการสอบสัมภาษณ์ข้ามเดือน (ภาค ค)
• สนามใหญ่ทั่วประเทศ (รอบปกติ) ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์อย่างจำเพาะเจาะจงตลอดช่วง เดือนมกราคม 2569 ซึ่งส่งผลให้ไฟล์ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (Final) ออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2569
• สนามภาคใต้ (รอบพิเศษ) เดินหน้าจัดสอบสัมภาษณ์ช้ากว่าเกือบสองช่วงตัว โดยไปเริ่มดำเนินการใน เดือนมีนาคม 2569 และประกาศขึ้นบัญชีรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2569
• ช่องว่างการทุจริต ความเหลื่อมล้ำในขั้นตอนนี้สร้างโอกาสให้เกิดการทุจริตรอบสอง เนื่องจากขบวนการสามารถรับรู้ยอดโควตาตำแหน่งบรรจุรวมทั้งประเทศ (ยอดส่วนกลางที่ตั้งไว้ 6,600 อัตรา) ของฝั่งสนามใหญ่ที่นิ่งแล้ว ขบวนการจึงสามารถ "คำนวณย้อนกลับ" เพื่อล็อกอันดับที่เหลือและแทรกแซงไฟล์คะแนนสัมภาษณ์ภาค ค ของบัญชีฝั่งภาคใต้ในเดือนมีนาคมได้อย่างแม่นยำ เพื่อดันกลุ่มเป้าหมายให้เบียดเข้าสู่โควตาบรรจุสุดท้ายได้อย่างพอดิบพอดี
จุดบรรจบที่บ้านบางใหญ่ ร่องรอยที่ถูกแช่แข็งย้อนหลัง
แม้แผนการทุจริตจะถูกแบ่งเฟสการทำงานตามความไม่ขนานของไทม์ไลน์สอบ เพื่อหลบเลี่ยงการจับสังเกตของระบบป้องกันส่วนกลาง แต่จุดจบของข้อมูลเท็จทั้งหมดกลับต้องวิ่งมาลงเอยที่จุดเดียวกัน นั่นคือการนำข้อมูลไป "ตามล้างตามเช็ด" ปลอมแปลงเอกสารทางราชการย้อนหลังที่คอมพิวเตอร์บ้านบางใหญ่ จ.นนทบุรี
จนกระทั่งในวันที่ 22–23 มิถุนายน 2569 ที่ตำรวจ CIB และ ป.ป.ช. บุกเข้าทลายรัง การสืบสวนนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลจึงพบหลักฐานคาหนังคาเขาว่า มีความพยายามแก้ไขไฟล์คะแนนย้อนหลังถึง 3,000 ราย และไฟล์แก้คีย์คำตอบอีก 2,000 ราย ซึ่งหลักฐานดิจิทัลเหล่านี้ถูกทำขึ้นเพื่อพยายามแมตช์ตัวเลขให้ตรงกับไฟล์ประกาศผลที่แก้ไปล่วงหน้าแล้วทั้งสองสนามสอบ
กระดาษคำตอบ Individualized Printing และ Barcode ปราการเหล็กทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
การบริหารจัดการกระดาษคำตอบสำหรับผู้สมัครสอบกว่า 4 แสนคน เป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพขั้นสูง ซึ่งในการสอบครั้งนี้ บริษัทผู้รับจัดพิมพ์อย่าง "จันวานิช" ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Individualized Printing (การพิมพ์แบบเฉพาะบุคคล) แม้กระบวนการพิมพ์กระดาษคำตอบทีละแผ่นให้มีข้อมูลเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันเลย (Unique) จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการพิมพ์อย่างมหาศาล แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดที่ปิดตายการปลอมแปลงทางกายภาพ
ความสมบูรณ์แบบของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) กระดาษคำตอบทุกใบจะถูกพิมพ์ Barcode (บาร์โค้ด) ประจำตัวผู้สอบติดไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งพิมพ์ตัวเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบกำกับไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สอบเพียงแค่ใช้ดินสอ 2B ฝนดำทับลงไปตามตัวเลขที่ปรากฏ บาร์โค้ดนี้เปรียบเสมือน DNA ของกระดาษคำตอบที่เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ 4 ส่วนเข้าด้วยกันแบบแกะไม่ออก ได้แก่
1. รหัสประจำตัวผู้สอบ 2. รหัสที่นั่งสอบ 3. รหัสตำแหน่งที่สมัคร 4. รหัสชุดข้อสอบ
ด้วยระบบนี้ แม้ว่าผู้เข้าสอบจะความจำเสื่อม ลืมฝนรหัส ฝนผิด หรือฝนไม่ครบทั้ง 4 แถว หรือไปฝนรหัสสี่แถวตรงกับของผู้เข้าสอบคนอื่น!!! ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ในทางเทคนิคแล้ว ผู้จัดสอบและผู้พิมพ์มีข้อมูลอยู่ในมือทั้งหมดจากการจัดผังห้องสอบล่วงหน้า และสามารถ Trace back (ตรวจสอบย้อนกลับ) ได้ทันทีว่ากระดาษคำตอบแผ่นนี้เป็นของใคร อย่างไรก็ตาม ตามกติกาการสอบอันเข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใส หากผู้สอบฝนรหัสผิดหรือลืมฝน จะต้องถูกปรับตกและได้คะแนนเป็น "0" ทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น
กรรมการคุมสอบมีหน้าที่ตรวจบัตรประชาชนและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากใบหน้าว่าเข้าสอบตรงกับที่นั่งสอบหรือไม่ หากกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่นี้ตรงไปตรงมา เข้มแข็ง ไม่มีการทุจริตในส่วนนี้ (เช่น ส่งคนเข้ามาสอบแทนกัน ในอดีต มีการจ้างนิสิตมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มาเข้าสอบภาค ก แทน ผู้สมัครเข้าสอบรับราชการ) กระดาษคำตอบก็ยังคงบริสุทธิ์ เนื่องจากขบวนทุจริตในครั้งนี้ ไม่มีข้อสอบรั่ว ไม่มีการสอบแทนกัน แต่มั่นใจว่าเป็น internal breach คือกรรมการจัดสอบ สามารถแก้ไขคะแนนได้เลย ทำได้สะดวกมาก เพราะเป็นเจ้าพนักงาน กลับยิ่งทำให้หลักฐานมัดแน่นมากยิ่งขึ้น เพราะมิได้เข้ามาทำให้กระบวนการจัดสอบช่วงนี้เกิดมลทินใดๆ
การปิดช่องโหว่ "คนขาดสอบ" ความเป็นมืออาชีพนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดการผู้ที่ไม่ได้มาปรากฏตัวในห้องสอบ เมื่อกรรมการคุมสอบตรวจเช็กบัตรประชาชนและพบว่ามีผู้ขาดสอบ กรรมการจะมีหน้าที่ฝนรหัสในช่อง "ขาดสอบ" ลงบนกระดาษคำตอบเฉพาะบุคคลแผ่นนั้นด้วยตนเอง และกติกาเหล็กที่สำคัญที่สุดคือ กระดาษคำตอบทุกใบ ไม่เว้นแม้แต่ใบของผู้ที่ขาดสอบ จะต้องถูกนำเข้าเครื่องอ่าน OMR (Optical Mark Reader) ทั้งหมด เพื่อบันทึกสถานะทุกแผ่นลงในระบบคอมพิวเตอร์ ป้องกันการนำกระดาษเปล่าไปเวียนใช้ใหม่
บทบาทสำคัญต่อ "นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล" (Digital Forensics) ระบบ Individualized Printing ของจันวานิชนี้เอง ที่กลายมาเป็นจุดตายและกุญแจสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่ใช้ปราบขบวนการทุจริตสอบ
เมื่อขบวนการทุจริตพยายามทำกระบวนการ "Reverse Engineering" โดยการเข้าไปแก้ไฟล์ประกาศผลและไฟล์คะแนนในคอมพิวเตอร์ที่บ้านบางใหญ่ เพื่อชุบชีวิตคนขาดสอบหรือคนฝนรหัสผิดให้กลายเป็นผู้สอบผ่าน พวกเขาทำได้เพียงแค่บิดเบือน "ข้อมูลดิจิทัล" แต่พวกเขาหมดปัญญาที่จะย้อนเวลากลับไปสร้าง "ข้อมูลทางกายภาพ"
ขบวนการนี้ไม่สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบที่มีบาร์โค้ดเฉพาะบุคคลขึ้นมาใหม่เพื่อฝนคำตอบย้อนหลังได้ เพราะกระดาษคำตอบตัวจริงทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงอย่างแน่นหนา ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และตำรวจ CIB นำ "ไฟล์คะแนนที่ถูกแก้ในคอมพิวเตอร์" มาตรวจสอบชนกับ "ภาพสแกนกระดาษคำตอบ OMR แผ่นจริง" ความขัดแย้งของข้อมูลจึงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มัดตัวผู้กระทำผิดชนิดที่ไม่มีทางหาข้อแก้ตัวทางเทคนิคใดๆ มาหักล้างได้เลย
พีระมิดมหาโกง 4.5 พันล้าน เมื่อความโลภรับเงินเกินโควตา และจุดแตกหักที่พัทลุง
ในการวิเคราะห์กระบวนการสรรหาบุคลากร เครื่องมือทางสถิติศาสตร์และกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่า Recruitment Yield Pyramid (พีระมิดอัตราผลตอบแทนการสรรหา) จะถูกนำมาใช้เพื่อดูสัดส่วนการคัดกรองผู้สมัครในแต่ละด่านจากฐานสู่ยอด ทว่าในการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี 2568 พีระมิดนี้กลับถูกนำมาอธิบาย "ขบวนการมหาโกง" มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท ที่เผยให้เห็นความล้มเหลวเชิงระบบเมื่อความโลภของขบวนการทุจริตรับเงินหน้าเสื่อเกินกว่ายอดโควตาตำแหน่งที่มีอยู่จริง จนนำไปสู่เหตุอาชญากรรมความรุนแรงในโลกกายภาพ
หากกางตัวเลขตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Forensic Analytics) เราจะเห็นพีระมิดวิปริตที่แบ่งออกเป็น 6 ชั้นความจริง ดังนี้
• ฐานพีระมิดชั้นที่ 1 (จำนวนผู้สมัคร): มีผู้สมัครสอบบรรจุทั้งสิ้นสูงถึง 400,000 คน
• พีระมิดชั้นที่ 2 (จำนวนผู้เข้าสอบจริง): มีผู้เดินทางมาสอบภาค ก และ ภาค ข รวมประมาณ 270,000 คน
• พีระมิดชั้นที่ 3 (ผู้ผ่านข้อเขียน): กสถ. ประกาศผลสอบภาค ก และ ข ผ่านเข้ามาเพื่อเรียกสัมภาษณ์ ภาค ค จำนวน 55,748 ราย
• พีระมิดชั้นที่ 4 (โควตาบรรจุจริง): ตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัครและประกาศผลคัดเลือกรอบสุดท้ายมีจำกัดเพียง 6,600 ตำแหน่ง
• พีระมิดชั้นที่ 5 (กลุ่มชุบชีวิตดิจิทัล): พบหลักฐานไฟล์คะแนนดิบที่ถูกแก้ไขย้อนหลังเพื่อให้มีรายชื่อสอบผ่านจำนวน 3,000 ราย
• ยอดพีระมิดชั้นที่ 6 (กลุ่มปลอมแปลงสมบูรณ์): พบหลักฐานการแก้ไขคีย์ไฟล์คำตอบข้อเขียนสำเร็จแล้วจำนวน 2,000 ราย
สมการเงินบาป 4.5 พันล้าน และข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ของความโลภ
ประมาณการตัวเลขค่าสินบนเบื้องต้นของสำนักงาน ปปช คือ 4.5 พันล้าน ความพินาศของขบวนการทุจริตนี้เกิดขึ้นจากตรรกะง่าย ๆ ทางคณิตศาสตร์ เมื่อขบวนการหน้าเสื่อและโบรกเกอร์เดินสายตระเวน "รับสินบน" จากเหยื่อที่อยากเป็นข้าราชการอย่างบ้าคลั่ง โดยเรียกเก็บหัวคิวรายละประมาณ 500,000 บาท ความโลภบดบังตาทำให้พวกเขาโกยยอดผู้จ่ายเงินสินบนรวมกันสูงถึง 9,000 ถึง 10,000 คน คิดเป็นเม็ดเงินทุจริตสะพัดกว่า 4,500 ล้านบาท
แต่ขบวนการนี้ลืมคำนวณข้อจำกัดของยอดพีระมิดชั้นที่ 4 ว่า โควตาเรียกบรรจุจริงมีเพียง 6,600 ตำแหน่งเท่านั้น ต่อให้ขบวนการทุจริตจะไล่เบียด ยัดไส้ หรือสั่งแก้ไขไฟล์ประกาศผลสอบจนเต็มเพดานโควตาทุกตำแหน่งอย่างไรในโลกดิจิทัล พวกเขาก็ไม่สามารถบรรจุคน 9,000-10,000 คน ลงในกล่องที่มีความจุเพียง 6,600 กล่องได้
ผลลัพธ์ทางสถิติจึงแตกตัวออกมาเป็นสมการแห่งความขัดแย้ง
1.กลุ่มจ่ายเงินแล้วชวด (ประมาณ 6,000 คน) คือกลุ่มที่จ่ายเงินสินบนไปแล้ว แต่สอบไม่ผ่าน และขบวนการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคะแนนให้ได้ทันเพราะโควตาเต็มสนิท
2. กลุ่มจ่ายเงินแล้วได้ประกาศชื่อ (3,000 คน) ในจำนวนนี้สมมุติว่ามีครึ่งหนึ่ง (1,500 คน) ที่อาจจะสอบผ่านได้ด้วยความสามารถตัวเองจริง ๆ ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง (1,500 คน) คือคนที่ถูกระบบคอมพิวเตอร์ผีสิงเข้าไปแก้อันดับและคะแนนดันให้ผ่าน ส่งผลให้คนตั้งใจสอบแบบสุจริตต้องถูกเบียดร่วงลงไปสอบตกแทน
จากโลกดิจิทัลสู่โลกนักเลง จุดแตกหักและเสียงปืนที่พัทลุง
เมื่อตัวเลขไม่ลงตัวในระบบคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์จึงระเบิดออกในโลกแห่งความจริง กลุ่มผู้เสียหายที่จ่ายเงินสินบนไปหลักแสนบาทแล้วไม่ได้งาน เริ่มตื่นรู้ว่าตนเองถูกหลอก จึงเกิดการรวมตัวออกไปทวงถามและเค้นขอเงินคืนจากกลุ่มหน้าเสื่อที่เป็นตัวกลาง
ทว่าเงินบาปหลายพันล้านบาทเมื่อกระจายเข้าสู่กระเป๋าผู้มีอิทธิพลและข้าราชการระดับสูงไปแล้ว ย่อมไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ง่าย ๆ การเจรจาทวงเงินจึงเปลี่ยนสภาพเป็นการข่มขู่คุกคาม และลุกลามไปสู่อาชญากรรมรุนแรงที่ทำลายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังเช่นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่มีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกยิงถล่มบ้านพักในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งสืบสาวราวเรื่องเชิงลึกแล้วพบว่ามีชนวนเหตุเชื่อมโยงโดยตรงมาจากการหักหลังและทวงเงินสินบนในมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้นี่เอง
พีระมิดมหาโกงชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักฐานที่สะท้อนการดัดแปลงข้อมูลเท็จทางคอมพิวเตอร์ ณ บ้านบางใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นพิมพ์เขียวที่บ่งบอกว่า เมื่อความโลภเชิงระบบวิ่งไปชนทางตันของโควตากายภาพ มันจะแปรสภาพจากร่องรอยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Digital Crime) กลายมาเป็นคดีอุกฉกรรจ์ในโลกนักเลงที่ทิ้งหลักฐานและปลอกกระสุนปืนไว้ให้เจ้าหน้าที่ตามสืบสวนต้นตอได้อย่างง่ายดายในที่สุด
สามขั้นตอนในการโกงผลสอบข้าราชการท้องถิ่น ปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอยดิจิทัล (Digital Reversed- Engineering)
เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ทุจริตในมหากาพย์สอบท้องถิ่นปี 2568 สิ่งที่น่าตื่นตะลึงที่สุดในเชิงการวิเคราะห์ระบบข้อมูล (Data Analytics) คือขบวนการนี้ไม่ได้ใช้วิธีการโกงแบบดั้งเดิมอย่างการแอบดูข้อสอบหรือนำโพยเข้าห้องสอบ แต่เป็นการทำ "วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)" โดยเดินหมากแบบ "บนลงล่าง (Top-Down)" ล็อกผลลัพธ์สุดท้ายตามรายชื่อผู้จ่ายสินบนเป็นตัวตั้ง แล้วจึงใช้ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ย้อนกระบวนการกลับมาแต่งหลักฐานทางดิจิทัลทีหลัง ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น "3 ขั้นตอนหลักของการโกง" ดังนี้
จุดตั้งต้น การรับสินบนเชิงพาณิชย์
ขบวนการหน้าเสื่อทำการรวบรวมรายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายที่ยอมจ่ายเงินสินบน แลกกับการรับประกันว่าจะต้องได้บรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอน ข้อมูลรายชื่อชุดนี้เองที่จะถูกนำไปใช้เป็นคำสั่งตั้งต้น (Input Command) ในการเจาะเข้าแทรกแซงระบบฐานข้อมูลในขั้นตอนต่อๆ ไป
ขั้นตอนที่ 1 (รอบที่ 1) ชุบชีวิตเปิดประตูผ่านด่านข้อเขียน (ภาค ก และ ภาค ข)
กระบวนการสุจริตจะต้องตรวจกระดาษคำตอบก่อนจึงจะประกาศรายชื่อ แต่ขบวนการโกงเริ่มต้น Step แรกด้วยการลัดขั้นตอน
พฤติการณ์ ขบวนการทุจริตทำการ "แก้ไขไฟล์ประกาศผลการสอบภาค ก และ ข" โดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อยัดรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ทำเนียบผู้สอบผ่านอย่างหน้าตาเฉย
เป้าหมาย เพื่อการันตีว่าคนกลุ่มนี้ (ซึ่งในความเป็นจริงมีทั้งคนที่สอบตกจริง, คนที่ขาดสอบไม่ได้เข้าห้องสอบ, หรือคนที่ฝนรหัสประจำตัวผิดจนระบบต้องปรับเป็นศูนย์) จะได้รับการ "ชุบชีวิต" ให้มีรายชื่อประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เดินหน้าเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ต่อไปได้
ขั้นตอนที่ 2 (รอบที่ 2) ล็อกโควตาการันตีบรรจุ (ภาค ค และผลรวมคะแนนขั้นสุดท้าย)
หลังจากส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เพื่อทำพิธีให้ครบตามขั้นตอนแล้ว ขบวนการจะเริ่มปฏิบัติการล็อกผลด่านสุดท้าย
พฤติการณ์ ขบวนการทำการ "แก้ไขไฟล์ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย" ในระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
เป้าหมาย ดันรายชื่อกลุ่มเหยื่อที่จ่ายเงินสินบนให้เข้าไปอยู่ในอันดับต้นๆ ของบัญชีเรียกรายงานตัว หรือเบียดเข้าสู่โควตาบรรจุจริง (จากยอดตำแหน่งว่างรวม 6,600 อัตรา) เพื่อให้บรรลุสัญญากรรมสิทธิ์เงินบาปที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 3 (รอบที่ 3) ปฏิบัติการบ้านบางใหญ่ (ตามล้างตามเช็ดสร้างเอกสารเท็จทางราชการย้อนหลัง) อย่างโฉ่งฉ่าง ประเจิดประเจ้อ ไม่แนบเนียน
นี่คือขั้นตอนที่เป็นหัวใจของพยานหลักฐานที่ตำรวจ CIB และ ป.ป.ช. บุกเข้าทลายรัง ณ บ้านพักย่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากในระบบคอมพิวเตอร์ หากมีแต่ "ไฟล์ประกาศผล" ที่ถูกแก้ไข แต่ "ไฟล์คะแนนดิบ" และ "ไฟล์คำตอบ" ด้านล่างยังคงเป็นคะแนนเดิม ระบบฐานข้อมูลจะเกิดความขัดแย้งเชิงตรรกะ (Logical Contradiction) และความแตกทันที ขบวนการนี้จึงต้องเปิดปฏิบัติการตามล้างตามเช็ดหลักฐานย้อนหลังอย่างซับซ้อน ประกอบด้วยย่อยๆ 4 จังหวะ
ศัลยกรรมไฟล์คะแนน ทำการ แก้ไขไฟล์คะแนน ภาค ก, ข และ ค ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ขยับตัวเลขสูงขึ้นจนสัมพันธ์และสอดคล้องกับไฟล์ประกาศผลสอบที่แอบแก้ไปก่อนหน้านี้ (ตรงกับที่ CIB ตรวจพบหลักฐานไฟล์แก้คะแนน 3,000 ราย)
ถอดรหัสสร้างเฉลยผี เดินหน้า สร้างไฟล์เฉลยข้อสอบของแต่ละวิชาและแต่ละชุดขึ้นมาใหม่ย้อนหลัง ให้สอดรับกับคะแนนที่ต้องการยัดไส้
ย้อมแมวภาพสแกน ทำการ พิมพ์ (Print) หรือแก้ไขข้อมูลใน Image File ของกระดาษคำตอบ ในระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพื่อแก้ไขภาพถ่ายกระดาษคำตอบให้ตรงกับคีย์เฉลยตัวใหม่
คีย์ลายนิ้วมือดิจิทัล ทำการ Key คำตอบใหม่ลงในฐานข้อมูลไฟล์คำตอบ (Text File) โดยอ้างอิงจากเฉลยผี เพื่อปลอมแปลงพฤติกรรมการฝนคำตอบของผู้สอบย้อนหลัง ให้ผลลัพธ์คำนวณออกมาได้คะแนนเป๊ะตามที่สั่งการไว้ (ตรงกับหลักฐานการแก้ไขไฟล์คำตอบ 2,000 ราย)
กำแพงสัจจะที่ย้อนศรไปแก้ไม่ได้ (The Final Crash)
แม้ว่าแผนประทุษกรรมแบบ Reverse Engineering 3 ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปอย่างแนบเนียนและอุกอาจในโลกดิจิทัล ณ บ้านบางใหญ่เพียงใด แต่ขบวนการมหาโกงนี้กลับต้องวิ่งไปชนตอและพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในโลกกายภาพ เนื่องจากพวกเขามีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จอยู่ 2 ประการ ซึ่งเปรียบเสมือนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ชี้ขาด (Crucial Test)
ติดล็อกกระดาษแผ่นจริง พวกเขาหมดปัญญาที่จะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยน "กระดาษคำตอบ OMR แผ่นจริง (Individualized Printing)" กว่า 8 แสนแผ่นที่มีบาร์โค้ดเฉพาะตัวและรอยฝนดินสอ 2B เดิม (รวมถึงใบที่กรรมการฝนว่า "ขาดสอบ") ซึ่งถูกซีลแช่แข็งและเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคง
ติดล็อกใบคะแนนฝนมือของกรรมการ พวกเขาไม่สามารถตามไปแก้ไข "กระดาษฝนคะแนนสอบสัมภาษณ์ภาค ค ตัวจริง 3 ใบ" ที่กรรมการสัมภาษณ์ฝนคะแนนดิบด้วยมือไว้ต่อหน้าผู้เข้าสอบได้ เนื่องจากหลักฐานชุดนี้ถูก ป.ป.ช. อายัดไว้ตรวจสอบทันควัน
เมื่อใดก็ตามที่พนักงานสอบสวนนำ "ไฟล์คำตอบและไฟล์คะแนนที่ถูกแก้ไขจากบ้านบางใหญ่" มาวางเทียบชน (Cross-check) กับ "กระดาษคำตอบตัวจริงและใบคะแนนสัมภาษณ์ฝนมือในห้องมั่นคง" ตัวเลขและหลักฐานจะไม่แมตช์กันทันที ความขัดแย้งที่ไม่อาจประสานกันได้ระหว่างสองโลกนี้ จึงกลายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มัดตัวผู้บงการและขบวนการทุจริตในท้ายที่สุด