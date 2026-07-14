หกเหตุผลที่ ป.ป.ช. ต้อง “กัน ผอ.สำนักทดสอบ มศว” เพื่อล้างบางมาเฟียมหาดไทยที่โกงสอบท้องถิ่น

รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในห่วงโซ่อาชญากรรมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 สิ่งที่พนักงานสอบสวนจำต้องแยกแยะให้ขาดคือ “ระหว่างอาชญากรโดยสันดาน กับ นักวิชาการที่อ่อนโลก”
การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงตัดชื่ออธิการบดี มศว ออกจากคดีเนื่องจากมีการมอบอำนาจโดยชอบ ทำให้สปอตไลท์ทุกดวงสาดส่องไปที่ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบ มศว ในฐานะผู้ลงนามร่วมในประกาศผลเจ้าปัญหา ทว่า ในแง่ยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวน การดันทุรังฟ้องเรืองเดชในฐานะตัวการร่วมเพื่อเอาคนไปขังคุกเพิ่มอีกหนึ่งคน อาจเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่ทำให้ “เสือสิงห์กระทิงแรด” ในกระทรวง มหาดไทยตลอดจนนักการเมืองชั่วเบื้องหลังลอยนวล
และนี่คือ 5 เหตุผลเชิงประจักษ์ว่า เหตุใดพนักงานสอบสวนที่ฉลาด จึงควร “กัน ผอ.สำนักทดสอบ มศว ไว้เป็นพยานปากเอก” เพื่อใช้เป็นหัวเจาะทะลวงไปให้ถึง Mastermind เบื้องหลังขบวนการมหาโกงนี้
หนึ่ง ไก่อ่อนวิชาการ ในกับดัก TOR อาบยาพิษที่มหาวิทยาลัยชั้นนำพากันเบือนหน้าหนี
ข้อเท็จจริงประการแรกชี้ชัดว่า ผอ. สำนัก คือตัวแทนของอาจารย์มหาวิทยาลัยประเภท “เรียนเก่งแต่อ่อนโลก” เขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทางราชการพอที่จะอ่านความผิดปกติในเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่จงใจเปิดช่องโหว่ด้าน Data Security ไว้อย่างน่าเกลียด ด้วยการระบุให้ส่งมอบไฟล์คะแนนดิบ ไฟล์ภาพกระดาษคำตอบ ผ่านทาง Flash Drive โดยไม่มีการเข้ารหัส (Encryption) หรือการทำ Hash Value เพื่อล็อกให้เป็น Read-Only File
ความหละหลวมที่ดูเหมือนอุบัติเหตุนี้ แท้จริงแล้วคือ “ความตั้งใจเชิงนโยบาย” เพื่อให้ขบวนการวงในสามารถนำไฟล์คะแนนไปศัลยกรรมต่อได้ง่ายในภายหลัง ซึ่งความผิดปกตินี้ร้ายแรงจนมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีประสบการณ์จัดสอบระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น มสธ., ธรรมศาสตร์, รามคำแหง หรือจุฬาฯ ต่างมองทะลุและพร้อมใจกัน “ไม่เข้าร่วมการประกวดราคา (e-bidding)” ทิ้งให้ มศว ภายใต้การนำของเรืองเดชเดินเข้ากับดักนี้ไปเพียงลำพังด้วยความไร้เดียงสา
สอง พยานวัตถุในแชท Line หลักฐานการปฏิเสธสินบนและการแทรกแซงข้อสอบและผลสอบ
เรืองเดชไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดที่มีเจตนาโกงมาแต่ต้น หลักฐานสำคัญที่เขาควรส่งมอบให้ ป.ป.ช. ไปคือ บันทึกภาพหน้าจอแอปพลิเคชัน Line ที่แสดงให้เห็นร่องรอยการกดดันและแทรกแซงจากฝั่ง สถ. และ กสถ. ตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบ โดยมีการสั่งให้ปรับลดความยากของข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษลงจนเหลือระดับต่ำเตี้ยเรี่ยดิน (เช่น ข้อสอบเติมคำว่า My name .... John. ซึ่งมีมาตรฐานแค่เด็กประถมศึกษาปีที่ 1) อันเป็นความพยายามที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มเด็กเส้น
ที่สำคัญที่สุด ถ้าหากมีแชท Line ดังกล่าวปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ขบวนการฝั่งมหาดไทยได้พยายามหย่อนผลประโยชน์และเงินสินบนล่อใจเพื่อขอแก้คะแนน แต่ผอ. สำนัก ได้แสดงจุดยืนปฏิเสธไปทั้งหมด พฤติการณ์นี้พิสูจน์ "ความบริสุทธิ์ของเจตนา" (Lack of Criminal Intent) ว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเค้กก้อนนี้ ผอ. สำนักทดสอบ มศว ก็จะรอดปลอดภัย 100% หากมีหลักฐานชิ้นหลุดประจักษ์ออกมา
สาม บ้านบางใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการทุจริตที่มีแต่คนของ สถ. 100%
เมื่อลงลึกไปถึง "สถานที่เกิดเหตุ" (Scene of Crime) ในการศัลยกรรมไฟล์คะแนน นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลชี้ชัดว่า การแก้ไขข้อมูลดิบเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในย่านบางใหญ่ ซึ่งจากการบุกทลายและสืบสวนพบว่า ตัวแสดง (Actors) ทั้งหมดในบ้านหลังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนนั่งแก้ไขไฟล์ หรือคนหิ้ว External Hard Disk Drive กระทั่งเจ้าของสถานที่ ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของกรม สถ. ทั้งสิ้น ไม่มีบุคลากรหรืออาจารย์จาก มศว เข้าไปเหยียบแม้แต่คนเดียว
รวมไปถึงเครือข่ายนายหน้าเดินสายเก็บเงินทั่วประเทศก็เป็นคนของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด เช่น ปลัดจังหวัด ในทางโครงสร้างอำนาจ ผอ. สำนัก หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยย่อมไม่มีอำนาจ บารมี หรืออิทธิพลใด ๆ ที่จะไปสั่งการข้าราชการสายสิงห์ดำสิงห์แดงหรือเสือสิงห์กระทิงแรดเหล่านั้นได้เลย
สี่ กระดาษคำตอบในห้องมั่นคง กุญแจไขความจริงผ่าน Data Matching
พยานวัตถุที่ซื่อสัตย์ที่สุดในคดีนี้คือ "กระดาษคำตอบดิบ" ของผู้สมัครสอบทุกคนที่ยังคงนอนสงบนิ่งอย่างบริสุทธิ์อยู่ในห้องมั่นคง ซึ่งปัจจุบันถูก ป.ป.ช. อายัดไว้เรียบร้อยแล้ว กุญแจที่จะพิสูจน์ความจริงตรงนี้ง่ายมาก เพียงแค่นำกระดาษคำตอบเหล่านั้นมา Scan เพื่อรันคะแนนใหม่ทั้งหมด จากนั้นนำผลลัพธ์มาทำ "Data Matching" ชนกับไฟล์คะแนน 3 ชุด
•หากผลการตรวจใหม่ ไม่ตรง กับไฟล์ที่ยึดได้จากบ้านบางใหญ่ (ซึ่งไม่ตรงแน่ ๆ เพราะบ้านนั้นคือโรงงานนรกแก้คะแนน)
•แต่ ตรงกัน 100% กับไฟล์ประมวลผลดั้งเดิมของ มศว
นั่นย่อมเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หักล้างไม่ได้ว่า มศว ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแม่นยำ และความเท็จทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากข้อมูลหลุดออกจากมือมหาวิทยาลัยไปสู่เงื้อมมือของ สถ. แล้ว
ห้า เส้นทางการเงิน (Money Trail) ที่สะอาดสะอ้านจากการตรวจสอบของ ปปง.?
เหตุผลสุดท้ายที่เป็นใบรับรองความบริสุทธิ์ขั้นเด็ดขาดคือ เรื่องผลประโยชน์ รัฐจำต้องส่งไม้ต่อให้สำนักงาน ปปง. ปูพรมตรวจเช็คเส้นทางการเงิน ทรัพย์สิน บัญชีธนาคาร ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลใกล้ชิดของ ผอ. สำนัก ของมศว. ทั้งหมด หากผลการสืบสวนเชิงลึกพบว่า เขาสามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้ทั้งหมด และไม่มีเศษเสี้ยวของเงินสินบน 4.5 พันล้านบาทไหลเข้าบัญชีเลยแม้แต่บาทเดียว มีเพียงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างตรวจข้อสอบตามสัญญาปกติเท่านั้น ซึ่งตรงข้ามกับฝั่งข้าราชการมหาดไทยบางกลุ่มที่มีเงินสะพัดผิดปกติเป็นล่ำเป็นสัน ผอ. สำนักของ มศว. ก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ไปในทันที
หก กลลวงเปลี่ยน "เกณฑ์ตัดสิน" (Decision Rule) สู่มหกรรมแก้ไฟล์ย้อนหลัง 6 เดือน และความจำเป็นเร่งด่วนในการคุ้มครองพยานจากการฆ่าตัดตอน
ข้อเท็จจริงที่น่าตระหนกที่สุดซึ่งเป็นทางรอดเด็ดขาดของ ผอ. สำนัก คือเล่ห์เหลี่ยมชั้นครูของฝั่งมหาดไทยในการแยกส่วนระหว่าง "คะแนนดิบ" (Raw Score) กับ "เกณฑ์การตัดสินผล" (Decision Rule)
ในกระบวนการสอบตามระบอบคุณธรรม มศว มีหน้าที่เพียงส่งมอบคะแนนดิบในแต่ละภาค (ก, ข, ค) ให้แก่ กรม สถ. จากนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ สถ. และ กสถ. ในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก เช่น การตั้งเกณฑ์ภาษาอังกฤษภาค ก ต้องได้ 60% ขึ้นไป, ส่วน Verbal, Reasoning, Numerical ของภาค ก ต้องได้ คะแนนรวมกัน 60% ขึ้นไป และภาค ข ต้องได้ 60% ขึ้นไป ก่อนจะนำคะแนนรวมทั้งหมดมาจัดลำดับ (Ranking) เพื่อออกเป็น "คำสั่งทางปกครองในการประกาศผล" อันจัดว่าเป็นการตัดสินใจด้านบุคลากร (Personnel Decision) ของหน่วยงานนั้น มศว ไม่มีอำนาจหน้าที่ใด ๆ เลยที่จะไปตัดสินใจแทนหน่วยงานผู้ว่าจ้างจัดสอบ
ความวิบัติเชิงระบบเกิดขึ้นเมื่อขบวนการทุจริตไม่ได้เลือกที่จะแก้ไฟล์คำตอบตั้งแต่ต้น ส่งผลให้เกิด "ทางตันทางสถิติ" ที่ระบบไม่สามารถรันรายชื่อเด็กเส้นให้สอบผ่านตามเกณฑ์ Multiple Cut-off ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นำไปสู่มหากาพย์การโกงที่ยาวนานลากยาวไปถึง "6 เดือนหลังจากการประกาศผลสอบไปแล้ว" ที่ฝั่ง สถ. รับคะแนนไปเขียนโปรแกรมบิดเบือนเอง แล้วส่งไฟล์ประกาศผลสอบที่แต่งตัวเลขเสร็จสรรพกลับมาบีบบังคับให้ มศว ร่วมประทับตราเพื่อฟอกขาวความบริสุทธิ์
แหล่งข่าววงในระดับสูง สืบทราบมาว่า ณ ช่วงเวลานั้น เกิดการเจรจาต่อรองและข้อพิพาทอย่างรุนแรงระหว่างสองหน่วยงาน ผอ. สำนัก ของมศว ได้พยายามโต้แย้งอย่างเต็มที่ว่า อำนาจการตัดสินใจเลือกบุคคล (Decision) เป็นของ กสถ. และ สถ. ไม่ใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยลวดลายและเล่ห์เหลี่ยมชั้นครูของข้าราชการมหาดไทยที่หากินกับเงินสินบนจนเชี่ยวชาญ ได้ทำข้อโต้แย้งกลับมาจนเรืองเดชเกิดความ "สำคัญผิดในข้อเท็จจริง" คิดว่าการสั่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการประทับตรา มศว ร่วมในไฟล์ประกาศผลนั้น เป็นเพียงการรับรองความถูกต้องของ "ตัวเลขคะแนนดิบ" ที่ส่งไปเท่านั้น โดยไม่เฉลียวใจเลยว่า สถ. และ กสถ. จะกล้าทุจริตเชิงนโยบายด้วยการส่งไฟล์ประกาศผลที่เป็นเท็จทั้งฉบับมาให้ประทับตรา มศว รับรอง
"ความโชคดีในความโชคร้ายคือ ในระหว่างการเจรจาอันยาวนานและตึงเครียดในขั้นตอนนี้ ผอ. สำนักของ มศว. ได้ทำการบันทึกและเก็บรักษา 'หลักฐานการติดต่อสื่อสารและการโต้แย้งเชิงระบบ' ทั้งหมดไว้ครบถ้วน 100%"
หลักฐานชิ้นนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ว่า เขามีเจตนาปกป้องระบบชี้วัดผล และกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (รับรองเอกสารเท็จ) ไปโดยสำคัญผิดและขาดเจตนาทุจริตร่วมกับขบวนการมหาโกง
ดังนั้น ในเวลานี้ ผอ. สำนัก ของมศว. จึงไม่ใช่จำเลยที่รัฐควรส่งฟ้องเพื่อเอาตัวเข้าคุก แต่เขาคือ "พยานวัตถุที่มีชีวิต" (Living Smoking Gun) ที่กุมหลักฐานการเจรจาลากไส้ขบวนการมหาดไทยไว้แน่นหนาที่สุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. และรัฐบาลจำต้องขับเคลื่อน "คุ้มครองพยาน" ขั้นสูงสุดให้แก่เขาในทันที เพราะเมื่อใดก็ตามที่ขบวนการมาเฟียการเมืองเบื้องหลังเงินสินบน 4.5 พันล้านบาทรู้ว่า หลักฐานการเจรจาลับฉบับนี้อยู่ในมือ ป.ป.ช. แล้ว
"ปฏิบัติการฆ่าตัดตอนพยาน" เพื่อปิดปากปัญญาชนสายวิชาการรายนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกวินาที การปกป้องชีวิตของเรืองเดชในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่การเมตตาต่อข้าราชการที่อ่อนโลก แต่คือการรักษา "อาวุธนิวเคลียร์ทางกฎหมาย" ชิ้นสุดท้ายที่จะใช้ทลายและกวาดล้างนักการเมืองตัวบงการใหญ่เบื้องหลังการโกงสอบท้องถิ่นให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
บทสรุปเชิงนโยบาย: อย่าฆ่าตัดตอนพยานเพื่อปล่อยให้ "เสือ" ลอยนวล
น้ำตาของ ผอ. สำนักทดสอบ ของ มศว ในวันนี้ สะท้อนถึงบทเรียนราคาแพงของนักวิชาการหน้าบางที่ทำงานสะเพร่าและตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของมาเฟียราชการ แต่ความสะเพร่าทางธุรการไม่ใช่การทุจริตเชิงอาญา
หากพนักงานสอบสวน ป.ป.ช. เลือกที่จะฟ้องผอ. สำนักทดสอบ ของมศว ในฐานะจำเลยร่วม ขบวนการมหาดไทยจะยิ้มกริ่มทันที เพราะพวกเขาจะใช้เรืองเดชเป็น "โล่มนุษย์" ในการปิดปากพยาน และอ้างต่อศาลว่ามหาวิทยาลัยระดับประเทศเป็นคนส่งผลสอบมาให้
การ "กัน ผอ. สำนักทดสอบ ของมศว ไว้เป็นพยาน" พร้อมช้อนเอาหลักฐานแชทไลน์ ไฟล์ข้อมูลดิบดั้งเดิม และความสะอาดทางการเงินของเขามาเป็นอาวุธ ยอมปล่อยปลาในหอคอยงาช้างไปหนึ่งตัว เพื่อแลกกับการได้ "พยานปากเอก" ที่จะไปเบิกความยันในศาลทุจริตฯ ว่าขบวนการ สถ. และนักการเมืองเบื้องหลังต่างหากที่เป็นคนปลอมแปลงเอกสารราชการตามมาตรา 161 นี่คือ ยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมและคุ้มค่าที่สุด ที่จะลากคอ Mastermind ตัวจริงเข้าคุก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองใหญ่ และทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ระบบราชการไทยอย่างแท้จริง