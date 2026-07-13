รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อคดีอาชญากรรมคอปกขาว (White-Collar Crime) ขยายขนาดจนมีผู้พัวพันในฐานะผู้ให้สินบนสูงถึง 9,000 คน และมีมูลค่าความเสียหายเชิงระบบพุ่งทะยานไปถึง 4.5 พันล้านบาท สิ่งที่ระบบยุติธรรมไทยต้องเผชิญหน้าไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาข้อเท็จจริง แต่คือ "ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงปริมาณ" (The Dilemma of Scale)
ในทางสัจนิยมทางนิติศาสตร์ (Legal Realism) ความพยายามที่จะลากคอผู้กระทำความผิดทุกราย—ตั้งแต่ประชากรผู้สมัครสอบนับพันคนที่จ่ายเงินสินบน ข้าราชการธุรการระดับล่าง ไปจนถึงนายหน้าเดินสาย—เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบตามระบบปกตินั้น ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ แต่ยังเป็น "กับดัก" ที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวเชิงโครงสร้าง เพราะกระบวนการศาลที่คอขวดจะใช้เวลายาวนานนับทศวรรษ จนท้ายที่สุดกลายเป็นการนิรโทษกรรมกลาย ๆ โดยความล่าช้า (Amnesty by Delay) และเปิดโอกาสให้ "ปลาตัวใหญ่ที่สุด" ลอยนวลอยู่เหนือห่วงโซ่ความรับผิดชอบ
ทางรอดเดียวที่จะทวงคืนระบอบคุณธรรมของรัฐกลับมาได้ จึงไม่ใช่การมุ่งเป้าไปที่ "ความสมบูรณ์แบบทางสถิติของการลงโทษ" แต่คือการใช้ "ยุทธศาสตร์ตัดยอดพีระมิด" (Structural Decapitation) ผ่านกลไกการกันผู้กระทำความผิดบางส่วนไว้เป็นพยาน เพื่อสาวไส้ไปให้ถึง “ผู้บงการระดับนโยบาย” (The Mastermind)
บทเรียนจากอดีต : คดีทุจริตคืนภาษี VAT และบทบัญญัติแห่งการ "แลกเปลี่ยน"
ประวัติศาสตร์ยุติธรรมไทยเคยมีบรรทัดฐานที่พิสูจน์แล้วว่า การสยบอาชญากรรมเชิงนโยบายระดับพันล้านจำเป็นต้องยอม "สละเบี้ยเพื่อจับขุน"
กรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคือ มหากาพย์คดีทุจริตฉ้อโกงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มูลค่ากว่า 4.3 พันล้านบาท ซึ่งนำไปสู่การยึดทรัพย์และจำคุกตลอดชีวิตของ นายสาธิต รังคศิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ในเวลานั้น เครือข่ายการทุจริตแผ่ขยายลึกเข้าไปในองคาพยพของกรมสรรพากร มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและระดับกลางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนหลายร้อยคนในฐานะผู้ลงนามอนุมัติใบกำกับภาษีเท็จ
ในคดีดังกล่าว หากพนักงานสอบสวน (ดีเอสไอ และ ป.ป.ช.) ดึงดันที่จะส่งฟ้องเจ้าหน้าที่สรรพากรตัวเล็กตัวน้อยทุกคนในฐานะตัวการร่วม สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสายป่านของพยานหลักฐานจะถูกตัดขาดที่ระดับล่าง เพราะผู้ต้องหาทุกคนจะเลือกปิดปากเงียบเพื่อสู้คดีและปกป้องตัวเอง ผลลัพธ์สุดท้ายคือนายสาธิตจะสามารถสร้าง "เกราะพรางตัวเชิงบริหาร" (Plausible Deniability) อ้างว่าตนเองเพียงแต่ลงนามตามที่ระดับล่างเสนอขึ้นมา
ทว่า รัฐเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดด้วยการ "กันเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตัวเล็กตัวน้อยออกไปเป็นร้อยคนเพื่อไว้เป็นพยาน" การยอมปล่อยปลาซิวปลาสร้อยให้หลุดรอดจากคุกในครั้งนั้น แลกมาด้วยหลักฐานเอกสารภายใน บันทึกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงตรงสู่ยอดพีระมิด ซึ่งเป็นอาวุธนิติวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ทำให้อธิบดีกรมสรรพากรดิ้นไม่หลุดในชั้นศาล ยุทธศาสตร์นี้ชี้ให้เห็นว่า การปล่อยตัวเล็กตัวน้อยไปนับร้อยคน เพื่อแลกกับการเอาตัวการใหญ่ที่สุดเข้าคุก คือสมการที่คุ้มค่าสูงสุดสำหรับผลประโยชน์ของประเทศ
กลยุทธ์บันได 3 ขั้น: สาวไส้ขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 2568
เมื่อนำโมเดลการสืบสวนคดีคืนภาษี VAT มาปรับใช้กับ คดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 พนักงานสอบสวนจำต้องขับเคลื่อน "กลยุทธ์บันไดแห่งการกันเป็นพยาน" (The Cascading Immunity Strategy) แยกตามลำดับชั้นของระบบอุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ
• ขั้นที่ 1: ปลดล็อกฐานราก (ผู้ให้สินบน 9,000 คน) ระบบต้องยอมรับความจริงว่ารัฐไม่มีทรัพยากรและพื้นที่คุกเพียงพอสำหรับคน 9,000 คน การ กันผู้ให้สินบนกลุ่มนี้ไว้เป็นพยานทั้งหมด คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุด เงื่อนไขคือพวกเขามีสิทธิ์รอดพ้นจากคดีอาญา มาตรา 144 แลกกับการส่งมอบสลิปโอนเงิน บันทึกการสนทนา และการชี้ตัว "นายหน้าข้าราชการ" ผู้เดินสายเก็บเงิน การทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานสอบสวนได้ "แผนที่เส้นทางการเงิน" (Money Trail Map) ทั่วประเทศทันที
• ขั้นที่ 2: กดดันกลางน้ำ (นายหน้าข้าราชการและฝ่ายเทคนิค) เมื่อได้แผนที่การเงิน ข้าราชการที่ทำตัวเป็นนายหน้าและฝ่ายไอทีที่ทำหน้าที่แก้คะแนนจะถูกต้อนให้จนมุม ทหารเลวกลุ่มนี้จะต้องถูกยื่นข้อเสนอ "กันไว้เป็นพยานหรือลดหย่อนผ่อนโทษขั้นสูงสุด" หากพวกเขายอมส่งมอบหลักฐานคาหนังคาเขา เช่น บันทึกคำสั่งลับ, ข้อความในแอปพลิเคชัน Line หรือ Metadata ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ระบุว่า "เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจระดับสูง" (เช่น ผู้อำนวยการกอง) เป็นผู้สั่งการบิดเบือนข้อเท็จจริง
• ขั้นที่ 3: ทะลวงยอดพีระมิดราชการ สู่ "ผู้อยู่เบื้องหลังทางการเมือง" ในระดับสูงสุดของข้าราชการประจำ (เช่น ระดับ C9 หรืออธิบดี ผู้บริหารกรม) บุคคลเหล่านี้มักจะรับเผือกร้อนต่อมาจาก "นักการเมืองระดับนโยบาย" ที่กุมอำนาจบริหารกระทรวง การดำเนินคดีในชั้นนี้ต้องใช้มาตรการ "ผ่อนหนักให้เป็นเบา" เพื่อจูงใจให้ข้าราชการระดับสูงยอมปริปากว่า เงินสดส่วนต่างหลายพันล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีธนาคารถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายทางการเมืองใด และการเปิดโควต้าสอบทุจริตครั้งนี้ทำเพื่อตอบสนองทุนการเมืองของใคร
บทสรุป: ราคาของความยุติธรรมเชิงยุทธศาสตร์
ในสมรภูมิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สังคมต้องก้าวข้ามผ่าน "ความสะใจในอารมณ์" ที่ต้องการเห็นทุกคนที่ทำผิดติดคุกพร้อมกัน เพราะในความเป็นจริง ความต้องการเช่นนั้นคือสิ่งที่ขบวนการทุจริตปรารถนามากที่สุด เนื่องจากมันจะทำให้ระบบยุติธรรมล่มสลายจากภาวะงานล้นมือ และเปิดทางให้ตัวการใหญ่หลุดรอดไปได้ในที่สุด
การยอมปล่อยปลาซิวปลาสร้อย ปล่อยปลาเล็กปลาน้อยนับพันคนให้หลุดมือไป ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อความผิด แต่คือ "ราคาที่ต้องจ่ายทางยุทธศาสตร์" เพื่อรักษาอำนาจในการทำลายล้างหัวโจกที่แท้จริง การจับกุมนักการเมืองผู้บงการใหญ่เพียงคนเดียว ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนและป้องปรามการทุจริตเชิงนโยบายในอนาคตได้มากกว่าการจับกุมผู้สมัครสอบตาสีตาสานับพันคน
พนักงานสอบสวนที่ฉลาดต้องกล้าที่จะใช้นโยบายที่เยือกเย็นและเฉียบคมนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนที่ถูกลงโทษ แต่อยู่ที่ว่า "เราสามารถลากคอผู้บงการที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารลงมาเข้าคุกได้สำเร็จหรือไม่" นั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของรัฐที่เป็นนิติรัฐ
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อคดีอาชญากรรมคอปกขาว (White-Collar Crime) ขยายขนาดจนมีผู้พัวพันในฐานะผู้ให้สินบนสูงถึง 9,000 คน และมีมูลค่าความเสียหายเชิงระบบพุ่งทะยานไปถึง 4.5 พันล้านบาท สิ่งที่ระบบยุติธรรมไทยต้องเผชิญหน้าไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาข้อเท็จจริง แต่คือ "ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงปริมาณ" (The Dilemma of Scale)
ในทางสัจนิยมทางนิติศาสตร์ (Legal Realism) ความพยายามที่จะลากคอผู้กระทำความผิดทุกราย—ตั้งแต่ประชากรผู้สมัครสอบนับพันคนที่จ่ายเงินสินบน ข้าราชการธุรการระดับล่าง ไปจนถึงนายหน้าเดินสาย—เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบตามระบบปกตินั้น ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ แต่ยังเป็น "กับดัก" ที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวเชิงโครงสร้าง เพราะกระบวนการศาลที่คอขวดจะใช้เวลายาวนานนับทศวรรษ จนท้ายที่สุดกลายเป็นการนิรโทษกรรมกลาย ๆ โดยความล่าช้า (Amnesty by Delay) และเปิดโอกาสให้ "ปลาตัวใหญ่ที่สุด" ลอยนวลอยู่เหนือห่วงโซ่ความรับผิดชอบ
ทางรอดเดียวที่จะทวงคืนระบอบคุณธรรมของรัฐกลับมาได้ จึงไม่ใช่การมุ่งเป้าไปที่ "ความสมบูรณ์แบบทางสถิติของการลงโทษ" แต่คือการใช้ "ยุทธศาสตร์ตัดยอดพีระมิด" (Structural Decapitation) ผ่านกลไกการกันผู้กระทำความผิดบางส่วนไว้เป็นพยาน เพื่อสาวไส้ไปให้ถึง “ผู้บงการระดับนโยบาย” (The Mastermind)
บทเรียนจากอดีต : คดีทุจริตคืนภาษี VAT และบทบัญญัติแห่งการ "แลกเปลี่ยน"
ประวัติศาสตร์ยุติธรรมไทยเคยมีบรรทัดฐานที่พิสูจน์แล้วว่า การสยบอาชญากรรมเชิงนโยบายระดับพันล้านจำเป็นต้องยอม "สละเบี้ยเพื่อจับขุน"
กรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคือ มหากาพย์คดีทุจริตฉ้อโกงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มูลค่ากว่า 4.3 พันล้านบาท ซึ่งนำไปสู่การยึดทรัพย์และจำคุกตลอดชีวิตของ นายสาธิต รังคศิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ในเวลานั้น เครือข่ายการทุจริตแผ่ขยายลึกเข้าไปในองคาพยพของกรมสรรพากร มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและระดับกลางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนหลายร้อยคนในฐานะผู้ลงนามอนุมัติใบกำกับภาษีเท็จ
ในคดีดังกล่าว หากพนักงานสอบสวน (ดีเอสไอ และ ป.ป.ช.) ดึงดันที่จะส่งฟ้องเจ้าหน้าที่สรรพากรตัวเล็กตัวน้อยทุกคนในฐานะตัวการร่วม สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสายป่านของพยานหลักฐานจะถูกตัดขาดที่ระดับล่าง เพราะผู้ต้องหาทุกคนจะเลือกปิดปากเงียบเพื่อสู้คดีและปกป้องตัวเอง ผลลัพธ์สุดท้ายคือนายสาธิตจะสามารถสร้าง "เกราะพรางตัวเชิงบริหาร" (Plausible Deniability) อ้างว่าตนเองเพียงแต่ลงนามตามที่ระดับล่างเสนอขึ้นมา
ทว่า รัฐเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดด้วยการ "กันเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตัวเล็กตัวน้อยออกไปเป็นร้อยคนเพื่อไว้เป็นพยาน" การยอมปล่อยปลาซิวปลาสร้อยให้หลุดรอดจากคุกในครั้งนั้น แลกมาด้วยหลักฐานเอกสารภายใน บันทึกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงตรงสู่ยอดพีระมิด ซึ่งเป็นอาวุธนิติวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ทำให้อธิบดีกรมสรรพากรดิ้นไม่หลุดในชั้นศาล ยุทธศาสตร์นี้ชี้ให้เห็นว่า การปล่อยตัวเล็กตัวน้อยไปนับร้อยคน เพื่อแลกกับการเอาตัวการใหญ่ที่สุดเข้าคุก คือสมการที่คุ้มค่าสูงสุดสำหรับผลประโยชน์ของประเทศ
กลยุทธ์บันได 3 ขั้น: สาวไส้ขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 2568
เมื่อนำโมเดลการสืบสวนคดีคืนภาษี VAT มาปรับใช้กับ คดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 พนักงานสอบสวนจำต้องขับเคลื่อน "กลยุทธ์บันไดแห่งการกันเป็นพยาน" (The Cascading Immunity Strategy) แยกตามลำดับชั้นของระบบอุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ
• ขั้นที่ 1: ปลดล็อกฐานราก (ผู้ให้สินบน 9,000 คน) ระบบต้องยอมรับความจริงว่ารัฐไม่มีทรัพยากรและพื้นที่คุกเพียงพอสำหรับคน 9,000 คน การ กันผู้ให้สินบนกลุ่มนี้ไว้เป็นพยานทั้งหมด คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุด เงื่อนไขคือพวกเขามีสิทธิ์รอดพ้นจากคดีอาญา มาตรา 144 แลกกับการส่งมอบสลิปโอนเงิน บันทึกการสนทนา และการชี้ตัว "นายหน้าข้าราชการ" ผู้เดินสายเก็บเงิน การทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานสอบสวนได้ "แผนที่เส้นทางการเงิน" (Money Trail Map) ทั่วประเทศทันที
• ขั้นที่ 2: กดดันกลางน้ำ (นายหน้าข้าราชการและฝ่ายเทคนิค) เมื่อได้แผนที่การเงิน ข้าราชการที่ทำตัวเป็นนายหน้าและฝ่ายไอทีที่ทำหน้าที่แก้คะแนนจะถูกต้อนให้จนมุม ทหารเลวกลุ่มนี้จะต้องถูกยื่นข้อเสนอ "กันไว้เป็นพยานหรือลดหย่อนผ่อนโทษขั้นสูงสุด" หากพวกเขายอมส่งมอบหลักฐานคาหนังคาเขา เช่น บันทึกคำสั่งลับ, ข้อความในแอปพลิเคชัน Line หรือ Metadata ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ระบุว่า "เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจระดับสูง" (เช่น ผู้อำนวยการกอง) เป็นผู้สั่งการบิดเบือนข้อเท็จจริง
• ขั้นที่ 3: ทะลวงยอดพีระมิดราชการ สู่ "ผู้อยู่เบื้องหลังทางการเมือง" ในระดับสูงสุดของข้าราชการประจำ (เช่น ระดับ C9 หรืออธิบดี ผู้บริหารกรม) บุคคลเหล่านี้มักจะรับเผือกร้อนต่อมาจาก "นักการเมืองระดับนโยบาย" ที่กุมอำนาจบริหารกระทรวง การดำเนินคดีในชั้นนี้ต้องใช้มาตรการ "ผ่อนหนักให้เป็นเบา" เพื่อจูงใจให้ข้าราชการระดับสูงยอมปริปากว่า เงินสดส่วนต่างหลายพันล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีธนาคารถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายทางการเมืองใด และการเปิดโควต้าสอบทุจริตครั้งนี้ทำเพื่อตอบสนองทุนการเมืองของใคร
บทสรุป: ราคาของความยุติธรรมเชิงยุทธศาสตร์
ในสมรภูมิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สังคมต้องก้าวข้ามผ่าน "ความสะใจในอารมณ์" ที่ต้องการเห็นทุกคนที่ทำผิดติดคุกพร้อมกัน เพราะในความเป็นจริง ความต้องการเช่นนั้นคือสิ่งที่ขบวนการทุจริตปรารถนามากที่สุด เนื่องจากมันจะทำให้ระบบยุติธรรมล่มสลายจากภาวะงานล้นมือ และเปิดทางให้ตัวการใหญ่หลุดรอดไปได้ในที่สุด
การยอมปล่อยปลาซิวปลาสร้อย ปล่อยปลาเล็กปลาน้อยนับพันคนให้หลุดมือไป ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อความผิด แต่คือ "ราคาที่ต้องจ่ายทางยุทธศาสตร์" เพื่อรักษาอำนาจในการทำลายล้างหัวโจกที่แท้จริง การจับกุมนักการเมืองผู้บงการใหญ่เพียงคนเดียว ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนและป้องปรามการทุจริตเชิงนโยบายในอนาคตได้มากกว่าการจับกุมผู้สมัครสอบตาสีตาสานับพันคน
พนักงานสอบสวนที่ฉลาดต้องกล้าที่จะใช้นโยบายที่เยือกเย็นและเฉียบคมนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนที่ถูกลงโทษ แต่อยู่ที่ว่า "เราสามารถลากคอผู้บงการที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารลงมาเข้าคุกได้สำเร็จหรือไม่" นั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของรัฐที่เป็นนิติรัฐ