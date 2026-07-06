การศึกษาไทย : ทางรอดที่ผสานรากเหง้ากับนวัตกรรม

เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ภาคีราชบัณฑิต
เมื่อพูดถึงเรื่องทิศทางการศึกษาที่สังคมไทยควรเดินหน้าไป เราถกเถียงกันว่า ควรเอา "เด็กเป็นศูนย์กลาง" แบบฝรั่ง หรือจะเอา "ครูเป็นศูนย์กลาง" แบบไทยหรือแบบตะวันออกกันแน่ หลายคนฟังแล้วสะดุดใจครับ เพราะคำสองคำนี้ดูเหมือนจะถูกทำให้แยกขาดจากกันในความรู้สึกนึกคิดดั้งเดิมของเรา
สังคมไทยเราโตมากับความสัมพันธ์แนวดิ่ง มีระบบอาวุโส มีความเคารพในครูบาอาจารย์ที่ทุ่มเทเสียสละแทบทุกอย่างปั้นลูกศิษย์ขึ้นมา
คำถามคือ เราจะเอาสองสิ่งนี้มาเจอกันได้อย่างไร? แบบไหนที่จะได้ผลกว่ากันในวันนี้?
ที่ผ่านมา สังคมไทยเราเจ็บปวดและล้มเหลวกับการ “อิมปอร์ต” ทฤษฎีการศึกษาและการบริหารจากตะวันตกมาบ่อยครั้งเหลือเกินครับ
เรามักจะหยิบเอาตำราฝรั่งเล่มล่าสุดวางทับลงไปบนสังคมและวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม ราวกับว่ามันเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ได้กับทุกแห่งในโลก
แล้วผลเป็นอย่างไรครับ? ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเพียงคำเก๋ๆ ที่แปะไว้ตามฝาผนังโรงเรียน แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ได้ผลจริง
นั่นเป็นเพราะผู้อิมปอร์ตทฤษฎีเหล่านั้น มักมองข้าม หรือไม่สนใจสิ่งที่เป็น "รากเหง้าดั้งเดิม" (Local Root) และ "เนื้อดินทางวัฒนธรรม" (Local Soil) ของเราเอง
ต้นไม้พันธุ์ต่างประเทศ ต่อให้ดอกผลมันจะสวยงามเพียงใดในตะวันตก แต่ถ้าเอามาปักชำลงบนผืนดินไทยที่แห้งแล้ง หรือมีสภาพสารอาหารที่ต่างออกไปโดยไม่เตรียมดินให้ดี มันย่อมเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด
เนื้อดินของสังคมไทยนั้น ขับเคลื่อนด้วยระบบความสัมพันธ์เชิงคุณธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาบันการนำที่มีรากเหง้าลึกซึ้ง
ถ้าเราอยากให้การศึกษาประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงบนแผ่นดินนี้ เราต้องเลิกใช้วิธีลอกเขามาทั้งดุ้น แต่ต้องเป็นการ "ควานหาขุมทรัพย์ทางปัญญาใต้ผืนดินไทย" แล้วนำมาหลอมรวมให้สนิทเนื้อครับ
สถาบันการศึกษาและการนำของไทยที่ยั่งยืนมาได้ ไม่ได้ใช้แต่อำนาจดิบหรือกฎเกณฑ์หยาบๆ เพียงอย่างเดียว แต่ใช้สิ่งที่เรียกว่า “บารมี” และ “สายใยผูกพัน”
บารมีและความรักความเมตตาในวิถีไทยดั้งเดิม เกิดจากความเสียสละของครูเพื่อส่วนรวมและเพื่อศิษย์
นี่คือรากแก้วตัวจริงของการหล่อหลอมปัญญาไทยครับ
ดังนั้น วิธีการผสานทฤษฎีฝรั่งยุคใหม่ให้เข้ากับจริตไทย จึงไม่ใช่การทำตัวทิ้งของเดิมที่ดีและแกร่งอยู่แล้วในวัฒนธรรมของเรา จนเกิดวิกฤตอัตลักษณ์และความเคว้งคว้างของเด็ก
แต่เราต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็น “ผู้เกื้อกูลและฟูมฟักทางปัญญา”
ในบริบทสังคมไทย ครูและผู้นำยังต้องรักษาความเคารพนับถือเพื่อความเด็ดขาดในการชี้ทิศทางยามวิกฤต ซึ่งนี่คือ “พระเดช” หรือความศักดิ์สิทธิ์ของการส่งต่อปัญญา
แต่ในวิถีปฏิบัติประจำวัน ครูต้องสวมบทบาทเป็น “พี่ใหญ่” หรือ “ครูบาอาจารย์” ที่คอยกางปีกปกป้องศิษย์และทีมงาน ให้โอกาส ให้พื้นที่ปลอดภัย และเคลียร์อุปสรรคให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือผ่านกระบวนการคิดและลงมือทำอย่างอิสระ ซึ่งนี่คือ “พระคุณ”
หากเราทำโมเดลใหม่โดยทิ้งของเดิมทิ้งรากแก้วไป ผลเสียจะเป็นความเปราะบางทางอารมณ์ เด็กจะไร้ระเบียบวินัย และขาดหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตอย่างน่าเสียดาย
ผลลัพธ์หลังการปรับทฤษฎีฝรั่งมาเป็นไทย เราจะได้การศึกษาที่เปี่ยมด้วย “บารมีเชิงคุณธรรม”
เป็นห้องเรียนที่เด็กได้คิดได้ทำเต็มที่ เข้าถึงง่าย รับฟัง นั่งอยู่ในใจคน ไม่ได้นั่งอยู่บนหอคอยสั่งการ แต่เป็นที่พึ่งพาและให้ทิศทางที่ชัดเจนแก่บทบาทของศิษย์ได้
คำถามสำคัญคือ ทำไมแนวทางผสมผสานที่หยั่งรากลึกลงใน Local Soil แบบที่เราทำนี้ ถึงจะทำให้โมเดลของฝรั่งประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง?
เหตุผลประการแรกคือ มันเป็นการเคลือบสารหล่อลื่นทางวัฒนธรรม (Cultural Alignment)
ทฤษฎีฝรั่งมักตั้งอยู่บนฐานของสิทธิ์และหน้าที่ตามกระบวนการเชิงสถิติ ซึ่งบางครั้งแห้งแล้งเกินไปสำหรับคนไทย
แต่แนวทางของเราเข้าไปจับที่ “ใจ” และ “ความสัมพันธ์” ของศิษย์และอาจารย์
เมื่อเราเปลี่ยนจาก “เด็กเป็นศูนย์กลางแบบสุดโต่ง” ที่โดดเดี่ยว มาเป็น “การเรียนรู้บนความรักและความเกื้อกูลที่มีบารมี” มันจะสอดรับกับสารอาหารในเนื้อดินไทยทันที ศิษย์จะเกิดความกตัญญูและจงรักภักดีเชิงสร้างสรรค์ พร้อมอุทิศตนศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มกำลัง
ประการต่อมาคือ มันช่วยอุดจุดบอดเรื่องความเคว้งคว้างของเยาวชน
ในวัฒนธรรมไทยที่มีระยะห่างของอำนาจสูง หากเราทำตัวราบเป็นหน้ากลองตามแบบฝรั่งเป๊ะๆ เด็กไทยมักจะไปไม่เป็น เกิดความไม่มั่นใจว่าใครจะนำทางและส่งต่อปัญญาชีวิต
แต่โมเดลที่หลอมรวมแล้วนี้ ครูยังมี “สถานะที่พึ่งพิง” ในการตัดสินใจและชี้อนาคตที่เฉียบคมในยามวิกฤต
เป็นการให้ทั้ง “ทิศทาง” และ “การสนับสนุน” ไปพร้อมกัน ซึ่งทำให้โมเดลนี้ทำงานได้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงอุดมคติที่ลอยไปมา
สุดท้ายคือ มันช่วยสร้างความยั่งยืนผ่านการส่งต่อมรดกทางปัญญา
เมื่อผู้นำและครูวางตัวเป็นผู้ดูแลเกื้อกูลในฐานะ “ครูบาอาจารย์” การส่งต่อความรู้และการสร้างคนรุ่นใหม่จะไร้รอยต่อ
เพราะเป็นการส่งผ่านด้วยความกตัญญูและการเคารพคุณธรรม ไม่ใช่การแย่งชิงหรือตัดขาดจากรากเหง้าดั้งเดิม
ผมจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งครับว่า โมเดลผสมผสานที่เข้าใจรากเหง้าของตนเองนี้แหละ คือคำตอบที่จะทำให้แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาของฝรั่งงอกงามและประสบความสำเร็จในไทย
นี่คือการสกัดเอาเปลือกอำนาจนิยมออกไป แล้วฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งการเกื้อกูลอันเป็นรากเหง้าดั้งเดิมของเรา
เมื่อบารมีแบบไทย ผสานกับอาวุธทางความคิดที่ให้เกียรติคนทุกระดับแบบที่ตะวันตกนำเสนอ ระบบการศึกษาเราจะเดินหน้าไปได้อย่างทรงพลัง มั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงครับ