ทุจริตการสอบเข้ารับราชการ : การสร้างคนเลวในภาครัฐ

ท่านผู้อ่านคงได้ทราบข่าวการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้สมัครสอบยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบได้เป็นจำนวนเงิน 3-8 แสนบาท และการทุจริตในครั้งนี้เชื่อว่าทำกันเป็นกระบวนการ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมด้วยหลายคน
แต่ดูเหมือนโชคไม่เข้าข้างคนเลว จึงทำให้ความแตกจากการที่บางคนได้นำข้อมูลออกมาเปิดเผย จึงนำไปสู่การสอบสวน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบหลายคนได้ตกเป็นผู้ต้องหา ดังที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้ว
อะไรคือมูลเหตุจูงใจให้ผู้สมัครหลายคนยอมจ่ายเงินหลักแสน เพื่อแลกกับการสอบได้และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท ซึ่งไม่คุ้มค่าถ้ามองเพียงตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่คนไทยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคนชั้นกลางยังต้องการให้ลูกหลานของตนเองเป็นข้าราชการด้วยยึดติดสุภาษิตโบราณว่า หนึ่งร้อยพ่อค้าไม่เท่ากับหนึ่งพระยาเลี้ยง และในการส่งลูกหลานเรียนหนังสือ ก็เพื่อให้จบมาแล้วได้รับราชการเป็นเจ้าคนนายคน
นอกจากความคิดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บางคนมิได้มองตัวเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่มองเลยไปถึงความมั่นคงและสวัสดิการที่ได้รับ รวมไปถึงเกษียณอายุแล้วยังมีบำนาญไว้กินไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต และนอกจากคิดถึงผลประโยชน์ที่ได้มาตามระบบราชการแล้ว บางคนอาจคิดเลยไปถึงโอกาสจะใช้อำนาจรัฐอันเกิดจากตำแหน่งให้คุณ ให้โทษเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ทั้งตามน้ำและทวนน้ำ สร้างความร่ำรวยได้มากกว่าทำอาชีพอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการที่ใกล้ชิดนักการเมืองและพ่อค้า
เมื่อผู้สมัครคิดถึงผลประโยชน์จากการเป็นข้าราชการในอนาคต ก็มีนักการเมืองและข้าราชการซึ่งมีความโลภและไร้คุณธรรม จริยธรรมก็มองเห็นลู่ทางในการหาเงินจากความอยากเป็นข้าราชการของผู้สมัครสอบการโกงการสอบ จึงเกิดขึ้นโดยที่ทั้งสองฝ่ายสมยอม เนื่องจากผลประโยชน์ลงตัว
แต่การทำเช่นนี้ประเทศชาติเสียหาย ทั้งนี้อนุมานจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครสอบที่ยอมจ่ายเงินก็คือคนที่ไม่มีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ จึงเท่ากับประเทศได้คนด้อย ทั้งความรู้และไร้คุณธรรมเข้ามาเป็นราชการ
2. ผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินคือคนที่ยอมลงทุนเพื่อแลกกับโอกาสในการแสวงหาประโยชน์ ดังนั้น เมื่อใดสบโอกาสคนเหล่านี้จะต้องกอบโกยในทุกรูปแบบ ดังนั้น การได้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในภาครัฐก็เท่ากับทำให้การโกงกินในภาครัฐเพิ่มขึ้น
ส่วนว่าจะป้องกันและแก้ไขอย่างไรนั้น ก็จะต้องดูว่าเหตุการโกงเกิดขึ้นจากอะไรก็แก้ไขตรงเหตุ
แต่ถ้าดูจากข่าวแล้วเชื่อได้ว่าการทุจริตการสอบในครั้งนี้ทำกันเป็นพัน โดยมีข้าราชการเป็นตัวทำการและคงหนีไม่พ้นมีนักการเมืองคอยหนุนอยู่ข้างหลัง เพราะผลประโยชน์อันเกิดจากการทุจริตมากมายนับพันล้าน ซึ่งมากพอที่จะให้เกิดการทุจริตในลักษณะ 3 ประสานคือ มีนักการเมือง ข้าราชการประจำ และภาคเอกชนร่วมมือกัน ส่วนจะเป็นใครปล่อยให้เป็นภาระของกระบวนการยุติธรรมดำเนินการ