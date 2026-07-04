รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลโกงการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น มีวิธีการอย่างไร ทำไมเรื่องจึงแดงเป็นข่าวใหญ่โต มีใครเกี่ยวข้องบ้าง ผู้ให้สินบน ผู้รับสินบน ขบวนการไม่ว่าจะเป็นนายหน้า ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง หรือแม้แต่ 18 มงกุฎ ที่เป็นโจรซ้อนโจร (ถ้าหากมี) ทำไมเรื่องจึงอื้อฉาวและไม่อาจจะปกปิดได้อีกต่อไป
ตัวแบบ Recruitment Yield Pyramid กับความบิดเบี้ยวในระบบคัดสรรทุนมนุษย์ของข้าราชการท้องถิ่นของไทย
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับสากล Recruitment Yield Pyramid (พีระมิดอัตราการคัดสรรบุคลากร) คือเครื่องมือเชิงปริมาณที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในแต่ละลำดับขั้นของกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยตามทฤษฎีแล้ว พีระมิดนี้จะมีฐานที่กว้างที่สุด ซึ่งแทนจำนวนผู้สมัครในขั้นตอนแรกสุด (Applicants) และจะค่อย ๆ คัดกรองประชากรให้ลดน้อยลงตามสัดส่วนในแต่ละชั้นที่สูงขึ้น (เช่น ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติ การทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์) จนกระทั่งเหลือเพียงยอดพีระมิดอันเป็นจำนวนผู้ที่ได้รับการจ้างงานจริง (Hires) ซึ่งสอดคล้องกับกลไกตลาดแรงงานในระบอบคุณธรรม (Meritocracy)
ทว่า เมื่อนำตัวแบบนี้มาจับพฤติการณ์ทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นของไทย เราจะพบกับ "ความวิบัติเชิงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์" ที่สะท้อนว่าระบบอุปถัมภ์ได้เข้าไปบิดเบือนกลไกการคัดสรรทุนมนุษย์ของรัฐจนถึงขั้นวิกฤต
หากพิจารณาไล่เรียงจากฐานรากของพีระมิดในคดีนี้
ชั้นที่หนึ่ง ล่างสุด ฐานพีระมิด (400,000 คน) คือประชากรผู้สมัครสอบตาสีตาสาที่เชื่อมั่นในระบบราชการ
ชั้นที่สอง (9,000 คน) คือกลุ่มผู้ที่เลือกใช้ "ทางลัด" ด้วยการยอมจ่ายเงินสินบนเฉลี่ยรายละ 500,000 บาท แลกกับการการันตีตำแหน่ง (ต่ำสุด 300,000 สูงสุด 800,000) มากหรือน้อยเป็นไปตามกลไกตลาดการให้สินบน (Bribery market mechanism) ตำแหน่งใดมีผลประโยชน์สูง ย่อมมีราคาในการให้สินบนสูง ตัวเลข 9000 นี้ประมาณการจากมูลค่าความเสียหายที่ ปปช ประมาณการไว้ว่าอยู่ที่ 4.5 พันล้านบาท
ชั้นที่สาม (6,600 ตำแหน่ง) คืออุปทาน (Supply) หรือจำนวนเก้าอี้ว่างทั้งหมดที่รัฐเปิดรับจริง
จุดตายที่สะท้อนความไร้เดียงสาเชิงสถิติและความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนขาดสติปราศจากการคำนวณของขบวนการนี้ อยู่ตรงข้อต่อระหว่างชั้นที่สองและชั้นที่สาม เมื่อจำนวนผู้จ่ายสินบน (9,000 คน) มีปริมาณมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับบรรจุจริง (6,600 ตำแหน่ง) พีระมิดนี้จึงสูญเสียสภาวะสมดุลทางโครงสร้างไปในทันที เพราะในทางคณิตศาสตร์ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ขบวนการทุจริตจะสามารถส่งมอบ "สินค้า" ให้แก่ผู้ซื้อได้ครบทุกราย
ความลักลั่นนี้ยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นไปอีกในสองชั้นบนสุดของพีระมิด เมื่อขบวนการสามารถเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ "แก้ไขไฟล์ประกาศผลสอบ" ให้แก่พวกเด็กเส้นได้เพียง 3,000 คน (ชั้นที่สี่) และในจำนวนนั้น มีศักยภาพในการตามไป "แก้ไขกระดาษคำตอบดิบย้อนหลัง" เพื่อลบร่องรอยนิติวิทยาศาสตร์ได้สำเร็จเพียง 2,000 คนเท่านั้น (ยอดพีระมิด) เพราะกองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) บุกจับเข้าที่บ้านแถวบางใหญ่เสียก่อน
สภาวะคอขวดที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่ทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ไว้ในฐานข้อมูลดิจิทัลของรัฐ แต่ยังเป็นตัวจุดชนวนมหาพายุแห่งความขัดแย้งที่จะพังทลายขบวนการมูลค่า 4.5 พันล้านบาทนี้จากภายใน ถ้าจะใช้การวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic analytics) และนิติวิทยาดิจิทัล (Digital forensic) ในการทำสำนวนคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีหลักวิชาการ
อนาโตมีแห่งความล้มเหลว: เมื่อพีระมิดทุจริตเผชิญทางตันทางคณิตศาสตร์และวิกฤตศรัทธา
ชนวนเหตุที่ทำให้ขบวนการมหาโกงนี้แตกสลายอย่างไม่เป็นท่า ไม่ได้เริ่มจากกลไกการตรวจสอบของรัฐจากส่วนกลาง หากแต่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม
ชนวนเหตุที่ทำให้ขบวนการมูลค่า 4.5 พันล้านบาทนี้แตกสลายอย่างไม่เป็นท่า ไม่ได้เริ่มจากกลไกการตรวจสอบของรัฐจากส่วนกลาง หากแต่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม ที่เข้ามากดดันและเปิดโปงร่องรอยการทุจริตอย่างรุนแรง ในช่วงเวลาวิกฤต 2 วัน ที่ศูนย์สอบเปิดให้ผู้สมัครเข้าตรวจสอบกระดาษคำตอบ และเกิดไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
1. กลุ่มผู้ซื้ออภิสิทธิ์จ่ายสินบนที่ถูกหลอกลวงลอยแพ จากความขัดแย้งใต้ดินสู่ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ในบรรดาผู้จ่ายสินบนทั้งหมด มีกลุ่มคนถึง 6,000 คน ที่ต้องกลายเป็น “ผู้แพ้ในเกมทุจริต” เนื่องจากข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ของจำนวนตำแหน่ง คนกลุ่มนี้สูญเสียทุนทรัพย์เฉลี่ยรายละ 500,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายในกลุ่มนี้สูงถึง 3,000 ล้านบาท
เมื่อความสมหวังถูกแทนที่ด้วยการเพิกเฉย ปฏิกิริยาแรกเริ่มคือการทวงถามความคืบหน้าและการเรียกคืนทรัพย์สิน ทว่าในเครือข่ายความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้ากลับเลือกใช้มาตรการเชิงอำนาจและการข่มขู่ทางจิตวิทยาเพื่อปิดปากผู้เสียหาย ภาวะกดดันดังกล่าวได้เปลี่ยนความคับแค้นให้กลายเป็นการโต้กลับด้วยความรุนแรง ดังเช่นกรณีการใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มบ้านพักข้าราชการนายหน้าในจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เปลี่ยนข้อพิพาททางผลประโยชน์ใต้ดิน ให้กลายเป็นวิกฤตความมั่นคงที่รัฐไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป และเป็นจุดเริ่มต้นที่บังคับให้หน่วยงานตรวจสอบต้องก้าวเข้ามาทำคดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ผู้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง แต่ไม่มีเส้นเพราะไม่ได้จ่ายสินบน และถูกปล้นความยุติธรรม ระบอบคุณธรรมในราชการล่มสลาย
ความลักลั่นที่น่าสนใจในพีระมิดสืบสวน คือ ในจำนวน 3,000 คนที่มีประกาศชื่อว่าสอบผ่านนั้น หากสมมุติว่ามีกลุ่มผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงและสอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองอย่างแท้จริงอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง (1,500 คน) แต่เพื่อเปิดทางให้แก่ผู้จ่ายสินบน ขบวนการทุจริตจึงจำเป็นต้อง “สลับสิทธิ์” ด้วยการจงใจปรับลดคะแนนดิบหรือกลั่นแกล้งให้กลุ่มคนเก่งเหล่านี้สอบตก
กลุ่มคนเก่งที่มั่นใจในผลงานของตนเองคือกลุ่มที่มีความชอบธรรมสูงสุดในการขับเคลื่อนการตรวจสอบ ตลอดเวลา 2 วันของการเปิดให้ดูคะแนน กลุ่มนี้ได้เข้าตรวจสอบหลักฐานอย่างเป็นระบบและพบหลักฐานสำคัญ (Smoking Gun) ทำให้เกิดการประท้วงบนโลกออนไลน์อย่างไวรัล การประท้วงอย่างมีหลักการของกลุ่มชนชั้นนำทางปัญญาที่ถูกปล้นอนาคตนี้เอง ที่เป็นหัวหอกสำคัญในการทำลายความน่าเชื่อถือของผลการสอบในวงกว้าง
3. ความชุ่ยสะเพร่าของผู้เข้าสอบ ปัจจัยเร่งเร้าสถานการณ์ ผ่านการขอดูกระดาษคำตอบ
นอกเหนือจากความขัดแย้งของสองกลุ่มข้างต้น สถานการณ์ ณ ศูนย์สอบยิ่งทวีความโกลาหลขึ้นจากการผสมโรงของผู้สมัครกลุ่มที่สาม ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัส เช่น รหัสประจำตัว รหัสที่นั่งสอบ รหัสวิชา และรหัสชุดข้อสอบ อาจจะฝนไม่ถูกต้อง หรือลืมฝน ส่งผลให้ระบบประมวลผลอัตโนมัติปฏิเสธการอ่านค่าและให้คะแนนเป็นศูนย์
ผู้สมัครกลุ่มนี้จำนวนมากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและปักใจเชื่อว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง จึงได้ร่วมกระทำการประท้วงและขอดูกระดาษคำตอบอย่างรุนแรงเช่นกัน แม้ในมุมหนึ่งจะเป็นเพียงความสะเพร่าของผู้เข้าสอบเอง แต่ในมุมเชิงกลยุทธ์ เสียงโวยวายของคนกลุ่มนี้ได้สร้าง “เสียงรบกวนทางบริหาร” (Administrative Noise) ขนาดใหญ่ ทำให้เจ้าหน้าที่และขบวนการทุจริตไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ จัดการฝูงชน หรือแม้แต่จะหาช่องทางปกปิดร่องรอยการแก้ไขไฟล์คะแนนดิบได้ทันเวลา
มหกรรมความโกลาหลตลอด 2 วันที่ห้องมั่นคงนั้นจึงเปรียบเสมือนแสงสปอตไลท์ที่ส่องตรงไปยังรอยร้าวของพีระมิด เผยให้เห็นการทุจริตเชิงนโยบายที่ประเจิดประเจ้อและหยั่งรากลึกในระบบราชการไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
สถาปัตยกรรมแห่งความจริง กับ วิศวกรรมย้อนกลับ เมื่อระบบไอทีถูกบังคับให้บิดเบือนข้อเท็จจริง
แผนภาพชิ้นนี้ ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เปิดโปง "กลไกทางเทคนิค" ของการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างสองขบวนการที่เดินสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ฝั่งซ้ายคือขบวนการที่ดำเนินไปตามลำดับเวลาและคุณธรรม (Chronological Integrity) ส่วนฝั่งขวาคืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ "วิศวกรรมย้อนกลับ" (Reverse Engineering) เพื่อสร้างความจริงเท็จขึ้นมา
เพื่อให้เข้าใจถึงความเบาความและความย่ามใจของขบวนการทุจริต จำเป็นต้องพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ระหว่างกระบวนการสอบที่โปร่งใส กับกระบวนการศัลยกรรมข้อมูลย้อนหลังซึ่งสะท้อนความจริงอันน่าตื่นตระหนก
1. กระบวนการโดยสุจริต ห่วงโซ่หลักฐานจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Integrity)
ในโลกที่ยึดมั่นในระบอบคุณธรรม กระบวนการสรรหาจะดำเนินไปในทิศทาง "จากล่างขึ้นบน" จากสิ่งที่เป็นวัตถุทางกายภาพ (Physical) ไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digital) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถย้อนกลับหรือตัดตอนได้
• ต้นน้ำทางกายภาพ จุดเริ่มต้นเกิดจากแผ่นกระดาษคำตอบที่ฝนด้วยดินสอ 2B ของผู้สมัครจำนวน 400,000 คน คนละ 2 วิชา รวมทั้งสิ้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 800,000 แผ่น กระดาษเหล่านี้จะถูกแฝงรหัสและคัดแยกผ่านเครื่องสแกนระบบ OMR (Optical Mark Recognition) ก่อนจะถูกส่งไปล็อกไว้อย่างแน่นหนาในห้องมั่นคง (Secure Room) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก
• กระบวนการแปลงค่า ภาพสแกน (Image File) จะถูกแปลงเป็นข้อมูลตัวอักษร (Text) เกิดเป็น "ไฟล์คำตอบ" จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ประมวลผลอย่างเป็นกลางด้วยการจับคู่กับไฟล์เฉลยข้อสอบดิบ (Answer Key) ออกมาเป็น "ไฟล์คะแนน" และจบลงด้วยยอดพีระมิดคือ "ไฟล์ประกาศผลสอบ" ที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ
ในฝั่งซ้ายนี้ ทุกขั้นตอนสร้าง "ห่วงโซ่พยานหลักฐาน" (Chain of Custody)ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เสมอ เพราะไฟล์ประกาศผลสอบที่อยู่บนยอดสุด ถูกค้ำยันไว้ด้วยกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นที่นอนนิ่งอยู่ในห้องมั่นคง
2. กระบวนการโกงสอบ การศัลยกรรมย้อนหลังเพื่อสร้างภาพลวงตา (Top-Down Fabrication)
ทว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในซีกขวาของแผนภาพ คือฝันร้ายของระบบการจัดการข้อมูล มันคือกระบวนการ "จากบนลงล่าง" ที่ฝืนธรรมชาติและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรง ขบวนการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากกระดาษคำตอบ แต่เริ่มต้นจาก "เม็ดเงินสินบนบนยอดพีระมิด" แล้วจึงใช้ขบวนการย้อนศรเพื่อแก้ผ้าหน้าจอดิจิทัลให้แมตช์กับเงินที่ได้รับ
ขั้นที่ 1 กำหนดผลลัพธ์ล่วงหน้า เมื่อรับเงินสินบนมาแล้ว สิ่งแรกที่ขบวนการนี้ทำคือการเข้าไปแก้ไข "ไฟล์ประกาศผลสอบ" โดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใส่ชื่อเด็กเส้นลงไป จากนั้นจึงย้อนกลับมาแก้ไข "ไฟล์คะแนน" ในฐานข้อมูล เพื่อแต่งตัวเลขให้บุคคลเหล่านั้นมีคะแนนสูงพอที่จะสอบผ่านได้อย่างแนบเนียน
ขั้นที่ 2 มหกรรมสร้างหลักฐานเท็จย้อนหลัง ความยากและจุดตายของขบวนการโกงอยู่ตรงนี้ เมื่อแก้ไฟล์คะแนนบนสวรรค์เสร็จแล้ว พวกเขาต้องหาทางทำลายหลักฐานที่ขัดแย้งในโลกมนุษย์ ขบวนการจึงต้องนั่ง "สร้างเฉลยข้อสอบขึ้นมา" ในแต่ละวิชาและแต่ละชุดข้อสอบ การสร้างเฉลยข้อสอบนั้นมิได้ยาก โรงเรียนติวมักส่งหน้าม้าเข้าไปสมัครสอบและแบ่งงานกันจำข้อสอบออกมาจนละไม่เกิน 10 ข้อ หลังจากนั้นติวเตอร์จะทำเฉลยของข้อสอบแต่ละวิชาแต่ละชุด แน่นอนว่ามีผู้เข้าร่วมขบวนการนี้เป็นจำนวนมาก และน่าจะมีโรงเรียนติวหรือโรงเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าบรรจุรับราชการร่วมอยู่ในขบวนการด้วย เมื่อได้เฉลยของข้อสอบแต่ละชุดแต่ละวิชา ก็ถึงเวลาที่จะสร้างหลักฐานเท็จย้อนหลังแล้ว นั่นคือการแก้ไขไฟล์คะแนนและไฟล์คำตอบให้ตรงกับไฟล์ประกาศผล และยังสามารถแก้ไฟล์รูปกระดาษคำตอบได้อีกด้วย เพื่อให้แนบเนียนไปจนถึงที่สุด แต่ถ้าจะแนบเนียนไปจนถึงที่สุดจริงต้องทำลายกระดาษคำตอบตัวจริง แล้วมีกระดาษคำตอบที่ฝนด้วยดินสอ 2B เข้าไปแทน แต่ขบวนการนี้ไปไม่ถึงจุดนั้น
ขั้นที่ 3 สังคายนาระบบดิจิทัลดิบ สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือ พวกเขาต้องสั่งพิมพ์ (Print) ภาพสแกนกระดาษคำตอบ (Image File) ขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับผลสอบเท็จ และต้องใช้เจ้าหน้าที่นั่ง "คีย์ (Key) คำตอบใหม่" ลงไปในระบบไฟล์คำตอบดิบทีละรายชื่อ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลขตรงเป๊ะกับไฟล์ประกาศผลสอบที่แอบแก้ไว้ตั้งแต่ตอนแรก
บทสรุปเชิงสืบสวน เหตุใดวิศวกรรมย้อนหลังจึงทิ้งร่องรอยอาชญากรรมไว้มากที่สุด?
ความไม่สอดคล้องกัน (non-alignment) ระหว่างไฟล์ประกาศ>> ไฟล์คะแนน >>ไฟล์คำตอบ >>ไฟล์รูปกระดาษคำตอบ >>กระดาษคำตอบในห้องมั่นคง จึงเป็นร่องรอยดิจิทัล (Digital traces) ชั้นดีเยี่ยมในการดำเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไฟล์คะแนน ไฟล์คำตอบ และไฟล์รูปกระดาษคำตอบ ของมศว. ไม่ตรงกับที่ สถ. จะเป็นหลักฐานอันสำคัญยิ่ง
การโกงในลักษณะนี้เปรียบเสมือน "การวาดเงาขึ้นมาก่อน แล้วค่อยพยายามแกะสลักหุ่นไม้ให้ตรงกับเงาในภายหลัง" ซึ่งในทางไอทีและนิติวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์
แม้ขบวนการนี้จะสามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ประกาศผล (ยอดพีระมิด) และพยายามแก้ไฟล์คะแนนดิบ รวมถึงแอบพิมพ์ภาพสแกนกระดาษคำตอบใหม่ได้บางส่วน แต่ร่องรอยที่พวกเขาไม่สามารถลบได้ทัน คือ "Metadata" และ "Log Files" ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะบันทึกทุกวินาทีว่ามีใครล็อกอินเข้ามาแก้ไขข้อมูลตอนตีสอง หรือมีการสั่งพิมพ์ไฟล์ภาพกระดาษคำตอบออกไปตอนไหน
และที่สำคัญที่สุด ขบวนการนี้ไม่มีทางแอบเข้าไปเปลี่ยน "กระดาษคำตอบฝนดินสอ 2B ตัวจริงจำนวน 800,000 แผ่น" ที่ถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคงได้ครบทั้งหมด ความลักลั่นระหว่างฝั่งซ้าย (ความจริงทางกายภาพ) และฝั่งขวา (ความเท็จทางดิจิทัล) จึงกลายเป็นหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชิ้นสำคัญที่ ป.ป.ช. ใช้ลากคอขบวนการกินบ้านกินเมืองนี้มาลงโทษได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในท้ายที่สุด (ถ้าจะทำจริงจัง ตรงไปตรงมา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ)
ความล้าหลังทางสติปัญญา เมื่ออาชญากรศตวรรษที่ 20 พยายามก่อการในโลกศตวรรษที่ 21
ในมิติของการสืบสวนอาชญากรรมคอปกขาว (White-Collar Crime) สิ่งที่น่าเวทนาที่สุดในคดีนี้ ไม่ใช่ขนาดของมูลค่าความเสียหาย 4.5 พันล้านบาท หากแต่คือ "ความล้าหลังทางสติปัญญาและความไม่เดียงสาเชิงเทคโนโลยี" ของขบวนการผู้กระทำความผิด
เมื่อพิจารณาจากสถาปัตยกรรมข้อมูล 4 ชั้นที่ปรากฏในแผนภาพ ซึ่งประกอบด้วย (1) ไฟล์ประกาศผลสอบ (2) ไฟล์คะแนน (3) ไฟล์คำตอบ และ (4) ไฟล์ภาพ (Image File) ของกระดาษคำตอบ จะเห็นได้ชัดว่าขบวนการนี้มีความเข้าใจในโครงสร้างระบบฐานข้อมูล แต่กลับมีข้อจำกัดอย่างรุนแรงในเชิงวิธีปฏิบัติการ (Methodology) จนนำมาสู่จุดจบอันน่าอับอาย
ปฏิบัติการอนาล็อกฝังหัว โรงงานนรกกลางบ้านผู้บริหาร จากอำเภอไก่ย่าง จังหวัดมะขามหวาน
แทนที่จะเลือกใช้วิธีการที่เงียบเชียบและมีประสิทธิภาพ ขบวนการนี้กลับเลือกใช้วิธีการแบบยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ด้วยการเกณฑ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนถึง 15 คน เข้าไปรวมตัวกันอย่างประเจิดประเจ้อ ณ บ้านพักของ "ผู้อำนวยการกอง พ." ผู้จัดสรรงบประมาณและอัตรากำลัง
ภาพที่ปรากฏแก่สายตาของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคือ “โรงงานนรกทางธุรการ” (Administrative Sweatshop) ที่ข้าราชการทั้ง 15 คนต้องนั่งหลังขดหลังแข็ง re-key คีย์ข้อมูลแก้ไขคำตอบดิบลงระบบกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อเร่งลบร่องรอยความขัดแย้งระหว่างกระดาษกับดิจิทัล การเคลื่อนไหวทางกายภาพที่ผิดปกติและครึกโครมขนาดนี้ จึงไม่ต่างอะไรกับการส่งสัญญาณเชิญชวนให้ "กองบังคับการปราบปราม (สอบสวนกลาง)" นำกำลังบุกเข้าจับกุมคาหนังคาเขา พร้อมหลักฐานที่เป็นมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด
ปฏิบัติการ "Vibe Coding" และพลังของ GenAI ทางเลือกที่คนโกงเข้าไม่ถึง
สิ่งที่น่าขันและชวนสมเพชในมุมมองของนักเทคโนโลยีปัจจุบันคือ ขบวนการนี้กำลังใช้แรงงานมนุษย์ทำในสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ยุคปัจจุบันสามารถจัดการได้อย่างราบคาบและเงียบเชียบภายในเวลาไม่กี่นาที
หากอาชญากรกลุ่มนี้มีความฉลาดทางสติปัญญา (Intellectual Capacity) มากพอที่จะก้าวให้ทันโลกของ Generative AI และ Large Language Models (LLMs) พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนถึง 15 คนให้เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและสะดุดตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแม้แต่น้อย เพียงแค่ยอมเสียค่าบริการรายเดือนระดับพรีเมียมให้แก่โมเดลขั้นสูง ระบบก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสถาปนิกเงียบในการทำลายระบบคุณธรรมของรัฐ
• การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของข้อมูล AI สามารถรับข้อมูลเฉลยข้อสอบดิบและไฟล์ประกาศผลสอบ จากนั้นจะทำการคำนวณและปรับแต่ง "ไฟล์คะแนน" ให้แมตช์กันในพริบตา
• นวัตกรรม Vibe Coding ด้วยศักยภาพด้าน Vibe Coding อันเหนือชั้น AI สามารถเขียนโค้ดและชุดคำสั่ง (Scripts) เพื่อเข้าไปปรับแก้ "ไฟล์คำตอบดิบ" ให้สอดคล้องกับไฟล์คะแนนที่ถูกบิดเบือนได้อย่างไร้รอยต่อ
• การตัดต่อพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ AI สามารถเขียนโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อเข้าไปแก้ไขพิกัดภาพและการฝนรหัสใน "ไฟล์ภาพ (Image File) ของกระดาษคำตอบ" ให้ตรงกับไฟล์คำตอบที่แก้ไขแล้ว โดยที่ Metadata และโครงสร้างของภาพยังคงดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นและจบลงได้บนแล็ปท็อปเครื่องเดียวในห้องทำงานที่เงียบสงบ โดยปราศจากเสียงกดแป้นพิมพ์และกลิ่นอายความพิรุธของกลุ่มคน 15 คน
บทสรุปเชิงสัญศาสตร์ เมื่อระบอบอุปถัมภ์ปฏิเสธนวัตกรรม
ความล้มเหลวของขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้ จึงเป็นดัชนีชี้วัดที่เด่นชัดว่า "คนโกงในระบบราชการไทยไม่ได้มีความฉลาดเท่าทันเทคโนโลยีขั้นสูง" พวกเขายังคงติดกับดักอยู่กับวิธีคิดแบบศักดินาและอุปถัมภ์ยุคเก่าที่ต้องใช้กำลังคนและการรวมกลุ่มเชิงเครือข่ายในการกระทำความผิด
พวกเขามีความทะยานอยากที่จะทุจริตในระดับศตวรรษที่ 21 แต่กลับมีศักยภาพทางปัญญาเพียงศตวรรษที่ 20 ความล่มสลายของพีระมิดมูลค่า 4.5 พันล้านบาทนี้ จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะระบบตรวจสอบของรัฐมีความเป็นเลิศ หากแต่เกิดจากความโง่เขลาเชิงเทคโนโลยีของผู้กระทำผิดเองที่ทิ้งหลักฐานและพฤติกรรมอันโจ่งแจ้งไว้ให้พนักงานสอบสวนลากคอเข้าคุกได้อย่างง่ายดาย
ปริศนาส่วนต่าง 6,000 คน ระหว่าง "อาชญากรแทรกซึม" หรือ "วิกฤตโอเวอร์บุ๊กกิ้งจากความโลภ"
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตระดับประวัติศาสตร์นี้ จุดที่ท้าทายความคิดของคณะพนักงานสอบสวนและนักวิเคราะห์มากที่สุด คือการตอบคำถามเชิงพฤติกรรมศาสตร์ว่า เหตุใดจึงเกิดส่วนต่าง (Gap) สูงถึง 6,000 คน ระหว่างกลุ่มผู้จ่ายสินบนทั้งหมด (9,000 คน) กับกลุ่มที่ขบวนการสามารถศัลยกรรมคะแนนให้สอบผ่านได้สำเร็จจริง (3,000 คน)
ในหมู่นักสืบสวนสอบสวนระดับแนวหน้า ปัจจุบันมีการตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ออกเป็น 2 ทฤษฎีหลัก ซึ่งต่างก็มีน้ำหนักและเหลี่ยมมุมทางคดีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ทฤษฎีแรก "โจรซ้อนโจร" (The Parasitic Infiltration Hypothesis)
สมมุติฐานนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่อง "อาชญากรรมแฝงฝาก" โดยเชื่อว่าเมื่อข่าวลือเรื่องการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นกระจายออกไปในตลาดมืด มันได้ดึงดูดกลุ่มอาชญากรโอกาสนิยม หรือกลุ่ม "18 มงกุฎ" ให้เข้ามาสร้างเครือข่ายต้มตุ๋นคู่ขนาน
• กลไกปฏิบัติการ กลุ่มคนนอกเหล่านี้ไม่ได้มีความเชื่อมโยง หรือมีสายสัมพันธ์กับ "ผู้อำนวยการกอง พ. และข้าราชการท้องถิ่น หรือ ข้าราชการใน สถ" หรือขบวนการวงในเลยแม้แต่น้อย ทว่าพวกเขากลับสวมรอยแอบอ้างโปรไฟล์ อ้างตัวเป็นนายหน้าสายใหญ่ และเรียกรับเงินสินบนจากเหยื่อที่กำลังแสวงหาทางลัด
• ผลลัพธ์ในทางคดี หากทฤษฎีนี้เป็นจริง เงินสินบนจำนวนมหาศาลจากเหยื่อ 6,000 คนที่ผิดหวัง จะไม่ได้ไหลเข้าสู่บัญชีของขบวนการข้าราชการวงใน แต่ถูกกักไว้ในกระเป๋าของกลุ่มต้มตุ๋นภายนอก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนกลุ่มนี้จึงไม่มีชื่อถูกบรรจุ และไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยการพยายามแก้ไขไฟล์คำตอบในระบบ
ทฤษฎีหลัง "ความโลภล้นระบบ" (The Structural Overbooking Hypothesis)
สมมุติฐานประการที่สอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้เขียนเอง เริ่มให้น้ำหนักและเอนเอียงมากที่สุด คือวิกฤตที่เกิดจากความโลภที่ปราศจากการควบคุมภายในขบวนการตัวจริงเอง (Uncontrolled Internal Greed)
• กลไกปฏิบัติการ ขบวนการนี้ไม่ได้ทำงานภายใต้ระบบสั่งการจากส่วนกลางเพียงจุดเดียว (Decentralized Network) แต่ใช้วิธี "แบ่งโควต้า" ให้แก่นายหน้าข้าราชการสายต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรไปกระจายหาลูกค้า โดยไม่มีการตั้งเพดาน (Cap) หรือระบบตรวจสอบโควต้าร่วมกัน นายหน้าแต่ละสายต่างมุ่งหน้าสร้างยอดเงินเข้ากระเป๋าตนเอง จนกระทั่งยอดรวมของ "ผู้ซื้อ" พุ่งทะยานไปถึง 9,000 คน เกินขีดความสามารถที่โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และโควต้าเก้าอี้จริง 6,600 ตำแหน่งจะรองรับได้
• ผลลัพธ์ในทางคดี ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ขบวนการพยายามจะช่วยทุกคนที่จ่ายเงินแล้ว แต่เมื่อเผชิญหน้ากับ "ทางตันทางคณิตศาสตร์" ประกอบกับเวลาที่จำกัด พวกเขาจึงสามารถสับเปลี่ยนผลสอบหน้าจอดิจิทัลได้เพียง 3,000 คน และลนลานจนส่งทีมปฏิบัติการ 15 คนไป Re-key แก้คำตอบในห้องมั่นคงย้อนหลังได้แค่ 2,000 คนเท่านั้น ทิ้งให้เหยื่ออีก 6,000 คนกลายเป็นความเสียหายส่วนเกิน (Collateral Damage) ของระบบอุปถัมภ์
สัญญาณบ่งชี้ เหตุใดน้ำหนักจึงเทไปที่ "ความโลภล้นระบบ"?
แม้จะยังไม่มีการฟันธงอย่างเป็นทางการในชั้นศาล แต่พฤติการณ์แวดล้อมเชิงประจักษ์กลับสนับสนุนทฤษฎี "ความโลภล้นระบบ" มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือ เหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดพัทลุง การที่เหยื่อผู้ผิดหวังถึงขั้นกล้าใช้อาวุธปืนสงครามบุกยิงถล่มบ้านพักข้าราชการระดับสูงที่เป็นนายหน้า สะท้อนว่าเหยื่อรู้ดีว่าตนเองกำลังดีลอยู่กับ "ตัวจริง" ที่มีอำนาจในระบบ ไม่ใช่กลุ่ม 18 มงกุฎไร้หัวนอนปลายเท้า และความโกรธแค้นเกิดจากการถูก "ทรยศหักหลัง" ในข้อตกลงใต้ดิน รวมถึงพฤติกรรมการข่มขู่จากข้าราชการผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นเมื่อถูกทวงเงินคืน
รวมไปถึงความลนลานของฝ่ายเทคนิค 15 คนที่ถูกจับกุมคาหนังคาเขา ก็คือหลักฐานชั้นดีว่า ขบวนการวงในกำลังเผชิญหน้ากับภาวะ "งานล้นมือ" จากการรับปากลูกค้าเกินขนาด จนต้องมาตั้งโรงงานนรกคีย์ข้อมูลย้อนหลังทั้งวันทั้งคืนเพื่อหนีตาย
หากบทสรุปของคดีนี้สิ้นสุดลงที่ทฤษฎีประการหลัง มันจะเป็นการตีแผ่ให้เห็นว่า จุดอ่อนที่สุดของระบบทุจริตในราชการไทย ไม่ใช่ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่คือ "ความโลภอย่างไร้ระเบียบ" ของตัวอาชญากรเอง ที่เป็นตัวทำลายกลไกและเผยรอยร้าวของพีระมิดมหาโกงนี้ให้ล่มสลายลงมาอย่างสิ้นเชิง
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลโกงการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น มีวิธีการอย่างไร ทำไมเรื่องจึงแดงเป็นข่าวใหญ่โต มีใครเกี่ยวข้องบ้าง ผู้ให้สินบน ผู้รับสินบน ขบวนการไม่ว่าจะเป็นนายหน้า ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง หรือแม้แต่ 18 มงกุฎ ที่เป็นโจรซ้อนโจร (ถ้าหากมี) ทำไมเรื่องจึงอื้อฉาวและไม่อาจจะปกปิดได้อีกต่อไป
ตัวแบบ Recruitment Yield Pyramid กับความบิดเบี้ยวในระบบคัดสรรทุนมนุษย์ของข้าราชการท้องถิ่นของไทย
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับสากล Recruitment Yield Pyramid (พีระมิดอัตราการคัดสรรบุคลากร) คือเครื่องมือเชิงปริมาณที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในแต่ละลำดับขั้นของกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยตามทฤษฎีแล้ว พีระมิดนี้จะมีฐานที่กว้างที่สุด ซึ่งแทนจำนวนผู้สมัครในขั้นตอนแรกสุด (Applicants) และจะค่อย ๆ คัดกรองประชากรให้ลดน้อยลงตามสัดส่วนในแต่ละชั้นที่สูงขึ้น (เช่น ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติ การทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์) จนกระทั่งเหลือเพียงยอดพีระมิดอันเป็นจำนวนผู้ที่ได้รับการจ้างงานจริง (Hires) ซึ่งสอดคล้องกับกลไกตลาดแรงงานในระบอบคุณธรรม (Meritocracy)
ทว่า เมื่อนำตัวแบบนี้มาจับพฤติการณ์ทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นของไทย เราจะพบกับ "ความวิบัติเชิงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์" ที่สะท้อนว่าระบบอุปถัมภ์ได้เข้าไปบิดเบือนกลไกการคัดสรรทุนมนุษย์ของรัฐจนถึงขั้นวิกฤต
หากพิจารณาไล่เรียงจากฐานรากของพีระมิดในคดีนี้
ชั้นที่หนึ่ง ล่างสุด ฐานพีระมิด (400,000 คน) คือประชากรผู้สมัครสอบตาสีตาสาที่เชื่อมั่นในระบบราชการ
ชั้นที่สอง (9,000 คน) คือกลุ่มผู้ที่เลือกใช้ "ทางลัด" ด้วยการยอมจ่ายเงินสินบนเฉลี่ยรายละ 500,000 บาท แลกกับการการันตีตำแหน่ง (ต่ำสุด 300,000 สูงสุด 800,000) มากหรือน้อยเป็นไปตามกลไกตลาดการให้สินบน (Bribery market mechanism) ตำแหน่งใดมีผลประโยชน์สูง ย่อมมีราคาในการให้สินบนสูง ตัวเลข 9000 นี้ประมาณการจากมูลค่าความเสียหายที่ ปปช ประมาณการไว้ว่าอยู่ที่ 4.5 พันล้านบาท
ชั้นที่สาม (6,600 ตำแหน่ง) คืออุปทาน (Supply) หรือจำนวนเก้าอี้ว่างทั้งหมดที่รัฐเปิดรับจริง
จุดตายที่สะท้อนความไร้เดียงสาเชิงสถิติและความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนขาดสติปราศจากการคำนวณของขบวนการนี้ อยู่ตรงข้อต่อระหว่างชั้นที่สองและชั้นที่สาม เมื่อจำนวนผู้จ่ายสินบน (9,000 คน) มีปริมาณมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับบรรจุจริง (6,600 ตำแหน่ง) พีระมิดนี้จึงสูญเสียสภาวะสมดุลทางโครงสร้างไปในทันที เพราะในทางคณิตศาสตร์ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ขบวนการทุจริตจะสามารถส่งมอบ "สินค้า" ให้แก่ผู้ซื้อได้ครบทุกราย
ความลักลั่นนี้ยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นไปอีกในสองชั้นบนสุดของพีระมิด เมื่อขบวนการสามารถเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ "แก้ไขไฟล์ประกาศผลสอบ" ให้แก่พวกเด็กเส้นได้เพียง 3,000 คน (ชั้นที่สี่) และในจำนวนนั้น มีศักยภาพในการตามไป "แก้ไขกระดาษคำตอบดิบย้อนหลัง" เพื่อลบร่องรอยนิติวิทยาศาสตร์ได้สำเร็จเพียง 2,000 คนเท่านั้น (ยอดพีระมิด) เพราะกองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) บุกจับเข้าที่บ้านแถวบางใหญ่เสียก่อน
สภาวะคอขวดที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่ทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ไว้ในฐานข้อมูลดิจิทัลของรัฐ แต่ยังเป็นตัวจุดชนวนมหาพายุแห่งความขัดแย้งที่จะพังทลายขบวนการมูลค่า 4.5 พันล้านบาทนี้จากภายใน ถ้าจะใช้การวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic analytics) และนิติวิทยาดิจิทัล (Digital forensic) ในการทำสำนวนคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีหลักวิชาการ
อนาโตมีแห่งความล้มเหลว: เมื่อพีระมิดทุจริตเผชิญทางตันทางคณิตศาสตร์และวิกฤตศรัทธา
ชนวนเหตุที่ทำให้ขบวนการมหาโกงนี้แตกสลายอย่างไม่เป็นท่า ไม่ได้เริ่มจากกลไกการตรวจสอบของรัฐจากส่วนกลาง หากแต่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม
ชนวนเหตุที่ทำให้ขบวนการมูลค่า 4.5 พันล้านบาทนี้แตกสลายอย่างไม่เป็นท่า ไม่ได้เริ่มจากกลไกการตรวจสอบของรัฐจากส่วนกลาง หากแต่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม ที่เข้ามากดดันและเปิดโปงร่องรอยการทุจริตอย่างรุนแรง ในช่วงเวลาวิกฤต 2 วัน ที่ศูนย์สอบเปิดให้ผู้สมัครเข้าตรวจสอบกระดาษคำตอบ และเกิดไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
1. กลุ่มผู้ซื้ออภิสิทธิ์จ่ายสินบนที่ถูกหลอกลวงลอยแพ จากความขัดแย้งใต้ดินสู่ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ในบรรดาผู้จ่ายสินบนทั้งหมด มีกลุ่มคนถึง 6,000 คน ที่ต้องกลายเป็น “ผู้แพ้ในเกมทุจริต” เนื่องจากข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ของจำนวนตำแหน่ง คนกลุ่มนี้สูญเสียทุนทรัพย์เฉลี่ยรายละ 500,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายในกลุ่มนี้สูงถึง 3,000 ล้านบาท
เมื่อความสมหวังถูกแทนที่ด้วยการเพิกเฉย ปฏิกิริยาแรกเริ่มคือการทวงถามความคืบหน้าและการเรียกคืนทรัพย์สิน ทว่าในเครือข่ายความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้ากลับเลือกใช้มาตรการเชิงอำนาจและการข่มขู่ทางจิตวิทยาเพื่อปิดปากผู้เสียหาย ภาวะกดดันดังกล่าวได้เปลี่ยนความคับแค้นให้กลายเป็นการโต้กลับด้วยความรุนแรง ดังเช่นกรณีการใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มบ้านพักข้าราชการนายหน้าในจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เปลี่ยนข้อพิพาททางผลประโยชน์ใต้ดิน ให้กลายเป็นวิกฤตความมั่นคงที่รัฐไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป และเป็นจุดเริ่มต้นที่บังคับให้หน่วยงานตรวจสอบต้องก้าวเข้ามาทำคดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ผู้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง แต่ไม่มีเส้นเพราะไม่ได้จ่ายสินบน และถูกปล้นความยุติธรรม ระบอบคุณธรรมในราชการล่มสลาย
ความลักลั่นที่น่าสนใจในพีระมิดสืบสวน คือ ในจำนวน 3,000 คนที่มีประกาศชื่อว่าสอบผ่านนั้น หากสมมุติว่ามีกลุ่มผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงและสอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองอย่างแท้จริงอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง (1,500 คน) แต่เพื่อเปิดทางให้แก่ผู้จ่ายสินบน ขบวนการทุจริตจึงจำเป็นต้อง “สลับสิทธิ์” ด้วยการจงใจปรับลดคะแนนดิบหรือกลั่นแกล้งให้กลุ่มคนเก่งเหล่านี้สอบตก
กลุ่มคนเก่งที่มั่นใจในผลงานของตนเองคือกลุ่มที่มีความชอบธรรมสูงสุดในการขับเคลื่อนการตรวจสอบ ตลอดเวลา 2 วันของการเปิดให้ดูคะแนน กลุ่มนี้ได้เข้าตรวจสอบหลักฐานอย่างเป็นระบบและพบหลักฐานสำคัญ (Smoking Gun) ทำให้เกิดการประท้วงบนโลกออนไลน์อย่างไวรัล การประท้วงอย่างมีหลักการของกลุ่มชนชั้นนำทางปัญญาที่ถูกปล้นอนาคตนี้เอง ที่เป็นหัวหอกสำคัญในการทำลายความน่าเชื่อถือของผลการสอบในวงกว้าง
3. ความชุ่ยสะเพร่าของผู้เข้าสอบ ปัจจัยเร่งเร้าสถานการณ์ ผ่านการขอดูกระดาษคำตอบ
นอกเหนือจากความขัดแย้งของสองกลุ่มข้างต้น สถานการณ์ ณ ศูนย์สอบยิ่งทวีความโกลาหลขึ้นจากการผสมโรงของผู้สมัครกลุ่มที่สาม ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัส เช่น รหัสประจำตัว รหัสที่นั่งสอบ รหัสวิชา และรหัสชุดข้อสอบ อาจจะฝนไม่ถูกต้อง หรือลืมฝน ส่งผลให้ระบบประมวลผลอัตโนมัติปฏิเสธการอ่านค่าและให้คะแนนเป็นศูนย์
ผู้สมัครกลุ่มนี้จำนวนมากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและปักใจเชื่อว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง จึงได้ร่วมกระทำการประท้วงและขอดูกระดาษคำตอบอย่างรุนแรงเช่นกัน แม้ในมุมหนึ่งจะเป็นเพียงความสะเพร่าของผู้เข้าสอบเอง แต่ในมุมเชิงกลยุทธ์ เสียงโวยวายของคนกลุ่มนี้ได้สร้าง “เสียงรบกวนทางบริหาร” (Administrative Noise) ขนาดใหญ่ ทำให้เจ้าหน้าที่และขบวนการทุจริตไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ จัดการฝูงชน หรือแม้แต่จะหาช่องทางปกปิดร่องรอยการแก้ไขไฟล์คะแนนดิบได้ทันเวลา
มหกรรมความโกลาหลตลอด 2 วันที่ห้องมั่นคงนั้นจึงเปรียบเสมือนแสงสปอตไลท์ที่ส่องตรงไปยังรอยร้าวของพีระมิด เผยให้เห็นการทุจริตเชิงนโยบายที่ประเจิดประเจ้อและหยั่งรากลึกในระบบราชการไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
สถาปัตยกรรมแห่งความจริง กับ วิศวกรรมย้อนกลับ เมื่อระบบไอทีถูกบังคับให้บิดเบือนข้อเท็จจริง
แผนภาพชิ้นนี้ ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เปิดโปง "กลไกทางเทคนิค" ของการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างสองขบวนการที่เดินสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ฝั่งซ้ายคือขบวนการที่ดำเนินไปตามลำดับเวลาและคุณธรรม (Chronological Integrity) ส่วนฝั่งขวาคืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ "วิศวกรรมย้อนกลับ" (Reverse Engineering) เพื่อสร้างความจริงเท็จขึ้นมา
เพื่อให้เข้าใจถึงความเบาความและความย่ามใจของขบวนการทุจริต จำเป็นต้องพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ระหว่างกระบวนการสอบที่โปร่งใส กับกระบวนการศัลยกรรมข้อมูลย้อนหลังซึ่งสะท้อนความจริงอันน่าตื่นตระหนก
1. กระบวนการโดยสุจริต ห่วงโซ่หลักฐานจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Integrity)
ในโลกที่ยึดมั่นในระบอบคุณธรรม กระบวนการสรรหาจะดำเนินไปในทิศทาง "จากล่างขึ้นบน" จากสิ่งที่เป็นวัตถุทางกายภาพ (Physical) ไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digital) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถย้อนกลับหรือตัดตอนได้
• ต้นน้ำทางกายภาพ จุดเริ่มต้นเกิดจากแผ่นกระดาษคำตอบที่ฝนด้วยดินสอ 2B ของผู้สมัครจำนวน 400,000 คน คนละ 2 วิชา รวมทั้งสิ้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 800,000 แผ่น กระดาษเหล่านี้จะถูกแฝงรหัสและคัดแยกผ่านเครื่องสแกนระบบ OMR (Optical Mark Recognition) ก่อนจะถูกส่งไปล็อกไว้อย่างแน่นหนาในห้องมั่นคง (Secure Room) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก
• กระบวนการแปลงค่า ภาพสแกน (Image File) จะถูกแปลงเป็นข้อมูลตัวอักษร (Text) เกิดเป็น "ไฟล์คำตอบ" จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ประมวลผลอย่างเป็นกลางด้วยการจับคู่กับไฟล์เฉลยข้อสอบดิบ (Answer Key) ออกมาเป็น "ไฟล์คะแนน" และจบลงด้วยยอดพีระมิดคือ "ไฟล์ประกาศผลสอบ" ที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ
ในฝั่งซ้ายนี้ ทุกขั้นตอนสร้าง "ห่วงโซ่พยานหลักฐาน" (Chain of Custody)ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เสมอ เพราะไฟล์ประกาศผลสอบที่อยู่บนยอดสุด ถูกค้ำยันไว้ด้วยกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นที่นอนนิ่งอยู่ในห้องมั่นคง
2. กระบวนการโกงสอบ การศัลยกรรมย้อนหลังเพื่อสร้างภาพลวงตา (Top-Down Fabrication)
ทว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในซีกขวาของแผนภาพ คือฝันร้ายของระบบการจัดการข้อมูล มันคือกระบวนการ "จากบนลงล่าง" ที่ฝืนธรรมชาติและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรง ขบวนการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากกระดาษคำตอบ แต่เริ่มต้นจาก "เม็ดเงินสินบนบนยอดพีระมิด" แล้วจึงใช้ขบวนการย้อนศรเพื่อแก้ผ้าหน้าจอดิจิทัลให้แมตช์กับเงินที่ได้รับ
ขั้นที่ 1 กำหนดผลลัพธ์ล่วงหน้า เมื่อรับเงินสินบนมาแล้ว สิ่งแรกที่ขบวนการนี้ทำคือการเข้าไปแก้ไข "ไฟล์ประกาศผลสอบ" โดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใส่ชื่อเด็กเส้นลงไป จากนั้นจึงย้อนกลับมาแก้ไข "ไฟล์คะแนน" ในฐานข้อมูล เพื่อแต่งตัวเลขให้บุคคลเหล่านั้นมีคะแนนสูงพอที่จะสอบผ่านได้อย่างแนบเนียน
ขั้นที่ 2 มหกรรมสร้างหลักฐานเท็จย้อนหลัง ความยากและจุดตายของขบวนการโกงอยู่ตรงนี้ เมื่อแก้ไฟล์คะแนนบนสวรรค์เสร็จแล้ว พวกเขาต้องหาทางทำลายหลักฐานที่ขัดแย้งในโลกมนุษย์ ขบวนการจึงต้องนั่ง "สร้างเฉลยข้อสอบขึ้นมา" ในแต่ละวิชาและแต่ละชุดข้อสอบ การสร้างเฉลยข้อสอบนั้นมิได้ยาก โรงเรียนติวมักส่งหน้าม้าเข้าไปสมัครสอบและแบ่งงานกันจำข้อสอบออกมาจนละไม่เกิน 10 ข้อ หลังจากนั้นติวเตอร์จะทำเฉลยของข้อสอบแต่ละวิชาแต่ละชุด แน่นอนว่ามีผู้เข้าร่วมขบวนการนี้เป็นจำนวนมาก และน่าจะมีโรงเรียนติวหรือโรงเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าบรรจุรับราชการร่วมอยู่ในขบวนการด้วย เมื่อได้เฉลยของข้อสอบแต่ละชุดแต่ละวิชา ก็ถึงเวลาที่จะสร้างหลักฐานเท็จย้อนหลังแล้ว นั่นคือการแก้ไขไฟล์คะแนนและไฟล์คำตอบให้ตรงกับไฟล์ประกาศผล และยังสามารถแก้ไฟล์รูปกระดาษคำตอบได้อีกด้วย เพื่อให้แนบเนียนไปจนถึงที่สุด แต่ถ้าจะแนบเนียนไปจนถึงที่สุดจริงต้องทำลายกระดาษคำตอบตัวจริง แล้วมีกระดาษคำตอบที่ฝนด้วยดินสอ 2B เข้าไปแทน แต่ขบวนการนี้ไปไม่ถึงจุดนั้น
ขั้นที่ 3 สังคายนาระบบดิจิทัลดิบ สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือ พวกเขาต้องสั่งพิมพ์ (Print) ภาพสแกนกระดาษคำตอบ (Image File) ขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับผลสอบเท็จ และต้องใช้เจ้าหน้าที่นั่ง "คีย์ (Key) คำตอบใหม่" ลงไปในระบบไฟล์คำตอบดิบทีละรายชื่อ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลขตรงเป๊ะกับไฟล์ประกาศผลสอบที่แอบแก้ไว้ตั้งแต่ตอนแรก
บทสรุปเชิงสืบสวน เหตุใดวิศวกรรมย้อนหลังจึงทิ้งร่องรอยอาชญากรรมไว้มากที่สุด?
ความไม่สอดคล้องกัน (non-alignment) ระหว่างไฟล์ประกาศ>> ไฟล์คะแนน >>ไฟล์คำตอบ >>ไฟล์รูปกระดาษคำตอบ >>กระดาษคำตอบในห้องมั่นคง จึงเป็นร่องรอยดิจิทัล (Digital traces) ชั้นดีเยี่ยมในการดำเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไฟล์คะแนน ไฟล์คำตอบ และไฟล์รูปกระดาษคำตอบ ของมศว. ไม่ตรงกับที่ สถ. จะเป็นหลักฐานอันสำคัญยิ่ง
การโกงในลักษณะนี้เปรียบเสมือน "การวาดเงาขึ้นมาก่อน แล้วค่อยพยายามแกะสลักหุ่นไม้ให้ตรงกับเงาในภายหลัง" ซึ่งในทางไอทีและนิติวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์
แม้ขบวนการนี้จะสามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ประกาศผล (ยอดพีระมิด) และพยายามแก้ไฟล์คะแนนดิบ รวมถึงแอบพิมพ์ภาพสแกนกระดาษคำตอบใหม่ได้บางส่วน แต่ร่องรอยที่พวกเขาไม่สามารถลบได้ทัน คือ "Metadata" และ "Log Files" ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะบันทึกทุกวินาทีว่ามีใครล็อกอินเข้ามาแก้ไขข้อมูลตอนตีสอง หรือมีการสั่งพิมพ์ไฟล์ภาพกระดาษคำตอบออกไปตอนไหน
และที่สำคัญที่สุด ขบวนการนี้ไม่มีทางแอบเข้าไปเปลี่ยน "กระดาษคำตอบฝนดินสอ 2B ตัวจริงจำนวน 800,000 แผ่น" ที่ถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคงได้ครบทั้งหมด ความลักลั่นระหว่างฝั่งซ้าย (ความจริงทางกายภาพ) และฝั่งขวา (ความเท็จทางดิจิทัล) จึงกลายเป็นหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชิ้นสำคัญที่ ป.ป.ช. ใช้ลากคอขบวนการกินบ้านกินเมืองนี้มาลงโทษได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในท้ายที่สุด (ถ้าจะทำจริงจัง ตรงไปตรงมา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ)
ความล้าหลังทางสติปัญญา เมื่ออาชญากรศตวรรษที่ 20 พยายามก่อการในโลกศตวรรษที่ 21
ในมิติของการสืบสวนอาชญากรรมคอปกขาว (White-Collar Crime) สิ่งที่น่าเวทนาที่สุดในคดีนี้ ไม่ใช่ขนาดของมูลค่าความเสียหาย 4.5 พันล้านบาท หากแต่คือ "ความล้าหลังทางสติปัญญาและความไม่เดียงสาเชิงเทคโนโลยี" ของขบวนการผู้กระทำความผิด
เมื่อพิจารณาจากสถาปัตยกรรมข้อมูล 4 ชั้นที่ปรากฏในแผนภาพ ซึ่งประกอบด้วย (1) ไฟล์ประกาศผลสอบ (2) ไฟล์คะแนน (3) ไฟล์คำตอบ และ (4) ไฟล์ภาพ (Image File) ของกระดาษคำตอบ จะเห็นได้ชัดว่าขบวนการนี้มีความเข้าใจในโครงสร้างระบบฐานข้อมูล แต่กลับมีข้อจำกัดอย่างรุนแรงในเชิงวิธีปฏิบัติการ (Methodology) จนนำมาสู่จุดจบอันน่าอับอาย
ปฏิบัติการอนาล็อกฝังหัว โรงงานนรกกลางบ้านผู้บริหาร จากอำเภอไก่ย่าง จังหวัดมะขามหวาน
แทนที่จะเลือกใช้วิธีการที่เงียบเชียบและมีประสิทธิภาพ ขบวนการนี้กลับเลือกใช้วิธีการแบบยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ด้วยการเกณฑ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนถึง 15 คน เข้าไปรวมตัวกันอย่างประเจิดประเจ้อ ณ บ้านพักของ "ผู้อำนวยการกอง พ." ผู้จัดสรรงบประมาณและอัตรากำลัง
ภาพที่ปรากฏแก่สายตาของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคือ “โรงงานนรกทางธุรการ” (Administrative Sweatshop) ที่ข้าราชการทั้ง 15 คนต้องนั่งหลังขดหลังแข็ง re-key คีย์ข้อมูลแก้ไขคำตอบดิบลงระบบกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อเร่งลบร่องรอยความขัดแย้งระหว่างกระดาษกับดิจิทัล การเคลื่อนไหวทางกายภาพที่ผิดปกติและครึกโครมขนาดนี้ จึงไม่ต่างอะไรกับการส่งสัญญาณเชิญชวนให้ "กองบังคับการปราบปราม (สอบสวนกลาง)" นำกำลังบุกเข้าจับกุมคาหนังคาเขา พร้อมหลักฐานที่เป็นมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด
ปฏิบัติการ "Vibe Coding" และพลังของ GenAI ทางเลือกที่คนโกงเข้าไม่ถึง
สิ่งที่น่าขันและชวนสมเพชในมุมมองของนักเทคโนโลยีปัจจุบันคือ ขบวนการนี้กำลังใช้แรงงานมนุษย์ทำในสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ยุคปัจจุบันสามารถจัดการได้อย่างราบคาบและเงียบเชียบภายในเวลาไม่กี่นาที
หากอาชญากรกลุ่มนี้มีความฉลาดทางสติปัญญา (Intellectual Capacity) มากพอที่จะก้าวให้ทันโลกของ Generative AI และ Large Language Models (LLMs) พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนถึง 15 คนให้เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและสะดุดตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแม้แต่น้อย เพียงแค่ยอมเสียค่าบริการรายเดือนระดับพรีเมียมให้แก่โมเดลขั้นสูง ระบบก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสถาปนิกเงียบในการทำลายระบบคุณธรรมของรัฐ
• การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของข้อมูล AI สามารถรับข้อมูลเฉลยข้อสอบดิบและไฟล์ประกาศผลสอบ จากนั้นจะทำการคำนวณและปรับแต่ง "ไฟล์คะแนน" ให้แมตช์กันในพริบตา
• นวัตกรรม Vibe Coding ด้วยศักยภาพด้าน Vibe Coding อันเหนือชั้น AI สามารถเขียนโค้ดและชุดคำสั่ง (Scripts) เพื่อเข้าไปปรับแก้ "ไฟล์คำตอบดิบ" ให้สอดคล้องกับไฟล์คะแนนที่ถูกบิดเบือนได้อย่างไร้รอยต่อ
• การตัดต่อพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ AI สามารถเขียนโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อเข้าไปแก้ไขพิกัดภาพและการฝนรหัสใน "ไฟล์ภาพ (Image File) ของกระดาษคำตอบ" ให้ตรงกับไฟล์คำตอบที่แก้ไขแล้ว โดยที่ Metadata และโครงสร้างของภาพยังคงดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นและจบลงได้บนแล็ปท็อปเครื่องเดียวในห้องทำงานที่เงียบสงบ โดยปราศจากเสียงกดแป้นพิมพ์และกลิ่นอายความพิรุธของกลุ่มคน 15 คน
บทสรุปเชิงสัญศาสตร์ เมื่อระบอบอุปถัมภ์ปฏิเสธนวัตกรรม
ความล้มเหลวของขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้ จึงเป็นดัชนีชี้วัดที่เด่นชัดว่า "คนโกงในระบบราชการไทยไม่ได้มีความฉลาดเท่าทันเทคโนโลยีขั้นสูง" พวกเขายังคงติดกับดักอยู่กับวิธีคิดแบบศักดินาและอุปถัมภ์ยุคเก่าที่ต้องใช้กำลังคนและการรวมกลุ่มเชิงเครือข่ายในการกระทำความผิด
พวกเขามีความทะยานอยากที่จะทุจริตในระดับศตวรรษที่ 21 แต่กลับมีศักยภาพทางปัญญาเพียงศตวรรษที่ 20 ความล่มสลายของพีระมิดมูลค่า 4.5 พันล้านบาทนี้ จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะระบบตรวจสอบของรัฐมีความเป็นเลิศ หากแต่เกิดจากความโง่เขลาเชิงเทคโนโลยีของผู้กระทำผิดเองที่ทิ้งหลักฐานและพฤติกรรมอันโจ่งแจ้งไว้ให้พนักงานสอบสวนลากคอเข้าคุกได้อย่างง่ายดาย
ปริศนาส่วนต่าง 6,000 คน ระหว่าง "อาชญากรแทรกซึม" หรือ "วิกฤตโอเวอร์บุ๊กกิ้งจากความโลภ"
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตระดับประวัติศาสตร์นี้ จุดที่ท้าทายความคิดของคณะพนักงานสอบสวนและนักวิเคราะห์มากที่สุด คือการตอบคำถามเชิงพฤติกรรมศาสตร์ว่า เหตุใดจึงเกิดส่วนต่าง (Gap) สูงถึง 6,000 คน ระหว่างกลุ่มผู้จ่ายสินบนทั้งหมด (9,000 คน) กับกลุ่มที่ขบวนการสามารถศัลยกรรมคะแนนให้สอบผ่านได้สำเร็จจริง (3,000 คน)
ในหมู่นักสืบสวนสอบสวนระดับแนวหน้า ปัจจุบันมีการตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ออกเป็น 2 ทฤษฎีหลัก ซึ่งต่างก็มีน้ำหนักและเหลี่ยมมุมทางคดีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ทฤษฎีแรก "โจรซ้อนโจร" (The Parasitic Infiltration Hypothesis)
สมมุติฐานนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่อง "อาชญากรรมแฝงฝาก" โดยเชื่อว่าเมื่อข่าวลือเรื่องการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นกระจายออกไปในตลาดมืด มันได้ดึงดูดกลุ่มอาชญากรโอกาสนิยม หรือกลุ่ม "18 มงกุฎ" ให้เข้ามาสร้างเครือข่ายต้มตุ๋นคู่ขนาน
• กลไกปฏิบัติการ กลุ่มคนนอกเหล่านี้ไม่ได้มีความเชื่อมโยง หรือมีสายสัมพันธ์กับ "ผู้อำนวยการกอง พ. และข้าราชการท้องถิ่น หรือ ข้าราชการใน สถ" หรือขบวนการวงในเลยแม้แต่น้อย ทว่าพวกเขากลับสวมรอยแอบอ้างโปรไฟล์ อ้างตัวเป็นนายหน้าสายใหญ่ และเรียกรับเงินสินบนจากเหยื่อที่กำลังแสวงหาทางลัด
• ผลลัพธ์ในทางคดี หากทฤษฎีนี้เป็นจริง เงินสินบนจำนวนมหาศาลจากเหยื่อ 6,000 คนที่ผิดหวัง จะไม่ได้ไหลเข้าสู่บัญชีของขบวนการข้าราชการวงใน แต่ถูกกักไว้ในกระเป๋าของกลุ่มต้มตุ๋นภายนอก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนกลุ่มนี้จึงไม่มีชื่อถูกบรรจุ และไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยการพยายามแก้ไขไฟล์คำตอบในระบบ
ทฤษฎีหลัง "ความโลภล้นระบบ" (The Structural Overbooking Hypothesis)
สมมุติฐานประการที่สอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้เขียนเอง เริ่มให้น้ำหนักและเอนเอียงมากที่สุด คือวิกฤตที่เกิดจากความโลภที่ปราศจากการควบคุมภายในขบวนการตัวจริงเอง (Uncontrolled Internal Greed)
• กลไกปฏิบัติการ ขบวนการนี้ไม่ได้ทำงานภายใต้ระบบสั่งการจากส่วนกลางเพียงจุดเดียว (Decentralized Network) แต่ใช้วิธี "แบ่งโควต้า" ให้แก่นายหน้าข้าราชการสายต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรไปกระจายหาลูกค้า โดยไม่มีการตั้งเพดาน (Cap) หรือระบบตรวจสอบโควต้าร่วมกัน นายหน้าแต่ละสายต่างมุ่งหน้าสร้างยอดเงินเข้ากระเป๋าตนเอง จนกระทั่งยอดรวมของ "ผู้ซื้อ" พุ่งทะยานไปถึง 9,000 คน เกินขีดความสามารถที่โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และโควต้าเก้าอี้จริง 6,600 ตำแหน่งจะรองรับได้
• ผลลัพธ์ในทางคดี ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ขบวนการพยายามจะช่วยทุกคนที่จ่ายเงินแล้ว แต่เมื่อเผชิญหน้ากับ "ทางตันทางคณิตศาสตร์" ประกอบกับเวลาที่จำกัด พวกเขาจึงสามารถสับเปลี่ยนผลสอบหน้าจอดิจิทัลได้เพียง 3,000 คน และลนลานจนส่งทีมปฏิบัติการ 15 คนไป Re-key แก้คำตอบในห้องมั่นคงย้อนหลังได้แค่ 2,000 คนเท่านั้น ทิ้งให้เหยื่ออีก 6,000 คนกลายเป็นความเสียหายส่วนเกิน (Collateral Damage) ของระบบอุปถัมภ์
สัญญาณบ่งชี้ เหตุใดน้ำหนักจึงเทไปที่ "ความโลภล้นระบบ"?
แม้จะยังไม่มีการฟันธงอย่างเป็นทางการในชั้นศาล แต่พฤติการณ์แวดล้อมเชิงประจักษ์กลับสนับสนุนทฤษฎี "ความโลภล้นระบบ" มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือ เหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดพัทลุง การที่เหยื่อผู้ผิดหวังถึงขั้นกล้าใช้อาวุธปืนสงครามบุกยิงถล่มบ้านพักข้าราชการระดับสูงที่เป็นนายหน้า สะท้อนว่าเหยื่อรู้ดีว่าตนเองกำลังดีลอยู่กับ "ตัวจริง" ที่มีอำนาจในระบบ ไม่ใช่กลุ่ม 18 มงกุฎไร้หัวนอนปลายเท้า และความโกรธแค้นเกิดจากการถูก "ทรยศหักหลัง" ในข้อตกลงใต้ดิน รวมถึงพฤติกรรมการข่มขู่จากข้าราชการผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นเมื่อถูกทวงเงินคืน
รวมไปถึงความลนลานของฝ่ายเทคนิค 15 คนที่ถูกจับกุมคาหนังคาเขา ก็คือหลักฐานชั้นดีว่า ขบวนการวงในกำลังเผชิญหน้ากับภาวะ "งานล้นมือ" จากการรับปากลูกค้าเกินขนาด จนต้องมาตั้งโรงงานนรกคีย์ข้อมูลย้อนหลังทั้งวันทั้งคืนเพื่อหนีตาย
หากบทสรุปของคดีนี้สิ้นสุดลงที่ทฤษฎีประการหลัง มันจะเป็นการตีแผ่ให้เห็นว่า จุดอ่อนที่สุดของระบบทุจริตในราชการไทย ไม่ใช่ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่คือ "ความโลภอย่างไร้ระเบียบ" ของตัวอาชญากรเอง ที่เป็นตัวทำลายกลไกและเผยรอยร้าวของพีระมิดมหาโกงนี้ให้ล่มสลายลงมาอย่างสิ้นเชิง