เมตริกซ์การตัดสินใจขนาด 2×2×2 จำแนก 8 ประเภทผู้เข้าสอบ : คืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านโดยสุจริต เอาผิดข้าราชการและผู้ว่าจ้างทุจริตสอบท้องถิ่น

รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในบทความก่อนของผู้เขียน ลอกคราบ 4,500 ล้าน โกงสอบท้องถิ่น 68: พิมพ์เขียว "นิติวิทยาศาสตร์ข้อมูล" ดำเนินคดีคนผิด คืนความธรรมให้เด็กสุจริต โดยไม่ต้องยกเลิกการสอบทั้งหมด https://mgronline.com/daily/detail/9690000060236 ได้นำเสนอแนวทางในการแสวงหาหลักฐานเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตมีความรู้ความสามารถจริงและดำเนินคดีอาญาผู้จ่ายสินบนว่าจ้างให้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งเกิดเหตุการโกงสอบครั้งใหญ่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในบทความนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนวทางให้จำแนกประเภทผู้เข้าสอบออกเป็น 8 ประเภท โดยใช้ เมตริกซ์การตัดสินใจขนาด 2*2*2 เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านโดยสุจริต เอาผิดข้าราชการและผู้ว่าจ้างทุจริตสอบท้องถิ่น ดังนี้
1. บทนำ: นิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการแยก "ปลาดีออกจากปลาเสีย"
วิกฤตการณ์ทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นปี 2568 วงเงินเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท กำลังนำไปสู่ทางตันเชิงนโยบาย เมื่อฝ่ายการเมืองเสนอทางเลือกที่มักง่ายและไร้จริยธรรมด้วยการ "ล้างกระดานและโละผลสอบทั้งหมด" ซึ่งเป็นการผลักภาระและทำลายอนาคตของผู้เข้าสอบที่สุจริต ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง รัฐมีพยานหลักฐานดิจิทัลที่บริสุทธิ์ 100% จากสำนักทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และห้องมั่นคงบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ในฐานะนักจิตวิทยาการวัดผล (Psychometrician) ผมขอเสนอ แบบจำลองดุลพินิจ 3 มิติ (2×2×2 Decision Matrix) โดยใช้ตัวแปรไขว้ 3 แกนหลัก คือ
1. หลักฐานการจ่ายสินบน (มี/ไม่มี) จากบัญชีมรณะ 3,000 รายชื่อและเส้นทางการเงินของ CIB/ป.ป.ช.
2. ผลการสอบที่ กรม สถ. ประกาศ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
3. ผลการสอบที่แท้จริง (True Latent Score) (ผ่าน/ไม่ผ่าน) จาก Master File ดั้งเดิมของ มศว. หรือการ re-scan และอ่านด้วย Optical Magnetic Recognition (OMR) จากกระดาษคำตอบจากห้องมั่นคงที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ซึ่งน่าจะยังไม่ถูกปนเปื้อน (Intact)
แบบจำลองนี้จะจำแนกผู้เข้าสอบออกเป็น 8 ประเภท เพื่อให้ภาครัฐและ ป.ป.ช. ใช้เป็นแนวทาง "สั่งการทางปกครองและดำเนินคดีอาญา" เป็นรายบุคคลได้อย่างแม่นยำ เที่ยงตรง และไม่เหวี่ยงแห
2. ตารางเมตริกซ์การตัดสินใจ 8 ประเภทผู้เข้าสอบ (Decision Matrix Table)
3. บทสรุป: คืนความยุติธรรมให้แผ่นดินด้วยกระดาษแผ่นเดียว
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มที่ 1 (ไม่มีสินบน / สถ.ประกาศตก / ผลจริง มศว.ผ่าน) คือกลุ่มประชาชนที่น่าสงสารและถูกรังแกจากระบบราชการอย่างโหดร้ายที่สุด เพราะพวกเขาทำข้อสอบผ่านด้วยสติปัญญาของตนเอง แต่กลับถูกข้าราชการชั่วตบแต่งไฟล์ Excel ลบชื่อออกเพื่อเอาโควตาเก้าอี้ไปขายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อตำแหน่งในราคา 3.5 - 8 แสนบาท คนกลุ่มนี้ต้องได้รับการขอโทษ ยอมรับผิดจากรัฐ และ ประกาศเลื่อนขึ้นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
ในทางกลับกัน กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 6 คือเนื้อร้ายที่ต้องถูกตัดทิ้งทันทีด้วยกฎหมายอาญาขั้นเด็ดขาด ต้องให้ออกจากราชการและเรียกคืนเงินเดือนหลวงทุกบาททุกสตางค์ที่หยาดเหงื่อของประชาชนเสียภาษีไปจ่ายให้คนโกง ต้องถูก blacklist ห้ามเป็นข้าราชการ (ไปตลอดชีวิต)
สมการนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลชุดนี้ พิสูจน์แล้วว่า ป.ป.ช. มีทางออกที่สง่างามโดยไม่ต้องสั่งโละทั้งสนามสอบให้คนบริสุทธิ์ (กลุ่มที่ 4) ต้องมารับผลกรรมที่ตนเองไม่ได้ก่อ เพียงแค่ ป.ป.ช. นำมาสเตอร์ไฟล์จาก มศว. ไปสับไขว้ชนข้อมูลกับไฟล์ประกาศของ สถ. การแยกปลาดีออกจากปลาเสียและคัดคนโกงเข้าคุกจะเสร็จสิ้นได้ในทันที!
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในบทความก่อนของผู้เขียน ลอกคราบ 4,500 ล้าน โกงสอบท้องถิ่น 68: พิมพ์เขียว "นิติวิทยาศาสตร์ข้อมูล" ดำเนินคดีคนผิด คืนความธรรมให้เด็กสุจริต โดยไม่ต้องยกเลิกการสอบทั้งหมด https://mgronline.com/daily/detail/9690000060236 ได้นำเสนอแนวทางในการแสวงหาหลักฐานเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตมีความรู้ความสามารถจริงและดำเนินคดีอาญาผู้จ่ายสินบนว่าจ้างให้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งเกิดเหตุการโกงสอบครั้งใหญ่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในบทความนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนวทางให้จำแนกประเภทผู้เข้าสอบออกเป็น 8 ประเภท โดยใช้ เมตริกซ์การตัดสินใจขนาด 2*2*2 เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านโดยสุจริต เอาผิดข้าราชการและผู้ว่าจ้างทุจริตสอบท้องถิ่น ดังนี้
1. บทนำ: นิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการแยก "ปลาดีออกจากปลาเสีย"
วิกฤตการณ์ทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นปี 2568 วงเงินเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท กำลังนำไปสู่ทางตันเชิงนโยบาย เมื่อฝ่ายการเมืองเสนอทางเลือกที่มักง่ายและไร้จริยธรรมด้วยการ "ล้างกระดานและโละผลสอบทั้งหมด" ซึ่งเป็นการผลักภาระและทำลายอนาคตของผู้เข้าสอบที่สุจริต ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง รัฐมีพยานหลักฐานดิจิทัลที่บริสุทธิ์ 100% จากสำนักทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และห้องมั่นคงบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ในฐานะนักจิตวิทยาการวัดผล (Psychometrician) ผมขอเสนอ แบบจำลองดุลพินิจ 3 มิติ (2×2×2 Decision Matrix) โดยใช้ตัวแปรไขว้ 3 แกนหลัก คือ
1. หลักฐานการจ่ายสินบน (มี/ไม่มี) จากบัญชีมรณะ 3,000 รายชื่อและเส้นทางการเงินของ CIB/ป.ป.ช.
2. ผลการสอบที่ กรม สถ. ประกาศ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
3. ผลการสอบที่แท้จริง (True Latent Score) (ผ่าน/ไม่ผ่าน) จาก Master File ดั้งเดิมของ มศว. หรือการ re-scan และอ่านด้วย Optical Magnetic Recognition (OMR) จากกระดาษคำตอบจากห้องมั่นคงที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ซึ่งน่าจะยังไม่ถูกปนเปื้อน (Intact)
แบบจำลองนี้จะจำแนกผู้เข้าสอบออกเป็น 8 ประเภท เพื่อให้ภาครัฐและ ป.ป.ช. ใช้เป็นแนวทาง "สั่งการทางปกครองและดำเนินคดีอาญา" เป็นรายบุคคลได้อย่างแม่นยำ เที่ยงตรง และไม่เหวี่ยงแห
2. ตารางเมตริกซ์การตัดสินใจ 8 ประเภทผู้เข้าสอบ (Decision Matrix Table)
3. บทสรุป: คืนความยุติธรรมให้แผ่นดินด้วยกระดาษแผ่นเดียว
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มที่ 1 (ไม่มีสินบน / สถ.ประกาศตก / ผลจริง มศว.ผ่าน) คือกลุ่มประชาชนที่น่าสงสารและถูกรังแกจากระบบราชการอย่างโหดร้ายที่สุด เพราะพวกเขาทำข้อสอบผ่านด้วยสติปัญญาของตนเอง แต่กลับถูกข้าราชการชั่วตบแต่งไฟล์ Excel ลบชื่อออกเพื่อเอาโควตาเก้าอี้ไปขายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อตำแหน่งในราคา 3.5 - 8 แสนบาท คนกลุ่มนี้ต้องได้รับการขอโทษ ยอมรับผิดจากรัฐ และ ประกาศเลื่อนขึ้นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
ในทางกลับกัน กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 6 คือเนื้อร้ายที่ต้องถูกตัดทิ้งทันทีด้วยกฎหมายอาญาขั้นเด็ดขาด ต้องให้ออกจากราชการและเรียกคืนเงินเดือนหลวงทุกบาททุกสตางค์ที่หยาดเหงื่อของประชาชนเสียภาษีไปจ่ายให้คนโกง ต้องถูก blacklist ห้ามเป็นข้าราชการ (ไปตลอดชีวิต)
สมการนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลชุดนี้ พิสูจน์แล้วว่า ป.ป.ช. มีทางออกที่สง่างามโดยไม่ต้องสั่งโละทั้งสนามสอบให้คนบริสุทธิ์ (กลุ่มที่ 4) ต้องมารับผลกรรมที่ตนเองไม่ได้ก่อ เพียงแค่ ป.ป.ช. นำมาสเตอร์ไฟล์จาก มศว. ไปสับไขว้ชนข้อมูลกับไฟล์ประกาศของ สถ. การแยกปลาดีออกจากปลาเสียและคัดคนโกงเข้าคุกจะเสร็จสิ้นได้ในทันที!