จุดจบของที่ดินเขากระโดง : คืนสิทธิให้การรถไฟฯ และให้เช่า

ที่ดินเขากระโดงมีเนื้อที่ 5,083 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และรัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้สอยในกิจการของการรถไฟฯ
แต่จะด้วยการรถไฟฯ ยังมิได้ใช้สอย ปล่อยให้ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัย และนำไปออกเอกสารสิทธิถือครองจากกรมที่ดินในลักษณะสิทธิซ้อนสิทธิ
ต่อมาการรถไฟฯ ได้ฟ้องร้องทวงกรรมสิทธิ์คืน และศาลได้ตัดสินให้ที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟฯ
ดังนั้น ถ้ายึดตามคำตัดสินของศาล ผู้ที่อาศัยบนพื้นดินแปลงนี้ทั้งหมดมีสถานะเป็นผู้บุกรุกที่มีเอกสารสิทธิซึ่งได้มาโดยมิชอบ และเจ้าหน้าที่กรมที่ดินผู้ออกเอกสารสิทธิให้เข้าข่ายทำผิดตามมาตรา 157
แต่หลังจากศาลได้มีคำพิพากษาให้ที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟฯ แล้ว ทางรัฐบาลมิได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาล
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.หนึ่งเดียวของพรรคเสรีรวมไทย ได้ดำเนินการทวงคืนที่ดินคืนรัฐ โดยการยื่นถอดถอนนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแลกรมที่ดิน และนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะผู้ถือครองที่ดินเขากระโดงส่วนหนึ่งในข้อหาผิดจริยธรรม
แต่ถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมแล้ว คดีที่ดินเขากระโดงต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สส.ด้วยกัน
ดังนั้น จึงอนุมานได้ว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ทำเรื่องนี้จบยาก ด้วยเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ที่ดินแปลงนี้ นอกจากมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้ว ยังมีชาวบ้านจำนวนมากอาศัยอยู่ และทุกคนอ้างว่ามีเอกสารสิทธิที่กรมที่ดินออกให้ จึงต้องฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยควบคู่ไปกับฟ้องกรมที่ดิน เพื่อให้ถอนเอกสารสิทธิที่ผู้อาศัยถืออยู่แล้วคืนกรรมสิทธิ์ถือครองให้แก่การรถไฟฯ ตามคำสั่งศาลที่ตัดสินไปก่อนหน้านี้
2. แต่การฟ้องคนจำนวนมากนอกจากต้องใช้เวลาแล้ว การพิจารณาจะต้องใช้นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ผสมกัน เพราะบางคนอาจซื้อต่อจากคนอื่นโดยที่ตนเองมิได้รู้เห็นกับการออกเอกสารสิทธิแต่อย่างใด
3. ในทางการเมือง คดีนี้อาจฟ้องร้องถอดถอนจากตำแหน่งทางการเมืองในข้อหาผิดจริยธรรมได้ แต่ก็มีอุปสรรคถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก สส.ดังที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ประสบอยู่ คือหา สส.ร่วมลงชื่อ 50 คนไม่ได้ และถ้าต้องดำเนินการเองเป็นส่วนบุคคลก็จะเจอกับการตอบโต้จากฝ่ายการเมืองด้วยกัน
แต่อย่างไรก็ตาม ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน เชื่อในความเป็นนักสู้และความเป็นมือปราบของสุภาพบุรุษนาแกว่า สามารถนำเรื่องนี้ให้บรรลุผลได้ เฉกเช่นที่เคยทำคดีดังมาแล้วหลายคดีในอดีต ถึงแม้จะมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อยและเป็นส่วนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก่อนส่วนรวม
แต่อย่างไรก็ตาม ที่ดินเขากระโดงจะต้องกลับมาเป็นของรัฐ ส่วนว่าผู้ที่อยู่อาศัยก็คงจะได้รับการช่วยเหลือโดยการเช่าต่อจากการรถไฟฯ ในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะคนที่มิได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในการฮุบที่ดินของการรถไฟฯ มาเป็นของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ