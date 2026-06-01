เสรีพิศุทธ์ลุยเดี่ยวคดีเขากระโดง : สะท้อนวิญญาณมือปราบเก่า

ที่ดินเขากระโดงเนื้อที่ 5,000 กว่าไร่ ในจังหวัดบุรีรัมย์ รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานให้แก่การรถไฟฯ ได้ถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าครอบครอง และจำนวนผู้บุกรุกได้มีนักการเมืองตระกูลชิดชอบรวมอยู่ด้วย
ต่อมาการรถไฟฯ ได้ฟ้องผู้บุกรุก และศาลได้ตัดสินให้การรถไฟฯ ชนะคดี ส่งผลให้ที่ดินแปลงนี้กลับไปเป็นของการรถไฟฯ ดังเดิม
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ถือครองให้แก่การรถไฟฯ ไปตามคำตัดสินของศาล แต่จากวันที่ศาลตัดสินจนถึงวันนี้ กระทรวงมหาดไทยมิได้ดำเนินการใดๆ จึงเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 157
เมื่อรัฐบาลทำผิดกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านทำการท้วงติง และทำการฟ้องร้องรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
แต่ฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคใหญ่ไม่สนใจ แต่พรรคเล็กซึ่งมี สส.คนเดียวคือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส แห่งพรรคเสรีรวมไทยเตรียมจะยื่นให้มีการสอบสวนนายกรัฐมนตรี และนายชัย ชิดชอบ ด้านจริยธรรมในข้อหาที่เพิกเฉยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลในกรณีที่ดินเขากระโดง
แต่การที่จะดำเนินการเช่นนี้ได้จะต้องมี สส.ร่วมด้วย 50 คนจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความร่วมมือจากพรรคอื่น
ไม่ว่าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จะได้รับความร่วมมือจากพรรคฝ่ายค้านอื่นหรือไม่ การแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ควรได้รับการยกย่องว่ามีความสำนึกในหน้าที่ของฝ่ายค้าน
จริงอยู่คดีที่ดินเขากระโดงมิใช่จะเพิ่งเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลนี้ และมิใช่เป็นเพียงรายเดียวแต่ยังมีที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลชินวัตร และศาลได้ตัดสินให้เป็นของวัด แต่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินมิได้ดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาล
แต่การทำผิดกฎหมายและอายุความยังไม่ขาด รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของตุลาการ และถ้านิ่งเฉยไม่ดำเนินการก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 15
ดังนั้น การที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้ดำเนินการเรื่องนี้ ถือได้ว่าทำถูกต้องแล้ว แต่จะให้การกระทำสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรจะดำเนินการเรื่องที่ดินติดสนามกอล์ฟอัลไพน์ด้วย เพราะมีลักษณะเดียวกัน