ดวงโลกกับดวงเมือง วุ่นวายคล้ายกัน

ในวิชาโหราศาสตร์กำหนดให้ราศีเมษเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาล และในการวางฤกษ์ตั้งเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ก็วางลัคนาฤกษ์ไว้ที่ราศีเมษ
ดังนั้น ในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก และเกิดขึ้นในเมืองไทย จึงคล้ายคลึงกัน
จะเห็นได้จากการเกิดสงครามในตะวันออกกลาง โดยที่มีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประเทศไทยก็เกิดการสู้รบกับเขมร เป็นต้น
จากนี้ไปจนถึงปลายปี 69 สถานการณ์ของโลกและของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร?
เริ่มจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ถ้าดูจากดวงโลกจากนี้ไปจนถึงการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาคงจะเกิดขึ้น และตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง แต่จะไม่จบ 100% เนื่องจากอิสราเอลคู่แค้นอิหร่านตัวจริง ไม่เห็นด้วยและยังหาจังหวะที่จะทำลายอิหร่านต่อไป ดังนั้น จากวันที่ 22 มิ.ย.-3 ส.ค. จะเกิดการปะทะกันรุนแรงกว่าที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหาย แต่อิสราเอลหนักกว่าจึงหาทางลงด้วยการขอเจรจาผ่านประเทศตะวันออกกลาง และการเจรจาตกลงกันได้ก่อนพฤศจิกายน 69
ส่วนประเทศไทยกับเขมรคงจะมีความขัดแย้งรุนแรงขึ้น อาจนำไปสู่การสู้รบครั้งใหม่รุนแรงกว่าเดิม และเขมรเสียหายหนักจึงขอเจรจาหยุดยิง โดยยอมรับเงื่อนไขที่ฝ่ายไทยเสนอ
ถึงแม้ปัญหาภายนอกจะจบลง แต่ฝ่ายการเมืองภายในจะไม่จบลง ตรงกันข้ามรัฐบาลภายใต้การนำของอนุทิน ชาญวีรกูล จะถูกมรสุมการเมืองทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาล และจากพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ตามขยี้ทั้งในด้านกฎหมาย และในด้านการเมืองประกอบกับการเมืองภาคประชาชนได้นำแนวร่วมกับฝ่ายค้านจัดการชุมนุมนอกสภาฯ ขับไล่รัฐบาล
ดังนั้น โอกาสที่รัฐบาลจะผ่านช่วงที่การเมืองวิกฤตจากวันที่ 22 มิ.ย.-3 ส.ค. เป็นไปได้ยาก ทางออกเดียวที่รัฐบาลมีอยู่คือ ปรับ ครม.หรือลาออกเพื่อลดความตึงเครียด ทางเดียวที่ทำได้คือ ปรับ ครม.เอาพรรคเพื่อไทยออกและเอาพรรคประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์เข้า ถ้าทำได้จะต่ออายุรัฐบาลให้ยืดออกไปได้
แต่การที่จะทำเช่นนั้นได้ พรรคภูมิใจไทยจะต้องยอมรับเงื่อนไขของฝ่ายค้านในเรื่องการปราบทุจริต และเอาคนที่สังคมมองว่าสีเทาออกจาก ครม. ซึ่งยากที่ผู้นำเฉกเช่นอนุทิน ชาญวีรกูล จะทำได้โดยมีผู้มากบารมีเหนือพรรคภูมิใจไทยไม่ยินยอม
สุดท้ายอนาคตทางการเมืองของอนุทินกับผู้นำอเมริกาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ล้มละลายทางการเมือง เนื่องจากประชาชนไม่ต้องการจึงต้องจากวงการเมืองไทยด้วยความจำใจ