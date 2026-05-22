DNA แห่งความด้อยกว่า : รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของปรัชญาอาวุธโซเวียต-รัสเซีย

โดย เพิ่มศักดิ์ โตสวัสดิ์
เมื่อพิจารณาสมรรถนะของอาวุธรัสเซียในสงครามยูเครน (ค.ศ. 2022–ปัจจุบัน) นักวิเคราะห์จำนวนมากตั้งคำถามว่า เหตุใดกองทัพที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารอันดับสองของโลก จึงแสดงให้เห็นจุดอ่อนด้านความแม่นยำ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์อย่างเด่นชัด คำตอบนั้นไม่อาจหาได้จากการวิเคราะห์เฉพาะปัจจุบัน หากแต่ต้องย้อนกลับไปสู่จุดกำเนิดของรัฐโซเวียตในปี 1917 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่หล่อหลอม "DNA" ของอุตสาหกรรมอาวุธรัสเซียมาจนถึงทุกวันนี้
จากมรดกอันแร้นแค้นของการปฏิวัติบอลเชวิค (ค.ศ. 1917–1921) "
การปฏิวัติเดือนตุลาคม 1917 มิได้มอบรัฐที่เข้มแข็งให้แก่บอลเชวิค หากแต่มอบซากรัฐที่กำลังล่มสลายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พร้อมกับมรดกทางทหารที่ทรุดโทรมจากจักรวรรดิซาร์ รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญแรงกดดันพร้อมกันหลายด้านในเวลาเดียวกัน ทั้งจากสงครามกลางเมืองกับกองทัพฝ่ายขาวที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตก การถูกแทรกแซงทางทหารโดยตรงจากอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น การเข้าสู่สงครามโซเวียต-โปแลนด์ (ค.ศ. 1919–1921) และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ตัดโซเวียตออกจากตลาดและเทคโนโลยีโลก
ขณะที่เหล่าวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่ได้รับการศึกษาในยุคซาร์ ต่างพากันอพยพหนีออกนอกประเทศ ทิ้งไว้เพียงสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ฟื้นตัวและบุคลากรที่ขาดแคลน ทำให้ไม่มีทรัพยากรพอจะวิจัยหรือพัฒนาอาวุธใหม่ รัฐบาลโซเวียตจึงมิได้มีทางเลือกอื่น นอกจากพึ่งพาอาวุธที่มีอยู่เดิม นำมาดัดแปลงและซ่อมแซม หรือผลิตขึ้นมาใหม่ ในปริมาณมากเพื่อชดเชยคุณภาพ ปรัชญา "ปริมาณเหนือคุณภาพ" จึงมิใช่การเลือก หากแต่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน"
สหภาพโซเวียตมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาวุธจากสาธารณรัฐไวมาร์ หรือเยอรมนี ในช่วงทศวรรษ 1920 ซึ่งขณะนั้นไม่พอใจสนธิสัญญาแวร์ซาย ที่ปลดอาวุธเยอรมนี ห้ามมีกำลังทหารเกิน 1 แสนคน ห้ามวิจัยอาวุธ ห้ามมีเครื่องบินรบ และเรือรบ รวมไปถึงยังต้องสละดินแดนกับอาณานิคม ให้เป็นค่าปฏิกรรมสงคราม โดยทั้ง 2 ชาติ ลงนามในสนธิสัญญาราปัลโล ปี 1922 เพื่อความร่วมมือทางทหารอย่างลับๆ ที่อนุญาตให้เยอรมนีสร้างคลังแสงขึ้นใหม่ในดินแดนโซเวียต ก่อตั้งโรงเรียนการบินที่ลิเปตสค์ สร้างโรงงานผลิตอาวุธเคมีที่โวลสค์ ตั้งโรงเรียนยานเกราะใกล้เมืองคาซาน สร้างโรงงานผลิตรถถัง 2 แห่ง ใกล้กรุงมอสโกและรอสตอฟ-นา-ดอน และการซ้อมรบร่วมกัน
ในทางกลับกัน โซเวียตได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางทหารของเยอรมันโดยเฉพาะด้านการบินและยานเกราะ ทหารโซเวียตยังถูกส่งไปฝึกฝนอย่างลับๆ ที่สถาบันการทหารของเยอรมนี ความร่วมมือนี้เป็น "เส้นเลือดใหญ่" เส้นแรกที่ช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตอาวุธของโซเวียตกระโดดข้ามพัฒนาการบางช่วงไปได้
กระแสแดงเดือดและการทำลายทุนมนุษย์ (ค.ศ. 1924–1941) "
อย่างไรก็ดี ความรู้และเทคโนโลยีที่ฝ่ายโซเวียตได้รับ กลับไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อโจเซฟ สตาลิน เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ฯ มีอำนาจเด็ดขาด เขาได้สั่งกวาดล้างผู้เห็นต่างในช่วง ค.ศ. 1936–1938 ทำให้เหล่านักออกแบบอาวุธ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากพลอยถูกจับกุมตัวไปด้วย ในจำนวนนี้รวมถึง อังเดร ตูโปเลฟ บิดาแห่งอุตสาหกรรมอากาศยานโซเวียต และเซร์เกย์ โคราเลฟ นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศคนสำคัญของโซเวียต พวกเขาบางคนถูกประหารชีวิต บางส่วนถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการวิจัยภายในเรือนจำ หรือชารัชก้า ที่บังคับให้ต้องออกแบบอาวุธในฐานะนักโทษ โดยมีญาติพี่น้องเป็นตัวประกัน
ระบบดังกล่าวสะท้อนความขัดแย้งพื้นฐานของรัฐโซเวียต กล่าวคือ ต้องการสมองชั้นนำ แต่ไม่สามารถยอมรับเสรีภาพที่จำเป็นสำหรับการคิดค้นนวัตกรรมพลิกโฉม (radical innovation) ได้ นักออกแบบที่ทำงานภายใต้การคุกคามจากความตายย่อมไม่อาจสร้างสรรค์งานที่ก้าวล้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ พวกเขาจึงเลือกการออกแบบที่ "ปลอดภัย" คือปรับปรุงของเดิมมากกว่าคิดใหม่ เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนด และไม่เสี่ยงต่อความผิดพลาดซ้ำๆ
สงครามโลกครั้งที่สองและการหล่อหลอมปรัชญาอาวุธโซเวียต (ค.ศ. 1939–1945) "
สนธิสัญญาไม่รุกรานระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียต (Molotov-Ribbentrop) ค.ศ. 1939 เป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่ช่วยให้ โซเวียตได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารจากเยอรมนีอีกครั้ง แต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสายเกินไป เพราะจากนั้นไม่นานทัพนาซีก็เปิดยุทธการบาร์บารอสซา (Operation Barbarossa) บุกเข้ามาบดขยี้สหภาพโซเวียต ในเดือนมิถุนายน 1941 การพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สตาลินตัดสินใจปล่อยนักออกแบบอาวุธจาก ชารัชก้า และค่ายบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งสั่งย้ายโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดข้ามเทือกเขาอูราลไปยังไซบีเรียและเอเชียกลางอย่างเร่งด่วน
สถานการณ์คับขันนี้บีบบังคับให้เกิดการตัดสินใจออกแบบอาวุธทุกชิ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่รุนแรง ได้แก่ การผลิตต้องทำได้ง่าย โดยแรงงานที่ไม่มีทักษะสูง รวมถึงผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาแทนแรงงานชายที่ออกรบ อะไรที่ไม่ส่งผลต่อการวิ่งและการยิง (เช่น รอยเชื่อมที่เนียน ความสะดวกสบายของพลประจำรถ หรือสีพ่น) จะถูกตัดออกเพื่อเร่งความเร็วในการผลิต วัตถุดิบต้องเป็นสิ่งที่หาได้ภายในประเทศและไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่ซับซ้อน อาวุต้องใช้งานง่าย ทหารที่ได้รับการฝึกเพียงสัปดาห์ต้องสามารถใช้อาวุธได้ทันที และการซ่อมบำรุงต้องง่าย สามารถทำในสนามรบต้องได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปรัชญาหลักที่กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอาวุธโซเวียตในอีกหลายทศวรรษต่อมา
ผลลัพธ์คืออาวุธที่โลกรู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นรถถัง T-34 ที่ผลิตได้กว่า 84,000 คัน ปืนกลเล็ก PPSh-41 ที่ผลิตได้กว่า 6 ล้าน กระบอก หรือเครื่องบินโจมตี IL-2 ที่ผลิตได้กว่า 36,000 ลำ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาวุธที่เหนือกว่าคู่แข่งในเชิงเทคนิค แต่มันคือวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่บีบบังคับเพื่อความอยู่รอด
สงครามเย็นและการส่งออกการปฏิวัติสังคนิยม (ค.ศ. 1945–1991) "
เมื่อสงครามโลกสิ้นสุด โซเวียตต้องรับบทบาทใหม่ในฐานะมหาอำนาจที่ต้องค้ำจุนขบวนการปฏิวัติสังคมนิยมทั่วโลก บทบาทนี้กำหนดให้ปรัชญาการออกแบบอาวุธแบบเดิมต้องดำเนินต่อไป
อาวุธที่ส่งออกไปยังเวียดนาม คาบสมุทรเกาหลี คิวบา แองโกลา โมซัมบิก หรือนิคารากัว ต้องสามารถใช้งานได้โดยนักรบกองโจรที่ไม่เคยผ่านการฝึกทางเทคนิค ต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นหรือทะเลทราย ต้องซ่อมได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน และต้องราคาถูกพอที่จะแจกจ่ายในปริมาณมาก
ปืนเล็กยาว AK-47 คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของปรัชญานี้ ปืนถูกออกแบบให้ใช้งานได้แม้ในสภาพที่เต็มไปด้วยโคลนและทราย ในขณะที่ M16 ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่า กลับต้องการการดูแลรักษาอย่างพิถีพิถัน ความแตกต่างนี้สะท้อนปรัชญาพื้นฐานของสองฝ่ายอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสงครามเย็น โซเวียตพยายามพัฒนาอาวุธที่ซับซ้อนและแม่นยำขึ้น โดยเฉพาะในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 และเรือดำน้ำชั้น Akula แต่ห้วงเวลาดังกล่าวสั้นเกินไป และจุดจบของโซเวียตมาถึงเร็วเกินไป มรดกที่ยากจะสลัดทิ้ง"
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 มิได้รีเซ็ต DNA ของอุตสาหกรรมอาวุธรัสเซีย หากแต่ยิ่งทำให้ DNA นั้นถูกแช่แข็งและบิดเบี้ยวยิ่งขึ้นด้วยปัญหาใหม่ ๆ การไหลออกของสมองชั้นนำ (brain drain) การแตกสลายของห่วงโซ่อุปทานข้ามสาธารณรัฐ การคอร์รัปชั่นเรื้อรัง และการถูกตัดขาดจากเทคโนโลยีและทุนสำรองตะวันตก
ปรัชญาอาวุธโซเวียต-รัสเซียที่เน้น ปริมาณ ความเรียบง่าย" ความทนทาน และการผลิตในภาวะขาดแคลน " จึงมิใช่ผลของความด้อยปัญญาหรือความล้มเหลวเชิงวิศวกรรม หากแต่เป็น "ผลผลิตที่ตั้งใจขัดเกลา" ผ่านบาดแผลทางประวัติศาสตร์ เป็นปรัชญาที่เกิดจาก “ความจำเป็น” มากกว่า “ความทะเยอทะยาน” แตกต่างจากตะวันตกอย่างสิ้นเชิง และเมื่อสนามรบสมัยใหม่ต้องการความแม่นยำ ระบบดิจิทัล และนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง มรดกทางประวัติศาสตร์นั้นจึงกลายเป็นพันธนาการที่รัสเซียยังไม่อาจสลัดทิ้งได้อย่างสมบูรณ์ กระนั้น ก็ถือเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ประเมินค่าปรัชญาการออกแบบดังกล่าวต่ำเกินไป เพราะภายใต้สงครามที่ยืดเยื้อและทรัพยากรจำกัด ความเรียบง่ายและความอยู่รอดอาจเหนือชั้นกว่าความซับซ้อนใดๆ ก็ได้