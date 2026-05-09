“พระอาจารย์” ผู้บอกให้ผมรู้ก่อนกาล!!! (ตอน2)

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
ห้วงเวลาหลายปีที่ “พระอาจารย์”กั บผม “หนึ่งพระ-หนึ่งฆราวาส” ได้ร่วมทำงานกันแทบทุกค่ำคืนนั้น.. ช่วงกลางวันผมก็ยังคงต้องทำงานกับ พี่โต้ง-น้าชาติ และเพื่อนๆ ทีมที่ปรึกษาน้าชาติ ที่บ้านราชครูทุกวันอีกด้วย
ผมจึงได้พบ“ผู้ใหญ่ทุกวงการ”หลายท่านในหลายโอกาส เมื่อผมกล่าวถึง “พระอาจารย์” ท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นได้ยืนยันกับผมว่า “พระอาจารย์องค์นี้ ทำนายเรื่องบ้านเมืองได้แม่นยำมากเลยนะคุณชัช.. ”
หลายครั้งที่ผมได้สัมผัส “ความแม่นยำ” ของ “พระอาจารย์” ด้วยตนเอง จนผมรู้สึกขนลุกทุกคราที่หวนนึกถึงเรื่องราวที่ได้ประสบด้วยตนเอง
ดังครั้งหนึ่ง “พระอาจารย์” ได้บอกคำทำนายกับผมล่วงหน้าดื้อๆ ว่า ห้าม “ผู้มีบุญญาธิการ” เดินทางไปเยี่ยมประชาชนตามต่างจังหวัด ด้วยเครื่องบินปีกหมุนขึ้นสู่ฟากฟ้าหลังเวลา 18.00 น. เด็ดขาด เพราะอาจเกิดภัยร้ายแรงขึ้น!
แม้จะมีการ “ย้ำเตือน”อย่างหนักแน่น.. ทว่า.. หลัง 18.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2540 ก็ได้เกิดอุบัติเหตุหางเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ปีกหมุน “ซูเปอร์พูม่า” พระที่นั่ง ไปเกี่ยวกิ่งไม้จนเสียหลัก ส่งผลให้เครื่องบินที่บินขึ้นตามหลัง จำต้องหักหลบเครื่องบินพระที่นั่งอย่างฉับพลัน พุ่งเข้าชนภูเขา ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิต 14 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 7 ราย!
คำทำนายอีกครั้งของ “พระอาจารย์” คือในช่วงการชุมนุมของชาวพันธมิตรฯ ปี 2549 ขับไล่รัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
“พระอาจารย์” ได้กล่าวทำนายกับผมล่วงหน้าร่วมสองปีว่า..
“คุณชัช อาตมาดูตามดวง คุณสมัคร สุนทรเวช มีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะ”
หลังฟังคำทำนายของ “พระอาจารย์” ผมได้แสดงความเห็นต่างทันทีว่า “โอ๊ย!.. อาจารย์!.. ทางการเมืองเป็นไปได้ยากมากๆ ครับ!”
จากนั้น ผมได้อธิบายขยายความว่า “อาจารย์ลองคิดดูสิครับ.. วันนี้ สมัคร สุนทรเวช ไม่มีทั้งพรรคการเมือง และไม่มี สส. อยู่ในสังกัดเลย.. แล้วสมัครจะเป็นนายกฯ ได้อย่างไรล่ะอาจารย์.. จริงไหมครับ?”
“เอ้อ.. คุณชัช.. อาตมาพูดตามดวง ส่วนเรื่องทางการเมือง อาตมาไม่ขอพูดถึง.. แต่ดวงสมัครเขาจะเป็นนายกฯ อย่างนั้นจริงๆ นี่นา..”
“พระอาจารย์” ยังคงยืนยันตามดวง “สมัคร สุนทรเวช” จะได้เป็นนายกฯ โดย “พระอาจารย์” มี “คำทำนาย” เพิ่มเติมว่า..
“แต่คุณชัช.. คุณสมัครต้องเลือก เพราะถ้าเป็นนายกฯ ชีวิตของสมัครจะต้องสั้นลง!”
คืนนั้นผมยังคงยืนยันกับ “พระอาจารย์” เรื่อง “สมัคร” เช่นเดิมว่า “ผมวิเคราะห์ทุกแง่มุมทางการเมืองแล้ว โอกาสที่คุณสมัครจะเป็นนายกฯ นั้น เป็นไปไม่ได้จริงๆ!”
เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “สมัคร สุนทรเวช มีดวงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี” ต่ออีกพักใหญ่ๆ สุดท้ายผมก็ยุติการถกเรื่องนี้ด้วยคำพูดของผม ที่ยืนยันว่า “สมัครเป็นนายกฯ ไม่ได้หรอกครับ”
ส่วน “พระอาจารย์” ก็จบด้วยการยืนยันคำทำนายตามโหราศาสตร์ว่า “คุณสมัครมีโอกาสเป็นนายกฯ นะ.. คุณชัชตามดูเรื่องนี้ก็แล้วกันนะ!”
คำทำนายครั้งนั้น “ผมผิดเต็มประตู!” ด้วยภายหลังรัฐบาลทักษิณล้มครืนลงจากการถูกรัฐประหาร เมื่อเดือนกันยายนปี 2549 และพรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้งช่วงปลายปี 2550
วันที่ 29 มกราคม 2551 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ตรงตามคำทำนายของ “พระอาจารย์”!
แม้สมัครจะเป็นแค่ “นายกฯ หุ่นเชิด”! โดยตัวเขาเองยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำว่า “เขาเป็นนายกฯ นอมินีทักษิณ”
ต่อมา.. คำทำนายของ “พระอาจารย์” ก็แม่นยำเป๊ะๆ อีก! ด้วย “ชีวิตสมัครสั้นจู๊ดจู๋”
สมัคร สุนทรเวช ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 หลังพ้นจากตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน 2551
เบื้องหลังของการเป็น “นายกฯ หุ่นเชิด” เกิดขึ้นเนื่องจาก ทักษิณ ที่โกงชาติและกระทำการลบหลู่หมิ่นสถาบันสูงสุด ถูกทหารรัฐประหารโค่นลง ทักษิณ จึงต้องระหกระเหินหนีคุกไปอยู่ต่างประเทศ
แม้ตัวจะอยู่นอกประเทศ แต่ทักษิณยังคงเป็น “ผู้ทรงอิทธิพล” ทางการเมืองไทย
สถานการณ์ช่วงนั้น ทักษิณ ต้องการ “นายกฯ นอมินี” หรือ “นายกฯ หุ่นเชิด” อย่าง สมัคร สุนทรเวช ด้วย ทักษิณ เชื่อว่า สมัคร ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะต้องยินยอมอยู่ภายใต้การบงการของ ทักษิณ
ทั้งยังเชื่ออีกว่า สมัคร จะช่วยให้ ทักษิณกับครอบครัวชินวัตร รวมทั้ง พรรคพลังประชาชน ของตระกูลชินวัตร จะยังคงอยู่ในอำนาจรัฐต่อไปได้อีกด้วย
คืนหนึ่งช่วงกลางปี 2551 ผมได้ถาม “พระอาจารย์” ตรงๆ ว่า
“อาจารย์ครับ.. การชุมนุมของชาวพันธมิตรฯ ที่นำโดยคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ต่อสู้อย่างซึ่งหน้ากับรัฐบาลนอมินีของทักษิณ และทักษิณที่โกงชาติ จิตใจชั่วช้าสามานย์เหิมเกริม บังอาจล่วงละเมิดหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอด.. สถานการณ์การเมืองเดินหน้าจนทักษิณและรัฐบาลนอมินีทักษิณอ่อนแอลง ด้วยพลังขับไล่อย่างต่อเนื่องของประชาชนชาวพันธมิตรฯ แต่ ทักษิณ ก็ยังไม่ล้มคว่ำลงสักที? อาจารย์.. ช่วยทำนายเรื่องพันธมิตรฯ ให้ผมด้วยนะครับ”..
“พระอาจารย์” ยกแก้วน้ำชาอุ่นๆ ขึ้นดื่มช้าๆ เหมือนกำลังเรียบเรียงคำพูด ก่อนจะพูดว่า..
“ตามดวงเมืองนะคุณชัช.. คุณสนธิ กับคุณชัชและเพื่อนๆ ที่ต่อสู้ขับไล่รัฐบาลทักษิณน่ะ.. จะยังไม่ชนะรัฐบาลทักษิณในเร็วๆ นี้หรอก.. ต้องรอหลังหกเดือนโน่น.. รัฐบาลทักษิณถึงจะพ่ายแพ้ จนต้องออกจากตำแหน่ง พ้นจากอำนาจนะคุณชัช!”
คำพูดของ “พระอาจารย์” เล่นเอาผมต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่..
“โอ๊ย!.. อาจารย์!.. อีกตั้ง 6 เดือน!.. พวกพี่สนธิกับแกนนำประชาชนชาวพันธมิตรฯ ก็ต้องบาดเจ็บ ต้องตาย จนหมดแรงชุมนุมกันแน่เลย.. ท่านอาจารย์ช่วยตรวจดูอีกทีว่า จะมีใคร และหนทางใดช่วยชาวพันธมิตรฯ ให้ชนะเร็วขึ้นได้ไหมครับอาจารย์?”
“พระอาจารย์” ไม่พูดไม่ตอบอะไรกับผม.. ได้แต่นั่งหัวเราะเบาๆ จิบน้ำชาอย่างอารมณ์ดี
“คุณชัช.. ทักษิณเขาก็มีอาจารย์ทางโหราศาสตร์ช่วยอยู่หลายคน แต่เขาทำอะไรพวกคุณสนธิกับคุณชัชไม่ได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว.. หลัง 6 เดือน ชะตาทักษิณจะแตก ใครหรืออาจารย์คนไหนก็ช่วยทักษิณไม่ได้อีกแล้ว.. ที่สำคัญ.. ปากกับสมองของตัวเขา จะทำลายตัวเขาจนพินาศไปเอง..”
“ผมเชื่ออาจารย์นะครับ.. แต่อาจารย์อย่าลืมนะว่า ทักษิณมี หมอดูอีทีจากพม่า ทักษิณใช้เงินจ้างให้ช่วยเขาอยู่ตลอดเวลานะครับ!”
ผมแย้งกลายๆ ด้วยความห่วงกังวล..
“คุณชัช.. เชื่ออาตมาสิ.. หลัง 6 เดือน ไม่มีใครช่วยทักษิณได้อีกแล้ว.. ดวงชะตาเขาจะแตกสลายหมด..คุณชัชก็รู้ว่า.. มีคุณหญิงคนสนิททักษิณพยายามขอให้อาตมาช่วย.. แต่ทักษิณไม่เคยช่วยตัวเองเลย.. แล้วใครจะไปช่วยเขาได้ล่ะ.. คุณสนธิอดทนสู้ต่ออีกแค่ 6 เดือน แล้วเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีอย่างแน่นอนคุณชัช”
ตลอดห้วงเวลา 193 วัน ที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุล กับแกนนำมวลชน และเหล่าชาวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ต่อสู้อย่างเสียสละ เด็ดเดี่ยว ห้าวหาญ กับรัฐบาลทักษิณกับพวกพ้องเหล่าโจรในสภาฯ ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย..
ในยามที่ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ “พระอาจารย์” ทำนายให้พี่สนธิ ลิ้มทองกุล อดทนสู้ต่อไปอีก 6 เดือนครับ!
และแล้ว.. คำทำนายของ “พระอาจารย์” ก็เป็นจริงอีกครั้งครับ!!
วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ สั่งยุบพรรคพลังประชาชน พร้อมตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 37 คน เป็นเวลา 5 ปี จากกรณีทุจริตการเลือกตั้ง ส่งผลให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ผมขอใช้โอกาสนี้ แสดงความคารวะอย่างสูงต่อ พี่สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำทุกคน รวมถึงชาวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ผู้ห้าวหาญ อดทน ที่ร่วมกันเสียสละ ต่อสู้เพื่อชาติ ด้วยจิตใจอันสูงส่ง ครับ.