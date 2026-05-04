รัฐบาลอนุทิน 2 โหรมองอย่างไร?

เมื่อวันก่อน ผู้เขียนได้เห็นข่าวสัมภาษณ์ อ.วิสาระ ประนมกรณ์ โหรชื่อดังเกี่ยวกับรัฐบาลอนุทิน 2 โหรท่านนี้ได้ทำนายว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2569
ผู้เขียนได้ฟังแล้วประหลาดใจ ว่าเป็นไปได้อย่างไร เพราะรัฐบาลชุดนี้เพิ่งจะแถลงนโยบายและลงมือทำงาน ประกอบกับเสียงของรัฐก็เกือบ 300 เสียง และแถมมี สว.ส่วนใหญ่หนุนอยู่
แต่มาคิดดูในแง่ของศาสตร์พยากรณ์ อะไรก็เป็นไปได้ด้วยอำนาจของดาวเสาร์ และในของการเมืองที่มีประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน และการเมืองนอกสภาฯ ที่มีประชาชนเป็นแนวร่วมกับฝ่ายค้าน ดังเช่นที่เคยเกิดมาแล้วหลายครั้งในอดีต
ดังนั้น ผู้เขียนในฐานะโหรสมัครเล่น และพอจะมีความรู้เกี่ยวกับดวงเมืองอยู่บ้าง จึงได้เปิดปฏิทินโหรดูก็พบว่า จากนี้ไปถึงเดือนกรกฎาคม 69 มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังต่อไปนี้
1. ดาวพฤหัสบดีในขณะที่มีการจัดตั้งรัฐบาลโคจรอยู่ในราศีเมถุน ในตำแหน่งประและทำมุมโยคลัคนาดวงเมืองหมายความว่า รัฐบาลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องจากการกระทำผิดทางด้านกฎหมายที่ว่าด้วยจริยธรรม
2. ดาวเสาร์โคจรในเรือนวินาศ และทำมุมโยคดาวอังคารเดิม และมีนลัคนาจะเกิดการชุมนุมมขับไล่รัฐบาลเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวอังคารโคจรทับอังคารร่วมมฤตยู และทำมุมโยคเสาร์ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน-3 สิงหาคม
ด้วยเหตุปัจจัย 2 ประการข้างต้น คำทำนายของโหรวิสาระ ประนมกรณ์ มีโอกาสถูกต้อง
อีกประการหนึ่ง ในฐานะที่ผู้เขียนอยู่ในวงการคนทำสื่อ ได้มองรัฐบาลชุดนี้ในแง่ของการเมืองก็พบว่า มีเหตุปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีอันต้องพ้นจากอำนาจได้ดังต่อไปนี้
1. การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากบัตรเลือกตั้งได้พิมพ์บาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดเข้าข่ายขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 83 และ 85 ที่ว่าด้วยการเลือกต้องเป็นความลับ และได้มีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลได้รับแล้วด้วยเสียง 6:3 ถ้าศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะต้องเลือกใหม่ และรัฐบาลชุดนี้ก็สิ้นสภาพไป
2. คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าผิดด้วยเสียง 7:1 แต่ ป.ป.ช.ได้ยกคำร้องและหลายฝ่ายกำลังเตรียมเอาผิด ป.ป.ช.ถ้าเรื่องนี้จบลงด้วย ป.ป.ช.มีความผิดและมีการส่งเรื่องถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง และศาลตัดสินว่าผิดก็จะส่งผลในทางลบถึงพรรคภูมิใจไทยถึงขั้นยุบพรรค และนายอนุทินได้ผลกระทบด้วยในฐานะกรรมการบริหารพรรคต้องเว้นวรรคทางการเมือง
3. คดีที่ดินเขากระโดงที่คนในตระกูลชิดชอบเกี่ยวข้องในผู้ครอบครอง และศาลได้ตัดสินแล้วว่าได้มาโดยมิชอบให้คืนแก่การรถไฟฯ และถ้าการรถไฟฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย และศาลสั่งให้คืน รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลกรมที่ดินจะต้องดำเนินการ ถ้าไม่ดำเนินการเข้าข่ายผิดมาตรา 157 และเรื่องนี้ส่งผลกระทบถึงนายอนุทินในฐานะ มท. 1
ดังนั้น ถ้ามองในแง่ของกฎหมายและในแง่ของโทษแล้วเป็นไปได้ที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องพบวิบากกรรม และต้องอวสานก่อนครบเทอม ส่วนจะก่อนกรกฎาคมหรือปลายปี 2569 จะต้องคอยดูกันต่อไป