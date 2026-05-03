“หมัดน็อก”ของอิหร่าน...ในการเปิดฉากสงครามครั้งใหม่!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงต้องเริ่มด้วย “คำเตือน” ของผู้นำรัสเซีย ประธานาธิบดี “ปูติน” ต่อผู้ที่เคยมีมิตรจิต-มิตรใจถึงกับ “ปูพรมแดง” ต้อนรับระหว่างเดินทางไปเยือนอเมริกา นั่นก็คือ “ทรัมป์บ้า” ประธานาธิบดีอเมริกันคนปัจจุบันนั่นเอง ในช่วงระหว่างการพูดคุย สนทนาทางโทรศัพท์อย่างยืดเยื้อ-ยาวนาน ร่วมชั่วโมงกว่าๆ หรือเกือบ 90 นาทีเมื่อช่วงวันพุธ (29 เม.ย.) ที่ผ่านมา...
คือโดยปกติแล้ว...บุคลิกลักษณะของผู้นำรัสเซียรายนี้ ต้องเรียกว่าจัดอยู่ในประเภท “ไอ้เสือยิ้มยาก” พูดน้อย-ต่อยหนัก ถ้าไม่จำเป็นโอกาสที่ “ดอกพิกุล” จะร่วงจากปากแทบเป็นไปไม่ได้เอาเลย ดังนั้น...คำพูด-คำจาหรือ “คำเตือน” ประมาณว่า...อย่าได้คิดร่วมกับพันธมิตรอิสราเอล เปิดฉาก “สงครามครั้งใหม่” กับอิหร่านโดยเด็ดขาด!!! ด้วยเหตุเพราะ...“ผลที่ตามมาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้...จะร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง” อันนี้...ถ้าว่ากันตามการเปิดเผยของ “นายYury Ushakov” ผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซีย ที่ได้ออกมาเล่าสู่กันฟังให้บรรดาผู้สื่อข่าวรับรู้-รับทราบ...
และโดยคำพูด-คำจา หรือ “คำเตือน”เหล่านี้...ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังมีสติ-สตังค์ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องเรียกว่า...อาจถึงขั้นต้องหรี่แอร์ ปิดแอร์ เพื่อระงับความ “หนาวว์ว์ว์” ทั้งอากาศร้อนๆ ช่วงนี้เอาเลยก็ไม่แน่ แต่ก็อย่างว่า...สำหรับผู้ที่ตกอยู่ในอาการ “สมองเสื่อม” วันๆนอนไม่หลับ ต้องลุกขึ้นมาโพสต์โน่น โพสต์นี่ ตอนตีสี่-ตีห้า หรือผู้ที่ “บ้า...ไปแล้ว” โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อย่าง “ทรัมป์บ้า” แล้ว โอกาสที่จะรู้สึก-รู้สาต่อคำพูด คำเตือน ของผู้นำรัสเซียในลักษณะทำนองนี้ก็คงไม่ต่างอะไรไปจาก “ควาย...ที่กำลังได้ยินเสียงสีซอ” อะไรทำนองนั้น...
ดังนั้น...แนวโน้มที่จะเกิดการเปิดฉาก เปิดประตูนรก เกิด “สงครามอิหร่าน” ขึ้นอีกครั้ง จึงค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ เพราะไม่เพียงแต่การระดมอาวุธยุทโธปกรณ์เติมเข้าไปในพื้นที่สมรภูมิ ไม่ว่า “เรือบรรทุกเครื่องบิน” ไม่น้อยไปกว่า 3-4 ลำ เครื่องบินโจมตี เครื่องบินทิ้งระเบิด เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ ไปจนเครื่องบินค้นหาเป้าหมายด้วยเรดาร์ ฯลฯ เข้าสู่น่านน้ำน่านฟ้าตะวันออกกลาง พร้อมบรรดาทวยทหารอเมริกันที่ต้องรับประทานแป้งตอติญ่ากับเศษเนื้อแค่ไม่กี่ชิ้น ยังแถมเร่งจัดส่งกระสุน ระเบิด จำนวนถึง 6,500 ตันไปให้กับพันธมิตรอิสราเอลภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง อันส่อให้เห็นถึงเจตนาว่ากำลังคิดรุมเหยียบรุมกระทืบ ประเทศอิหร่านให้จมกระเบื้อง จมธรณี...ให้จงได้!!!
ด้วยเหตุนี้...โอกาสที่จะเกิด “ผลตามมาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง” ตาม “คำเตือน” ของผู้นำรัสเซีย ไม่ใช่แต่เฉพาะคู่สงครามอย่างอิหร่านและอเมริกา-อิสราเอล แต่ยังอาจฉิบหาย-วายวอด พังพินาศไปทั่วทั้งบรรดาประเทศในตะวันออกกลาง หรือ “ประเทศอ่าวฯ” ทั้งหลาย รวมทั้ง “โลกทั้งโลก” ที่ย่อมหนีไม่พ้นต้องพลอย “ซวยไปด้วย” อย่างมิอาจปฏิเสธ เพราะตลอดช่วงระยะเวลา40-50 วัน ก่อนการ “หยุดยิง” ชั่วคราว ก็พอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่า สิ่งที่อิหร่านเขานำมาตอบโต้ นำมาใช้ปกป้อง “อธิปไตย” ของตัวเอง ย่อมไม่ใช่ “สากกะเบือ” ธรรมดาๆ ที่เอาไว้ใช้ตำบักฮุ่งอยู่แล้วแน่ๆ แต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความเสียหาย ความฉิบหาย-วายวอดให้กับฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าอเมริกา-อิสราเอล ตลอดไปจนประเทศที่ยอมให้อเมริกาใช้ประเทศตัวเองเป็นฐานทัพไปถล่มอิหร่านจนต่างฝ่ายต่าง “เดี้ยง” กันไปเป็นแถบๆ...
อย่างที่สำนักข่าว “Russia Today” เขาได้รวบรวมข้อมูล สถิติ นำมาเปิดเผยไปเมื่อวัน-สองวันนี้นั่นแหละว่า บรรดาฐานทัพ
ฐานปฏิบัติการทหารของอเมริกา ในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหลาย พังพินาศกันไปแล้วกี่รายต่อกี่ราย ไม่ว่าสนามบิน “Erbil
International Airport” สนามบิน “Al-Asad” ในอิรัก หน่วยอำนวยความสะดวกทางทหาร “Victory Base Complex” ในกรุงแบกแดด สนามบิน “Muwaffaq Salti”ในจอร์แดน สนามบิน “Ali Al-Salem”ในคูเวต กองบัญชาการ “Cam Buehring” ที่ถูกเครื่องบินรบรุ่นโบราณเมื่อกว่า60 ปีที่แล้ว อย่าง “F-5”ของอิหร่านสร้าง “วีรกรรม” อันสุดแสนจะเหลือเชื่อ บุกฝ่าเรดาร์ที่สมัยสุดๆ เข้าไปทิ้งระเบิดจนราพณาสูรกันเห็นๆ รวมไปถึง “Camp Arifjan” ที่ต้องอพยพโยกย้ายทหารอเมริกันไปพักตามโรงแรมในคูเวต แต่โอกาส “รอดตาย” ก็ไม่ถึงกับง่ายกันสักเท่าไหร่นัก ตลอดไปจนฐานทัพเรือ “Mohammed Al-Ahmad” สนามบิน “Al-Dhafra” สนามบิน “Jabel Ali” ในยูเออี สนามบิน “Prince Sultan”ในซาอุดีอาระเบีย นั่นยังไม่รวมไปถึงระบบเรดาร์ทันสมัยสุดๆ มูลค่าระดับพันๆ ล้าน เครื่องบินลำละ 30 ล้านดอลลาร์ อย่างเครื่องบิน “MQ-9 Reaper” ที่ถูกยิงร่วงไปถึง 24 ลำ อีกทั้งโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในโลกของกาตาร์ ท่อส่งน้ำมันในบาห์เรน ซาอุฯ ยูเออี ที่ต้องใช้เวลานับเป็นปีๆ ในการซ่อมแซมให้ฟื้นกลับสู่สภาพเดิมได้อีกครั้ง ฯลฯ ฯลฯ...
แต่นั่นก็ยังไม่น่าจะใช่ “หมัดเด็ด-หมัดตาย” ของอิหร่าน หรือ “หมัดน็อก” ของ “Mohammed Ali” ที่ใช้วิธีแอ่นหลังพิงเชือกตามแบบฉบับ “rope-a-dope” ก่อนที่จะ “โป้งง์ง์ง์เดียว...ปิดบัญชี” ไอ้มฤตยูดำอดีตแชมป์เฮฟวี่เวท “George Foreman” ในคู่มวยหยุดโลกเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เพราะอย่างที่ผู้บัญชาการกองบัญชาการอวกาศของ “IRGC” กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน “พลเอกSeyyed Majid Mousavi” เขาได้ออกมาเตือนนักวางแผนอเมริกัน หรือพวกหน่วยบัญชาการ “CENTCOM”เอาไว้ก่อนล่วงหน้านั่นแหละว่าด้วย “อาวุธใหม่ล่าสุด” ที่กองทัพอิหร่านยังไม่เคยงัดออกมาใช้ ไม่เพียงจะส่งผลให้ “ชะตากรรมของมวลทหารอเมริกันทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง”ตกอยู่ในอันตรายแบบไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มีไปเป็นรายๆ แต่ยังจะส่งผลให้ “ชะตากรรมของเรือรบอเมริกัน” ทั้งหลาย อาจต้องไปนอนนิ่งสนิทนิทราอยู่ก้นอ่าวเปอร์เซียเอาง่ายๆ เช่นเดียวกับรองผู้บัญชาการทัพเรือ “IRGC” “พลเอกMohammad Akbarzadeh” ที่ได้ออกมาย้ำด้วยความมั่นอก-มั่นใจช่วงวันอังคารที่ผ่านมา (28 เม.ย.) ถึงขั้นว่า... “ถ้าฝ่ายอเมริกันยังคงประเมินสถานการณ์ผิดๆ พลาดๆ แบบซ้ำๆ ซากๆ ด้วยการคิดโจมตีอิหร่านอีกต่อไป กองทัพI RGC ก็คงต้องใช้...ไพ่ใบใหม่...ที่จะสามารถเผาผลาญเรือรบลำยักษ์ของระบอบปกครองอาชญากรให้พังพินาศลงไปในแบบฉับพลัน-ทันที!!!”
นี่...น็อก-ไม่น็อก โป้ง-ไม่โป้ง คงต้องคอยจับตาอย่างมิอาจกะพริบตาเป็นอันขาด โดยเฉพาะสำหรับแสนยานุภาพระดับ “เรือบรรทุกเครื่องบิน” อันยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ของกองทัพอเมริกัน หรือ “กองทัพแห่งศตวรรษที่ 20” เมื่อต้องเจอกับ “ขีปนาวุธแห่งศตวรรษที่21” ของอิหร่านในสงครามที่กำลังเปิดฉากขึ้นมาอีกครั้ง เพราะแม้จะเป็น “มวยรอง” เสียเปรียบช่วงชก น้ำหนักหมัด และน้ำหนักที่ชั่งที่วัดกันแบบปอนด์-ต่อ-ปอนด์ จนต้องอาศัย “สงครามอสมมาตร” ในการตั้งรับ ตอบโต้ และปกป้องอำนาจอธิปไตยของตัวเอง แต่ด้วยการเตรียมพร้อม เตรียมตัว ในการที่ต้องเผชิญกับความมุ่งร้าย หมายขวัญ ของคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรอิสราเอลตลอดช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 47 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม จนนำไปสู่ “แผนยุทธศาสตร์”อันสุดแสนจะประณีตลึกซึ้ง ต่างไปจากความห่าม ความห้าว ความเหี้ย...ม์ม์ม์ม และความบ้า ของฝ่ายตรงกันข้ามแบบคนละเรื่อง-คนละม้วน โอกาสที่เราทั้งหลายจะได้เห็น “อดีตแชมป์”หรือ “มหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกขั้วอำนาจเดียว” ลงไปนอนอ้าปากผงาบๆ อยู่กลางเวที แบบเดียวกับ “George Foreman” ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาเสียเลย!!!
หรืออย่างที่ศาสตราจารย์ด้านวรรณคดีอิหร่าน “Dr.Mohammad Marandi” ที่ได้กลายเป็น “อินฟลูเอนเซอร์” ระดับโลกไปแล้วในทุกวันนี้ อันเนื่องมาจากความเฉียบขาด เฉียบคม ความมีเหตุ-มีผลในการให้คำตอบ คำอธิบายถึงฉากสถานการณ์ที่อิหร่านเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ รวมทั้ง “แผนยุทธศาสตร์”ที่ได้ตระเตรียมการมานานนับสิบๆ ปี ไม่ว่า “การควบคุม”จุดยุทธศาสตร์สำคัญระดับโลกอย่างช่องแคบ “Hormuz”เส้นทางขนส่งพลังงานกว่า20 เปอร์เซ็นต์ ที่จะนำไปสู่การ “บริหาร-จัดการ”แบบใหม่ ดังที่ประมุขสูงสุดอิหร่าน “Seyyed Mojtaba Khamenei” ท่านให้สัญญาว่าจะนำมาซึ่ง “อนาคตอันสดใสของประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ปราศจากอเมริกา กลับมารับใช้ อำนวยความสะดวก ความมั่งคั่งให้ชาติต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ด้วยการกำหนดมาตรการร่วมกัน” หรือ “การปิดล้อม” ท่าเรืออิหร่าน เพื่อหวังจะให้อดตายกันทั้งประเทศ แต่ภายใต้อาณาเขตพรมแดนที่เชื่อมโยงอยู่กับประเทศต่างๆ นับสิบๆ ประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่มีอยู่กับ “พันธมิตรทางยุทธศาสตร์” อย่างจีนและรัสเซีย โอกาสที่อิหร่านจะพังพินาศฉิบหาย ตามความปรารถนา-ต้องการของพวก “ระบอบปกครองเอปสตีน” อย่างอเมริกาและอิสราเอล แทบไม่น่าจะเป็นไปได้เอาเลยแม้แต่น้อย...
สรุปง่ายๆ ว่า...สุดท้ายแล้ว “คำเตือน” ของผู้นำรัสเซียอย่างประธานาธิบดี “ปูติน” ต่อผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” ในระหว่างบทสนทนาประมาณ 90 นาทีคราวนี้ น่าจะเป็นอะไรที่สอดคล้องกับคำชี้แนะ ชี้นำ ของ “ทหารอาชีพ” หรืออดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมอเมริกา อย่าง “พันเอกDouglas Macgregor” ที่สรุปเอาไว้ประมาณว่า...โลกใบนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จนแสนยานุภาพของ “กองทัพแห่งศตวรรษที่20”อย่างอเมริกา ไม่น่าจะเหลือทางออก ทางรอด หรือ “ทางเลือก” ใดๆ อีกต่อไปแล้ว ในการถูกฉุดกระชากลากถูโดยอิสราเอล ให้ต้องเปิดฉากสงครามกับอิหร่าน มีแต่ต้องออกมายอมรับ “ความจริง” ว่าเพื่อไม่ให้อเมริกาและโลกทั้งโลกต้องพังพินาศ ฉิบหายเกินไปกว่านี้ ถึงเวลาแล้ว...ที่จะต้องถอนตัว ถอนทหาร หรือกระทั่งถอนฐานทัพอเมริกาออกจากภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือต้องหันมา “ยอมรับ...ความพ่ายแพ้” อย่างเป็นทางการ ลูกเดียวเท่านั้นเอง!!!