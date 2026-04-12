รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อการเจรจาอิสลามาบัดล้มเหลว โลกจะเกิดอะไรขึ้น เราคงต้องคิดฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้น ผมก็มองเห็นภาพเหล่านี้ ขอไล่เป็นข้อ ๆ ให้อ่านกันนะครับ
หนึ่ง เจรจาล้มเหลว ที่อิสลามาบัด 21 ชั่วโมง สูญเปล่า ผู้นำอิหร่านนำรูปเด็ก ๆ มินาบ 168 คนพร้อมเป้โรงเรียนของมรณสักขีเข้าไปเจรจา ทำเอาโลกน้ำตาซีม
สอง สงครามจะ Escalate ปะทุรุนแรงขึ้น และยืดยาวนาน
สาม ท่อส่งน้ำมันข้ามคาบสมุทรอาหรับจากฝั่งอ่าวเปอร์เซียไปทะเลแดงของซาอุดิอารเบีย ก็ถูกระเบิดไปแล้ว ต่อไปพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางจะถูกโจมตีที่ไหนบ้าง โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตเม็ดพลาสติก โรงกลั่นน้ำจืด โรงผลิตปุ๋ยเคมี อะไรจะเป็นเป้าหมายต่อไป สายเคเบิลใต้น้ำที่ช่องแคบบับอัลมาดับ การปิดช่องแคบบับอัลอาดับจะเกิดขึ้นหรือไม่
สี่ สหรัฐอเมริกาแถลงขู่ว่า คนเสียใจจะต้องเป็นอิหร่าน เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สายเหยี่ยว แถลงเอง ไปเจรจาเอง บินกลับสหรัฐ
ห้า สหรัฐฯ แถลงขู่จีนว่าอย่าช่วยอิหร่าน แต่ไม่ได้ขู่รัสเซียนะ ผมอ่านเกมส์ว่า จีนกับรัสเซีย จะช่วยอิหร่านเต็มที่
หก นี่คือจะลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่สามได้
เจ็ด แต่ช้าก่อน รบชนะทางอากาศ แต่จะยกพลขึ้นบกได้หรือ จะ occupy และปกครองอิหร่านได้หรือ ทหารอเมริกันจะตายไปอีกเท่าไหร่
แปด การประท้วงต่อต้านสงครามอิหร่านในอเมริกาจะรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลทรัมป์จะลำบาก
เก้า ทรัมป์จะลงทางไหน ยังนึกไม่ออก สถานการณ์เหมือนจะบีบ ทรัมป์มาก นี่จะเกิดหายนะกับเศรษฐกิจโลก เกิด mega depression อันเกิดจาก cost-push inflation + deflation + restoration period>10 ปี
ผมวิเคราะห์ไว้ข้างบน แล้วลองส่งให้ Generative AI ตัวหนึ่งมันวิพากษ์ คือ Gemini บทวิเคราะห์ของผม Gemini วิพากษ์และเขียนออกมาอย่างนี้ครับ
1. ยุทธศาสตร์ "เป้โรงเรียน" และชัยชนะทางสงครามจิตวิทยา
การที่อิหร่านนำรูปเด็ก 168 คนเข้าโต๊ะเจรจา คือการทำ Moral War ครับ มันทำลายความชอบธรรมในการโจมตีของสหรัฐฯ ในสายตา Global South ทันที ชัยชนะทางอารมณ์นี้จะเป็นเกราะป้องกันให้อิหร่านในเวที UN และทำให้พันธมิตรอาหรับของสหรัฐฯ ขยับตัวยากขึ้นเพราะกระแสประชาชนในประเทศตนเอง
2. เป้าหมายต่อไป: การทำลาย "เส้นเลือดใหญ่" ของเศรษฐกิจอ่าว
เมื่อท่อส่งน้ำมันข้ามคาบสมุทรถูกระเบิด เป้าหมายต่อไปที่จะโดนโจมตี (ซึ่งจะทำให้โลกช็อก) คือ:
โรงผลิตน้ำจืด (Desalination Plants): นี่คือจุดตายของซาอุฯ และ UAE ถ้าโดนถล่ม เขาจะไม่มีน้ำกินภายใน 3-5 วัน มันรุนแรงกว่าน้ำมันดิบหายไปเสียอีก
สายเคเบิลใต้น้ำ (Bab al-Mandab): การตัดการสื่อสารระหว่างเอเชียและยุโรปจะทำให้ระบบการเงินโลก (High-frequency trading) ปั่นป่วนทันที
การปิดช่องแคบ Bab al-Mandab: มีโอกาสเกิดขึ้น สูงมาก ครับ และจะตามมาด้วย ช่องแคบฮอร์มุซ โลกจะสูญเสียเส้นทางเดินเรือพลังงานเกือบทั้งหมด
3. รัสเซีย-จีน: ผู้หนุนหลังที่สหรัฐฯ ไม่กล้าขู่รัสเซีย
เหตุผลที่สหรัฐฯ ไม่กล้าขู่รัสเซีย เพราะรัสเซีย "ไม่มีอะไรจะเสีย" แล้ว และรัสเซียคือผู้กุมเทคโนโลยี Electronic Warfare (EW) และระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อิหร่านต้องการที่สุด
จีน: จะช่วยเงียบๆ ผ่านระบบการเงินและชิ้นส่วนโดรน
รัสเซีย: จะช่วยเปิดเผยผ่านการส่งมอบ S-400 หรือเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงให้อิหร่าน เพื่อตัดกำลังสหรัฐฯ ไม่ให้มายุ่งกับสมรภูมิยุโรป
4. กับดักของทรัมป์ และ "JD Vance" (The Hawk's Move)
การที่ JD Vance บินกลับและขู่อาฆาต สะท้อนว่าฝ่าย "สายเหยี่ยว" ในวอชิงตันชนะแล้ว เขาต้องการสงครามเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Military-Industrial Complex) แต่เขาลืมคำนวณ "ต้นทุนของชีวิตทหารอเมริกัน"
Occupying Iran is Impossible: อิหร่านใหญ่กว่าอิรักหลายเท่า และคนของเขาพร้อมตาย (Martyrdom culture) สหรัฐฯ อาจชนะทางอากาศแต่จะ "ตายในหลุม" หากส่งทหารราบลงไป
5. Mega Depression: หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
บทวิเคราะห์เรื่อง Cost-push inflation + Deflation ของคุณคือความจริงที่น่ากลัวที่สุด:
Restoration Period > 10 ปี: การสร้างโรงแยกก๊าซหรือโรงกลั่นน้ำมันที่ถูกทำลายในตะวันออกกลางไม่ได้ใช้เวลาแค่หลักเดือน แต่มันคือทศวรรษ
The End of Middle Class: คนชั้นกลางทั่วโลกจะถูกกวาดล้างด้วยค่าครองชีพที่พุ่งสูง (Stagflation) ขณะที่มูลค่าทรัพย์สินดิ่งเหว
6. ทางลงของทรัมป์: เหลือเพียงทางเดียว?
ทรัมป์ถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่าง:
ทำสงครามเต็มรูปแบบ: เพื่อรักษาเกียรติภูมิอเมริกา (แต่จะเจอการประท้วงในบ้านจนคุมไม่อยู่)
ถอยเพื่ออยู่รอด: ซึ่งหมายถึงการยอมรับความพ่ายแพ้ของดอลลาร์ และปล่อยให้อิทธิพลในตะวันออกกลางหลุดมือไป
ผมถามต่อไปว่า หากสหรัฐ ฯ รบจนชนะ สหรัฐจะได้อะไร นอกจากหนี้ เศรษฐกิจโลกพังย่อยยับ และซากปรักหักพังในตะวันออกกลางที่ต้องใช้เงินมหาศาลในการฟื้นฟูและใช้เวลาอย่างน้อยสิบปี ผมได้คำตอบมาว่า ......
นี่คือ "กับดักทางยุทธศาสตร์" (Strategic Trap) ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาในศตวรรษนี้ เลยครับ บทวิเคราะห์ของคุณมองเห็นความจริงที่เจ็บปวดว่า "ชัยชนะทางทหารอาจหมายถึงความล่มสลายทางเศรษฐกิจ" หากสหรัฐฯ เลือกเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบเพื่อเอาชนะอิหร่าน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือภาวะ Pyrrhic Victory หรือ ชัยชนะที่ผู้ชนะต้องสูญเสียมหาศาลจนแทบไม่ต่างจากผู้แพ้ ครับ
1. สหรัฐฯ จะได้อะไร? (The Spoils of War)
ในมุมมองของ "สายเหยี่ยว" (Hawks) ในวอชิงตัน เขาอาจจะคิดว่าชนะแล้วจะได้:
การกำจัดศัตรูหมายเลข 1: ปิดฉากระบอบอิหร่านที่ท้าทายอเมริกามา 50 ปี
การควบคุมทรัพยากร: หวังจะเข้าไปบริหารจัดการบ่อน้ำมันและก๊าซในอนาคต
การรักษาความมั่นใจให้ดอลลาร์: แสดงให้เห็นว่าใครที่กล้าทิ้งดอลลาร์ (Petrodollar) จะต้องเจอจุดจบแบบนี้
แต่ความเป็นจริง: สหรัฐฯ จะได้เพียง "ซากปรักหักพัง" ครับ เพราะก่อนอิหร่านจะล่มสลาย เขาจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานรอบอ่าวเปอร์เซียจนราบคาบ ทรัพยากรที่สหรัฐฯ หวังจะกอบโกยจะกลายเป็นขยะยุทธศาสตร์ที่ใช้งานไม่ได้ไปอีกนับสิบปี
2. กับดักการ Occupy: "อัฟกานิสถาน" ที่ใหญ่กว่าเดิม 4 เท่า
การปกครองอิหร่านคือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ (Mission Impossible) ด้วยเหตุผลดังนี้:
ชาตินิยมที่เข้มแข็ง: คนอิหร่านต่างจากอิรักตรงที่มีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของอาณาจักรเปอร์เซียที่เหนียวแน่นมาก แม้คนรุ่นใหม่จะไม่ชอบรัฐบาลปัจจุบัน แต่ถ้าต่างชาติบุกเข้ามา เขาจะรวมตัวกันสู้ทันที
ทหารในรูและถ้ำ: อย่างที่คุณบอก อิหร่านเตรียมตัวรับมือการบุกทางบกมา 50 ปี ทหารอเมริกันจะเจอสงครามกองโจรที่รุนแรงกว่าเวียดนามและอัฟกานิสถานรวมกัน
ภูมิประเทศ: เทือกเขาซากรอสคือป้อมปราการธรรมชาติที่ทำให้การส่งกำลังบำรุงของสหรัฐฯ กลายเป็นฝันร้าย
3. Supply Chain ที่พังทลาย: หายนะที่สหรัฐฯ รับไม่ได้
หาก Commodity หายไป 30% เป็นเวลา 10 ปี สหรัฐฯ จะเจอสิ่งที่เรียกว่า "The Great Regression":
ค่าครองชีพพุ่งเกินควบคุม: เมื่อน้ำมันและปุ๋ยขาดแคลน อาหารจะแพงขึ้นจนเกิดจลาจลในเมืองใหญ่ของอเมริกาเอง
หนี้ท่วมหลัง: สหรัฐฯ มีหนี้สาธารณะทะลุ 34 ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้ว การทำสงครามครั้งนี้จะใช้เงินอีกหลายล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากการเก็บภาษีลดลงเพราะเศรษฐกิจพัง สหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะ "ล้มละลาย" (National Bankruptcy) อย่างเป็นทางการ
4. สรุปแล้ว สหรัฐฯ จะได้อะไร หรือได้แต่หนี้?
คำตอบที่น่าเศร้าคือ "ได้หนี้ และเสียสถานะมหาอำนาจ" ครับ:
จีนและรัสเซียจะหัวเราะทีหลัง: ในขณะที่อเมริกาจมปลักอยู่ในหล่มสงครามและหนี้สิน จีนจะใช้โอกาสนี้สร้างระบบการเงินใหม่ที่ไม่พึ่งพาดอลลาร์ และรัสเซียจะกลายเป็นผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่เพียงรายเดียวที่เหลืออยู่
ความแตกแยกภายใน: รัฐบาลทรัมป์จะเผชิญกับการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะคนอเมริกันรุ่นใหม่ไม่ต้องการไปตายในสงครามที่มองไม่เห็นผลประโยชน์
ทางลงของอเมริกาคืออะไร?
บทวิเคราะห์ของคุณชี้ชัดว่า สหรัฐฯ กำลังเดินเข้าสู่ทางตัน หากไม่ยอมเจรจาและแบ่งสรรอำนาจกับขั้วใหม่ (จีน-รัสเซีย-อิหร่าน) อเมริกาอาจจะเลือก "เผาบ้านตัวเองเพื่อฆ่าหนู" ซึ่งจะทำให้ระเบียบโลกปัจจุบันล่มสลายลงทันที
จุดที่ไทยต้องยืน: ในวันที่มหาอำนาจตัดสินใจรบกันจนแหลกเพื่อรักษาหน้าและอำนาจที่เหลืออยู่ ไทยต้องรีบเก็บสะสม "ทรัพยากรจริง" (พลังงาน-อาหาร-ปุ๋ย) และถอยห่างจากระบบการเงินที่อิงกับ "หนี้อเมริกา" ให้เร็วที่สุดครับ
คุณมองว่าถ้าทรัมป์เห็น "ตัวเลขความสูญเสีย" ที่จะเกิดขึ้นจริงแบบนี้ เขาจะกล้า "กลืนน้ำลายตัวเอง" แล้วหันกลับมาดีลกับอิหร่านในนาทีสุดท้ายเพื่อรักษาเศรษฐกิจโลกไว้ไหมครับ? หรือกระแสสายเหยี่ยวรอบตัวเขาจะแรงเกินกว่าจะหยุดได้?
ผมถาม Generative AI ไปว่า อ่านใจ Trump กับ Netanyahu ให้หน่อย ว่าสองคนนี้จะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์นี้
ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดถึงขีดสุด ณ เดือนเมษายน 2026 นี้ หลังจาก "Operation Epic Fury" และความล้มเหลวของการเจรจาที่อิสลามาบัด การอ่านใจตัวละครหลักอย่าง Trump และ Netanyahu ต้องมองผ่านเลนส์ของ "ผลประโยชน์สูงสุด" และ "ทางลงที่สง่างาม" ดังนี้ครับ
1. การอ่านใจ Donald Trump: "The Dealmaker in a Dead End"
Trump กำลังเผชิญกับภาวะ "กลืนไม่เข้าคายไม่ออก" ที่สุดในชีวิตการเมือง:
สัญชาตญาณพื้นฐาน: Trump ไม่ชอบสงครามที่ยืดเยื้อและเสียเงินมหาศาล (เขามักพูดว่า "I want to stop wars, not start them") แต่เขาถูกบีบด้วยภาพลักษณ์ "ลูกผู้ชายตัวจริง" ที่จะยอมแพ้อิหร่านไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่ออิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซท้าทายอำนาจเขา
ทางลงที่เขาต้องการ: Trump ไม่ได้ต้องการ Occupy อิหร่าน (เขารู้ว่านั่นคือหายนะ) แต่เขาต้องการ "ชัยชนะเชิงสัญลักษณ์" เช่น การเปลี่ยนตัวผู้นำสูงสุดคนใหม่ที่คุยง่ายกว่า หรือการที่อิหร่านยอมเซ็นสัญญา "Trump Deal" ที่เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อที่เขาจะได้ประกาศว่า "I did what no one else could do."
ความกังวลลึกๆ: เขาเริ่มเห็นตัวเลขเงินเฟ้อ 3.3% ในเดือนเดียว และราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ซึ่งจะทำลายคะแนนนิยมของเขาในการเลือกตั้งกลางเทอมปีหน้า Trump จะพยายามหา "ทางลง" (Exit Ramp) ผ่านการเจรจาลับๆ โดยใช้ JD Vance เป็นตัวร้าย (Bad Cop) และตัวเขาเองรอสวมบทตัวเอก (Hero) ที่ยุติสงคราม
2. การอ่านใจ Benjamin Netanyahu: "The War to End All Wars"
สำหรับ Netanyahu สถานการณ์นี้คือ "โอกาสสุดท้ายและโอกาสเดียว" ในประวัติศาสตร์:
เป้าหมายสูงสุด: เขาต้องการ "ถอนรากถอนโคน" (Decapitation) ขีดความสามารถทางนิวเคลียร์และอิทธิพลของอิหร่านอย่างถาวร เขาไม่เชื่อในการเจรจาและมองว่าการประนีประนอมคือความพ่ายแพ้
กลยุทธ์การลากอเมริกา: Netanyahu จะพยายามทำทุกวิถีทางให้สงคราม Escalate จนถึงจุดที่ Trump ถอยไม่ได้ เขาต้องการให้สหรัฐฯ ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านให้ราบคาบ เพื่อให้เหลือเพียง "อิหร่านที่อ่อนแอ" จนประชาชนลุกขึ้นมาก่อจลาจลเอง
การเอาตัวรอดทางการเมือง: ตราบใดที่มีสงคราม เขาก็ยังอยู่ในอำนาจได้ การยุติสงครามโดยที่อิหร่านยังไม่สิ้นฤทธิ์ คือความล้มเหลวส่วนตัวของเขา
3. "จุดปะทะ" ระหว่าง Trump และ Netanyahu
นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับ: Trump ต้องการ "ชัยชนะที่รวดเร็วและคุ้มค่า" (Quick & Efficient Victory) แล้วรีบกลับบ้านไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
Netanyahu ต้องการ "การทำลายล้างที่เบ็ดเสร็จ" (Total Destruction) แม้จะต้องแลกด้วยเศรษฐกิจโลกที่พังพินาศ
4. บทสรุป: ทรัมป์จะลงทางไหน?
หากสถานการณ์บีบจนเกิด Mega Depression จริงตามที่คุณวิเคราะห์:
Trump จะ "โยนบาป": เขาจะเริ่มโทษพันธมิตร หรือโทษฝ่ายความมั่นคงว่าประเมินสถานการณ์ผิด
The Pivot to Negotiation: เขาจะใช้จีนหรือรัสเซียเป็นตัวกลาง (Mediator) เพื่อทำข้อตกลงที่ดูเหมือนสหรัฐฯ ชนะ (เช่น อิหร่านยอมเปิดช่องแคบ แลกกับการถอนทหารบางส่วน) แม้ในความเป็นจริงอิหร่านจะยังไม่ล่มสลายก็ตาม
Maximum Sanctions instead of Boots on Ground: เขาจะเลือกใช้การปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา (Total Embargo) แทนการยกพลขึ้นบก เพราะเขารู้ดีว่า "ศพทหารอเมริกัน" คือสิ่งที่เขาจ่ายไม่ไหว
คำเตือนเชิงยุทธศาสตร์: หาก Netanyahu ตัดสินใจ "เดินหมากเดี่ยว" (Solo Move) โดยการส่งทหารราบเข้าไปในอิหร่านโดยไม่รอ Trump นั่นจะเป็นจุดแตกหักระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และอาจเป็นชนวนที่แท้จริงของสงครามโลกครั้งที่ 3 ครับ
ผมจึงถามต่อไปว่า Netanyahu จะ solo move เข้าไปรบในอิหร่านคนเดียวเดี่ยว ๆ จะชนะและ occupy อิหร่านได้หรือไม่ อิสราเอลจะปกครองอิหร่านได้สำเร็จหรือไม่
หากคุณเนทันยาฮูตัดสินใจที่จะ "Solo Move" หรือลุยเดี่ยวเข้าไปบุกยึดและปกครองอิหร่านโดยปราศจากกองทัพสหรัฐฯ สนับสนุนทางภาคพื้นดิน คำตอบในเชิงยุทธศาสตร์และการทหารเกือบทุกสำนักคือ "เป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้" (Impossible Mission) ครับ
นี่คือการวิเคราะห์เชิงลึกว่าทำไมอิสราเอลถึงไม่สามารถ "ชนะเบ็ดเสร็จ" และ "ปกครอง" อิหร่านได้ด้วยตัวคนเดียว:
1. ความเหลื่อมล้ำทางด้าน "จำนวน" และ "พื้นที่"
อิสราเอลเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยี แต่มีข้อจำกัดด้าน "มวลรวมกำลังพล":
พื้นที่: อิหร่านมีขนาดใหญ่กว่าอิสราเอลถึง 74 เท่า การจะ Occupy พื้นที่ขนาดนี้ต้องใช้ทหารราบหลายล้านนาย ซึ่งอิสราเอลมีกำลังพลประจำการเพียง 170,000 นาย (และกำลังสำรองอีก 450,000 นาย) ซึ่งไม่เพียงพอแม้แต่จะคุมหัวเมืองใหญ่ของอิหร่าน
ระยะทาง: อิสราเอลอยู่ห่างจากอิหร่านกว่า 1,000 กิโลเมตร การส่งกำลังบำรุง (Logistics) ข้ามประเทศอื่นๆ ไปยังอิหร่านโดยไม่มีฐานทัพพันธมิตรขนาบข้างเป็นเรื่องที่แทบจะทำไม่ได้ในระยะยาว
2. สงครามแบบ "Asymmetric" และป้อมปราการธรรมชาติ
แม้เนทันยาฮูจะใช้ "ฝูงบิน F-35I" ทำลายเป้าหมายทางทหารได้แม่นยำ (เหมือนในปฏิบัติการเดือนกุมภาพันธ์ 2026) แต่การยึดครองต้องใช้ "รองเท้าบูทบนดิน":
Zagros Mountains: เทือกเขาที่สลับซับซ้อนของอิหร่านคือที่ตั้งของกองกำลังกองโจรและฐานยิงขีปนาวุธใต้ดิน ทหารอิสราเอลจะถูกซุ่มโจมตีในภูมิประเทศที่เสียเปรียบ
Proxy Warfare: แม้ในอิหร่านจะวุ่นวาย แต่อิหร่านยังมี "เครือข่ายอิทธิพล" (Axis of Resistance) ทั้งในเลบานอน ซีเรีย และอิรัก ซึ่งจะรุมกินโต๊ะอิสราเอลจากรอบด้านทันทีที่กองทัพหลักออกจากประเทศไปบุกอิหร่าน
3. "ต้นทุนการปกครอง" ที่จะทำให้ประเทศล้มละลาย
การปกครองประชากร 85 ล้านคนที่มี "ความเป็นชาตินิยม" สูงมากอย่างคนเปอร์เซีย คือฝันร้ายทางการเมือง:
Resistance: คนอิหร่านอาจจะไม่ชอบรัฐบาลปัจจุบัน แต่พวกเขาเกลียด "ผู้รุกรานจากต่างชาติ" มากกว่า การต่อต้านจะเกิดขึ้นทุกหัวระแหง
Economic Collapse: งบประมาณทหารของอิสราเอลในปี 2026 พุ่งสูงถึง 2.7 แสนล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.5 แสนล้านเชเกล) เพื่อรองรับสงครามหลายด้าน หากต้องแบกภาระปกครองอิหร่านด้วย เศรษฐกิจอิสราเอลจะพังทลายลงภายในไม่กี่เดือน
4. บทสรุป: เนทันยาฮูจะได้อะไร?
หากเนทันยาฮูเลือก Solo Move สิ่งที่เขาจะได้ไม่ใช่ "อิหร่านในอาณัติ" แต่คือ:
การทำลายล้างชั่วคราว: ทำลายโครงการนิวเคลียร์และฐานทัพอากาศได้
สุญญากาศทางอำนาจ: ที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองในอิหร่านที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงของอิสราเอลยิ่งกว่าเดิม
การโดดเดี่ยวสากล: แม้แต่ทรัมป์ก็อาจจะไม่ช่วย หากอิสราเอลลากโลกเข้าสู่ Mega Depression โดยพลการ
บทวิเคราะห์: ยุทธศาสตร์ของเนทันยาฮูคือการ "ดึงสหรัฐฯ เข้ามา" (Triggering US Involvement) มากกว่าการลุยเดี่ยวครับ เพราะเขารู้ดีว่าลำพังอิสราเอลสามารถ "ชกให้เจ็บ" ได้ แต่ไม่สามารถ "น็อกและคุมเวที" ได้นานครับ
ผมจึงถามต่อไปว่า อิสราเอลเคยบุกอิยิปต์ สงครามหกวัน โดยโมเช่ ดายัน ก็สำเร็จ กองทัพอิสราเอลก็เข้มแข็ง น่าจะบุกและยึดครองอิหร่านได้สำเร็จ ผมได้คำตอบว่า .....
หากคุณเนทันยาฮูคิดจะใช้โมเดล "สงคราม 6 วัน" (Six-Day War) ของ โมเช ดายัน (Moshe Dayan) ในปี 1967 มาใช้กับอิหร่านในปี 2026 นี้ เขาจะพบกับความแตกต่างที่อันตรายถึงชีวิตครับ
ยุทธศาสตร์ของโมเช ดายัน คือ "Pre-emptive Strike" (การชิงลงมือก่อน) โดยทำลายกองทัพอากาศอียิปต์ตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งตัว แล้วใช้ยานเกราะรุกคืบอย่างรวดเร็ว (Blitzkrieg) แต่บริบทของอิหร่านต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับ:
1."ไม่มีที่ให้สายฟ้าแลบ" (No Room for Blitzkrieg)
ในสงคราม 6 วัน อิสราเอลรบในพื้นที่จำกัด (คาบสมุทรไซนาย, เวสต์แบงก์, ที่ราบสูงโกลัน) ซึ่งอยู่ติดพรมแดน:
ความต่าง: อิหร่านอยู่ห่างออกไป 1,000 กม. การจะส่งรถเดินทัพเหมือนสมัยโมเช ดายัน ต้องผ่านจอร์แดน อิรัก หรือซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะทำให้เกิดสงครามภูมิภาคทันที
ภูมิประเทศ: ไซนายเป็นทะเลทรายราบเรียบเหมาะกับรถถัง แต่อิหร่านคือ "ป้อมปราการภูเขา" การรุกคืบด้วยยานเกราะจะกลายเป็นเป้าให้นักรบรูซุ่มโจมตีได้ง่ายกว่าอียิปต์ในอดีตมาก
2. อิหร่านเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ (The Lesson Learned)
อิหร่านไม่ได้วางเครื่องบินไว้บนรันเวย์ให้ถล่มง่ายๆ แบบอียิปต์ปี 1967:
Underground Bases: อิหร่านมีฐานทัพอากาศและคลังขีปนาวุธ "Eagle 44" ที่ขุดลึกลงไปใต้ภูเขาหินปูน ต่อให้ระเบิดทำลายรันเวย์ข้างบนได้ แต่ "เขี้ยวเล็บ" ของเขายังอยู่ครบและพร้อมสวนกลับ
Strategic Depth: อียิปต์แพ้เพราะศูนย์กลางอำนาจอยู่ใกล้แนวรบ แต่อิหร่านมีความลึกทางยุทธศาสตร์มหาศาล ต่อให้เสียเมืองหน้าด่านไป เขาก็ยังมีพื้นที่ให้ถอยและทำสงครามยืดเยื้อได้เป็นสิบปี
3. ผลลัพธ์ที่เนทันยาฮูจะเจอ (The Outcome)
หากเนทันยาฮูพยายามทำ "Six-Day War 2.0":
รบชนะในอากาศ: เขาอาจทำได้จริง (เพราะเทคโนโลยี F-35I เหนือกว่ามาก)
แต่ยึดครองไม่ได้: เขาจะเจอกับภาวะ "ชนะแต่ไม่จบ" อิหร่านจะเปลี่ยนจากกองทัพประจำการเป็นกองโจรทั่วประเทศ และใช้ขีปนาวุธที่เหลืออยู่ถล่มโครงสร้างพื้นฐาน Commodity 4 ตัวที่คุณกังวลจนพินาศ
วิเคราะห์ทางลง: ทรัมป์จะ "ดึงเบรก" หรือ "เหยียบคันเร่ง"?
เมื่อทรัมป์เห็นว่าเนทันยาฮูกำลังจะทำตัวเป็นโมเช ดายัน แต่กำลังจะพาโลกไปสู่ Mega Depression:
Trump's Calculation: ทรัมป์เป็นนักธุรกิจ เขาจะคำนวณทันทีว่า "ชัยชนะของเนทันยาฮู คุ้มกับราคาน้ำมัน $300 ต่อบาร์เรลหรือไม่?"
The Conflict: ทรัมป์อาจจะสั่ง "หยุด" (Ceasefire) ทันทีที่อิสราเอลทำลายเป้าหมายหลักเสร็จ เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจอเมริกาพังพินาศตามไปด้วย
บทสรุป: โมเช ดายัน รบชนะเพราะเขารบใน "สวนหลังบ้าน" แต่อิหร่านคือ "มหาสมุทรแห่งภูเขา" การลุยเดี่ยวของเนทันยาฮูจึงไม่ใช่การฉายซ้ำประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ แต่เป็นการกระโดดลงเหวที่ไม่มีก้นบึ้งครับ
คุณมองว่าถ้าเนทันยาฮูฝืนรบแบบโมเช ดายัน แล้วเกิดความสูญเสียทหารอิสราเอลจำนวนมาก (ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมอิสราเอลรับไม่ได้ที่สุด) จะเกิดการรัฐประหารหรือการประท้วงขับไล่เนทันยาฮูภายในอิสราเอลเองไหมครับ?
ผมจึงถามต่อไปว่า ถ้าแบบนี้ ความน่าจะเป็นที่ Trump กับ Netanyahu จะขัดแย้งกันเองมีแค่ไหน จะด้วยเหตุอะไรบ้าง ผมได้รับคำตอบว่า .....
ความน่าจะเป็นที่ Trump และ Netanyahu จะขัดแย้งกันเองในสถานการณ์ที่โลกกำลังเข้าสู่ภาวะ Mega Depression นี้ มีสูงมากครับ (อาจถึง 70-80%) แม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้น แต่ในทางยุทธศาสตร์ ทั้งคู่มี "เป้าหมายสุดท้าย" (End Game) ที่ขัดกันอย่างรุนแรง
นี่คือสาเหตุหลักที่จะทำให้ "Bromance" คู่นี้พังทลายลงครับ:
1. "America First" vs "Israel Only" (ผลประโยชน์แห่งชาติปะทะกัน)
Trump: หัวใจของเขาคือเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถ้าการรบของอิสราเอลทำให้น้ำมันพุ่งเป็น $250-$300 และเกิดภาวะ Cost-push inflation จนคนอเมริกันตกงานระนาว Trump จะมองว่าอิสราเอลกำลัง "ลาก" อเมริกาลงเหว เขาจะสั่งให้ Netanyahu "หยุด" ทันที เพราะคะแนนนิยมของเขาสำคัญกว่าชัยชนะของอิสราเอล
Netanyahu: เขามองว่านี่คือโอกาสประวัติศาสตร์ที่จะกำจัดอิหร่านให้สิ้นซาก เขาพร้อมจะรบต่อแม้เศรษฐกิจโลกจะพัง เพราะเขาถือว่า "ความอยู่รอดของอิสราเอล" อยู่เหนือ "ราคาน้ำมันในอเมริกา"
2. โมเดลการรบ: "Deal" vs "Destruction"
ความขัดแย้งเรื่องทางลง: Trump เป็นนักเจรจา (Dealmaker) เขาต้องการการรบที่สั้นและจบด้วยข้อตกลงที่เขาเคลมได้ว่าชนะ แต่ Netanyahu ต้องการการทำลายล้างที่เบ็ดเสร็จ (Total Destruction) ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรมหาศาล
จุดแตกหัก: หาก Trump สั่งให้หยุดรบเพื่อเข้าสู่การเจรจา แต่ Netanyahu ฝืนทำ Solo Move บุกต่อ หรือไปถล่มจุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้ราคาพลังงานโลกกู้ไม่กลับ Trump จะมองว่านี่คือการ "ทรยศ" (Betrayal) ต่อความเชื่อใจที่เขามีให้
3. หนี้สินและงบประมาณ (The Financial Wall)
สหรัฐฯ ในยุค Trump 2026 แบกหนี้มหาศาลอย่างที่คุณวิเคราะห์ไว้ หาก Netanyahu ร้องขอการสนับสนุนทางการเงินและอาวุธแบบ "เช็คเปล่า" (Blank Check) เพื่อทำสงครามยืดเยื้อ Trump จะเริ่มตั้งคำถามว่า "Why are we paying for this?" * เมื่อ Trump เริ่ม "ตัดงบ" หรือ "จำกัดจำนวนกระสุน" เพื่อกดดันให้อิสราเอลเข้าสู่การเจรจา นั่นจะเป็นนาทีที่ความขัดแย้งจะปะทุออกสู่หน้าสื่อ
4. ปัญหาการประท้วงภายในอเมริกา (The Domestic Pressure)
หากการประท้วงต่อต้านสงครามในสหรัฐฯ รุนแรงขึ้นจนกระทบกับการปกครองของรัฐบาล Trump เขาจะใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอด โยนความผิดทั้งหมดให้ Netanyahu ทันที โดยกล่าวหาว่าอิสราเอล "ก้าวร้าวเกินไป" เพื่อเปลี่ยนกระแสสังคมในบ้านตัวเอง
5. บทบาทของ "รัสเซียและจีน"
หาก Trump พยายามจะ Deal กับปูตินเพื่อให้รัสเซียช่วยเบรกอิหร่าน (เพื่อลดราคาน้ำมัน) แต่ Netanyahu ยังเดินหน้าถล่มเป้าหมายที่รัสเซียให้การคุ้มครองอยู่ Trump จะโกรธมาก เพราะ Netanyahu กำลังทำลาย "ดีลระดับโลก" ของเขา
วิเคราะห์จุดจบของความสัมพันธ์
หาก Netanyahu เลือกเดินตามรอย โมเช ดายัน คือรบแบบไม่ฟังใคร:
Trump จะ "Cut and Run": เขาอาจจะประกาศถอนการสนับสนุนทางทหารบางส่วน หรือไม่ใช้สิทธิ Veto ใน UN เพื่อให้อิสราเอลต้องยอมถอยเอง
Netanyahu จะถูกโดดเดี่ยว: เมื่อขาดแรงสนับสนุนจากอเมริกา และเจอสงครามกองโจรในอิหร่านที่ยืดเยื้อ เขาจะกลายเป็นจำเลยสังคมทั้งในและนอกประเทศ
บทสรุปสำหรับไทย: ความขัดแย้งของคู่นี้คือ "ช่องว่าง" ยุทธศาสตร์ครับ ในขณะที่มหาอำนาจตะวันตกขัดแข้งขัดขากันเอง ไทยต้องรีบใช้จังหวะนี้กระชับมิตรกับ รัสเซีย เพื่อประกันว่าเราจะมีพลังงานและปุ๋ยใช้ ในวันที่อเมริกากับอิสราเอลคุยกันไม่รู้เรื่องและทำเศรษฐกิจโลกพัง
คุณมองว่าถ้า Trump เริ่ม "ขู่" Netanyahu เรื่องงบประมาณสนับสนุนจริง Netanyahu จะกล้าหันไปหาพันธมิตรใหม่อย่างพวก "ฝ่ายขวาในยุโรป" หรือกลุ่มอื่นมาแทนอเมริกาได้ไหมครับ? หรือเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว?
คำถามสุดท้าย จะเกิดความขัดแย้งภายในอิหร่าน จนเกิดการเปลี่ยนระบอบการปกครองในอิหร่านเองได้หรือไม่ จะมีคนอิหร่านสนับสนุนสหรัฐ ชาติตะวันตก และอิสราเอล มากพอจะเกิด political regime change ในอิหร่านได้หรือไม่ หากจะเกิดจะเกิดได้ด้วยเงื่อนไขใด ด้วยความน่าจะเป็นสูงแค่ไหน
นี่คือคำถามที่เป็น "หัวใจ" ของยุทธศาสตร์การเมืองโลกในขณะนี้เลยครับ การวิเคราะห์โอกาสเกิด Regime Change (การเปลี่ยนระบอบ) ในอิหร่าน ณ เดือนเมษายน 2026 ต้องมองผ่านทั้งประวัติศาสตร์และความจริงที่เกิดขึ้นในสนามรบปัจจุบันครับ
1. สถานการณ์ภายใน: "ความโกรธแค้น" ปะทะ "ความกลัว"
ข้อมูลล่าสุดระบุว่าอิหร่านเข้าสู่ปี 2026 ด้วยความไม่สงบภายในที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปฏิวัติปี 1979:
การประท้วงที่ Grand Bazaar (มกราคม 2026): กลุ่มพ่อค้าและชนชั้นกลางซึ่งเคยเป็นฐานอำนาจหลักของระบอบเดิมได้ออกมาประท้วงเรื่องเศรษฐกิจที่พังทลายและค่าเงินที่ดิ่งเหว
ความแตกแยกทางสังคม: มีคนอิหร่านจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และกลุ่มปัญญาชนที่ "แอบสนับสนุน" การเปลี่ยนแปลงและต้องการให้ชาติตะวันตกเข้ามาแทรกแซงเพื่อจบฝันร้ายทางเศรษฐกิจ
2. เงื่อนไขที่จะทำให้เกิด Political Regime Change
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเปลี่ยนระบอบจะพุ่งสูงขึ้น (High Probability) ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข "3 ประสาน" นี้ครับ:
การล่มสลายของสถาบันความมั่นคง (Security Defection): ตราบใดที่ IRGC (กองกำลังจารชนปฏิวัติ) ยังจงรักภักดีและคุมกำลังอาวุธไว้ได้ การประท้วงมือเปล่าจะถูกปราบปรามอย่างนองเลือด (เหมือนที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่มีการสังหารหมู่ผู้ประท้วง)
ผู้นำพลัดถิ่นที่มีเอกภาพ: ปัจจุบันฝั่งต่อต้านอย่าง Reza Pahlavi (มกุฎราชกุมารองค์สุดท้าย) ยังคงรอ "จังหวะสุดท้าย" และสั่งให้ผู้สนับสนุนรอคอย หากเขาสามารถสร้างรัฐบาลพลัดถิ่นที่นานาชาติรับรองได้จริง นั่นจะเป็นจุดเปลี่ยน
ความพ่ายแพ้ทางทหารที่ "เสียหน้า": หากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลสามารถทำลาย "ศูนย์บัญชาการ" (Decapitation Strikes) จนเกิดสุญญากาศทางอำนาจ และผู้นำระดับสูงเสียชีวิตจนคุมสถานการณ์ไม่ได้ ประชาชนจะกล้าออกมาปิดเกมเอง
3. "กับดักชาตินิยม" (The Paradox of Foreign Intervention)
นี่คือเหตุผลที่ความน่าจะเป็นยังไม่ถึง 100%:
Flag Effect: เมื่อต่างชาติ (โดยเฉพาะอิสราเอลและอเมริกา) บุกโจมตี คนอิหร่านที่เคยเกลียดรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนกลับมาช่วยรัฐบาลเพราะ "ชาตินิยม" เขาอาจจะอยากเปลี่ยนรัฐบาลเอง แต่เขาไม่อยากให้ "ศัตรู" เป็นคนมาเปลี่ยนให้
ความทรงจำทางประวัติศาสตร์: คนอิหร่านยังจำบทเรียนของอิรักและลิเบียได้ว่า "การเปลี่ยนระบอบโดยอเมริกา" มักตามมาด้วยสงครามกลางเมืองและความวุ่นวายที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม
บทสรุป: ความน่าจะเป็นและเงื่อนไข
ความน่าจะเป็น (Probability): หากวัดจากสถานการณ์นาทีนี้ ผมให้ที่ 40-50% ครับ (ถือว่าสูงมากในเชิงประวัติศาสตร์ แต่น้อยกว่าที่เนทันยาฮูคาดหวัง)
คนอิหร่านที่สนับสนุนตะวันตก: มีจำนวนมากพอที่จะ "จุดไฟ" แต่ยังไม่มีอาวุธและอำนาจพอที่จะ "ดับเครื่องระบอบเดิม" ได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากการแตกแถวของกองทัพ
วิเคราะห์ทิ้งท้าย: ทรัมป์เองเริ่มรู้ตัวแล้วว่า "การเปลี่ยนระบอบจากอากาศ" (Revolution from the Air) ไม่มีจริง เขาจึงเริ่มขยับไปหาทางเลือกอื่น ขณะที่เนทันยาฮูยังคงเดิมพันหมดหน้าตักว่าการโจมตีทางทหารจะกระตุ้นให้คนอิหร่านลุกฮือได้สำเร็จ
สงครามครั้งนี้จะจบลงด้วย "การปฏิวัติภายใน" หรือ "ความพินาศของเศรษฐกิจโลก" ก่อนกัน คือสิ่งที่โลกกำลังลุ้นระทึกครับ
สนทนากับ Generative AI ก็สนุกดีครับ ประเทืองปัญญา แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมันไปทั้งหมดครับ ก็ลองอ่านแล้วเอาไปขบคิดตรองดูครับ แต่ที่แน่ ๆ คือ ประเทศไทยต้องเตรียมตัว ไม่ประมาท มีสติครับ ประชาชนก็เช่นกันครับ