“น้าชาติ” อาหารความรู้!!! (ตอนที่ 10)

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
ช่วงการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง “น้าชาติ” ได้เรียกผมไปพบเป็นการส่วนตัวเพื่อมอบงานใหม่ให้ผม..
“ชัช.. คุณต้องเดินทางไปญี่ปุ่นพร้อมล่าม ชัชไปในฐานะตัวแทนของผม เพื่อพูดคุยกับ คุณตาบูชิ ประธานโนมูระ ซีเคียวริตี้ส์ บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อันดับ 5 ของโลก เดี๋ยวผมจะโทรไปบอกกับ คุณตาบูชิ ว่า ชัชเป็นคนสนิทผม ที่พูดเปิดอกได้ทุกเรื่อง เมื่อกลับไทยคุณชัชจะมาเล่าให้ผมฟังว่า คุณตาบูชิได้ฝากเรื่องสำคัญอะไรมาถึงผม.. พรุ่งนี้ชัชมาพบผม ผมจะเตรียมตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก กับเงินสดติดตัวไปทำงานนี้.. ชัชต้องไปโตเกียววันมะรืนนี้เลยนะ”
“ครับพ่อ” ผมตอบรับงานใหม่ที่น้าชาติมอบหมายให้ เพื่อไปพบกับคุณตาบูชิ ชายร่างสูงใหญ่ ที่ชอบรับประทาน “ทุเรียน” เป็นชีวิตจิตใจ ทุกครั้งที่คุณตาบูชิมาพบน้าชาติที่เมืองไทย พวกเรารู้ว่า คุณตาบูชิจะรับประทานทุเรียน 2 พูใหญ่ ก่อนจะเจรจางานกับน้าชาติและทีมงาน..
อืม.. นี่ผมกำลังจะไปญี่ปุ่นในฐานะตัวแทนของน้าชาติ.. เอ.. คุณตาบูชิจะฝากเรื่องอะไรกับผมมาถึงน้าชาตินะ? ผมอยากรู้จริงๆ!.. อดใจรออีกสองสามวันก็จะได้รู้ล่ะ..
สองวันต่อมา.. ผมกับล่าม เดินทางด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ไปลงสนามบินชานเมืองโตเกียว จากนั้นก็นั่งรถมาถึงโรงแรมอิมพีเรียลในช่วงเย็น โดยมีบุตรบุญธรรมของคุณตาบูชิมารอรับที่ล็อบบี้
หลังอาบน้ำแต่งตัวเสร็จประมาณหนึ่งทุ่ม ผมก็ลงมาพบกับบุตรบุญธรรมคุณตาบูชิ ที่ล็อบบี้โรงแรม ก่อนจะเดินลงไปยังภัตตาคารที่อยู่ชั้นใต้ดินของโรงแรม ซึ่งผมกับน้าชาติเคยมารับประทานเทมปุระ กุ้งสดๆ ชุบแป้งบางๆ ทอดเสิร์ฟแบบตัวต่อตัว ผมบอกได้เลยว่า กุ้งเทมปุระที่นี่ เป็นกุ้งเทมปุระที่โคตรอร่อยครับ.. ใครมีโอกาสไปโตเกียวควรแวะไปชิมเมนูนี้สักครั้งที่ชั้นใต้ดินโรงแรมอิมพีเรียล.. ขอย้ำอีกครั้งว่า..โคตรอร่อยเหาะจริงๆ ครับ..
“คุณชัช.. คุณตาบูชิจะคุยกับคุณชัช เพื่อฝากไปรายงานโดยตรงถึงท่านชาติชายกับคุณโต้งครับ พรุ่งนี้เช้า ท่านประธานตาบูชิจะต้อนรับคุณชัชด้วยกาแฟกับของว่าง ที่สำนักงานโนมูระ ซีเคียวริตี้ส์ จากนั้น คุณตาบูชิจะเชิญคุณชัชไปดูงานกับร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่สำนักงานซื้อขายหุ้นทั่วโลกของ โนมูระ ซีเคียวริตี้ส์ ครับ”
นั่นคือภารกิจของบุตรบุญธรรมคุณตาบูชิในวันที่ผมเดินทางไปถึง คือมารับรองผมในช่วงค่ำ และได้แจ้งรายละเอียดกำหนดการเข้าพบท่านประธานตาบูชิในวันรุ่งขึ้น..
วันรุ่งขึ้น บุตรบุญธรรมคุณตาบูชิมารับผมกับล่ามด้วยรถยนต์ส่วนตัว ก่อนพบกับประธานตาบูชิ ณ ตึกโทนสีดำเข้ม อันเป็นที่ทำงานของบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อันดับห้าของโลก บริษัท โนมูระ ซีเคียวริตี้ส์
ผม-ล่าม-บุตรบุญธรรมคุณตาบูชิ นั่งรอประธานตาบูชิในห้องรับรอง.. ไม่นานคุณตาบูชิ ชายร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเทาเข้ม ก็เดินเข้ามาในห้องรับรอง ทักทายผมด้วยการจับไม้จับมืออย่างคนคุ้นเคย ด้วยคุณตาบูชิกับผมเคยเจอกันมาหลายครั้งที่ห้องรับรองบ้านราชครูของน้าชาติ
จากนั้นเราทั้งหมดก็คุยกันอย่างจริงจัง โดยคุณตาบูชิได้บอกถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของการนัดพบครั้งนี้ เพื่อฝากเรื่องไปถึงน้าชาติกับพี่โต้งว่า
“คุณชัช.. นายกฯ ชาติชาย บอกกับผมว่า ผมสามารถคุยกับคุณชัชได้ทุกเรื่อง ผมขอให้คุณชัชบอกกับท่านชาติชายกับคุณโต้งให้ทราบว่า ทางผู้ใหญ่“ซาอุดิอาระเบีย” ได้ฝากให้ญี่ปุ่นบริหารเงินฝากประมาณ 20,000 ล้าน US โดยขอให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่า ต้องได้ดอกเบี้ยเงินฝากก้อนนี้จากญี่ปุ่นไม่เกิน 3% ต่อปีตามหลักศาสนาอิสลาม ผมจึงอยากขอให้คุณชัชบอกท่านชาติชายกับคุณโต้ง ให้ช่วยหาโครงการดีๆ ที่จะลงทุนทั้งในไทยกับเวียดนาม หรืออินโดจีน ให้มากู้เงินก้อนนี้ครับ”
นั่นคือข้อความที่คุณตาบูชิฝากให้ผมนำไปบอกต่อกับน้าชาติและพี่โต้ง
คุณตาบูชิกล่าวต่ออีกว่า.. “ส่วนค่าบริหารการกู้เงินก้อนนี้ ท่านชาติชาย-คุณโต้ง จะคิดค่าบริการเท่าไหร่ก็ได้ ค่อยมาแบ่งกันคนละครึ่งครับ อ้อ! การกู้เงินต้องไม่ควรต่ำกว่า 50 ล้าน US นะครับ ทางญี่ปุ่นได้วางจำนวนไว้เป็นกติกาครับ ส่วนการจ่ายเงิน ถ้าได้เงินสดแล้วทางไทยก็แบ่งไปก่อนได้เลย ส่วนของทางผม เราจะเอาเครื่องบินส่วนตัวไปรับเงินสดเองครับ”
ประธานตาบูชิบอกกฎกติกางานและเงินส่วนแบ่งเงินกันอย่างชัดเจน ให้ไปบอกกับน้าชาติกับพี่โต้งก่อนจะบอกต่อว่า
“การอนุมัติเงินกู้ ทางการญี่ปุ่นได้ตั้งกรรมการ ไว้เตรียมพิจารณาอนุมัติทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว บุตรบุญธรรมผมได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอนุมัติโครงการด้วยครับ.. พูดตรงๆ ผมมีคนของผมเป็นเสียงข้างมากในคณะกรรมการนี้ 3 คนครับ ดังนั้นรบกวนท่านชาติชายกับคุณโต้ง ช่วยเร่งหาโครงการกู้เงินก้อนนี้มาเสนอให้กับทางเราได้เลย งานนี้ทางท่านชาติชายประสานตรงกับบุตรบุญธรรมผมและผมได้เลยนะครับ”
11.00 น. บุตรบุญธรรมคุณตาบูชิ พาคณะเราเดินทางมายังตึกสูงที่อยู่ใกล้ๆ สำนักงานโนมูระ ซีเคียวริตี้ส์ ก้าวแรกที่เข้าไปในตึกแห่งนั้น เราเห็นความอลังการของตึก ณ กลางห้องกว้างที่ไร้เสากลาง รอบตัวพวกเราคือจอยักษ์เต็มผนังทุกด้าน ทุกจอแสดงตัวเลข สีแดง-เขียว-เหลือง-ขาว เคลื่อนไหววิบวับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา
“จอทั้งหมดรอบตัวที่คุณชัชเห็น คือจอแสดงตัวเลขการเคลื่อนไหวของหุ้นในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยทุกจอจะมีกลุ่มคนติดตามดูแลรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ตลาดหุ้นของแต่ละประเทศเปิดจนปิดครับ คนทุกกลุ่มต้องสรุปให้คณะผู้บริหารโนมูระ ซีเคียวริตี้ รับรู้ว่า ได้ลงทุนซื้อหรือขายหุ้นในแต่ละประเทศอย่างไร โดยคนเหล่านั้นต้องรับผิดชอบทำกำไร.. ขอเน้นว่า ต้องกำไรนะครับ มิใช่แค่นั่งดูตัวเลขหรือดูการเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละตัวแต่ละประเทศเฉยๆ นะครับ และยังต้องรับผิดชอบในการกำหนดการขึ้นหรือลงของหุ้นแต่ละตัวแต่ละประเทศด้วยนะครับ”
อ้าว! เอ๊ะ! งั้นที่นี่ก็เป็นแหล่งใหญ่ในการ “ปั่นหุ้น” กำหนดทิศทางของตลาดหุ้นโลก ตามความต้องการของนายทุนใหญ่ญี่ปุ่นน่ะสิ?!!
ถ้อยคำของผมดังอยู่ในใจ ไม่มีเสียงดังเล็ดลอดออกมานะครับ อย่างไรก็ตาม บุตรบุญธรรมคุณตาบูชิได้ตอบคำถามในใจของผมโดยปริยายว่า
“คุณชัช.. ที่นี่เป็น “สำนักพิจารณา” ว่าต้องลงทุนหรือไม่ควรลงทุน ต้องหนุนทางการเงินที่ตลาดหุ้นใดในโลกครับ”
“ต้องหนุน” หรือ “ไม่หนุน ทางการเงิน?.. อืม.. เงินทุนระดับยักษ์อย่าง“ชาติญี่ปุ่น” นำไปลงในตลาดหุ้นใดๆ ในโลกย่อมส่งผลทุกครั้งต่อการ “ขึ้น” หรือ “ลง” ของหุ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้.. จริงไหม?
อืม.. ช่างฉลาดสรรหาวาทกรรมสวยๆ ว่า เป็น “สำนักพิจารณ า” แทนคำว่า “สำนักปั่นหุ้น” พิจารณาว่าจะปั่นขึ้นปั่นลงที่ไหนดี.. บนเป้าหมายว่า “ญี่ปุ่นจะต้องได้กำไรมากๆ เท่านั้น!!”
ตามเคยครับ.. ถ้อยคำข้างต้นก็ไม่มีเสียง เพราะมันดังอยู่แค่ในใจผมเท่านั้น..
ที่โต๊ะอาหารมื้อเที่ยงซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางจอยักษ์แสดงตัวเลขหุ้นทั่วโลก โดยมีโทรศัพท์วางเรียงรายรอบตัว เพื่อให้คุณตาบูชิได้พูดคุยกับตัดสินชี้ขาดในบางเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน
โอ!.. นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นความอลังการของบริษัท และความยิ่งใหญ่ของท่านประธานตาบูชิ แห่งบริษัท โนมูระ ซีเคียวริตี้ส์ ยักษ์ใหญ่ทางการเงินอันดับ 5 ของโลก
ทันทีที่กลับถึงไทย ผมตรงไปรายงานน้าชาติทันที เรื่องที่ท่านประธานตาบูชิฝากมา ส่วนโครงการใดจะได้ใช้เงิน “ซาอุดิอาระเบีย”ที่ ญี่ปุ่นบริหาร และมีกี่โครงการที่สำเร็จไปแล้ว ล้วนเป็นเรื่องที่น้าชาติประสานตรงกับคุณตาบูชิครับ..
แต่เรื่องนี้ “พี่โต้ง” ไม่เล่นด้วยครับ ผมจึงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอีกเลย!