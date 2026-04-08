อิหร่านผู้หาญกล้าชอบธรรม

คารวะคนอิหร่านผู้หาญกล้า เลือดทาบทายืนหยัดสู้ไม่รู้ถอย
ถูกรังแกเลือดนักรบมิลบรอย แม้ปวงถ่อยบ้าอำนาจเข้าฟาดฟัน
อารยธรรมโบราณตระหง่านยง คือจิตใจที่สูงส่งเฝ้าใฝ่ฝัน
ปกพิทักษ์มาตุุภูมิองอาจครัน พลีชีพเร้าเข้าโรมรันไม่หวั่นเกรง
แท้เราเป็นกรรมสิทธิ์แห่งอัลเลาะห์ เวลาเหมาะกลับสู่พระองค์เที่ยงตรงเผง
เป็นเกียรติยศแห่งความตายอันครื้นเครง โลกบรรเลงเพลงคารวะวีรชน
เพื่อศักดิ์ศรีเสรีภาพความเป็นไท พระเป็นเจ้ายิ่งใหญ่ทุกแห่งหน
ประกาศก้องสัจธรรมอันอำพล มิมีใครหลีกพ้นจงทำดี
ป้อมปราการธรรมชาติผงาดแกร่ง เลือดนักรบเข้มแข็งเปี่ยมศักดิ์ศรี
ดินศักดิ์สิทธิ์ทะเลฟ้าเอื้อปรานี ขออิหร่านจงมีชัยชนะ
ประกาศเกียรติชาตินักรบพบพระเจ้า ที่ยอมเอาชีพพลีเสียสละ
กี่พันหมื่นแสนล้านศพไม่ลดละ ประกาศก้องสัจจะองค์อัลเลาะห์
รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมายเหตุ 8 เมษายน 2569 บันทึกไว้ในวันที่ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะทำลายอารยธรรมของอิหร่านให้สูญสิ้น แล้วประชาชนคนอิหร่าน ออกมาท้องถนนยอมเป็นโล่มนุษย์ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ยอมพลีชีพเพื่อชาติ