เมื่อจีน-รัสเซีย-เยเมน...ตบเท้าเข้าสนามรบ!!!

หลังจากอเมริกาและอิสราเอล...ได้เปิดกล่องแพนโดรา เปิดประตูนรก ด้วยการรุมถล่มอิหร่านต่อเนื่องมาราวๆ 2-3 สัปดาห์เข้าไปแล้ว เปิดฉากสัปดาห์นี้...เลยคงต้องเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่า สุดท้าย...มันจะจบ-ไม่จบ กันเมื่อไหร่? ตอนไหน? และอย่างไร??? เพราะการรุมเหยียบ รุมกระทืบ แบบ2 รุม1 นั้น ดูๆ มันจะเริ่มส่งผลให้บรรดาผู้ที่มิอาจ “เอามือซุกหีบ”ได้อีกต่อไป ต้องดาหน้ามาช่วยออกอาวุธโต้อเมริกาและอิสราเอล จนเกิดสมรภูมิใหม่ๆ ที่นับวันจะลุกลามบานปลาย ขยายตัว ยากที่จะหามุมจบ หาข้อยุติกันได้ง่ายๆ...
ไม่ใช่แค่เฉพาะพวก “Hezbollah” ในเลบานอน ที่เปิดฉากซัดแบบหมัด-ต่อ-หมัด บริเวณพรมแดนด้านเหนือของอิสราเอลเท่านั้น พวก “Iraqi armed factions” ในดินแดนอิรัก ก็เริ่มใช้ลูกยาวถล่มสถานทูต ฐานบัญชาการของคุณพ่ออเมริกา ชนิดพังพินาศ หนียะย่ายพ่ายจะแจกันไปเป็นแถบๆ ล่าสุด...พวก “Houthis”ในเยเมน ก็มิอาจสะกดกลั้นอาการ “เปรี้ยวมือ-เปรี้ยวตีน”ได้อีกต่อไป ดังที่ผู้นำนักรบกลุ่มนี้“Mohammed Ali al-Houthi” ท่านได้ออกมาแถลงแบบเสียงดัง-ฟังชัดเมื่อวัน-สองวันที่ผ่านมานั่นแหละว่า “สงครามคราวนี้...คือสงครามของประชาชาติอุมมะห์ (ประชาคมมุสลิม) ทั้งมวล(The Entire Ummah) การโจมตีอิหร่านโดยอเมริกาและอิสราเอล ก็เพื่อหวังที่จะให้ภูมิภาคทั้งภูมิภาค ตกอยู่ภายใต้อำนาจอิสราเอล ซึ่งเรามิอาจยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด!!!”...
นี่...อันนี้ก็ยิ่งทำให้ไม่ใช่แค่การปิด-ไม่ปิดช่องแคบ “Hormuz”เท่านั้น ที่ก่อให้เกิด “วิกฤตพลังงาน” กับโลกทั้งโลกอันเนื่องมาจากถือเป็นช่องทางขนส่งน้ำมันจำนวนถึง 1 ใน 5 สู่ตลาดโลก แต่ยังน่าจะลามไปถึงช่องแคบ “Bab El Mandeb” ช่องทางที่กว้างราวๆ 30 กิโลเมตร เชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดีย อันเป็นทางผ่านของสินค้าต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ของการขนส่งทางทะเล และ 12 เปอร์เซ็นต์ของการขนส่งน้ำมันโลกอีกด้วยต่างหาก ที่ต้องหาทาง “ฝ่าด่าน” ของพวกนักรบ “Houthis”หาทางหลบจรวด หลบโดรน แบบชนิดไม่รู้จะหล่นใส่หัวกันในตอนไหน? เมื่อไหร่?
แต่ที่น่าขนลุกขนพอง น่าหวาดหวั่น ขวัญสยอง ยิ่งไปกว่านั้น...ก็คือ ไม่ใช่แต่เฉพาะนักรบ “Houthis” แห่งเยเมนเท่านั้น ที่มิอาจระงับอาการ “เปรี้ยวมือ-เปรี้ยวเท้า” ได้อีกต่อไป บรรดา “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์”ของอิหร่าน ไม่ว่าคุณพี่จีนหรือคุณน้ารัสเซีย ก็ชักต้องเริ่มจับเข่า จับหน้าขา ไม่ให้กระตุกไป-กระตุกมา อันเนื่องมาจาก “ความเปรี้ยว” ของพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์อเมริกา คือคุณปู่อิสราเอลเขานั่นแหละ!!! ที่พยายามบีบมะนาวใส่หัวแม่เท้าใครต่อใครแบบจงใจ ตั้งอก-ตั้งใจ เอามากๆ ไม่ต่างไปจากผู้ที่ “พระคัมภีร์ไบเบิล ”เรียกขานเอาไว้ในนาม “ผีโสโครก” อะไรทำนองนั้นที่ถูกระบุว่า “มันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพ...เพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงคราม” ณ ตำบลที่ถูกเรียกขานในภาษาฮิบรูว่า “อารมาเกดโดน” นั่นเอง...
คือไม่เพียงแต่อาศัยความโง่ ความบ้าของ “ทรัมป์บ้า” ลากคุณพ่ออเมริกาให้มาร่วมเปิดประตูนรกด้วยการชิงโจมตีอิหร่าน ทั้งที่ยังเจ๊าะแจ๊ะเจรจากันอยู่แท้ๆ แต่การเปิดฉากโจมตีโรงงานผลิตแก๊ส(South Pars gas field) ที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน เมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา(18 มี.ค.) อันเป็นตัวบีบบังคับให้อิหร่านเขาเลี่ยงไม่พ้นต้องหาทางตอบโต้ ด้วยการถล่มแหล่งผลิตแก๊สในกาตาร์ และโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย แบบ “ตาต่อตา-ฟันต่อฟัน” ส่งผลให้ความฉิบหายวายวอด ที่อุบัติขึ้นมาทั้งสองฝ่าย กว่าจะฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้อาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆ หรือราวๆ 3 ปี 5 ปี เอาเลยถึงขั้นนั้น หรือทำให้ผู้เชี่ยวชาญในเมืองจีน อย่าง “ศาสตราจารย์Liu Zhongmin”แห่งสถาบัน “The Middle Esat Studies Institute” มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ถึงกับต้องอุทานกับสำนักข่าว “Global Times” เอาไว้ถึงขั้นว่า “ก่อนหน้านั้น...ความกังวลทั้งหลายอยู่ที่การขนส่งพลังงานในช่องแคบ
Hormuz แต่ทุกวันนี้....ภัยคุกคามดังกล่าว ไม่ใช่แค่เฉพาะการขนส่งเท่านั้น แต่ยังลามไปถึงการผลิตอีกด้วย!!! !!! !!!”
หรือทำให้ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ใกล้ๆ จะอันดับ 1 อย่างจีน ที่ต้องบริโภคและพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลาง ไม่ว่าอิหร่าน ซาอุฯ กาตาร์ คูเวต โอมาน ฯลฯ เกือบครึ่งๆ ค่อนๆ ของความต้องการในประเทศ ย่อมมิอาจ “เอามือซุกหีบ”อยู่เฉยๆ ได้อีกต่อไป จะแค่ส่งเรือพิฆาต 005,052-D เรือตรวจสอบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเรือ “Liawang-1” ไปแล่นวนมา-วนไปอยู่แถวอ่าวโอมานแบบเรื่อยๆเฉื่อยๆ คงไม่น่าจะเข้าท่ามากมายสักเท่าไหร่ ดังนั้น...นอกจากข่าวคราวที่สำนักข่าว “World Defense” เขาได้ระบุถึงบริษัทผลิตโดรนเอกชนของจีน ได้ลำเลียงโดรนกามิกาเซ่ “Loong M-9” จำนวนนับพันๆ ลำ ผ่านระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถานไปยังอิหร่าน ในแบบ “oil-for-arms” เมื่อไม่กี่วันมานี้ คำประกาศของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน อย่าง “นายGuo Jiakun” หรือ “นายLin Jian” ต่อการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล “นายIsrael Katz” ถึงการตั้งเป้าหมายที่จะลอบฆ่าบรรดาผู้นำอิหร่าน รวมทั้งประมุขสูงสุดคนใหม่ อย่างอิหม่าม “Mojtaba Khamenei” ว่าไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ใครต่อใครต้องเกิดอาการ “ช็อก”เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่จีน “มิอาจยอมรับได้โดยเด็ดขาด!!!”...
ไม่ต่างไปจากหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ไร้ขีดจำกัดของจีน อย่างหมีขาวรัสเซีย ที่จะแค่ส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ “S-400” เครื่องบินโจมตี เฮลิคอปเตอร์ หรือข้อมูลดาวเทียม ฯลฯ ให้กับอิหร่านตามสนธิสัญญาความมั่นคงที่ได้เซ็นข้อตกลงไปเมื่อปีที่แล้ว มันอาจไม่ได้ช่วยลดความ “เปรี้ยว”มากมายสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอล มุ่งตรงไปยังโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกและแห่งเดียวของอิหร่าน ที่เรียกขานกันในนาม “Bushehr Nuclear Power Plant” ซึ่งบริษัท “Rostom State Corporation” ของรัสเซีย เป็นผู้สร้างและบริหารให้กับอิหร่านตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 เป็นต้นมา ชนิดไม่เพียงแต่เฉียดฉิวห่างไปจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แค่ 350 เมตรเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้พลเมืองรัสเซียนับสิบนับร้อย ที่อยู่ในบริเวณสถานที่ดังกล่าว เด๊ด สะมอเร่ย์ อิน เดอะเท่งทึง เอาง่ายๆ ทั้งผู้บริหารบริษัท “Rostom”และตัวแทนจาก “IAEA” เลยต้องออกมาประณามทั้งอเมริกาและอิสราเอลแบบสาดเสีย-เทเสีย เอาเลยก็ว่าได้...
ยิ่งไปกว่านั้น ล่าสุด...ระหว่างที่นักข่าวแห่งสำนักข่าว “Russia Today”อย่าง “นายSteve Sweeney” และทีมงานกำลังยืนรายงานข่าวอยู่ตามปกติในเลบานอน จู่ๆ...ก็โดนเครื่องบินอิสราเอลยิงจรวดเข้าใส่เอาดื้อๆ โชคดีที่ยังโดดหลบได้แบบทันท่วงที
เลยแค่บาดเจ็บไป 2 ราย แต่ก็นั่นแหละ...ยิ่งทำให้หมีขาวอดที่จะหนวดกระดิกขึ้นมาไม่ได้ ถึงขั้นต้องเรียกตัวทูตอิสราเอลประจำรัสเซียเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียด หรือถึงขั้นโฆษกสาวแห่งกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียคุณ “Maria Zakharova” ต้องออกมาโพสต์ใน “Telegram”ไว้ถึงขั้นว่า... “เราได้เตือนอเมริกาและอิสราเอลหลายครั้งแล้ว แต่ประเทศทั้งสองก็ยังคงปฏิบัติการทางทหารที่ก้าวร้าวกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องและคุกคามชีวิตของพลเมืองชาวรัสเซียจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว...อันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด!!!”
พูดง่ายๆ ว่า...ไม่เพียงแต่นักยุแยงตะแคงรั่ว อย่างอิสราเอล จะอาศัย “ความบ้า” ของ “ทรัมป์บ้า” ลากอเมริกาเข้ามารุมถล่มอิหร่าน จนแทบหาจุดจบ จุดสิ้นสุดยุติใน “แนวรบตะวันออกกลาง” แทบไม่เจอ แต่ผู้นำอิสราเอลอย่าง “นายBenjamin Netanyahu” หรือ “ผีโสโครก” ตัวนี้ ยังแสดงออกถึงความพยายามที่จะกระตุ้นและเร่งเร้าให้ “กษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพ” ออกมาทำศึก ทำสงคราม แบบที่ “พระคัมภีร์ไบเบิล”บทวิวรณ์ได้กล่าวเอาไว้เมื่อหลายพันปีที่แล้ว แม้แต่ “กษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก”อย่างคุณพี่จีนก็เถอะ ไม่งั้น...ก็คงไม่ถึงกับต้องพูด ต้องแถลง อย่างเป็นงานเป็นการ ว่า “สงคราม” ที่ตัวเองและอเมริกากำลังกระทำอยู่ในตะวันออกกลางทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องอุบัติขึ้นมา “ก่อนการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์” หรือเท่ากับถือเป็นสงครามก่อนวันพิพากษา วันสิ้นโลกเอาเลยถึงขั้นนั้น!!! และอาจด้วยเหตุทำนองนี้หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่จะว่ากันไป ที่ทำให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลรายนี้เลยถึงกับเสนอแนะให้อเมริกาเปิดฉาก “บุกภาคพื้นดิน” ต่ออิหร่าน ในอีกไม่นาน-ไม่ช้านับจากนี้...
ภายใต้ “ความบ้า” และอาจรวมไปถึง “ความโง่”อีกด้วย ของผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” และ “ความเหี้ย...ม์ม์ม์ม”ของ “ไอ้เหี้ย...ม์ม์ม์ม-Benjamin Netanyahu”ผู้นำอิสราเอล มันเลยแทบมองไม่เห็นว่าจุดจบ จุดสิ้นสุดยุติของ “สงครามอิหร่าน” ว่าจะจบสักเมื่อไหร่? ตอนไหน? แนวโน้มที่ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปทางบานปลาย ปลายบาน ดูจะยิ่งมีความเป็นไปได้สูงยิ่งเข้าไปทุกที หรืออาจต้องเป็นไปแบบที่พระคัมภีร์ไบเบิล “บทวิวรณ์16:14” ได้บรรยายเอาไว้นั่นแหละว่า... “เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หก เทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้แม่น้ำนั้นแห้ง เพื่อเตรียมมรรคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก ข้าพเจ้าเห็นผีโสโครก3 ตน ออกจากปากสัตว์ร้ายและจากผู้ที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ มันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพ เพื่อให้ร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า โดยมันทั้ง 3 ได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่ง ซึ่งภาษาฮิบรูเรียกว่า...อารมาเกดโดน!!!”