‘องค์การค้า สกสค.’ ดึง ‘5 เอกชน’ ร่วม ‘ข้อตกลงคุณธรรม’ แบบเรียนเสร็จก่อนเปิดเทอมชัวร์

‘องค์การค้า สกสค.’ ลงนามจ้าง 5 เอกชน พิมพ์หนังสือแบบเรียนปี 69 พร้อมดึงร่วม ‘ข้อตกลงคุณธรรม’ ปลื้มเสียงชื่นชม ขั้นตอนโปร่งใส-ตรวจสอบได้ เซฟงบกว่า 255 ล้านบ. ‘ชนนิกานต์’ มั่นใจทุกอย่างตามแผน ได้แบบเรียนคุณภาพก่อนเปิดเทอมแน่นอน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 จำนวน 150 รายการ ที่ได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาไปแล้ว โดยมีเอกชนที่ชนะการประกวดราคารวม 5 ราย ได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 3.บริษัท วรรณชาติ เพรส จำกัด, 4.บริษัท สยามเพลส จำกัด และ 5.บริษัท อุดมศึกษา จำกัด
โดย นายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบหมายให้ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้าง และการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ร่วมกันระหว่างผู้ชนะการเสนอราคา ผู้สังเกตการณ์ และองค์การค้าของ สกสค. เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
นางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ของโครงการ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่จัดทำ TOR กำหนดราคากลางไปจนถึงประกวดราคาแบบ E-Bidding ที่มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมในทุกขั้นตอน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เปิดกว้าง ผู้ประกอบการสามารถเสนอราคาที่สะท้อนจากต้นทุนที่เป็นจริง ทำให้องค์การค้าฯ สามารถจัดจ้างในราคาที่เป็นธรรม โดยปีนี้ราคาที่เสนอมีมูลค่ารวม 754.3 ล้านบาทเศษ ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 1,010 ล้านบาท หรือคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 25
“ผลการประกวดราคาที่ต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ทำให้องค์การค้าฯประหยัดงบประมาณ ได้รวมทั้งสิ้น 255,637,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.31 ของงบประมาณโครงการ ที่กำหนดไว้ 1,010 ล้านบาท รวมทั้งยังทำให้การดำเนินกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปด้วยวามเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้” นางสาวชนนิกานต์ ระบุ
นางสาวชนนิกานต์ กล่าวด้วยว่า หลังลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างทั้ง 5 ราย ก็สามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ทันที ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ต่อจากนี้ก็จะยังมีผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำไปจนส่งมอบหนังสือแบบเรียนแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งวันเดียวกันนี้องค์การค้าฯ โดย นายสุชาติ กลัดสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก็ได้มีการประชุมบริหารสัญญากับผู้รับจ้างทั้ง 5 ราย ซึ่งทุกรายก็ความเข้าในรายละเอียดของข้อตกลงคุณธรรมที่กำกับและติดตามกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ จึงเชื่อว่า การจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา สามารถจัดส่งไปถึงสถานศึกษา หรือตัวแทนจำหน่าย ได้โดยไม่ต้องมีความกังวลใดๆ
“ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนงาน มั่นใจว่า จะสามารถส่งมอบหนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพตรงตามที่มาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศตามกำหนดการ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2569 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างแน่นอน” นางสาวชนนิกานต์ กล่าว.