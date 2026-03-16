หลวงปู่ชอบ ฐานสโม : ผู้มาก่อนกาลเวลา

ถ้าท่านผู้อ่านติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย คงจะได้เห็นคำทำนายเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 3 ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม สรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
1. จุดเริ่มต้นเกิดจากการรวมตัวกันของโลกอาหรับ รัสเซีย จีน ต่อสู้กับสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยท่านได้เปรียบเทียบไว้ว่าหมาจิ้งจอกรุมกัดราชสีห์
2. ลักษณะของสงครามรุนแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ทุกฝ่ายมีและใช้อาวุธนิวเคลียร์การสู้รบหนักประมาณ 8 เดือน และผลกระทบยืดเยื้อยาวถึง 8 ปี
3. ผลกระทบโลกและประเทศไทย แกนโลกเอียงระดับน้ำทะเลเปลี่ยนทองคำหรือน้ำมันจากตะวันออกกลางจะไหลมาทางอ่าวไทย มหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และอังกฤษจะยากจนลง ไทย ลาว เขมร เวียดนาม และพม่าจะกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเลี้ยงชาวโลก เพราะพื้นที่แถบนี้ไม่ถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์เนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยน
ในขณะที่สงครามในตะวันออกกลางได้เริ่มขึ้น แต่เป็นสงครามในวงจำกัดระหว่าง 3 ประเทศในลักษณะสองรุมหนึ่ง คือสหรัฐฯ จับมือกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ส่วนว่าจะขยายเป็นสงครามโลกหรือไม่จะต้องคอยดูกันต่อไป แต่ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นสงครามโลกได้ถ้าจีนและรัสเซียเข้าร่วมกับอิหร่านต่อสู้กับสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกหันมาร่วมกับสหรัฐฯ ในนามของนาโต
ถึงแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 จะยังไม่เกิดขึ้น แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด
ดังนั้น คำทำนายของหลวงปู่ชอบ ก็นับได้ว่ามีแนวโน้มจะถูก จึงทำให้ข้อกังขาว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไร และอาศัยศาสตร์ชนิดใด
เกี่ยวกับประเด็นนี้ ถ้าท่านผู้อ่านได้ศึกษาคำสอนของพุทธศาสนา และเชื่อในความเป็นสัมมาสัมพุทธคือ เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ก็จะหมดข้อกังขาเมื่อพบว่า พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้บรรลุฌาน 4 และอภิญญา 6 ก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยอนาคตังสญาณคือรู้ล่วงหน้า
ดังนั้น ถ้าคำทำนายของหลวงปู่ชอบถูกต้องแม่นยำ ก็เท่ากับยืนยันว่าหลวงปู่ชอบได้ฌาน 4 และอภิญญา 6 แล้วนั่นเอง
อนึงการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้านอกจากอาศัยฌานแล้ว ยังอาศัยศาสตร์อื่นเช่น โหราศาสตร์ เป็นต้นได้ด้วย แต่คำทำนายอาจถูกต้อง แม่นยำน้อยกว่าคำทำนายของผู้ได้ฌานและอภิญญา 6
ถ้าดูจากโหราศาสตร์โดยอาศัยดวงดาว ณ วันที่การสู้รบเริ่มขึ้นก็จะพบว่าดาวพฤหัสบดีโคจรในตำแหน่งประทำมุมโยค ลัคนาโลกและราหูเสาร์โยคหลังมฤตยูเป็นศูนย์พยุหะทำมุมกับอังคาร การสู้รบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะไม่ขยายวงออกไปเป็นสงครามโลก แต่โอกาสที่เป็นสงครามภูมิภาคและยืดเยื้อไปถึงเดือนกรกฎาคมเป็นไปได้
ส่วนผลกระทบกับโลกก็มีมากในระยะ ก.พ.-28 พ.ค. หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง และยุติด้วยการที่นานาประเทศและประชาชนในประเทศอเมริกา จึงเท่ากับที่สหรัฐฯ แพ้สงคราม ในทำนองเดียวกับที่แพ้เวียดนามและอัฟกานิสถาน
ดังนั้น คนไทยไม่ควรกังวลจนถึงขั้นกักตุนน้ำมัน และอาหาร แต่ขอให้ช่วยกันประหยัดพลังงานในระยะที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นเกือบ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แล้วในขณะนี้