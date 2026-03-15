แผ่นดินนี้มีอาหารสำรองฝังอยู่ใต้ดิน สงครามยาวนาน อาหารใต้ดินเรามี

จำกันได้ไหมไร่ชั่งหัวมัน "มันคือมัน"
"มันคือแหล่งอาหารสำรองใต้ดิน
"อาจารย์ยักษ์เล่าให้ผมฟังว่า
ในหลวง ร.9 พระองค์ท่านตั้งใจให้เก็บมันพื้นบ้านในประเทศไทยเอาไว้เพื่อไว้เป็นอาหารของคนไทย ไม่ใช่ปลูกมันตามระบบทุนประสงค์เพื่อให้สัตว์กิน
หลังจากนั้นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จึงช่วยรักษาเก็บมันพื้นบ้าน มันควาย มันหอม มันเลือดนก มันหมี มันหูช้าง มันเห็บมันเสา สารพัดมัน!!
เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารสำรองของลูกหลานประเทศไทย
วันนี้นำแป้งที่ได้มาทำพิซซ่าแสนอร่อย
แผ่นดินนี้ใต้แผ่นดินมีอาหารสำรอง ปลูกทิ้งๆ ขว้างๆ ฝากเทวดาช่วยดูแล ปีสองปีต่อมา การสะสมแป้งใต้ดิน.."แต่ละหัวใหญ่เท่ากระด้ง" หรือ"ใหญ่เท่าล้อรถยนต์ รถกะบะ"
...สงครามยาวนาน อาหารใต้ดินเรามี...
จะปลูกอาหารคน หรือจะปลูกอาหารสัตว์ เชิญไตร่ตรองครับราษฎรที่รัก!!
ยุทธิยง ล้ำเลิศวาที