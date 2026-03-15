แผ่นดินนี้มีอาหารสำรองฝังอยู่ใต้ดิน สงครามยาวนาน อาหารใต้ดินเรามี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ยุทธิยง ล้ำเลิศวาที



จำกันได้ไหมไร่ชั่งหัวมัน "มันคือมัน"

"มันคือแหล่งอาหารสำรองใต้ดิน

"อาจารย์ยักษ์เล่าให้ผมฟังว่า

ในหลวง ร.9 พระองค์ท่านตั้งใจให้เก็บมันพื้นบ้านในประเทศไทยเอาไว้เพื่อไว้เป็นอาหารของคนไทย ไม่ใช่ปลูกมันตามระบบทุนประสงค์เพื่อให้สัตว์กิน

หลังจากนั้นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จึงช่วยรักษาเก็บมันพื้นบ้าน มันควาย มันหอม มันเลือดนก มันหมี มันหูช้าง มันเห็บมันเสา สารพัดมัน!!

เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารสำรองของลูกหลานประเทศไทย

วันนี้นำแป้งที่ได้มาทำพิซซ่าแสนอร่อย


แผ่นดินนี้ใต้แผ่นดินมีอาหารสำรอง ปลูกทิ้งๆ ขว้างๆ ฝากเทวดาช่วยดูแล ปีสองปีต่อมา การสะสมแป้งใต้ดิน.."แต่ละหัวใหญ่เท่ากระด้ง" หรือ"ใหญ่เท่าล้อรถยนต์ รถกะบะ"

...สงครามยาวนาน อาหารใต้ดินเรามี...

จะปลูกอาหารคน หรือจะปลูกอาหารสัตว์ เชิญไตร่ตรองครับราษฎรที่รัก!!

ยุทธิยง ล้ำเลิศวาที





