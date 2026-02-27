‘สกสค.’ เคาะ ‘5 เอกชน’ คว้างานพิมพ์แบบเรียนปี 69 เซฟงบรัฐกว่า 255 ล้านบาท แถมไร้ร้องเรียน

‘สกสค.’ เปิดซอง e-bidding พิมพ์แบบเรียนปี 69 ราคาต่ำกว่างบเกิน 25% ประหยัดทะลุ 250 ล้าน ผลพวง ‘พีระพันธ์’ วางแนวโปร่งใส-ตรวจสอบได้ มอบ ‘ชนนิกานต์’ คุมเข้ม พร้อมเซ็นข้อตกลงคุณธรรม ดึง ‘ป.ป.ช.-สตง.-ACT’ ร่วมสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน จนไร้ข้อร้องเรียน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงาน สกสค.ได้ลงนามประกาศสำนักงาน สกสค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าของ สกสค.ปีการศึกษา 2569 จำนวน 150 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,010 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาตามประกาศสำนักงาน สกสค.เลขที่ D75/2568 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 ซึ่งได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าของ สกสค.ปีการศึกษา 2569 มี 5 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท วรรณชาติเพรส (2020) จำกัด จำนวน 47 รายการ รวมพิมพ์ 9,545,000 เล่ม วงเงิน 330.6 ล้านบาทเศษ, 2. บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด จำนวน 54 รายการ รวมพิมพ์ 7,785,000 เล่ม วงเงิน 180.3 ล้านบาทเศษ, 3.บริษัท อุดมศึกษา จำกัด จำนวน 24 รายการ รวมพิมพ์ 6,160,000 เล่ม วงเงิน 159.4 ล้านบาทเศษ, 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ จำนวน 24 รายการ รวมพิมพ์ 3,340,000 เล่ม วงเงิน 79.5 ล้านบาทเศษ และ 5.บริษัท สยามเพรส จำกัด จำนวน 1 รายการ พิมพ์ 450,000 เล่ม วงเงิน 4.4 ล้านบาทเศษ รวมวงเงิน 754.3 ล้านบาทเศษ จากราคากลางที่กำหนดไว้ 901.9 ล้านบาทเศษ
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า มูลค่ารวมที่จัดหาได้จำนวน 754.3 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 1,010 ล้านบาท เป็นจำนวน 255.6 ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.31 ทั้งยังลดลงจากโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าของ สกสค.ปีการศึกษา 2568 ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกด้วยงบประมาณทั้งสิ้นราว 852 ล้านบาท ถึงกว่า 100 ล้านบาทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้มีข้อวินิจฉัยว่า การดำเนินโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าของ สกสค.ปีการศึกษา 2568 ด้วยวิธีการคัดเลือกนั้น ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงาน สกสค. ได้กำชับแนวนโยบายดำเนินโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าของ สกสค.ปีการศึกษา 2569 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ครู และระบบการศึกษาไทยเป็นสำคัญ พร้อมให้ประมวลปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับใช้เพื่อให้การดำเนินการจัดหาจัดจ้างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากพบว่ามีกรณีข้อร้องเรียนมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมี นางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงาน สกสค. ในฐานะประธานร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนขององค์การค้า สกสค.ปีการศึกษา 2569 เป็นผู้รับผิดชอบกำกับติดตามโครงการฯ
พร้อมกันนี้ สกสค.ยังได้นำโครงการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนขององค์การค้า สกสค.ปีการศึกษา 2569 เข้าร่วมทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), กรมบัญชีกลาง และองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) ร่วมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดด้วย ส่งผลให้การดำเนินการภายใต้การกำกับของ นายพีระพันธ์ และนางสาวชนนิกานต์ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา.