การเมืองในทัศนะของโหร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับข่าวจากเพื่อนคนหนึ่งส่งมาทางไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำทำนายการเมือง โดยโหรฟองสนาม ความว่า “อนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์จะได้เป็นประธานสภาฯ เท้งจะได้เป็นนายกฯ ทิพย์ ไอซ์และ สส.พรรคส้มจะทยอยเข้าคุก พรรคประชาชนจะถูกยุบหลังเลือกตั้ง พรรคส้มและพรรคแดงจะเป็นฝ่ายค้าน และเป็นไส้ศึกเขมร ผู้สนับสนุนส้มและแดงจะวิบัติทั้งตระกูล ลูกหลานหมดอนาคต ติดคุกระนาว คนไทยจะลุกฮือไล่ส้มและแดง
ในฐานะโหรสมัครเล่นได้อ่านแล้วงง ไม่ทราบว่าโหรฟองสนาน ดูดวงอย่างเดียวหรือดูดวงคนด้วย จึงได้ลงลึกในรายละเอียดขนาดนี้
อย่างไรก็ตาม ในฐานะโหรและคนในวงการสื่อ ผู้เขียนเห็นด้วยกับโหรฟองสนาน ในประเด็นที่ว่า อนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเคยเห็นดวงอนุทินมีลัคนาสถิตราศีเมษ และจากนี้ไปถึงวันที่ 28 พ.ค.ดาวพฤหัสฯ จรสถิตอยู่ในราศีเมถุนทำมุมโยคหน้ากับลัคนา จะได้ตำแหน่งนายกฯ แน่นอน แต่ในขณะเดียวกัน ดาวเสาร์และราหูโคจรในราศีกุมภ์ทำมุมโยคหลังกับลัคนา จะทำให้การได้ตำแหน่งเป็นทุกขลาภ เนื่องจากคดีความเดียวกันทำผิดจริยธรรม อาจต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะคำพิพากษาของศาล หรือไม่ก็ยุบสภาฯ ก่อนครบเทอม
ส่วนประเด็นที่ว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะได้เป็นประธานสภาฯ ผู้เขียนไม่มั่นใจเนื่องจากไม่เคยเห็นดวงคุณอภิสิทธิ์ แต่ถ้ามองความเป็นไปได้ในทางการเมืองโดยอาศัยตรรกศาสตร์ ถ้า ปชป.ได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับ 3 และมีเสียงรวมกับพรรคภูมิใจไทยแล้วเกิน 250 หรือขาดเล็กน้อย เพียงนำพรรคเล็กเข้าร่วมแล้วได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งเพื่อไทย และกล้าธรรมก็มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าดูจากแนวโน้มการเมืองแล้ว กรณีนี้เกิดขึ้นได้ยาก ประกอบกับเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลที่ ปชป.วางไว้มีทางเป็นไปได้ว่า จะเป็นฝ่ายค้านถ่วงดุลอำนาจรัฐบาลมากกว่า
สำหรับประเด็นที่ว่า อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร จะติดคุกยาวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ถ้ามองในแง่ของโหราศาสตร์ควบคู่ไปกับกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากมีคดีความชั้น 14 และคดีมาตรา 112 รออยู่ และในแง่ของดวงในปี 69 ดาวพฤหัสฯ โคจรเข้าเรือนวินาศลัคนา และในขณะเดียวกัน ดาวเสาร์จะโคจรเข้าเล็งลัคนาในวันที่ 13 ก.ย. และจะคงอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีก 2 ปีครึ่ง ประกอบกับราหูจะยากเข้าทับพฤหัสฯ ในราศีมังกร และคงอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีก 1 ปีครึ่ง จึงทำให้คาดการณ์ได้ว่า เจ้าชะตาจะตกอับไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปีนับจากนี้
ส่วนประเด็นอื่นๆ นอกจากกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เขียนมองไม่ออกและบอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร เนื่องจากอนุมานไม่ได้ทั้งในแง่ของโหราศาสตร์ และในแง่ของการเมืองจึงไม่อาจยืนยันหรือปฏิเสธได้ ขอยกให้เป็นทัศนะของโหรฟองสนานก็แล้วกัน