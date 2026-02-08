เมื่ออเมริกา “ตกเวทีประวัติศาสตร์” จนต้องหันไปหา “เวทีรำวง”

ขณะที่เขียนต้นฉบับชิ้นนี้...ก็ยังไม่มีโอกาสรู้หมู่-รู้จ่า รู้ว่าใคร “นอนมา”โดยถึงกับต้องมี “พระสวดนำหน้า” หรือไม่? อย่างไร? สำหรับ “เลือกตั้ง” บ้านเรา เมื่อช่วงวันอาทิตย์8 ก.พ.ที่ผ่านมา ดังนั้น...ยังคงไม่อาจคาดหมาย คาดเดาได้ง่ายๆ ว่าตกลง “(เสี่ย)หนู” กับ “ไก่(เชน)” จะผสมพันธุ์จนออกลูกมาเป็นลิง หรือ “ไก่”จะหันไปรับประทาน “ส้ม” หรือ “ส้ม” จะผงาดชนิดไม่ต้องผสมพันธุ์กับใคร โดยที่พวก “เทาๆ”ทั้งหลายมีอันต้องหมดสภาพ ขณะที่ชาติ-บ้านเมืองกลับหนักไปทางกระดำกระด่างกันไปแทนที่ ฯลฯ ฯลฯ อะไรประมาณนั้น...
ด้วยเหตุนี้...เปิดฉากสัปดาห์นี้เลยคงต้องเบิ่งตาหันไป “สำรวจโลก” แทนที่จะปักแข้ง ปักขา เอาไว้ในประเทศตัวเอง เหมือนอย่าง “วาทะ” ที่ใครต่อใครเคยพูดๆ เอาไว้ คือคงต้องหันไปมองการยกพหลพลโยธา มีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือดำน้ำ ตามด้วยเรือพิฆาตอีกนับสิบๆ ลำ ฯลฯ ของคุณพ่ออเมริกาเขานั่นแหละ ไปจ่อปากประตูหน้าบ้านคุณปู่อิหร่าน พร้อมแสดงอาการฮึดๆ ฮัดๆ แบบเปรี้ยวมือ-เปรี้ยวตีน เสียเหลือเกิน โดยมันจะเกิดอะไร “ตูมๆ ตามๆ” ขึ้นมาหรือไม่? อย่างไร? หรือจะจบลงในโต๊ะเจรจา แบบต้องยอมเสียหมา เสียสุนัข เสียรังวัดไปตามมี-ตามเกิด อันนี้...ก็แล้วแต่จะว่ากันไป แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...ฉากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง “ความเคลื่อนไหว” ที่น่าคิด น่าสะกิดใจ และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง!!! ชนิดอาจเรียกได้ว่า...ถือเป็นการ “วัดตัดสิน”ทางอำนาจ ระหว่าง “โลกขั้วอำนาจเดียว” กับ “โลกหลายขั้วอำนาจ” กันในระดับหนึ่งเอาเลยก็ว่าได้...
คือด้วยเหตุเพราะ “มหาอำนาจคู่แข่งอเมริกา” หรือ “ขั้วอำนาจใหม่” อย่างคุณพี่จีน-คุณน้ารัสเซีย ท่านได้แสดงออกอย่างค่อนข้างจะโจ่งแจ้ง ชัดเจน ว่าไม่ได้คิดจะเล่น “หมากล้อม”กับมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกาอีกต่อไปหันมาโขก “หมากรุก” กลางกระดาน แบบพร้อมที่จะกินม้า กินเรือ หรือกระทั่งกินขุนเอาเลยก็ไม่แน่ ด้วยการออกมาปฏิเสธ คัดค้าน ต่อต้าน การใช้ “กฎแห่งป่า” ของคุณพ่ออเมริกา และพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อย่างอิหร่านแบบตรงไป-ตรงมาตามสนธิสัญญาตามข้อตกลง ที่ทั้งสองประเทศต่างมีต่อพี่เบิ้มในตะวันออกกลางอย่างอิหร่านไปด้วยกันทั้งสิ้น...
ไม่ว่าสัญญาความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ระหว่างรัสเซีย-อิหร่านที่ได้ลงนามไปเมื่อปลายปีที่แล้ว รวมทั้งข้อตกลงความร่วมมือระยะ 20 ปี หรือข้อตกลงความร่วมมือจีน-อิหร่านช่วงระยะ 25 ปี ที่แม้จะไม่ได้แน่นเหนียวหนึบหนับ แบบ “มาตรา5” ขององค์กรพันธมิตรทางทหารอย่าง “NATO” ที่ถ้าใครดันไปแตะบรรดาชาติสมาชิกขึ้นมาเมื่อไหร่อาจถึงขั้น “โลก...แตกแน่” เอาง่ายๆ แต่การผนึกกำลังของจีนและรัสเซียในการปฏิเสธ คัดค้านและต่อต้านการกระทำของอเมริกาคราวนี้ ต้องเรียกว่า...เป็นไปแบบ “สว่างจิต” เอามากๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะคำประกาศของผู้นำจีนประธานาธิบดี “สี จิ้นผิง” ระหว่างร่วมประชุมทางไกลกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดี “ปูติน” เมื่อไม่กี่วันมานี้ ถึง “ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการสานต่อภารกิจโลก” ด้วยการออกมา “เตือน”อย่างเปิดเผยต่อการใช้ “กฎแห่งป่า” ของวอชิงตันในการกดดันอิหร่าน อันจะเป็นการทำลายเสถียรภาพของโลกและนำพาไปสู่การเผชิญหน้า...
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางทหารของจีนและรัสเซียในการหนุนช่วยอิหร่าน ไม่ว่าด้วยการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบเรดาร์ ดาวเทียมสื่อสาร ฯลฯ ไปยังเตหะราน ด้วยเครื่องบิน หรือด้วยกองเรือสื่อสารที่แล่นไป-แล่นมาในทะเลอาหรับ ฯลฯ ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นว่า...มหาอำนาจคู่แข่งอเมริกาทั้งสองคงไม่อาจซุกมือ-ซุกตีนอยู่ในหีบได้อีกต่อไป!!! หรืออย่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย “นายSergey Lavrov” ท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบชัดๆ จะจะ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นแหละว่า...“นี่ไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยหรูเกินจริง แต่ด้วยความเป็นพันธมิตรระหว่างรัสเซีย-อิหร่านที่ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง พลังงาน เทคโนโลยี ไปจนโครงการนิวเคลียร์ ฯลฯ เราไม่อาจเพิกเฉยต่อการยกระดับสถานการณ์เผชิญหน้าของอเมริกาต่ออิหร่าน เพราะสิ่งเหล่านี้มันอาจขยายลุกลามไปในระดับภูมิภาค ดังนั้น...นอกจากรัสเซียจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวโดยใกล้ชิด เรายังพร้อมที่จะยืนยันในการปฏิบัติตามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-อิหร่านที่ได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้ว...” ยิ่งสำหรับคุณพี่จีน...ไม่เพียงแต่การหนุนช่วยอิหร่านเท่านั้น กระทั่งเลยไปถึง “สวนหลังบ้านอเมริกา”อย่างประเทศคิวบาที่ถูกผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” ออกมาขู่ฟ่อดๆ ถึงขั้นว่า “ความอดทนของอเมริกาเหลือเท่ากับศูนย์ไปแล้ว ต่อการปล้นสะดมของระบอบปกครองคอมมิวนิสต์คิวบา” แต่หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบา “นายBruno Rodriguez Parrilla” ได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อพบกับมุขมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน “นายWang Yi” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน “นายLin Jian” ก็ได้ออกมาแถลงไว้แบบชัดถ้อย-ชัดคำ ว่าจีนพร้อมที่จะสนับสนุนคิวบาในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งปฏิเสธ คัดค้าน ต่อต้านการแทรกแซงใดๆ จากภายนอก หรือพร้อมที่จะโขกม้า โขกเรือเข้าไปรุกขุน หรือ “รุกฆาต” กันกลางกระดานเอาเลยก็ว่าได้...
และก็คงไม่ใช่แต่เฉพาะจีน-รัสเซีย-อิหร่านหรือคิวบาเท่านั้น...ที่ได้แสดงออกถึงความร่วมไม้-ร่วมมือ ในการต่อต้าน คัดค้านการใช้ “กฎแห่งป่า”ตามอำเภอใจของพวก “โลกขั้วอำนาจเดียว” แทน “กฎหมายระหว่างประเทศ” เพราะถ้าว่ากันตามคำพูดของพวก “พรมเช็ดเท้า” หรือของเลขาธิการ “NATO” คนปัจจุบัน อย่าง “นายMark Rutte” ที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมสภายุโรปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งได้ระบุไว้ว่า... “ปฏิเสธไม่ได้ว่า รัสเซีย-จีน-อิหร่าน-เกาหลีเหนือกำลังเพิ่มความเป็นพันธมิตรระหว่างกันและกันยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นความร่วมมือที่จะนำไปสู่การท้าทายต่ออิทธิพลของโลกตะวันตก” ก็ยิ่งน่าจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก ชนิดสื่อตะวันตกบางรายถึงกับนำไปเรียกขานในนามกลุ่ม “CRINK” (China-Russia-Iran-North Korea) หรือกระทั่ง “Axis of Upheaval” หรือกลุ่มพันธมิตรที่จะสร้างความปั่นป่วนด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่...อะไรทำนองนั้น...
ด้วยเหตุนี้นี่เอง...มันเลยทำให้การยกพหลพลโยธาชนิด “เนืองแน่นและสวยงาม” ตามคำพูด คำจา ของ “ทรัมป์บ้า”เข้าไปจ่อปากประตูบ้านของอิหร่านคราวนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “การเผชิญหน้า” ระหว่างพี่เบิ้มในตะวันออกกลางอย่างอิหร่านกับมหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกอย่างคุณพ่ออเมริกาเท่านั้น แต่ยังต้องผนวกเอาบรรดาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระดับโลกอย่างจีน-รัสเซีย หรืออาจรวมไปถึงเกาหลีเหนือ บวกเข้าไปด้วย ที่ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ “กฎแห่งป่า” แทนที่ “กฎหมายระหว่างประเทศ” ไปด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น...ขณะที่กองทัพอเมริกันกำลังเงื้อๆ ง่าๆ ว่าจะใช้กำลังทหาร หรือใช้การพูดจาเจ๊าะๆ แจ๊ะๆ ในโต๊ะเจรจากับอิหร่าน แต่ทั้งจีน-รัสเซีย-และอิหร่านก็ได้ป่าวประกาศถึงการ “ซ้อมรบร่วมทางทหาร” ในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ในช่วงปลายเดือนกุมภาฯ หรือเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ หรือพร้อมที่จะประสานเสียงแบบคอรัส-รัดคอ ประมาณว่า... “กู-ไม่กลัวมึง!!!” เอาเลยก็ว่าได้...
อันนี้นี่แหละ...ที่ถือว่าเป็น “ความเคลื่อนไหว” ที่น่าคิด น่าสะกิดใจและน่าสนใจเอามากๆ เพราะไม่ว่าการเผชิญหน้าระหว่างอเมริกากับอิหร่าน จะออกมาในรูปใด? แบบใด? จะงัดมาตรการแซงชั่นรอบใหม่ หรือจะรอจังหวะถล่มกันด้วยกำลังทหารในตอนไหน? เมื่อไหร่? แต่การก่อรูป ก่อร่างเป็น “พันธมิตรทางยุทธศาสตร์” ที่เหนียวแน่น หนึบหนับระหว่างจีน-รัสเซีย-อิหร่าน ไปจนถึงเกาหลีเหนือ คิวบา เวเนซุเอลา ฯลฯ ที่ต่างไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจในแบบที่ผู้นำรัสเซียท่านเรียกว่า “Might make Right” หรือ “กู-คือความถูกต้อง” มันเลยกลายเป็นตัวสะท้อนภาพของ “โลกหลายขั้วอำนาจ” ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่เพ้อๆ ฝันๆ อีกต่อไป...
ยิ่งถ้าหากรวมไปถึงบรรดาประเทศที่กำลังจะกลายเป็น “เมนูอาหาร” ของผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” ไม่ว่าแคนาดากรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) ไปจน “อดีตพรมเช็ดเท้าอเมริกา”ในยุโรป ไม่ว่าฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม ฟินแลนด์ ฯลฯ ที่แห่กันไปจับมือถือแขนผู้นำจีนถึงกรุงปักกิ่ง หรือหันมาพูดคุยกับรัสเซียโดยไม่คิดจะหวั่นเกรงโรค “Russophobia” อีกต่อไป อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่เอง...ที่อาจถือเป็น “ข้อเท็จจริง” หรือข้อพิสูจน์ ยืนยันได้แล้วว่า โอกาสที่โลกใบนี้จะหวนกลับไปสู่เส้นทางเดิมๆ หวนกลับไปสู่ “โลกขั้วอำนาจเดียว” โลกของอเมริกา หรือโลกตะวันตก ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะนี่คือ...เส้นทางประวัติศาสตร์ คือเวทีประวัติศาสตร์ ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะปฏิเสธ หรือไม่เห็นควรด้วย มีแต่ต้องหันไปมองหา “เวทีรำวง” กันแทนที่เอาเลยก็ว่าได้...