“น้าชาติ”อาหารความรู้!!! (ตอนที่ 1)

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
“เหตุการณ์” เล็กและใหญ่ ทั้งดีและร้ายที่เกิดขึ้นกับทุกชาติทั่วโลก ล้วนเกิดจาก “คนบ้าอำนาจกลุ่มหนึ่ง” ที่พบปะ-พูดคุย-วางแผนและลงมือกระทำขึ้นทั้งหมด โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ในทรัพย์สินเงินทองเพื่อตน เพื่อชาติของตน หรือให้กับ “กลุ่มพรรคพวกตน” เป็นหลัก
โดยแอบอ้างการกระทำความชั่วร้ายในการพาพรรคพวก บุกไป “ปล้นฆ่ามวลมนุษยชาติที่อ่อนแอกว่า” จนต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นเบือ ว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นเสมือน “ตำรวจโลก” ทำเพื่อปกป้องชาวโลก ทั้งที่นั่นเป็นพฤติกรรมอันชั่วร้ายของ “กลุ่มมาเฟียโลก” ที่ถือเอา “กองทัพที่ใหญ่กว่า” และ “อาวุธที่ทันสมัยกว่า” เป็นตัวชี้ขาด โดยไม่คำนึงถึงความ “ถูก-ผิด” เพราะยึดแค่ “ชัยชนะเหนือผู้อ่อนแอกว่า” เป็นสรณะ
พฤติกรรมป่าเถื่อนเยี่ยง “สัตว์เดียรัจฉาน” ในแดนเถื่อนดังกล่าว ไร้ซึ่ง “คุณธรรมจริยธรรม” อันเป็นสิ่งพึงกระทำของ “มนุษย์ที่เจริญด้วยปัญญา”!
“ผู้นำพญาอินทรีทรัมป์” คือผู้ดิ้นรนมุ่งแสดงตนหวังเป็น“มหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลก” “ทรัมป์” จึงทำตามอำเภอใจ ผิดกฎระเบียบโลก ด้วยการใช้กองทัพบุกเข้าไปในประเทศต่างๆ ดังเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศเวเนซุเอล่า จับกุม “ผู้นำกับภรรยา” นำตัวไปขึ้นศาลในสหรัฐอเมริกาอย่างพละการ โดยไม่แยแสสนใจประชาชนเวเนซุเอล่าและชาวโลกแม้แต่น้อย..
นอกจากนั้น “อินทรีทรัมป์” ยังอหังการ์มมังการ ประกาศจะใช้กองทัพจัดการกับประเทศแคนาดา และจะยึดเอา “เกาะกรีนแลนด์” ไปเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
แต่นั่นยังไม่หนำใจ.. “ทรัมป์” ประกาศจะลบประเทศมุสลิมอย่าง “อิหร่าน” ออกจากแผนที่โลกอีกด้วย ได้ข่มขู่คุกคามด้วยการส่งกองเรือและทหาร เคลื่อนกำลังมุ่งเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย พร้อมประกาศอย่างก้าวร้าวจะเปิดสงครามรุกรานชาติอิหร่าน
การกระทำตามแผนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ “อินทรีทรัมป์” มิได้คิดคนเดียว แต่ได้พูดคุยวางแผนกับบรรดา “ที่ปรึกษา” และ “ผู้นำกองทัพมะกัน”แล้วอย่างแน่นอน.. จริงไหม?
ดังนั้น “ประธานาธิบดีทรัมป์” มิใด้ “คิดบ้าๆ” เพียงคนเดียวเดี่ยวโดด ต้องมี “ทีมที่ปรึกษาบ้า” ร่วมคิดด้วย และต้องมี “ผู้นำกองทัพบ้า” กับมี “กลุ่มคนมะกันบ้าๆ” คิดตรงกันหนุนหลัง“ทรัมป์บ้า”
อย่างไรก็ตาม มี “ที่ปรึกษาทรัมป์บางคน” และ “คนในกองทัพมะกัน” ที่มี “นายทุนยักษ์-ทุนใหญ่”สัญชาติมะกันหนุนหลังจำนวนมิใช่น้อย พากันคัดค้านต่อต้านไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของ “ทรัมป์บ้า”
ความกะล่อนของ “ทรัมป์บ้า” ได้ทำให้สังคมโลกแทบทุกมิติไม่สงบ โดยเฉพาะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกวุ่นวายปั่นป่วน จากการขึ้นภาษีสูงตามอำเภอใจอย่างบ้าคลั่งไร้สติของ “ทรัมป์บ้า” ซึ่งทำให้ประชาชนมะกันเองนั่นแหละ ต้องเดือดร้อนไปทั่วแผ่นดินอินทรี กับการต้องซื้อสินค้าในราคาแพงระเบิด เพราะภาษีนำเข้าสูงเกินเหตุ จนคนในชาติมะกันต้องแบกรับฝีมือของ“ผู้นำทรัมป์บ้า”อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.. จริงไหม?
แต่สงคราม “มะกันกับอิหร่าน” ที่มีมิตรรัก “อิหร่าน” คือ “มหาอำนาจรัสเซียและจีน” จะเกิดขึ้นหรือไม่.. โลกต้องติดตาม แม้ตัวจริงๆ “ทรัมป์ไม่บ้า” แต่จริงๆ แล้ว “ทรัมป์บ้าอำนาจ” ทำตัวและคิดดั่ง “คนบ้าอำนาจของโลก” เสมือนว่า “ทรัมป์ป่วยทางจิต” ตลอด 24 ชั่วโมง
“อิหร่าน” มิใช่ “เวเนซุเอลา” ที่จะยอมให้มะกันทรัมป์เคี้ยวกินได้ง่ายๆ เพราะ อิหร่านมีกองกำลังทั้งในและนอกประเทศ มีโดรนและขีปนาวุธทันสมัยมากมาย ทั้งไม่ติดนิวเคลียร์และที่ติด “นิวเคลียร์” ดังนั้น หากมะกันเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน นิวเคลียร์อิหร่านพร้อมจะยิงถล่มใส่ “ฐานทัพมะกัน”ในประเทศ “แก๊งชาติพรรคพวกมาเฟียโลกมะกัน” ทั้งในแถบตะวันออกกลาง รวมถึงฐานทัพมะกันในชาติลูกสมุนมะกัน อย่าง “เกาหลีใต้กับญี่ปุ่น” และในชาติอื่นๆ อีกด้วย
หากเกิดสงครามขึ้น เชื่อล่วงหน้าได้เลยว่า “มะกันไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต” แต่ชาติที่ต้องตายแน่ๆ คือ “ชาติพลพรรคสมุนมะกัน” จากอาวุธร้ายแรงของอิหร่าน ที่จะประเคนเข้าใส่ชนิดไม่ยั้ง เพราะฉะนั้นถ้าเกิด “ศึกสองชาติ” นี้ขึ้นเมื่อไร.. “อิสราเอล” เจ้านายมะกัน หนีไม่พ้นต้องถูกถล่มเป็นแห่งแรกแน่นอน.. ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดจาก “ทรัมป์บ้าอำนาจ” จึงต้องติดตามผลที่จะเกิดขึ้นชนิดห้ามกระพริบตานะครับ!
ทว่า.. สถานการณ์เบื้องต้นนี้ ปฏิบัติการของ “พญาอินทรีมะกัน”ต้องชะงักงันไปชั่วคราว เพราะ อิหร่านได้ใช้ “อิหร่านแจม” ทำลายระบบการสื่อสารบนท้องฟ้าเสียหาย ก่อกวนเป้าหมายที่มะกันจะถล่มให้หายไปอย่างกะทันหัน การประสานงานในแผนรบเกิดสับสน ติดต่อฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียดก็ไม่รู้เรื่อง
แถมรัฐบาลอิหร่านยังลงดาบปราบปรามจัดการและจับกุม “สายลับ CIA” ที่ปลุกระดมชาวอิหร่านส่วนใหญ่ในกรุงเตหะรานให้ออกมาประท้วงจนสงบราบคาบ สยบการก่อจลาจล นำความสงบกลับคืนมาสู่เมืองต่างๆ ในอิหร่าน
“อิหร่าน” วันนี้จึงไม่ใช่ชาติที่มะกันจะมาเล่นละครข่มขู่คุกคาม มิใช่ประเทศที่ “ทรัมป์บ้า”จะมาลักไก่ทำอะไรได้ง่ายๆ ตามอำเภอใจนะโว้ย!
ดังตัวอย่าง “อิสราเอล” ที่บังอาจแหยมกับ “อิหร่าน” มาครั้งหนึ่ง ปรากฎว่า ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธตอบโต้ชนิดหูดับตับไหม้ราวห่าฝน จน “ไอออนโดม” ของ “อิสราเอล” ที่คุยโม้ว่า “ยอดเยี่ยม” ป้องกันไม่ไหว “ผู้นำยิว” ต้องวิ่งโร่ไปขอให้มะกันช่วยเจรจาขอร้องให้อิหร่านหยุดยิง!!!
เวลานี้ “ทรัมป์บ้า” ต้องหยุดแผนทำสงครามกับ “อิหร่าน”ชั่วคราว เปลี่ยนจากให้ข่าว “รบ” มาใช้ยุทธวิธี “บ้าน้ำลาย” โดย “ทรัมป์บ้า-โม้ซ้ำซาก จะทำลายเศรษฐกิจอิหร่าน” (ซึ่งมะกันทำมาตลอดเป็นเวลานานแล้ว) แต่อิหร่านก็ยังยืนหยัดปักหลักอยู่บนโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยมาได้ตราบทุกวันนี้
ถ้า “มะกันเปิดศึกกับอิหร่าน” ที่มี “รัสเซีย-จีน” หนุนหลัง หาก “มะกัน” เกิดพลาดพลั้งเสียหาย “ไม่อาจพิชิตอิหร่านได้ในเร็ววัน” แน่นอนว่า.. “พญาอินทรีทรัมป์” ย่อมโดนคนอเมริกันทั้งชาติถล่มแหลกลาญแน่! เฉกเช่นครั้งที่มะกันบุกไปทำสงครามที่อินโดจีน แล้ว “อเมริกาพ่ายศึกแก่เวียดนาม” เพราะคนอเมริกันไม่เอาด้วย มีการประท้วงต่อต้านสงครามทั่วประเทศ ถึงขั้น “เยาวชนมะกันไม่ยอมไปตายเพื่อรัฐบาลนายทุนค้าสงคราม”!
สถานการณ์โลกอยู่ในจุดอันตราย “มาเฟียทรัมป์บ้า” ทำให้ “มิตรในอดีต” ของ “พญาอินทรีมะกัน” ทั้งชาติยุโรปและหลายประเทศในตะวันออกกลาง เริ่ม “ไม่เป็นมิตรแท้มะกัน” เสียแล้ว แสดงอาการปฏิเสธมะกันอย่างเปิดเผย โดยชาติต่างๆ ในตะวันออกกลางได้ประกาศไม่ยอมให้มะกันใช้เป็นฐานไปโจมตีอิหร่าน
ชาติส่วนใหญ่ในยุโรป ก็ไม่แฮปปี้ที่ “มะกัน” จะใช้อำนาจเอา “แคนาดาเป็นรัฐหนึ่งของมะกัน” และยังใช้อำนาจบาตรใหญ่แบบดื้อด้าน จะยึดเอา“เกาะกรีนแลนด์” ที่เดนมาร์คและชาติในเครือยุโรปดูแลกันอยู่อีกด้วย!
ดูเหมือนมะกันยุค “ประธานาธิบดีทรัมป์บ้า” เหลือแต่ “ศัตรูถาวร” จากที่ “ทรัมป์บ้า” ประกาศว่า “จีน” เป็นศัตรูหลัก และ “รัสเซีย”เป็นศัตรูรอง ส่วนชาติยุโรปที่เคยพึ่งทรัมป์ในอดีต วันนี้ก็เริ่มสำเหนียกแล้วว่า “ทรัมป์” ที่ยึดนโยบายหลัก “อเมริกันเฟิร์ส” ได้มอง “ยุโรป” คือตัวปัญหาไปแล้ว
บางชาติในยุโรปจึงเริ่มไม่พอใจ ส่งสัญญาณ “ยุโรปต้องพึ่งตนเอง” และต้อง “เสริมกองทัพของยุโรปให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” เพื่อไม่ต้องพึ่ง “กองทัพมะกัน” อีกต่อไป ทั้งนี้เพราะ “อินทรีทรัมป์-เสียสติ กำลังจะสวาปามชาติยุโรปเป็นอาหาร” แล้วว่ะ!!!
คราวนี้ ผมอยากชวนมารับรู้บางเรื่องในการพูดคุยกับ “น้าชาติ” บนโต๊ะอาหารที่ “บ้านราชครู” ช่วงมื้อเที่ยงกับมื้ออื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยล้วนๆ มี “คนไทย” น้อยคนนักที่จะได้รับรู้เรื่องเหล่านี้..
แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า มีหลายเรื่องที่ผมเปิดเผยชื่อคนสั่งและคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวไม่ได้ทั้งหมดนะครับ เพราะมันเป็น“ความลับ” ไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยครับ คงต้องปล่อย “บางคน บางเรื่อง”ให้สูญสลายหายไปในวันที่ ผมลาจากโลก ครับบบบ...
บทความหน้าผมจะเล่าเรื่อง “อาหารความรู้” กับ “น้าชาติ” ที่บ้านราชครูให้ท่านได้อ่านครับ...