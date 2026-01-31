จะไม่มีการเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 8 กุมภา จริงไหม

โดย ณัฐ วัชรากร
ช่วงนี้มีข่าวลือหนาหู เรื่องจะไม่มีการเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยให้เหตุผลต่าง ๆ นา ๆ ว่า จะมีการรัฐประหาร หรือจะมีการสู้รบรอบที่ 3 ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ฟังจากประชาชนทั่วไปบ้าง ข้าราชการบ้าง นักการเมืองบ้าง และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ (ONLINE) ทำให้เกิดคำถามในใจว่า “จริงไหม” พอไปคุยกับเพื่อน ๆ ปรากฏว่า เสียงแตก คือ บางคนบอกว่า เป็นไปได้ เพราะการเลือกตั้งคราวนี้มีสัญญาณบ่งบอกหลายอย่าง และ เป็นไปไม่ได้ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ต่างฝ่ายมีเหตุผลที่แตกต่างกัน จึงหาบทสรุปยาก ในฐานะที่ผู้เขียนชอบศึกษาวิชาโหราศาสตร์ เลยอยากจะนำเอาวิชานี้มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางหาคำตอบกับข่าวลือนี้ว่า จริงหรือไม่ โดยการนำเอาวันแรกก่อตั้งเมืองหลวง คือกรุงเทพ หรือดวงประเทศเป็นหลักวิเคราะห์ และเอาดาวโคจรในปัจจุบัน เป็นหลักพยากรณ์ว่า “จะมีการเลือกตั้งจริงไหม”
ดวงประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.45 น.(ยามนกออกรัง) ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ตามหลักวิชาโหราศาสตร์กำหนดให้ลัคนาสถิตราศีเมษ มีดาวอาทิตย์ (1) กุมตนุลัคน์ ดาวอังคาร (3) ดาวเกษตรประจำราศีเมษ ยกไปอยูในราศีพฤษก ภพกะดุมพะร่วมดาวเกตุ (9) และดาวศุกร์ (6) ดาวเกษตร ยกไปอยู่ราศีมีน ภพวินาสน์รวมกับดาวพุธ (4) และดาวราหู (8) อธิบายว่า ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีบุญญาธิการ ก่อสร้างบ้านเมืองระหว่างศึกสงคราม ต่อไปจะได้ดินแดนปกครองเพิ่มขึ้นและเสียดินแดนบางส่วนออกไป (3+9) จะมีการค้าขายกับชาวต่างชาติ จะมีชาวต่างชาติมาลงทุน ประเทศชาติจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ แต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์นั้นจะมีข้าราชการและนักเลงมาทำให้ประเทศเกิดความเสียหาย (6+4+8) เมื่อเกิดความเสียหายจะมีพ่อค้า ตุลาการ และทหาร มาช่วยเหลือฟื้นฟูกลับคืนมาเสมอ สรุป เมื่อใดที่ประเทศชาติมีความมั่งคั่ง ก็จะมีข้าราชการเข้ามาโกงกิน และเมื่อใดที่มีปัญหา พ่อค้าและทหารก็เข้ามาช่วยเหลือเสมอ
ประเด็นที่จะนำมาวิเคราะห์ในวันนี้ คือ “จะมีการเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 8 กุมพาพันธ์ นี้หรือไม่” ผู้เขียนนำดาวทั้ง 8 ดวงมาวิเคราะห์ คือ ดาว 1-2-3-4-5-6-7-8 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มดาวทีโคจรช้า ได้แก่ (ดาว 5-7-8) กับกลุ่มดาวโคจรเร็ว ได้แก่ (ดาว 1-2-3-4-6) เพื่อวิเคราะห์หาบทสรุปว่า จะมีผลเป็นอย่างไร โดยวันที่ 8 ดาวพฤหัสบดี (5) โคจรอยู่ในราศีเมถุนภพสหัสชะทับดาวมฤตยู (0) เป็นประ ในดวงเมือง หมายถึง ในวันนั้นจะมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันมากที่สุด กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถจะจัดการได้ เนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นประ ความยุติธรรมจะหยุดใช้ชั่วคราว ดาวเสาร์ (7) โคจรอยู่ในราศีกุมภ์ มีดาวราหูเกษตรเป็นรวมเป็นคู่มิตร อยู่ในภพลาภะของดวงเมือง ประเทศไทยจะได้นักการเมืองที่มีลักษณะเป็นนักเลง ชอบการพนัน ทำงานแบบสีเทา ขาดความรู้ มักใช้กำลัง โกหก หรือมีการกระทำที่ไม่มีเหตุผล ดาวอาทิตย์ ดาวอังคาร ดาวพุธ และดาวศุกร์ (1-3-4-6) โคจรร่วมอยู่ในราศีมังกรภพกัมมะของดวงเมือง หมายถึง การงานในวันนี้จะส่งผลราบรื่น สำเร็จได้ด้วยดี ส่วนดาวจันทร์ (2) โคจรร่วมดาวเกตุ (9) ทับดาวพุธ ดาวศุกร์ และดาวราหูเดิม (2-9) หมายถึง ความผิดหวังจากการคาดหวัง หรือ การพลิกผันจากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ
สรุปผลวิเคราะห์จากการโคจรของดวงดาวตามหลักวิชาโหราศาสตร์ ได้ดังนี้ว่า “จะมีการเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอน” ด้วยความสำเร็จราบรื่น แต่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้นั้นอาจจะไม่ได้ดังที่คิด อาจได้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้กับประเทศไทยมากขึ้น ส่วนใครหรือพรรคไหนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่อาจอธิบายในเชิงวิชาโหราศาสตร์ได้ เพราะมีดวงดาวบอกไว้อย่างชัดเจนแล้ว คือ (ดาว 7-8) คอยไปพิสูจน์ภายหลังวันเลือกตั้ง และฝ่ายรัฐบาลจะครองอำนาจไว้ไม่นานนัก ก็จะต้องมีปัญหาให้ออกไป ขอย้ำว่า นี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงโหราศาตร์เท่านั้น ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ ไม่ควรนำไปเป็นประเด็นถกเถียง ขัดแย้ง ดูหมิ่นดูแคลน เพราะเป็นวิชาโบราณที่ใช้ในพัฒนาชีวิตและจิตใจ และความสามัคคีในสังคม สิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องนี้ คือ พวกเราจะเลือกใครไปเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศ ให้มีการสอดคล้องกับสังคม ซึ่งกำลังมีความเดือดร้อนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ ภัยจากสังคมโซเซียล ภัยจากสิ่งก่อสร้าง ภัยธรรมชาติ ข้อพิพาทเรื่องดินแดน และพวกสีเทาในคาบสีกากี คิดให้ดี ๆ นะ....