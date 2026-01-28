ลัทธิสิทธิ ลัทธิล้มเจ้า ลัทธิชังชาติ เหลืออะไรให้ปั่นหาเสียงด้วย cyberwarroom พรรคการเมืองชั่วบ้าง?

รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผมนั้นทราบดีว่า พรรคการเมืองชั่ว ทำ Cyberwarroom เพื่อเผยแพร่ลัทธิสามลัทธิ
หนึ่ง ลัทธิชังชาติ ผมเห็นว่าเป็นอันตรายที่สุด ทำให้คนไทยไม่รักชาติ เกลียดชังชาติตนเอง ด่าชาติตนเอง แต่แล้วสงครามไทย-กัมพูชา ก็ทำให้ลัทธิชังชาติ พังทลายไป พรรคส้มจะด้อยค่าทหาร ต่อไปอีกไม่ได้ เพราะคนไทย โดยเฉพาะเด็กๆ รู้แล้วว่าทหารพลีชีพปกป้องชาติ ทหารมีไว้ทำไม เป็นคำถามที่คนไทยตอบได้กันหมดแล้ว ไปรบกับใครก็ไม่ชนะ คนไทยก็ได้เห็นศักยภาพของกองทัพไทยแล้ว ทหารชั้นผู้น้อย ที่รบ เสียสละ ได้รับการดูแล เทอดทูน ไม่ทอดทิ้ง แม้ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ครอบครัวและทายาท ก็มีผู้ดูแล สังคมไทย ไม่ทอดทิ้งจริง ๆ ครับ ดังนั้นพรรคส้มจะหาเสียงด้วยลัทธิชังชาติ ต่อไป ก็ไปไม่รอด
สอง ลัทธิล้มเจ้า พรรคนี้เซาะกร่อนบ่อนทำลาย ล้มล้างระบอบการปกครอง ลิดรอนด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่พอสงครามไทย-กัมพูชาเกิดขึ้น และการที่คนเหล่านี้โกหกใส่ร้ายป้ายสีมาตลอด คนไทยก็เริ่มจับได้ และเริ่มไม่ทน บทบาทและพระราชบารมีขององค์จอมทัพไทยโดดเด่นเป็นสง่า พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงใส่พระทัยทรงงานเพื่อปกป้องรักษาบ้านเมือง
วันนี้ในโรงภาพยนตร์ มีคนยืนตรงเวลาเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น อย่างมากมาย ผิดไปจากเมื่อสองสามปีก่อน
ในวาระวันขึ้นปีใหม่ เยาวชนที่เคยหลงผิด สมาทานลัทธิล้มเจ้า เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น สำนึกผิดกันมากมาย
ดังนั้นพรรคส้มจะหาเสียงด้วยลัทธิล้มเจ้า ต่อไป ก็ไปไม่รอด จะบอกว่าจะยกเลิกหรือจะแก้มาตรา 112 อาญา ก็ไปไม่รอดอีก
สาม ลัทธิสิทธิ จะเรียกร้องทุกอย่าง เอาแต่ได้ ประชานิยมล้นเกิน จะ woke ทุกสิ่งอย่าง ลัทธิสิทธินี้ แม้จะเบาลงไปบ้าง เพราะเมื่อ woke จัด ก็เกิด anti-woke movement เช่น เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ชักดิ้นชักงอขวางรถบัสของโรงเรียนที่จะไปทัศนาจรทั้งโรงเรียน ทำให้เดินไปไหวแทบจะเป็นทะเลแหวก เพื่อนรู้สึกว่าตัวเขาถูกรุกรานสิทธิ หรือเดินพาเหรด LBGTQ ยาวเหยียดหลายกิโลเมตร หลายชั่วโมงมาก แต่โวยวายเรื่องขบวนเสด็จ สิบห้านาที ก็ทำให้คนไทยเริ่มเปรียบเทียบและเริ่มคิดได้
แต่เรื่องลัทธิสิทธิ นี้มันแก้ยาก เพราะมันไปผูกกับชนชั้นแบบลัทธิมาร์กซิสต์ เพราะคนจนและคนด้อยโอกาสตลอดจนผู้แพ้ (Loser) ในทุกสังคมย่อมมีมากกว่า ทั้งยังสอดคล้องกับความเห็นแก่ตัวและความโลภอันเป็นธรรมชาติของคน
คนทั่วไปไม่เคยอิ่ม อยากได้โน่นอยากได้นี่ อยากสบาย อยากรวย อยากสารพัด เพราะฉะนั้นประเด็นที่จะถ่างความแตกต่างทางชนชั้น การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จึงถูกปลุกให้ปะทุได้ง่ายมาก
เช่น สูทหรูหราสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเงินสมทบของกรรมกร
เงินของผู้ประกันตนเอามาสร้างโรงอาหารหรูหราให้ข้าราชการได้ขอผู้ประกันตนหรือยัง
ผลตอบแทนของกองทุนประกันสังคมต่ำมาก ให้เอกชนบริหารจะได้มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์
ทุกอย่างเป็นไปเรื่องการรักษาสิทธิ และความแตกต่างทางชนชั้นถูกเจือแทรกเข้าไป ให้เกิดการแตกแยก เพื่อปั่นให้เกิดไวรัลและใช้หาเสียงทางการเมืองด้วยการโจมตี
ผมก็พอเข้าใจได้ เพราะสองลัทธิชั่วสองลัทธิคือ ลัทธิชังชาติ ลัทธิล้มเจ้า เอามาปลุกปั่นหาเสียงต่อไปไม่ไหวแล้ว ก็เหลือแต่ลัทธิสิทธิ ที่จะยังใช้จุดไฟความแตกแยก เพื่อยังใช้หาเสียงได้อยู่
แล้วก็แก้ไขได้ยากด้วย เพราะมันสอดคล้องกับธรรมชาติของคนที่โลภและเห็นแก่ตัว อีกทั้งความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงเสียทีไหน แล้ว loser หรือผู้แพ้ก็ชอบประเด็นนี้มากเสียด้วย มันเป็นหลักจิตวิทยาง่าย ๆ ที่ใช้ปั่นจิ้งหรีด
บังเอิญผู้ประกันตนมีตั้ง 24 ล้านคน เป็นฐานเสียงใหญ่มากทางการเมือง
และบังเอิญว่าเอาลัทธิสิทธิมาปั่นกับผู้ประกันตน 24 ล้านคนได้ง่ายด้วย เพราะสอดคล้องกับธรรมชาติของคน สอดคล้องกับความแตกแยกทางชนชั้นแบบ Marxist
ผมเห็นแล้วว่า จากมวยวัด ต่อยอะไรไม่โดน โดนน๊อคเป๋ไปเป๋มา พรรคชั่วก็เลยพอจับทางคือเข้าใจธรรมชาติเบื้องต่ำของจิตใจมนุษย์ได้
เราคงต้องปลูกฝัง ความเสียสละ หน้าที่พลเมือง จิตอาสาให้กับประชาชนและเยาวชนของชาติให้มากกว่านี้
ต้องทำแบบสหรัฐอเมริกาครับ สิทธิเสรีภาพต้องมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังค่านิยมเสียสละและจิตอาสาไปด้วยพร้อมกัน ดังคำพูดของ John F Kennedy ที่เด็กอเมริกันต้องรู้
อย่าถามว่าท่านได้อะไรจากประเทศชาติ แต่ท่านได้ให้อะไรกับประเทศชาติบ้างหรือยัง?
หากขาดปัญญาเช่นนี้ การถูกปลุกปั่นเพื่อผลทางการเมืองด้วยลัทธิสิทธิ ย่อมทำได้ง่ายมากอย่างเช่นสังคมไทยในทุกวันนี้ นั่นเอง