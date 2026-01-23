“ถ้าฝันเป็นจริง.. ผมจะใช้ฤทธิ์ทำอะไร???”

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
ปี “งู” ช้ำเลือดช้ำหนอง 2568 ผ่านไป มาถึงปี “ม้า” 2569 โผล่จากป่ามาขลุกขลุ่ยกับ “มนุษย์” หนึ่งปี...
ปีนี้ 2569 บ้างบอกเป็นปี “ม้าทอง” บ้างว่าเป็นปี “ม้าไฟ” โว้ย! ในขณะที่ “คุณหมอ” ผู้มีฝีมือเชี่ยวชาญการฝังเข็มแห่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ที่ดูแลสุขภาพผม บอกว่า “..ไม่ใช่ปีม้าทอง หรือม้าไฟอะไรทั้งนั้นนะ.. มันเป็นปี “ม้าน้ำ” ต่างหาก!”
ทำไมถึงเป็นปี “ม้าน้ำ”? หมอได้อธิบายว่ากระไร ต้องขออภัย.. ผมจำไม่ได้ครับ! มัวแต่ตื่นเต้นกับการหักมุมไม่เหมือนใครของคุณหมอ... แต่ช่างเถอะ..โหราจารย์หรือใครจะบอกเป็น “ปีม้าทอง-ม้าไฟ-ม้าน้ำ” ผมก็ไม่สนใจครับ.. ขอแค่อย่าเป็นปี “ม้าบ้า” ที่คนขายบอกกินเข้าไปแล้วจะขยันทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ส่วนคนใจร้ายใจอำมหิตบอกจะทำให้คนกินแข็งแกร่งราว “ม้าศึกคึกคะนอง” จึงเรียกกันว่า “ยาม้า” มีขายอยู่ทุกหัวระแหง เยาวชนและผู้ใช้แรงงานซื้อกินจนติดงอมแงมทั่วประเทศไทย
พูดถึง “ยาม้า”.. งานนี้ผมต้องยกนิ้วโป้งสองนิ้ว ชมอดีตรัฐมนตรี เสนาะ เทียนทอง ที่ผมคุ้นเคย เรียกกันอย่างสนิทว่า “พี่เสนาะ” ผู้ซึ่งกล้าสร้าง “ผลงานดีเด่น” ในรัฐบาลยุคนั้นจนสำเร็จ พี่เสนาะฉลาดรู้เภทภัยของ “ยาม้า” ยามหาภัยต่อชีวิตมนุษย์
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีเสนาะ ทำตัวดุจดัง “หมอดูตาทิพย์” หยั่งรู้การณ์ไกลลิบๆ ได้ล่วงหน้าว่า..
“เรื่องที่รัฐบาล(ใดๆ)ประกาศจะปราบปรามยาม้านั้น.. เชื่อขนมกินก่อนได้เลยว่า.. ยิ่งปราบยาม้า.. ยาม้าจะยิ่งมีขายกันมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน..!!!”
ซึ่งก็จริงดังที่พี่เสนาะคาดคิด! ด้วยรัฐบาลทั้งยุคพี่เสนาะ ต่อเนื่องถึงรัฐบาลยุคต่อๆ มา ยัน “รัฐบาลหนู” กลไกรัฐบาล-นักการเมือง-ตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครอง และกลไกรัฐอีกสารพัด ที่ไร้ความซื่อสัตย์และไร้ความสามารถ หรือที่เรียกกันว่า “ไร้ขนมจีนน้ำยา” ไม่สามารถปราบปราม “ยาม้าให้หมดสิ้นดิ้นตายคาชาติไทย”!
พี่เสนาะจึงยืดอก(มิใช่ยืดอกพกถุงยางนะ) รณรงค์ให้เปลี่ยนชื่อเรียกยามหาภัย จาก “ยาม้า” เป็น “ยาบ้า” ให้ตรงตามความจริง
พี่เสนาะตั้งชื่อใหม่ให้ยามหาภัย ตรงตามสูตร “ความจริงมีหนึ่งเดียว” เมื่อปราบไม่ได้ก็ยอมรับความจริงมันเสียเลย “หยุดใช้วิธีปิดบังและหลอกลวงประชาชนต่อไปเรื่อยๆ” เฉกเช่นเรื่อง “กรมป่าไม้ ใช้งบประมาณมหาศาล รักษาป่าไม้”
ทว่า..หลังจากก่อตั้ง “กรมป่าไม้” มานาน ผลปรากฎว่า ป่าไม้ไทยถูกตัดจวนเจียนหมดเกลี้ยงชาติไทย! ป่าไม้ไม่เพิ่มขึ้น มีแต่จะเหี้ยนเต้ว่ะ? พิจารณาแล้ว สมควรเปลี่ยนชื่อ “กรมป่าไม้” เป็น “กรมป่าราบ” ให้ตรงตามความจริงดีกว่าไหม???
และเมื่อพูดถึงเรื่อง “ปราบคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ” ที่รัฐบาลเลือกตั้งแทบทุกสมัย ประกาศเป็นนโยบายหลัก เป็น “วาระแห่งชาติ” ให้ฟังดูน่าเลื่อมใส ทว่า.. นักการเมืองทุกสมัยมักใช้อำนาจ คอร์รัปชั่นโกงชาติ มาตลอด จนการ “โกงชาติ” คือ “ต้นเหตุ” ที่เกิดจากนักการเมือง-ข้าราชการ-พ่อค้าฉ้อฉล ส่งผลให้ “ทหารใช้อ้างทำรัฐประหาร” เสมอ
แต่! รัฐบาลรัฐประหารก็มัก “คอร์รัปชั่นโกงชาติ” เช่นเดียวกัน.. จนกลายเป็น “ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง” แทบทุกครา!
เรียกว่า.. รัฐบาลเลือกตั้งกับรัฐบาลรัฐประหารสามานย์ ก่อให้เกิด คณาธิปไตย-ธนาธิปไตย-โจราธิปไตย นักการเมืองทั้งสองด้าน ล้วนแสดงสันดานโกหกหลอกประชาชนไม่ต่างกันเลย..
เรื่อง “ตระบัดสัตย์”.. นักรัฐประหารเคย “ตระบัดสัตย์” อย่างหน้าด้านๆ ซึ่งๆ หน้ามาแล้ว ดัง พล.อ. สุจินดา คราประยูร ประกาศได้ยินทั่วไทยว่า “บิ๊กสุ”จะไม่เป็นนายกรัฐมนตรี แต่จู่ๆ บิ๊กสุก็ตระบัดสัตย์ รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเฉยเลย จึงถูกประชาชนชุมนุมขับไล่อย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายบิ๊กสุก็จำต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี!.
รัฐบาลรัฐประหาร พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา ก็เช่นกัน ขึ้นต้นการทำรัฐประหารด้วยการตระบัดสัตย์ โดย“บิ๊กตู่”ประกาศอย่างขึงขังน่าเชื่อถือว่า รัฐบาลรัฐประหาร คสช. จะมุ่งมั่นแก้ปัญหาชาติ จะ “ปฏิรูปชาติไทย” แต่รัฐบาลรัฐประหาร “สาม ป.” ที่มีอำนาจเผด็จการ “มาตรา 44” นานหลายปี กับสืบทอดอำนาจต่ออีกรวม 9 ปี กลับไม่ได้ปฏิรูปชาติแม้แต่น้อย “กลุ่มสามปอ” ได้โกหกหลอกประชาชน เข้าตำรา “ว่าแต่เขา(นักการเมืองเลือกตั้ง) ทหารกลุ่มสามปอเสือกเป็นเอง” เพราะ “ไม่รักษาสัตย์.. แต่รักษาอำนาจ” โว้ย!!!
คราวนี้ ผมขอมาคุยเรื่อง “ความฝัน” ที่ทุกคนต้องมี ตั้งแต่ช่วงวัย “ตะวันเพิ่งพ้นขอบฟ้า” จนถึงวัย “ตะวันใกล้ลาลับฟ้า”
วัยเด็กผมมักฝันว่า อยากมีฤทธิ์ดั่ง “ไอ้มดแดงแรงฤทธิ์ -ไอ้มดเอ็กซ์-วาย-แซด ฯ” แล้วผมจะไปจัดการไอ้คนชั่วคนนั้นไอ้คนนี่.. เอาให้มันหมอบไปเลย!
วันนี้ผมอายุ 74 ปีแล้ว แต่ผมยังคงเป็น “นักฝันตัวฉกาจ” อยู่บ่อยครั้ง ว่าถ้าผมมีฤทธิ์ดัง “ไอ้มดทั้งหลาย” แล้วผมจะใช้ฤทธิ์นั้นทำเรื่องอะไรดีล่ะ?
โลกเรามี “ปีศาจร้าย” มากมาย ซ้ำร้าย! วันนี้มี “ซาตานผมทองทรัมป์” ที่มี “สมุนปีศาจ” มากมายหลายตนในมือ “ซาตานทรัมป์” จึงเป็น “ซาตานชั่วร้ายอันดับหนึ่ง” ของโลก ที่มักออกอาละวาดอยู่บ่อยๆ ทำร้ายทำลายความสงบสุขของมวลมนุษยชาติมิได้ขาด.. นึกจะยึดชาติใดดินแดนไหนก็ทำ โดยไม่สนใจกฎหมายสังคมโลก
“ซาตานทรัมป์” นั้นชั่วร้ายยิ่งนัก.. ถ้าผมมีฤทธิ์ ผมจะเสกให้ “ซาตานทรัมป์” สิ้นฤทธิ์กลายเป็นแค่ “หมูอ้วนผมทอง” ซึ่ง “หมูอ้วนทรัมป์” เหมาะอย่างยิ่งแก่การทำเป็น ไส้กรอก-หมูแฮม-หมูย่าง-หมูบะช่อ !!!
ส่วน “ปีศาจในชาติไทย” บนแผ่นดินที่ผมเกิด-เติบโต จนสูงวัยใกล้ “แง้มฝาโลง” สิ่งที่ผมเบื่อหน่ายอย่างมหันต์ คือ “นักการเมืองชั่วโกงชาติ” เพราะปีศาจนักการเมืองพวกนี้ ไม่เคยเปลี่ยนสันดานสามานย์ที่จ้องแต่จะคอร์รัปชั่นโกงชาติ แม้ว่าปีศาจนักการเมืองไทยหลายตนจะถูกพญามัจจุราชคร่าชีวิตไปมิใช่น้อยแล้ว แต่ ณ วันนี้ชาติไทยก็ยังมีปีศาจทั้งเก่าและรุ่นใหม่ ยั้วเยี้ยอยู่ในสภา สืบสานสันดานเลว โดยมี “ซาตานแม้ว” คอยควบคุมสั่งการ “สมุนปีศาจ” ให้ทำแต่เรื่องชั่วช้าสามานย์ บ่อนทำลายชาติอยู่ทุกวี่วัน..
ถ้าผมมีฤทธิ์ จะเสกให้ “ซาตานแม้ว” กับเหล่าสมุน รวมทั้งปีศาจร้ายต่างๆ อีกมากมาย ให้สาบสูญไปจากโลกทันที!
เพื่อนหลายคนบอกผมว่า แค่เสกให้หายไปยังไม่สาแก่ใจ ต้องเอา “ซาตานแม้ว” กับพวกปีศาจทั้งหลายขึ้นเครื่องบิน แล้วให้พุ่งลงกลางปล่องภูเขาไฟที่กำลังคุกรุ่น ให้ถูกไฟเผาตายยกลำอย่างทรมาน!
แต่เพื่อนอีกกลุ่มบอก จับให้ขึ้นเครื่องบินเหมือนกัน แต่จะให้ตกในปล่องภูเขาไฟมันทรมานน้อยไป ไม่สมศักดิ์ศรีความเลว “ซาตานแม้ว” กับ “พวกปีศาจ” ควรตกในหุบเขาไร้แดดที่หนาวยะเยือก ให้ค่อยๆ แข็งตายอย่างโคตรทรมานดีกว่า..
หยุด! หยุดคิดเลยโยมชัช! เสียงพระอาจารย์ผู้หลุดพ้นเตือนผมว่า “โยมชัชต้องไม่ก่อกรรมสร้างเวรกับซาตานแม้วและเหล่าปีศาจ เพราะจะเป็นบาปแก่โยมชัชนะ.. ทุกวันนี้ซาตานแม้วอยู่ในโลกนี้อย่างทรมานทั้งกายใจอยู่แล้ว ต้องทนทรมานอยู่ในคุก ถวิลหาแต่เสรีภาพ ซาตานแม้วมิได้ถูกขังในกรงทอง แต่ถูกขังในกรงอันเกรอะกรังสกปรกนั้น.. ทรมานมากกว่าใช่ไหมล่ะ?”
เมื่อพระอาจารย์ติงเช่นนั้น.. งั้น.. มาลุ้นกันต่อถึงฉากถัดไปว่า.. ซาตานแม้ว.. เมื่อตายไป วิญญาณจะถูกส่งไปรับโทษในนรกขุมใด.. ผมเชื่อมั่นว่า จากความเลวทรามสามานย์ที่ซาตานแม้วได้กระทำสั่งสมมาหลายสิบปี เมื่อตายเขาต้องถูกทรมานในขุมนรกลึกที่สุดครับ!!!