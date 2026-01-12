การเมืองมีปัญหา : เหตุให้ประเทศไม่พัฒนา

นับจากนี้ไปอีกเดือนกว่าๆ ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไป สส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นโอกาสสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจะเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ และบริหารในฐานะรัฐบาลและกำกับรัฐบาลให้ทำตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาฯ ในฐานะฝ่ายค้าน
ส่วนว่าประเทศไทยจะได้รัฐบาลและฝ่ายค้านที่ดีมีคุณภาพ และทำหน้าที่ในฐานะรัฐบาลและฝ่ายค้านได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการเลือกของประชาชนคือเราๆ ท่านๆ ทุกคน
ดังนั้น เมื่อมีโอกาสแล้วขอให้ทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งควรจะได้ใช้สิทธิของตนเลือกคนดี คนเก่งเข้าสภาฯ อย่าให้โอกาสนี้สูญเปล่าโดยการไม่ไปเลือกหรือไปเลือกแต่ไม่เลือกคนดี คนเก่ง แต่เลือกคนด้อยคุณภาพ ด้อยคุณธรรม ขาดจริยธรรม เพราะถ้าทำเช่นนี้ก็เท่ากับท่านมีส่วนทำร้ายประเทศด้วยการสนับสนุนให้คนเลวเข้าไปโกงกินประเทศ
จริงอยู่เป็นเรื่องปกติที่คนดีและคนเลวมีอยู่ในทุกแวดวงของสังคมไม่เว้นแม้กระทั่งในแวดวงการเมือง และที่สำคัญไม่มีคนเลวคนไหนแขวนป้ายบอกว่าตนเองเป็นคนเลว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักการเมืองบอกว่าตนเองเป็นคนดีเข้ามาต้องการรับใช้ประเทศและประชาชน แม้กระทั่งคนที่ทำผิดกฎหมายและถูกพิพากษาลงโทษจำคุกก็ยังบอกว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ยังมีให้เห็นและยังมีคนจำนวนไม่น้อยยังหลงเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น กรณีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยยังมีคนเลวจำนวนไม่น้อยที่พูดแล้วยังมีคนเชื่อถือ นับหน้าถือตาเป็นคนมีชื่อเสียง ดังนั้น จึงมิใช่เรื่องแปลกที่คนเลวจะได้รับเลือกเป็นผู้แทนเข้าไปมีอำนาจปกครองบ้านเมือง และนี่เองคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไม่พัฒนาไปได้ไกลเท่าที่ควรจะเป็น และที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
1.ในการเลือกตั้งในทุกตำแหน่งทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ลงสมัครเลือกตั้งจะต้องใช้ทุน 2 ประเภทคือ ทุนเงิน และทุนทางสังคมคือคุณงามความดีที่ตนเองมีอยู่ และได้รับการยกย่องนับถือ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสองประเภทผสมผสานกัน
แต่ผู้สมัครที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลในด้านการเงิน จะใช้ทุนเงินโดยการซื้อเสียงมากกว่าทุนทางสังคม
ส่วนผู้สมัครที่ใช้ทุนทางสังคมอาศัยกระแสสังคม และได้รับเลือกมีอยู่น้อยและส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาล
2. เมื่อฝ่ายที่ใช้ทุนเงินส่วนใหญ่ได้รับเลือก และได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ก็จะใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เป็นการถอนทุนที่จ่ายไปในการเลือกตั้งในทุกรูปแบบ ทั้งตามน้ำและทวนน้ำ
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยจึงไม่พัฒนาไปได้เท่าที่ควรจะเป็น เพราะงบประมาณในแต่ละปีแทนที่จะใช้ไปในการพัฒนาเต็มที่ 100% กลับสูญเสียไปจากการทุจริต คอร์รัปชัน
ด้วยเหตุนี้ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ถ้าท่านต้องการให้ประเทศไทยก้าวไกลกว่าที่เป็นอยู่ ก็จงอย่าเลือกนักการเมืองสีเทา และอย่าเอาสิทธิไปแลกกับเงินเพียงแค่นี้ก็เท่ากับท่านได้ช่วยให้ประเทศมีโอกาสได้นักการเมืองที่ดีเข้าไปทำหน้าที่รัฐบาล และฝ่ายค้านได้แล้วในระดับหนึ่ง ยิ่งถ้าท่านเลือกนักการเมืองด้วยแล้วยิ่งจะเท่ากับช่วยประเทศเป็นสองเท่า
สุดท้ายขอจบด้วยกลอน 2 บทต่อไปนี้
เข้าคูหา กาคนดี ตามที่คิด
อย่าขายสิทธิ เลือกคนชั่ว ด้วยมัวหลง
ประเทศชาติ ขาดคนดี อยู่มิคง
จะล้มลง มิอาจไป ไกลกว่านี้
เลือกคนเลว ได้รัฐบาล ฝ่ายค้านชั่ว
ทำงานมั่ว ทั้งสองฝ่าย ไร้ศักดิ์ศรี
ประชาชน รับกรรม ถูกย่ำยี
ความอัปรีย์ ท่วมท้น สังคมไทย