‘ก.บัญชีกลาง’ เซ็งเรื่องร้อง ‘องค์การค้า สกสค.‘ ว่อนทุกปี จับเซ็น ‘ข้อตกลงคุณธรรม’ คุมพิมพ์แบบเรียน ปี 69 งบฯพันล้าน ส่งทีมพิเศษตรวจเข้มทุกขั้นตอน

‘สกสค.‘ พลิ้วไม่ออก โดน ‘กรมบัญชีกลาง-องค์กรต้านโกง’ ขีบเซ็นข้อตกลงคุณธรรม คุมโครงการพิมพ์แบบเรียนปี 69 งบฯพันล้าน เหตุโดนร้องเรียน-ฟ้องร้องอ่วมทุกปี ’ดิศกุล’ โอ่วางมาตรฐานใหม่ หวังโชว์โปร่งใส ไร้ครหา ‘ก.บัญชีกลาง’ แจ้งผู้สังเกตการณ์ตรวจยิบทุกขั้นตอน หากตุกติกสั่งเบรกทันที ‘ประธานร่าง TOR’ เผยอยู่ระหว่างฟังวิจารณ์ร่าง TOR หน 2 ยังมั่นใจหนังสือถึงมือนักเรียนก่อนเปิดเทอมแน่
วันนี้ (7 ม.ค.69) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2569” ขององค์การค้า สกสค.จำนวน 150 รายการ วงเงิน 1,010 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีตัวแทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวทุกขั้นตอน เข้าร่วม
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ สกสค.กล่าวเสริมว่า การเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสำนักงาน สกสค. เพื่อใช้เป็นกลไกสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และป้องกันปัญหาการร้องเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และกำกับตรวจสอบในทุกขั้นตอน เปิดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ทั้งฝ่ายผู้ค้า ฝ่ายดำเนินการ และฝ่ายตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบร่วมกัน และสร้างความโปร่งใสอย่างแท้จริง
“ที่ผ่านมา สกสค.ต้องเผชิญกับการฟ้องร้อง และข้อร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจึงจะเป็นการสกัดการฟ้องร้อง เพราะมีหน่วยงานร่วมตรวจสอบ รวมไปถึงเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่คาดว่าจะมีการดำเนินการทำข้อตกลงคุณธรรมอย่างต่อเนื่องในปีถัดๆไป” ดร.ดิศกุล กล่าว
น.ส.ณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวเสริมว่า ในทุกๆ ปีงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จะคัดเลือกโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงที่มีผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ให้เข้าร่วมโครงการเพื่อทำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการพิจารณาโครงการฯ ประมาณปีละ 20-25 โครงการ สำหรับปีนี้เมื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการ ค.ป.ท. เห็นว่า โครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2569 ขององค์การค้า สกสค. เข้าเกณฑ์ทั้งในแง่ของวงเงินที่เกิน 1,000 พันล้านบาท และผลกระทบที่มีต่อ
นักเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ โครงการฯ ยังปรากฏเป็นข่าวถูกร้องเรียนหลายกรณี จึงเป็นที่สนใจของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในวงกว้าง จึงเห็นควรให้เข้าดำเนินการตามกรอบข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งทางหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
“ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีโครงการใดของ องค์การค้าของ สกสค.เข้าร่วมทำข้อตกลงคุณธรรมเลย จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่มีความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการในทุกๆ ขั้นตอนโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เกิดประเด็นครหาเหมือนที่ผ่านมา โดยเมื่อมีข้อตกลงคุณธรรมมากำกับแล้ว จะมีผู้สังเกตการณ์เข้ากำกับติดตามในทุกขั้นตอน หากจุดไหนที่ผุ้สังเกตการณ์มองว่า ดำเนินการไม่ถูกต้องก็สามารถทักท้วง เพื่อให้แก้ไข โดยที่หน่วยงานต้องชี้แจงข้อสงสัยได้ด้วย” น.ส.ณิติญาภรณ์ ระบุ
น.ส.ชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการ สำนักงาน สกสค.ในฐานะประธานร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนขององค์การค้าสกสค.ปีการศึกษา 2569 เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สกสค.ได้ประกาศร่าง TOR เพื่อเปิดให้มีการวิจารณ์ตามขั้นตอนกฎหมาย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับฟังข้อวิจารณ์ครั้วที่ 2 โดยที่ครั้งแรกมีผู้เข้ามาวิจารณ์ 7 ราย และครั้งที่ 2 จำนวน 5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถาม และข้อสงสัยในเนื้อหาของ TOR ส่วนข้อสังเกตหรือ ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขนั้น ก็มีทั้งที่ปรับแก้ตามที่เสนอแนะเข้ามา บางส่วนที่ปรับไม่ได้ เพราะอาจจะส่งผลกระทบไปถึงส่วนอื่น หรือหากปรับแก้ในทุกประเด็น ก็จะทำให้ระยะเวลาดำเนินการก็จะขยายออกไป จนการดำเนินโครงการล่าช้า ไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ดี ก็ได้มีข้อชี้แจงกลับไปยังผู้ที่วิจารณ์ โดยจะเก็บข้อสังเกตเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการในปีต่อๆ ไปแทน
“การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เราจึงได้ทำข้อตกลงคุณธรรมกับ ค.ป.ท. ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์เข้ามาร่วมตรวจสอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่าง TOR จนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมั่นใจว่า การดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมจะไม่กระทบระยะเวลาการพิมพ์หนังสือแบบเรียน และสามารถส่งถึงมือนักเรียนก่อนเปิดเทอมได้อย่างแน่นอน” น.ส.ชนนิกานต์ กล่าว.