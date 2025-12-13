ตีสอง.. พลิก “ค้าน” เป็น “รัฐบาลจิ๋ว”???!!!

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ชาติสุทธิชัย”
02.00 น.! ผมกับ พี่โต้ง-อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เดินตรงเข้าไปในล็อบบี้ โรงแรมโนโวเทล บางนา บรรยากาศดึกดื่นของคืนนั้น ไฟหลายดวงดับลงแล้ว ล็อบบี้โรงแรมจึงมืดสลัว ด้วยแขกเหรื่อของโรงแรมส่วนใหญ่ได้เข้านอนหลับพักผ่อนกันไปแล้ว..
ที่ผมขับรถมาที่นี่อย่างเร่งรีบในยามดึกดื่น เพราะผมกับพี่โต้งนัดหมายกับ พี่อ้น-ดร.โภคิน พลกุล นักกฎหมายมือฉมัง คนสนิท บิ๊กจิ๋ว-พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ขณะนั้นเป็นว่าที่ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22
หลังการร่วมแถลงข่าวตั้งรัฐบาล บิ๊กจิ๋ว หัวหน้าพรรคเบอร์หนึ่ง ความหวังใหม่ กับพรรคชาติไทย ของ บรรหาร ศิลปอาชา นายกฯ คนก่อนหน้า ส่วนพรรคชาติพัฒนา นำโดย น้าชาติ ข่าวสารส่วนใหญ่ล้วนเชื่อกันว่า พรรคชาติพัฒนา-หลังผ่านการเลือกตั้ง ได้ สส.เป็นลำดับที่ 3 มีแนวโน้มต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างแน่นอน!
นั่นทำให้ผมจำต้องเป็น“มิสเตอร์ ส. ใส่เกือก” รีบบึ่งรถมุ่งหน้ามาที่โรงแรมโนโวเทล บางนากับพี่โต้งในคืนนั้น ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลอะไรกับเขาด้วยเลย.. ผมเป็นแค่ เลขาฯ ส่วนตัว ของอดีตนายกฯรัฐมนตรี น้าชาติ กับเป็นเพื่อนคนหนึ่งของ อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ลูกชายคนเดียวของน้าชาติ เท่านั้น
ต้นเหตุการเป็น ส.ใส่เกือก ของผมในคืนนั้น ต้องย้อนไปยังเหตุการณ์รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ที่สิ้นสุดไป เพราะถูกพรรคฝ่ายค้านเสนอญัตติด่วนเปิดอภิปราย ไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี บ่อยครั้ง!
อีกทั้งยังเกิดกระแสประชาชนต่างไม่พอใจในภาพพจน์ของรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกฯ จึงได้ประกาศด่วน ยุบสภาฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งใหม่
และแล้ว.. ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ปรากฎออกมาดังนี้..
1.พรรคความหวังใหม่ ได้ สส. 125 เสียง 2.พรรคประชาธิปัตย์ 123 เสียง 3.พรรคชาติพัฒนา 52เสียง 4.พรรคชาติไทย 39 เสียง 5.พรรคกิจสังคม 20 เสียง 6.พรรคประชากรไทย 18 เสียง 7.พรรคเอกภาพ 8 เสียง 8.พรรคเสรีธรรม 4 เสียง 9.พรรคมวลชน 2 เสียง 10.พรรคพลังธรรม 1 เสียง 11.พรรคไท 1 เสียง
โดยเสียง สส. ในสภาฯ ทั้งหมด 393 เสียง พรรคที่ไม่ได้ สส. ในสภาสักคน คือ พรรคเสรีประชาธิปไตย และ พรรคแรงงานไทย!!!
จากผลเลือกตั้งในครั้งนั้น ทำให้บรรดาสื่อมวลชนและนักการเมือง รวมทั้งประชาชนไทยส่วนใหญ่ รู้กันในวงกว้างว่า บิ๊กจิ๋ว-พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ คือว่าที่ นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 22 ตัวจริง ตามระบอบการเมืองเลือกตั้งประชาธิปไตยทุนนิยมสามานย์ ค่อนข้างแน่นอนแล้ว เหลือเนื้อหาเพียงแค่การจัดตั้งรัฐบาล พรรคความหวังใหม่ของบิ๊กจิ๋ว จะร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดบ้างเท่านั้น!
ผมนั่งหน้าจอจดจ่อติดตามข่าวสารการจัดตั้งรัฐบาลบิ๊กจิ๋วอยู่ที่บ้านของ อ.โต้ง ดูการแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในเบื้องต้นรู้ว่าจะมี พรรคชาติไทย เข้าร่วมกับ รัฐบาลบิ๊กจิ๋ว จากจุดนี้เองผมได้สังเกตท่วงท่าของอดีตนายกฯ ผู้นำพรรคชาติไทย อันกลายเป็นเหตุสำคัญที่เป็นช่องทางให้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทางการเมืองแบบ “พลิกล็อค” อย่างฉับพลัน..
ผมดู-ฟัง-เห็นท่าทีแถลงข่าวของอดีตนายกฯ “เติ้งเสี่ยวหาร” ในการประกาศร่วมตั้งรัฐบาล “ขงเบ้งจิ๋ว” ด้วยท่าทางวางก้ามใหญ่โต ไม่ให้เกียรติ“ขงเบ้งจิ๋ว”แม้แต่น้อย เสมือนว่า เติ้งเสี่ยวหาญกำลังเป็นนายกฯ ตัวจริง บัดดลผมก็เกิด“แสงสว่างวาบขึ้นในใจ” จนต้องเอ่ยปากพูดกับ พี่โต้ง ทันทีว่า
“พี่โต้ง!.. บรรหารแถลงข่าว กร่าง ไม่ให้เกียรติ แถมหยามบิ๊กจิ๋ว ราวกับตัวเองยังเป็นนายกฯ แบบนี้.. เติ้งทำน่าเกลียดมากๆ ผมว่าบิ๊กจิ๋วกับพวกต้องไม่แฮปปี้ที่ถูกหยามอย่างนี้แน่ๆ.. แบบนี้มีโอกาสที่พ่อจะดันพรรคชาติพัฒนา เข้าร่วมกับรัฐบาลบิ๊กจิ๋วแทนพรรคบรรหารแล้วล่ะ.. ผมจะลองโทรไปปรึกษาเรื่องนี้กับพี่อ้นดูนะ..”
“พี่เห็นด้วยกับชัชนะ.. เราไปคุยกับพ่อเรื่องการโทรไปคุยกับ อ.โภคิน กันเลย..!”
ว่าแล้ว.. พี่โต้งก็ผลุนผลันขึ้นขี่จักรยานตรงไปบ้านน้าชาติทันที.. ส่วนผมก็รีบเดินตามไปที่บ้านพ่อพี่โต้งทันทีเช่นกัน..
ที่ห้องรับแขกบ้านราชครู มีผู้คนมากันคับคั่งมากพอควร บ้างนั่ง บ้างยืน บรรดา สส. กลุ่มใหญ่พูดคุยกันด้วยบรรยากาศค่อนข้างหงอยเหงา เพราะทุกคนที่นี่ต่างเชื่อว่า พรรคชาติพัฒนาจะต้องเป็นฝ่ายค้านในครั้งนี้
พี่โต้งกับผมเลี่ยงไปนั่งคุยกับน้าชาติกันเงียบๆ ที่มุมหนึ่งของตัวบ้าน
พี่โต้งพูดกับพ่อเรื่องท่าที บรรหาร ตอนแถลงข่าวร่วมรัฐบาล ที่ไม่ให้เกียรติ มีลักษณะเหยียดหยาม“ขงเบ้งจิ๋ว”อย่างชัดเจน และขอความเห็นเรื่องที่ผมเสนอจะโทรไปคุยเรื่องนี้กับ อ.โภคิน
อดีตนายกฯ “โน พลอมแพลม” รับฟังแล้วก็พูดขึ้นทันทีว่า..
“ชัชรู้จักกับ อ.โภคิน.. ชัชลองติดต่อไปดูท่าทีเขาซิว่า.. ถ้าพ่อจะเข้าร่วมรัฐบาล.. จิ๋วเขาจะ OK ไหม?”
ผมยกโทรศัพท์ต่อสายตรงไปถึง พี่อ้น-อ.โภคิน ทันที พี่อ้นรับสายผม...
ซึ่งก็เป็นจริงดังที่ผมคาด เมื่อ บิ๊กจิ๋ว กับ อ.โภคิน และพรรคพวก เห็นท่าทีกร่างของอดีตนายกฯ บรรหาร ขณะแถลงข่าว ทุกคนรู้สึกไม่สบอารมณ์เช่นกัน!
ผมรายงานเรื่องนี้ให้พี่โต้งกับน้าชาติฟังทันทีหลังวางสาย..
“พี่จิ๋ว อ.โภคิน กับพวกไม่พอใจ เติ้ง มาก และเห็นด้วยที่พรรคพ่อจะเข้าร่วมรัฐบาลบิ๊กจิ๋ว แทนพรรคชาติไทย! คืนนี้ พี่อ้น นัดด่วนให้พี่โต้งกับผมไปพบเวลาตีสอง ที่โรงแรมโนโวเทล บางนา..”
น้าชาติ มองผมกับพี่โต้งแวบหนึ่งฉายแววตายินดี ก่อนจะพูดด้วยเสียงที่แช่มชื่นปนร้อนรนว่า..
“ชัชกับโต้งรีบไปเจอ อ.โภคินเลย.. พ่อจะให้ทางพรรคเตรียมสานต่อ.. พ่อหวังว่าจะได้ข่าวดีนะ”
แล้วผมกับพี่โต้งก็บึ่งรถจากบ้านน้าชาติ มุ่งหน้าสู่โรงแรมโนโวเทล บางนาทันที..
หลังการพูดคุยกันที่ล็อบบี้โรงแรมโนโวเทล พี่อ้นเห็นด้วยในหลักการโดยส่วนใหญ่ และโทรคุยเรื่องนี้โดยตรงถึง ว่าที่นายกฯ บิ๊กจิ๋ว ทันที.. พี่อ้นยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่า..
“พี่จิ๋วไม่มีปัญหาครับ.. พี่โต้งให้เลขาฯ พรรคพ่อพี่โต้งติดต่อประสานงานกับเลขาฯ พรรคพี่จิ๋วได้เลยนะครับ..!”
หลังจากแยกกับ อ.โภคิน พอขึ้นนั่งบนรถ ผมพูดกับพี่โต้งด้วยความดีใจว่า..
“พี่โต้ง.. ถ้าพี่อ้นยืนยันแบบนี้.. และพี่จิ๋วก็เห็นด้วยอย่างนี้.. เรารีบไปบอกพ่อเลยนะ ป่านนี้พ่อรอฟังอยู่แน่ๆ”
พี่โต้ง ใจร้อน ต่อโทรศัพท์จากในของรถผมถึงน้าชาติชนิดด่วนจี๋ไปรษณีย์จ๋าทันที..
“พ่อ.. โต้งสรุปกับโภคิน และพี่จิ๋ว OK แล้ว พ่อให้สุวัฒน์ประสานกับพี่เสนาะ เลขาฯ พรรคพี่จิ๋วได้เลย”
ผมบึ่งรถกลับบ้านราชครู บนถนนค่อนข้างว่าง ไม่นาน.. ผมกับพี่โต้งก็ถึง เวลานั้นในห้องรับแขกมีผู้คนมารวมตัวกันอย่างหนาแน่น บรรยากาศคึกคักผิดจากช่วงก่อนหน้าราวฟ้ากับเหว
น้าชาติ คงแจ้งข่าวดี เรื่องที่ผมกับพี่โต้งแอบไปพบปะพูดคุยลับๆ กับ อ.โภคิน พลกุล ที่ปรึกษาพรรคความหวังใหม่แล้ว ผมสังเกตเห็นบรรดานักการเมืองบางคน ร่าเริงชนิดเก็บอาการดีใจไว้ไม่อยู่ ด้วยรู้ตัวว่า คราวนี้มีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีนั่นเอง!!!
แน่นอน.. สำหรับพรรคชาติพัฒนาแล้ว ไม่มีข่าวไหนจะดีเท่ากับ พรรคหนีพ้นจากการต้องเป็น“ฝ่ายค้าน” พลิกเปลี่ยนมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งนับเป็นเกมการเมืองที่จบลงอย่างอะเมซิ่งแฮปปี้!
งานชิ้นใหม่ที่ น้าชาติ มอบหมายให้ผมทำ จะต้องเริ่มเกือบจะทันทีหลังเสร็จภารกิจพลิกขั้ว.. บทความหน้าจะเล่าถึงเรื่องผมกับพี่โต้ง ทำงานผลักดันให้“ใครคนหนึ่ง”ขึ้นเป็น “ผบ.ตร.” ครับ”!!!