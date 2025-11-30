เมื่ออินเดีย-รัสเซีย...ยกฝ่าตีนลูบหน้าอเมริกา!!!

เห็นว่า...ช่วงวันพฤหัสฯ-วันศุกร์ 4-5 ธันวาคมสัปดาห์นี้ ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดี “ปูติน”ท่านได้ฤกษ์-ได้เวลาที่จะเดินทางไปเยือนประเทศอินตะระเดียอย่างเป็นทางการ อันถือเป็นช่วงจังหวะ ช่วงวาระ ที่ออกจะมีความสำคัญเอามากๆ คือไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางไปเยือนอินเดียครั้งแรกของผู้นำรัสเซีย นับจากการบุกเข้าไปในดินแดนยูเครน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรดาโลกตะวันตกทั้งมวล รวมทั้งมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกา ต้องรวมหัวกัน “ต่อต้าน-คัดค้าน” รุมเหยียบรุมกระทืบ เกิดการ “แซงก์ชั่น” ชนิดไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ แต่ยังเพียรพยายามที่จะกดดันเล่นงาน ใครต่อใครก็แล้วแต่ ที่ยังคิดคบหาสมาคมกับหมีขาวตัวนี้ ให้ต้องฉิบหายวายวอดกันไปข้าง ถ้ายังไม่เลิกคบหมี รักหมี ดังที่โลกตะวันตก หรือผู้นำมหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกอย่างอเมริกาปรารถนาและต้องการที่จะให้เป็นไปเช่นนั้น...
เรียกว่า...ถึงขั้นที่วุฒิสมาชิกสายเหยี่ยวสายอีแร้ง แห่งพรรครีพับลิกัน พรรครัฐบาลของอเมริกา ไม่ว่า “นายJohn Thune”หรือ “นายLindsey Graham” ต่างกำลังคิดจะเสนอ “กฎหมาย” สำคัญ ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกต้องเป็นไปในแนวนั้น หรือทำให้ใครก็แล้วแต่ ที่ยังคิดค้าขายน้ำมัน แก๊ส ยูเรเนียม ปุ๋ย ฯลฯ รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ กับประเทศหมีขาวรัสเซีย อาจต้องเจอกับการขึ้นภาษีขาเข้า หรือภาษีศุลกากรต่อสินค้าที่ส่งเข้ามาในประเทศอเมริกา รายละ500 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย อันนี้...ถ้าว่ากันตามคำพูด คำจา ที่ผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเอง เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่16 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยคำพูดที่ว่า...“ผมได้ยินมาว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้น ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วย และยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าน่าจะรวมอิหร่านเข้าไปอีกด้วย” คือกะจะให้โลกทั้งโลกที่ต้องพึ่งพา “ตลาดอเมริกา” ไม่ว่ามากหรือน้อย ต้องหันมาเกลียดหมี เหม็นหมี หรือหันมา “Kiss Ass” อเมริกาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้!!!
แต่ก็นั่นแหละ...ในเมื่อโลกทั้งโลกมันได้ “เปลี่ยนไปแล้ว”จาก“โลกขั้วอำนาจเดียว”กลายเป็น “โลกหลายขั้วอำนาจ” ความหวาดหวั่น หวาดกลัว ต่ออภิมหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกอย่างคุณพ่ออเมริกาก็ดูจะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่อเมริกาเคยหวังจะให้เป็นพันธมิตรรายสำคัญในการ “ปิดล้อม” มหาอำนาจคู่แข่งอย่างคุณพี่จีนในภูมิภาค “อินโด-แปซิฟิก” เช่นคุณปู่อินตะระเดียผู้เคยได้ชื่อฉายาว่า “เจอแขกกับเจองู...ควรจะตีใครก่อน” ที่แม้ว่าผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” จะเคยยืนยัน นั่งยัน ว่าผู้นำอินเดียอย่างนายกรัฐมนตรี “Narendra Modi” รับปาก รับคำตัวเองอย่างเป็นมั่น เป็นเหมาะว่าจะเลิกซื้อ เลิกสั่งน้ำมันรัสเซียเข้ามาใช้ในประเทศ ต่างไปจากกระทรวงกิจการภายนอกอินเดียที่กลับบอกว่า “อีนี่...จ๋านไม่รู้เรื่องอะไรเอาเลยนะนายจ๋า”หรือยังเป็นไปในแบบ “กำๆ กวมๆ” ว่าตกลงอินเดียจะ “กลัวอเมริกา” จนต้องหันมาเกลียดหมี เหม็นหมีกันเลยหรือไม่? อย่างไร?
อย่างไรก็ตาม...ในเมื่อการเดินทางไปเยือนอินเดียของผู้นำรัสเซียคราวนี้ ไม่เพียงแต่ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการแสดงออกถึงอาการเกลียดหมี เหม็นหมี อันจะก่อให้เกิดการ “เสียบรรยากาศ” โดยใช่เหตุ แต่ยังเผอิญเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับการประชุมสุดยอดระหว่างอินเดีย-รัสเซีย หรือ “India-Russia summit” ครั้งที่23 ที่ย่อมจะนำมาซึ่ง “ความร่วมมือ-ร่วมใจ”ระหว่างประเทศทั้งสองในระดับขี้แตก-ขี้แตนเอาเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะก่อนหน้าที่ผู้นำรัสเซียจะเดินทางไปเยือนอินเดีย การพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย “นายSergey Lavrov” และรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดีย “นายSubrahmanyan Jaishankar” ที่เดินทางมาเยือนรัสเซียด้วยตัวเอง ยังได้ร่วมกำหนดหัวข้อรายละเอียดการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้ยิ่งๆ ขึ้นไปกว่าเดิม ไม่รู้จะกี่เรื่องต่อกี่เรื่อง ไม่ว่าการส่งเสริมการค้าขายสินค้าต่างๆ ระหว่างสองประเทศ การยกระดับกระบวนการขนส่งสินค้าและการจัดเก็บคลังสินค้า การสร้างสมดุลทางการค้า ไปจนการพัฒนาระบบการชำระบัญชีระหว่างระบบ “Mir systems”ของรัสเซียกับระบบ “RuPay systems” ของอินเดีย ที่ใช้เงินตราสกุลท้องถิ่นแทนที่จะใช้เงินดอลลาร์อเมริกันเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนกันถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของการค้าๆ ขายๆ เอาเลยถึงขั้นนั้น ฯลฯ
ส่วนเรื่องการซื้อแก๊ส ซื้อน้ำมันจากรัสเซีย...ก็แทบไม่ต้องเสียเวลาพูดถึง เพราะความผูกพันระหว่างบริษัทน้ำมันอินเดียกับบริษัทน้ำมันรัสเซียนั้น มันผูกกันไป-ผูกกันมายิ่งกว่าหนวดแขกพันกับฝอยขัดหม้อ การร่วมทุน กิจกรรมธุรกรรมระหว่างบริษัทน้ำมันอินเดียอย่าง “Oil Corporation Bharat PetroResources” กับบริษัท “Rosneft”และ “Lukoil” ของรัสเซียนั้น ไปไกลกันในระดับรั้งไม่หยุด-ฉุดไม่อยู่ไปแล้วก็ว่าได้ แต่การประชุมสุดยอด “India-Russia summit” คราวนี้ ยังน่าจะครอบคลุมไปถึงความพยายามที่จะขยายความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร การเพิ่มปริมาณสินค้าด้านยาและแรงงานของอินเดียไปยังรัสเซีย การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและบริการ ไปจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ที่ต่างฝ่ายต่างหวังที่จะสร้าง “ความร่วมมือ-ร่วมใจ”ระหว่างกันและกัน โดยไม่ต้องสนใจว่าจะต้อง “จูบตูด-ไม่จูบตูด” คุณพ่ออเมริกากันในแบบไหน? ในลักษณะไหน???
อันนี้นี่แหละ...ที่น่าจะทำให้การเดินทางไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของผู้นำรัสเซียคราวนี้ อาจไม่ต่างอะไรไปจากการที่ทั้งอินเดียและรัสเซีย พร้อมใจกัน “ยกฝ่าตีนลูบหน้า” คุณพ่ออเมริกาเอาดื้อๆ!!! หรือทำให้ความพยายามที่จะควบคุม บังคับ กดดันให้ประเทศใดๆ หรือ “ขั้วอำนาจ” ใดๆ เป็นไปตามที่ตัวเองปรารถนาและต้องการ กลายเป็นสิ่งที่ “เป็นไปไม่ได้”อีกต่อไปแล้ว ยิ่งโดยเฉพาะ “ขั้วอำนาจ” ที่กำลังไล่หายใจรดต้นคอคุณพ่ออเมริกาอย่างคุณพี่จีนด้วยแล้ว ระหว่างที่คุณปู่อินตะระเดียกำลังจี๋ๆ จ๋าๆ กับหมีขาวรัสเซีย ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับอินเดียอย่างคุณพี่จีน เกิดอาการหัวร้อน ตาร้อน แต่อย่างใด แต่กลับพร้อมแสดงความสนิทแนบแน่น เหนียวหนึบ หนุบหนับ ในความเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ไร้ขีดจำกัด” กับรัสเซีย ด้วยการส่งหนึ่งในคณะกรรมการโปลิตบูโรและผู้อำนวยการกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่าง “นายWang Yi” ให้เดินทางไปเยือนรัสเซียเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ เมื่อช่วงวันที่1-2 ธ.ค.ที่ผ่านมา...
หรือพูดง่ายๆ ว่า...เอาไป-เอามาแล้ว บรรดาประเทศที่ต่างปฏิเสธ “โลกขั้วอำนาจเดียว” หรือต่างเพรียกหาความเป็น “โลกหลายขั้วอำนาจ”มาโดยตลอด ออกจะกลมเกลียว ผนึกกำลังกันชนิดเหนียวแน่น หนึบหนับ ยากที่จะโยก จะคลอน จะแยกขั้ว แยกข้าง ให้เกิดการแตกแยก แตกสลายเอาง่ายๆ ต่างไปจากพวก “โลกขั้วอำนาจเดียว”หรือพวก “โลกตะวันตก” ทั้งหลาย ที่นับวันจะย่อยแยก แตกกระจาย สับสน อลหม่าน ชนิดแทบไม่รู้เอาเลยว่าไผ-เป็น-ไผ ใคร-เป็น-ใคร ยิ่งเข้าไปทุกที หรืออย่างที่อดีตหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศสหภาพยุโรป “นายJosep Borrell”ต้องรีบออกมา “โพสต์”ข้อความไว้ในเว็บไซต์ “X” หลังจากที่ได้รับรู้ รับทราบถึง “แผนสันติภาพ28 ข้อ”ของอเมริกาเพื่อให้เกิดการยุติสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย เมื่อช่วงวัน-สองวันมานี้นั่นแหละว่า... “ไม่ควรที่จะคิดอีกต่อไปแล้วว่า...อเมริกาคือประเทศพันธมิตรของบรรดาชาติยุโรปทั้งหลาย”
หรือควรที่จะมึงมั่ง-กูมั่ง ทางใคร-ทางมัน กันไปตามสภาพ...
และอาจด้วยเหตุนี้หรือไม่? อย่างไร? ก็มิอาจสรุปได้ ที่ทำให้อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีฐานะเป็นหัวหน้าตัวแทนประเทศรัสเซีย ในการประชุมกลุ่มประเทศ “G20”ที่แอฟริกาใต้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา อย่าง “นายMaksim
Oreshkin” จึงต้องออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ด้วยความมึนซ์ซ์ซ์งงง์ง์ง์ สงสัย หรือความปลื้มใจ ชื่นใจ ก็แล้วแต่จะคิด
ว่าภายใต้การประชุมคราวนี้ บรรดาประเทศที่หมีขาวรัสเซียเคยขึ้นบัญชี หรือขึ้นแบล็กลิสต์ในฐานะประเทศ “Unfriendly”หรือประเทศที่มีลักษณะ “ไม่เป็นมิตร” กับรัสเซีย ต่างทยอยมากลุ้มรุมยื่นข้อเสนอทางการค้าและความร่วมมือกับหมีขาวรัสเซีย ชนิด “หัวกระไดไม่แห้ง” เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!
ด้วยเหตุนี้...หรือความเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ จึงหนีไม่พ้นต้องฟันธงและฟันเฟิร์ม อย่างมิจำเป็นต้องลังเล หรือสงสัยใดๆ อีกต่อไป ว่า “โลกขั้วอำนาจเดียว” หรือโลกตะวันตกที่เคยมีมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกาเป็นผู้นำมานานนับเป็นศตวรรษๆ ได้ถึงกาลสิ้นสุด ยุติ ลงไปเป็นที่เรียบโร้ยย์ย์ย์แล้ว เหลืออยู่เพียงแต่ว่า...โลกแบบใหม่หรือ “โลกหลายขั้วอำนาจ”ที่กำลังอุบัติขึ้นแทนที่จะมีรูปร่าง หน้าตา ออกมาในแนวไหน? ต่อแนวไหน? นั่นย่อมเป็นเรื่องที่บรรดา “มวลประชาคมโลก” ทั้งหลาย จะต้องหาทางร่วมมือร่วมใจ ประดิษฐ์คิดค้น เพื่อให้นำไปสู่สันติภาพ สันติธรรม ความถูกต้อง-เป็นธรรม ให้จงได้!!!