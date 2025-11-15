ยุทธการข้ามแม่น้ำแยงซี ภาพหินนูนต่ำอนุสาวรีย์วีรชน

ผมมีโอกาสสนทนากับผู้เชี่ยวชาญจีนมีเรื่องที่สำคัญ ในการเสด็จเยือนประเทศจีนครั้งนี้คือ "ผืนธงมหาราช" ธงประจำสัญลักษณ์สถาบันกษัตริย์ของไทยได้ถูกเชิญขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง
การเสด็จของในหลวงในวันนี้ ทรงวางดอกไม้ ณ อนุสาวีย์วีรชน บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน
มีบทกวีที่เหมาเจ๋อตุง เขียนให้กับผู้เสียสละในการสร้างชาติของจีนใหม่ไว้ว่า "เกียรติยศชั่วฟ้าดินสลายมีแด่วีรชน" เพื่อเชิดชูเรื่องราวในช่วงการปลดปล่อยเพื่อสร้างชาติจีนขึ้นใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
และบริเวณภาพสลักหินนูนต่ำของสถานที่นี้นั้น มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยู่ที่ฐานอนุสาวรีย์ คือ "การจารึกยุทธการข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงในปี1949" จนสามารถยุติสนธิสัญญาเทียนสินปลายศตวรรษที่ 19 อำนาจเรือปืนลงสำเร็จ
ที่อังกฤษถืออำนาจเอาเรือปืนล่วงลำน้ำเข้าไปยังใจกลางของแผ่นดินจีน เพื่อช่วยเหลือกองกำลังของก๊กมินตั๋ง สุดท้าย เรือเหล็กของอังกฤษถูกปิดล้อมด้วยเรือไม้ไผ่ ต้องถอยร่นหนีไปตั้งฐานที่มั่นที่เกาะเช่าที่ฮ่องกง
ยุทธการข้ามแม่น้ำแยงซีครั้งนี้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเดือนเมษายนปี 1949 นำชัยชนะมาสู่กองทัพประชาชนจีนก็เพราะความสามัคคีของคนในชาติ
ทั้งๆ ที่ศักยภาพการรบอาวุธอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่เพราะเอกภาพความวามัคคีการหนุนช่วยจากประชาชน อย่างในภาพใช้เรือไม้ไผ่ห้าห้าพันลำ ประชาชนจีนตัดไม้ไผ่นับหมื่นตันต่อไปเรือไม้เพื่อให้หน่วยรบทหารฝ่ากระสุนปืนกลข้ามไปฝั่งแผ่นดินด้านใต้
ประชาชนจีนงัดฝาประตูบ้านตัวเองเอาไม้ต่อเป็นเรือแพให้หน่วยรบฝ่าลำน้ำไปอีกฝั่งของแม่น้ำ
หน่วยเสบียงชาวนาเสียสละข้าวสาลีธัญพืช วัวควาย เก็บเกี่ยวลำเลียงนับหมื่นตัน หนุนช่วยในยุทธการครั้งนี้
เพียงแค่สามเดือนในฤดูใบไม้ผลิปีนั้น กองกำลัง PLA ก็เดินทัพเข้าสู่ด้านใต้แม่น้ำแยงซีสำเร็จ และตื่นขึ้นมาอีกในเช้าวันใหม่ ทหารของ PLA ของเหมาก็นอนพักผ่อนเต็มท้องถนนในมหานครเซี่ยงไฮ้
ประชาชนในเซี่ยงไฮ้เมื่อเปิดประตูบ้านตื่นขึ้นมาต่างก็ดีใจ ถามทหาร PLAว่า ทำไม? ไม่เคาะประตูบ้านให้พวกเขาช่วยเหลือในการเดินทัพฝ่าลำน้ำมาถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ ..นายทหารของเหมาก็บอกกับประชาชนชาวเซี่ยงไฮ้ว่า พวกเขาถูกฝึกมาไม่ให้เบียดเบียนรบกวนประชาชน
และเช้าวันสดใสวันนั้น ชาวเซี่ยงไฮ้ต่างนำอาหารเช้าออกจากบ้าน มาเลี้ยงดูทหารประชาชนตามท้องถนนในมหานครเซี่ยงไฮ้!!
ผมนำเรื่องราวที่อยู่ในภาพหินนูนต่ำที่ฐานอนุสาวรีย์วีรชน มาบอกเล่าให้ได้อ่านถึงเรื่องราวการสร้างชาติจีนใหม่ให้สังคมไทยได้อ่านเรื่องราวจิตวิญญาณของการสร้างชาติจีนใหม่กัน!!
..หลินอี้จื้อ...
ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที