กัน จอมพลัง : ตัวอย่างดังทำดี

“ทุกคนอยากให้เราได้ดี
แต่ถ้าเราเด่นทุกที่ เขาหมั่นไส้
จงทำดี แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
เพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน”
หลวงวิจิตรวาทการ
โดยนัยแห่งกลอนบทนี้ สะท้อนให้เห็นอุปนิสัยส่วนลึกของคนมีกิเลส แม้จะมีเมตตาแต่ก็มีความริษยาแฝงอยู่
ดังนั้น ใครก็ตามที่ต้องการทำดีโดยความตั้งใจ จะต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ไว้บ้างว่าถึงแม้ผู้คนในสังคมต้องการเห็นคนทำดีเพื่อส่วนรวม โดยที่คนได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นโดยตรงหรือโดยอ้อม จะต้องคำนึงถึงการทำดีของเราจะไม่ทำให้คนอื่นด้อย โดยความจงใจหรือไม่จงใจ ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
1. เมื่อเราพูดถึงความดีที่เราทำต่อหน้าคนที่ไม่เคยทำความดีนั้น และไม่ทำความดีร่วมกับเรา
2. การทำความดีของเราทำให้เขาหรือพวกพ้องของเขาเสียประโยชน์
3. เมื่อมีคนยกย่องความดีที่เราทำให้เขาฟัง และตำหนิหรือประณามคนที่ขัดขวางการกระทำของเรา
ทั้ง 3 ประการข้างต้น ทำให้คนทำดีเป็นคนเด่นและเป็นเหตุให้คนริษยาทนฟังไม่ได้ออกมาหาจุดด้อยของคนทำดี เพื่อทำให้คนทำดีด้อยค่าไม่ควรได้รับการยกย่อง
ในสังคมไทยวันนี้ กัน จอมพลัง คือตัวอย่างของคนทำดีจนเป็นที่โด่งดังจนกระทั่งคนบางคนและบางกลุ่มออกมาจับผิดเพื่อด้อยค่า
กัน จอมพลัง ทำอะไรจึงได้รับการยกย่องจากผู้คนจำนวนมาก และเหตุใดจึงถูกด้อยค่า?
ถ้าดูจากเหตุการณ์ที่ปรากฏตามข่าว กัน จอมพลัง ให้การช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยที่คนเหล่านั้นช่วยเหลือตนเองไม่ได้มาตลอด
ล่าสุดกัน จอมพลัง ได้ให้การช่วยเหลือทหารที่ทำการสู้รบกับเขมรที่รุกล้ำชายแดนไทย โดยนำเงินที่ได้จากการรับบริจาคไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้กองทัพ เช่น เสื้อเกราะ เป็นต้น รวมไปถึงช่วยขับไล่ผู้รุกล้ำเขตแดนออกไป จึงได้รับการยกย่องจากประชาชนคนรักชาติ รักแผ่นดิน
แต่จะด้วยเหตุผลใด ยากแก่การเข้าใจว่าทำไมจึงมีคนบางคน และบางกลุ่มต่อต้านและด้อยค่ากัน จอมพลัง ดังที่ปรากฏตามข่าว แต่ถ้าให้คาดเดาก็พออนุมานได้ว่า เกิดจากความอยากดังจึงต้องออกมาด่าคนดัง
จริงอยู่คนที่ยังมีกิเลสทุกคนไม่มีใครถูก 100% และไม่มีใครผิด 100% แต่ที่สังคมยอมรับว่าเป็นคนดีก็ด้วยมีความดีมากกว่าความชั่ว และคนที่สังคมประณามว่าเป็นคนชั่ว คนเลวก็ด้วยว่ามีความชั่ว ความเลวมากกว่าความดีเท่านั้นเอง ทั้งนี้เป็นเรื่องที่สังคมโดยรวมเป็นผู้ตัดสิน มิใช่บางคนหรือบางกลุ่มเป็นผู้ตัดสิน โดยอาศัยความชอบไม่ชอบเป็นการส่วนตัว
ดังนั้น ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน สิ่งที่กัน จอมพลัง ได้กระทำเป็นเรื่องของส่วนรวม จึงควรได้รับการยกย่อง
ส่วนผู้ที่ออกมาต่อต้านและด้อยค่า กัน จอมพลัง จึงควรถูกประณามเนื่องจากไม่อยู่ในฐานะจะตำหนิคนทำดีเฉกเช่น กัน จอมพลัง เนื่องจากเขาเหล่านั้นไม่ทำอะไรเฉกเช่นที่กันทำ
สุดท้ายขอจบด้วยกลอน 2 บทนี้
เฝ้าคอยคิด วาทกรรม คำด้อยค่า
แล้วนำมา ประณาม เหยียบหยามเขา
ไม่คำนึง ถูกผิด แค่คิดเอา
แถมหูเบา แค่ฟัง นายสั่งการ
ประชาชน ได้ฟัง ตั้งคำถาม
ไยประณาม คนดี วจีผลาญ
จริงไม่จริง ออกมา ด่าประจาน
จึงถูกต้าน ด้วยพลัง ประชาชน