ปชป.ยุคฟื้นฟู : การต่อสู้กับตัวเองและคู่แข่ง

อดีตเคยรุ่งเรืองและปัจจุบันตกต่ำคือ พรรคประชาธิปัตย์วันนี้และความตกต่ำของ ปชป.ได้เริ่มขึ้นจากการนำพรรคเข้าร่วมกับเผด็จการสืบทอดอำนาจ ซึ่งสวนทางกับอุดมการณ์ของพรรคที่ต่อสู้กับเผด็จการตลอดมา และเข้าร่วมกับพรรคที่มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งสวนทางกับอุดมการณ์ของ ปชป.ที่ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันมาตลอด
ทั้งสองปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้สมาชิกพรรค ปชป.พันธุ์แท้รับไม่ได้ต่างพากันลาออกไป จึงทำให้ภาพลักษณ์ของ ปชป.ตกต่ำเนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งทางการเมือง ปชป.ได้ถอยห่างจาก ปชป.และเปิดช่องให้พรรคอื่นเข้าแทรก ส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งหลังสุดได้เพียง 25 ที่นั่ง ซึ่งต่ำสุดเท่าที่ ปชป.เคยได้รับ
แต่ที่ทำให้คนเก่าคนแก่ซึ่งแนบแน่นกับ ปชป.หลายคนได้ลาออกจากสมาชิกพรรคก็คือ การเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร และเมื่อนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และทำให้ ครม.ทั้งคณะต้องสิ้นสภาพไปพร้อมกับส่งผลให้พรรคการเมืองบางพรรคถอยห่างจากพรรคเพื่อไทย แต่ ปชป.ยังยึดติดอยู่กับพรรคเพื่อไทยจึงทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาในหมู่ชาว ปชป.พันธุ์แท้หลายคนได้ทิ้ง ปชป.และนี่เองน่าจะเป็นเหตุนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ผู้นำ ปชป.ขอลาออกจากหัวหน้าพรรค ปชป.และทำให้กรรมการบริหารพรรคทั้ง ครม.ต้องสิ้นสภาพไปด้วย จึงเป็นที่มาของการเปิดประชุมพรรควิสามัญเพื่อเลือกผู้นำพรรคคนใหม่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
จากผลของการประชุมปรากฏว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำพรรคคนใหม่อีกครั้งหลังจากที่เคยเป็นและลาออกไปเมื่อครั้งที่พรรคต้องการเข้าร่วมกับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และการกลับมาของอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากชาว ปชป.อย่างท่วมท้น จะเห็นได้จากคะแนนที่ได้รับถึง 96.18% โดยไม่มีคู่แข่งและจากการกลับมาของคนเก่าที่ลาออกไป และพร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จากนี้ไป ปชป.ภายใต้การนำของกรรมการบริหารชุดใหม่จะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับตัวเองในการฟื้นฟูอุดมการณ์พรรคเพื่อเรียกศรัทธาที่หดหายไปคืนมา และในขณะเดียวกัน จะต้องสร้างสิ่งใหม่เพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาเลือก ปชป.โดยมีพรรคคู่แข่งในประเด็นคือ พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ และอาศัยกระแสต่อต้านการเมืองแบบเก่า
ส่วนว่า ปชป.ในยุคฟื้นฟูจะไปได้แค่ไหนบนเส้นทางการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคที่ ปชป.เคยรุ่งเรืองไปมากแล้ว โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ถ้า ปชป.ต้องการชนะคู่แข่งทางการเมือง โดยเฉพาะพรรคประชาชน, พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย ปชป.จะต้องปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้โดยมีนโยบายในเชิงรุก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มด้วยกลยุทธ์เช่น ปชป.จะต้องปลุกกระแสคนรักชาติ และสามัคคีต่อสู้กับศัตรูของประเทศทั้งภายในและภายนอก ส่วนการต่อสู้กับพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นพรรคที่อาศัยกระแสและมีทุนหนาจะต้องเน้นกลุ่มคนชั้นสูง และกลางที่ต้องการความโปร่งใสและอยากเห็นประชาธิปไตยของแท้ ทั้งในด้านรูปแบบคือการเลือกตั้งและเนื้อหาคือ การทำเพื่อประชาชนโดยรวม