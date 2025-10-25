“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
นิยายแฟนตาซี “แฮร์รี่ พอตเตอร์” (Harry Potter) อันลือลั่นที่เขียนโดย โจแอนน์ โรว์ลิง (Joanne Rowling) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า เจ.เค. โรว์ลิ่ง ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ติดกันงอมแงม จนนำไปสร้างหนังทำเงินอย่างมหาศาล เปลี่ยนชีวิต เจ.เค. โรว์ลิ่ง จากเคยยากลำบากด้วยความยากจน เป็นชีวิตที่แสนสุขสำราญ ฐานะดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลย...
ในนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ นี้ มี “วรรคทอง” มากมาย บ้างบอกมี 79 คำคม บ้างบอกมีถึง 100 คำคม เกี่ยวกับชีวิต การสูญเสีย ความรัก มิตรภาพ ฯ มีหนึ่ง “วลีเด็ด” ที่ใช้กล่าวถึงบุคคลผู้มีฤทธิ์เดช เขย่าขวัญจนเหล่าแม่มดพ่อมดพากันเกรงกลัวจนหัวหด ไม่กล้าแม้กระทั่งจะเอ่ยชื่อ “ผู้ทรงอิทธิพลคนนั้น” จึงแทนชื่อผู้ทรงอิทธิพลคนนั้นว่า “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร” ซึ่งก็รู้กันทั่วว่า มันคือ “ลอร์ด โวลเดอมอร์” (Lord Voldermort)
ส่วนในการเมืองของชาติไทย ผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่หลายคน ทุกคนเห็นว่าผมควรเขียนและพูดเปิดเผย ถึง “ใครคนหนึ่ง” แต่ก็ห่วงจะเกิดอันตรายจาก“ นักการเมืองคนนั้น” ซึ่งยังมีอิทธิพลในหลายวงการ โดยเฉพาะในมิตินักการเมือง และข้าราชการระดับสูงหลายหลากองค์กร
ที่สำคัญ “นักการเมืองคนนั้น” ยังบังอาจทำตัวอยู่เหนือใครทุกคนในชาติไทย ซ้ำร้าย! ยังกล้าทำลายหลักนิติธรรม ทำลายนิติรัฐอย่างไม่ยี่หระผู้ใดในแผ่นดินนี้ทั้งสิ้น
“ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง” บอกกับผมว่า.. “ชัช..เขียนเลย! แต่ต้องระวังอย่าเปิดช่องให้มันฟ้องนะ หรือถ้ามันฟ้องร้อง มันก็ต้องพ่ายแพ้.. คุณมีวิธีเขียนไม่ใช่หรือ?”
ส่วนผู้ใหญ่มากๆ อีกท่านยืนยันกับผมว่า.. “ถ้าชัชถูกฟ้อง อย่ากลัว! ผมพร้อมจะไปเป็นพยานสำคัญในศาลให้คุณเอง!”
ดังนั้น เพื่อสนองความหวังดีของ “ผู้ใหญ่ท่านนั้น” นับจากนี้ผมขอเรียก “นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล”คนนั้นว่า “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” นะครับ!!!
งั้นมาเข้าเรื่อง “อ.โต้ง-น้าชาติ กับ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” กันเลยดีกว่า..
ต้องบอกว่า ผมคงไม่มีวันได้รับรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอน ถ้าผมไม่ได้สนิทกับ พี่โต้ง - อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ และไม่ได้เป็นเลขาฯ ส่วนตัว น้าชาติ - พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
นอกจากเรื่องนี้ ผมยังรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องราวอีกมากมาย แต่มีบางเรื่องที่ผมไม่ขอพูดถึง และหลายๆ เรื่องจะไม่มีวันถูกแพร่งพราย มันจะตายจากโลกไปพร้อมกับชีวิตผม..
แต่ที่ผมต้องเปิดเผยเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องของ “คนสำคัญ” กับ “ชาติบ้านเมือง” ซึ่ง “หลายพระองค์ทรงรับทราบเรื่องนี้” เพราะผมเคยเป็น “ผู้ประสานงานลับๆ” กับ “ใครบางคนในสำนักพระราชวัง” ให้ “บางคนในตระกูลชุณหะวัณ” ครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนมีข้อเสนอให้น้าชาติ “ร่วมงาน” กับ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” ให้ร่วมลงทุนทางการเมือง เบื้องต้น พี่โต้ง-น้าชาติ พ่อลูกคู่นี้ “เห็นด้วย” ทว่า ต่อมา “พี่โต้ง-น้าชาติ” บอกให้ผมไปคุยเรื่องนี้กับ “ใครคนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง” ผมขอไม่เอ่ยชื่อ เพราะอาจเป็น อตร. ต่อตัวเขา (ผู้รู้เหตุการณ์นี้อย่างดีและยังมีชีวิตอยู่)
ครั้งแรก.. ผมที่ยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง จนมีการพิสูจน์จากตัวบุคคลหลายคนหลายเรื่องหลายครั้ง จนผมพิสูจน์ในบางเรื่องจากผู้ที่ยังมีตัวตนจริงจนพบว่า “ทั้งหมดเป็นเรื่องจริง” หรือ “ความจริงมีหนึ่งเดียว” ตามที่สนธิ ลิ้มทองกุล ยึดถือมาตลอด
เรื่องมีอยู่ว่า “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” เกิดเดือดร้อนมากด้านการเงิน จึง ตัดสินใจแอบขนยาเสพติดทางบกที่ภาคเหนือ แต่พลาด! ดันถูกตำรวจตั้งด่านจับได้ มีตำรวจใหญ่คนหนึ่งรับรู้ และมีนักข่าวอาวุโสท่านหนึ่ง กับนักข่าวสาวเยาว์วัยอีกคนหนึ่ง รับรู้เรื่องนี้ด้วย รู้กันกระทั่งว่า “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” ได้เปิดการเจรจากับตำรวจใหญ่นายนั้น โดยขอให้ปล่อยตัวเขาชั่วคราวก่อน แล้วรับปากยืนยันจะนำตัว “น้องชาย” แท้ๆ ที่กำลังร่ำเรียนอยู่ ณ รัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ให้กลับมารับผิดและรับโทษแทน “พี่ชาย” ซึ่งพี่ชายจะนำเอา “คนอื่น” มาติดคุกแทนน้องชายในภายหลัง...
เมื่อ “น้องชาย” ที่แสนดีของ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” เดินทางจากสหรัฐอเมริกากลับมาถึงประเทศไทย “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?”และภรรยา ได้จัดงานเลี้ยงเฉพาะให้กับ “น้องชาย” ก่อนไปรับโทษแทน “พี่ชาย” โดยมี “นักข่าวสาวเยาว์วัย” มาร่วมงานเลี้ยงส่งครั้งสำคัญนี้ด้วย
หลังจากนั้น “น้องชาย” กับ “นักข่าวสาวเยาว์วัย” ก็ไปทำตามแผนที่ “พี่ชาย” วางไว้.. คือขับรถตระเวนไปตามเส้นทางการ “รับยาเสพติด” จนถึงจุดด่านตรวจที่ “พี่ชาย ”ถูกตำรวจจับ โดย “น้องชาย” ยอมรับสารภาพการขนยาเสพติดในครั้งนั้น และยอมติดคุกแทน “พี่ชาย” คดีความในครั้งนั้นจึงสามารถปิดคดีลงได้อย่างเงียบเชียบ
เป็นเวลาไม่นานที่ “น้องชายติดคุกแทนพี่ชาย” หลังจาก “พี่ชาย” นำผู้อื่นมาติดคุกแทน “น้องชาย” ได้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อ“ น้องชาย” ได้รับอิสรภาพ ก็มีงานเลี้ยงส่ง “น้องชาย” กลับไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ซึ่ง “นักข่าวสาวเยาว์วัย” ก็ได้ไปร่วมการเลี้ยงส่งในครั้งนั้นด้วย
ก่อน “น้องชาย” จะขึ้นอากาศยานจากสนามบินในไทยเดินทางไปสหรัฐอเมริกา “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” กับ “ภรรยา” พูดอย่างขึงขังจริงจังกับ “นักข่าวสาวเยาว์วัย” ว่า..
“เธอเหมือนคนในครอบครัวของพี่ เธอรู้ใช่ไหม? เรื่องนี้ห้ามพูดให้ใครฟังหรือรู้เด็ดขาดนะ!”
นั่นเป็นเสมือน “คำขู่” ของ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” กับ“ภรรยา” ด้วยห้วงนั้น “นักข่าวสาวเยาว์วัย” ผู้นั้นคือ “คนรักของน้องชาย” ของ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” นั่นเอง?!!!
ต้องยอมรับว่า “นักข่าวสาวเยาว์วัย” คนนั้น ห้าวหาญกล้าเปิดเผยพฤติกรรมอันต่ำช้าเลวทรามของ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” ให้แก่ “บุคคลสำคัญหลายคน” ทั้ง บุคคลชั้นสูงหลายวงการ รวมถึง พี่โต้ง-น้าชาติ ได้รับทราบ
“นักข่าววัยเยาว์คนนั้น” ขอร้องกับผมว่า..
“พี่ชัชมีเครดิตกับพี่โต้ง-น้าชาติมาก หนูขอร้อง.. อย่าเกลี้ยกล่อมพี่โต้ง-น้าชาติให้ร่วมงาน หรือทำให้คนนี้เป็นใหญ่ในไทยได้.. อันตรายนะพี่ชัช”
“พี่ชัชคิดดูสิ.. ลองว่าคนมีอำนาจรัฐแล้วยังคอร์รัปชั่นโกงชาติ ค้ายาเสพติด กับคิดจะโค่นสถาบันสำคัญของชาติด้วย.. พี่จะให้มันเป็นใหญ่ ชาติไทยมีหวังฉิบหายแน่นอน..พี่ชัช”
หลังจาก พี่โต้ง-น้าชาติ รับรู้เรื่องนี้ ผมก็ยุติการผลักดันเรื่องให้ พี่โต้ง-น้าชาติ จับมือ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” ทันที โดย น้าชาติ ได้ชี้ทางออกให้ผมว่า
“ชัชบอกให้เขาไปคุยกับหลานผมก่อน.. ถ้าเขาตกลง ผมก็ OK!”
นั่นทำให้ผมรู้ในทันทีว่า “ดีลร่วมกันนี้ สำหรับพี่โต้ง-น้าชาติ กับ “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?”..จบลงแล้ว”
ไม่นานจากนั้น “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” ได้โทรถึงผม บอกว่า “หลานพี่ชาติขอเป็นนายกฯ ก่อน!”
ผมถามเขาว่า “แล้วพี่คิดอย่างไรครับ?”
ปลายสายตอบกลับมาว่า “ชัชบอกพี่ชาติกับโต้งเลยนะเรื่องนี้ขอจบแค่นี้ก็แล้วกันนะ”
เรื่องนี้จบตามที่ได้คิดกันไว้ก่อน.. เพราะไม่มีทางที่ พี่โต้ง-น้าชาติ และ “นักข่าวสาวเยาว์วัย” กับผม จะปล่อยให้ “คนค้ายาเสพติด” ขึ้นมาเสวยสุข “เป็นใหญ่ในชาติไทย” อย่างแน่นอน
วันนี้.. “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” เป็นที่น่ารังเกียจขยะแขยง นอกจากค้ายาเสพติด โกงชาติ ยังชั่วช้าถึงกับขายชาติให้ “เขมรพ่อลูกฮุนเซน” เพียงหวังได้เงินใต้โต๊ะจากบริษัทค้าพลังงานต่างชาติ”!!!
อืม..“ไม่มีอะไรซื่อตรงเท่ากับเวรกรรมที่แต่ละคนกระทำ” เวรกรรมกำลังทำงาน “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” กำลังถูกลงโทษอยู่ในขณะนี้ และในอนาคตจะต้องโดนลงโทษหนักกว่านี้อย่างแน่นอน.. จริงไหม?!”
เสียดายก็แต่ พี่โต้ง-น้าชาติ ไม่ได้เห็น “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร?” โดนลงโทษครับ แต่ “นักข่าวสาวเยาว์วัย” กับผมและ “ผู้ใหญ่อีกหลายคน” ได้รับรู้แล้วว่า “กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง” หนีไม่พ้นแน่นอน”!!!