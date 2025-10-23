อเมริกา...เมื่อ“ชาตินิยมใหม่”ปะทะ“เสรีนิยมใหม่”!!!

ถึงขั้น “เล่นขี้” กันแล้ว!!!...แม้จะมีฐานะ ตำแหน่ง เป็นถึง“ประธานาธิบดี” แต่ผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” ก็ดันหันมาเลียนแบบ “นักชาตินิยมรถส้วม” อย่าง “กัน จอมพลัง” ของบ้านเราซะเฉยเลย เรียกว่า...ไม่ใช่แค่โพสต์ “เฟกนิวส์” แบบไปลากเอาพระเอกยอดนิยมฮอลลีวูด อย่าง “ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ” มา “อวย” พวก “ชาตินิยมรถส้วม” หรือพวก “ชาตินิยมธี่หยด” แบบแทบไม่รู้เหนือ-รู้ใต้ หรือแบบคนละเรื่อง-ละม้วน แต่งานนี้...ประธานาธิบดีอเมริกันมาเอง โดยการอาศัย “AI-generated videos” หรืออาศัย “ปัญญาประดิษฐ์” ตกแต่ง นิรมิต “ภาพเสมือนจริง” เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “Truth Social”เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (19 ต.ค.)...
คือเป็นภาพ “ทรัมป์บ้า” สวมมงกุฎแบบเดียวกับพระราชา โดดขึ้นเครื่องบินรบที่ประทับตราว่า “King Trump” แล้วบินตรงไปยังบรรดากลุ่มผู้ประท้วงชาวอเมริกัน ที่ดาหน้าออกมาประท้วงประธานาธิบดีของตัวเองเมื่อช่วงวันเสาร์ที่แล้ว (18 ต.ค.) ก่อนที่จะทิ้ง “ระเบิดขี้” ก้อนแล้ว ก้อนเล่า ใส่หัวบรรดาผู้ที่ออกมาร่วมรณรงค์ในวัน “No Kings Day” โดยที่ก้อนหนึ่ง...หล่นใส่หัวกบาลผู้ที่มีรูปร่าง หน้าตา เหมือนกับ“นายHarry Sisson” หรือคล้ายๆ ผู้ที่จัดอยู่ในประเภท “ด้อมส้ม” แบบ “คุณใบตองแห้ง” บ้านเราอะไรทำนองนั้น คือผู้ที่หลับหู-หลับตาเชียร์พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับ “ทรัมป์บ้า”อย่างพรรคเดโมแครตมาโดยตลอด ไม่ว่าอดีตประธานาธิบดี อย่าง “โจ ซึมเซา” จะออกอาการเอ๋อ อาการเลอะๆ เทอะๆ เพียงใดก็ตามที...
และก็ไม่ใช่แค่ “ประธานาธิบดีมาเอง” แต่เพียงเท่านั้น...รองประธานาธิบดีอเมริกันอย่าง “นายJ.D. Vance” ก็พลอยพยักในแนวที่แทบไม่ได้แตกต่างไปจากกันมากมายสักเท่าไหร่ โดยอาศัย “AI” แบบเดียวกันนั่นแหละ โพสต์ภาพ “ทรัมป์บ้า” สวมมงกุฎถือดาบยาวเฟื้อยแกว่งไป-แกว่งมา ขณะที่อดีตประธานสภาแห่งพรรคเดโมแครต อย่าง “นางNancy Pelosi” และหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเสียงข้างน้อย อย่าง“นายChuck Schumer” ต่างแสดงอาการศิโรราบย่อเข่า คุกเข่า หมอบราบคาบแก้วให้กับประธานาธิบดีอเมริกันคนปัจจุบัน แบบชนิดจะเอา “ฮา” เอา “มันซ์ซ์ซ์” หรือจะถือเป็นการ“ด้อยค่า” เสียดสี เยาะเย้ย ก็แล้วแต่ “รสนิยม” ของใคร-ของมันจะว่ากันไป...
แต่โดยสรุปรวมความแล้ว...การต่อสู้ เอาชนะคะคานระหว่างพวกที่เชียร์พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับ“ทรัมป์บ้า” หรือพรรคเดโมแครต ที่อาจจัดอยู่ในประเภทพวก“เสรีนิยมใหม่” กับพวกที่ปรารถนาและต้องการที่จะให้ประเทศอเมริกากลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ (America Great Again) หรือ“MAGA” อันอาจถือเป็นพวก “ชาตินิยมยุคใหม่” อย่าง“ทรัมป์บ้า” ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ต้องเรียกว่า...นับวันจะดุเดือด เลือดพล่าน เร่าร้อนและรุนแรงยิ่งเข้าไปทุกที และอาจด้วยเหตุนี้....ที่ทำให้ “ทรัมป์บ้า” ถึงกับต้องกล่าวกับบรรดา “นายพล” จากกองบัญชาการทั่วโลกกว่า 800 นาย ระหว่างการประชุม ณ กระทรวงสงครามเมื่อไม่นานมานี้ว่า “สงคราม” ที่ประเทศอเมริกากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ มีทั้ง “สงครามภายนอก” และ “ภายใน” ควบคู่กันไป...
เพราะเผลอๆ...การถล่มโรงงานนิวเคลียร์อิหร่าน การคิดจะบุกประเทศเล็กๆ อย่างเวเนซุเอลา คิดยึดคลองปานามา ยึดเกาะกรีนแลนด์ฯลฯ อาจไม่ถึงกับหนักหนา-สาหัส เท่ากับการเผชิญหน้านักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามอย่างพรรคเดโมแครตพวก “ฝ่ายซ้าย” พวก “เสรีนิยมใหม่” หรือพวก “ผู้อพยพ” หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ เอาเลยก็ไม่แน่ ชนิดถึงกับต้องไปลากบรรดาทวยทหารในกองทัพอเมริกัน เข้ามาไล่ทุบ ไล่บี้ ใครต่อใครชนิดไล่เรียงเป็นลูกระนาดกันไปในแต่ละรัฐ เพราะบรรดาผู้ที่จัดอยู่ใน “ฝ่ายตรงข้าม” กับ “ทรัมป์บ้า” หรือผู้ที่ไม่อยากจะให้มี“พระราชา”อุบัติขึ้นมาในอเมริกา เอาไป-เอามาแล้ว...ก็ออกจะน่ากลัว น่าขนหัวลุก ขนคอตั้ง มิใช่น้อย!!!
เอาง่ายๆ ว่า...แค่การปลุก การกระตุ้น ให้เกิดการรวมหัว รวมตัว แห่กันมา “ลงถนน” เพื่อประท้วงผู้นำของตัวเอง ในช่วงวาระที่เรียกๆ กันว่า “No Kings Day” ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก็ปาเข้าไปถึง 2 ล้านคนเอาเลยถึงขั้นนั้น ส่วนเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ 18 ต.ค. หรือเมื่อวัน-สองวันมานี้ เห็นว่า...พุ่งขึ้นไปถึงราวๆ 7 ล้านคน แพร่ระบาดไปยังเมืองเล็ก-เมืองน้อยราวๆ2,700 เมือง ภายใต้การปลุกระดมของ 2 หนุ่ม-สาวชาวยิวที่จัดอยู่ในประเภท “เสรีนิยมใหม่” อย่าง “นายEzra Levin” ผู้ที่นิตยสาร “Times Magazine” และสำนักข่าว “Politico” ช่วงปีค.ศ. 2019 ยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 ผู้มีอิทธิพลระดับโลก เช่นเดียวกับ “นางLeah Greenberg” ที่ช่วยกันเขียนหนังสือเรื่อง “Indivisible : A Practical Guide for Resisting the Trump Agenda” หรือร่วมกันเขียนและเผยแพร่เรื่องราวว่าด้วยการต่อต้าน “ทรัมป์บ้า” มาตั้งแต่ครั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยแรก แล้วหันไปเชียร์พรรคเดโมแครตแบบชนิดสุดลิ่มทิ่มริดสีดวงทวาร...
หรือแม้แต่อดีตผู้ประกาศข่าว “CNN” อย่าง “นายDon Lemon” ที่อาจจัดอยู่ในประเภท “คำผกาแห่งอเมริกา” อะไรประมาณนั้น หรือจัดอยู่ในประเภทพวก “LGBTQ” คือเป็น“เกย์” แถมยังเป็นพิธีกรผิวสีอีกด้วยต่างหาก ที่ออกจะมีความเกลียดชังพวก “ชาตินิยมยุคใหม่” อย่าง “ทรัมป์บ้า” ชนิดรุนแรงเอามากๆ ถึงขั้นเคยออกมาเรียกร้องให้บรรดาชาวผิวสีทั้งหลาย “Take up arms” หรือจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลกลาง กับ “ทรัมป์บ้า” จนแม้แต่ช่องทางออกอากาศหลังจากถูกออกจาก “CNN” อย่างเว็บไซต์ “X” ก็ยังถูกถอด ถูกปลด ไม่ให้เสนอหน้า เสนอตา ไม่ยอมให้ “แบก” ใครๆ ต่อไปได้อีกเลย จนต้องบากหน้าไปใช้ช่อง“YouTube” แก้ขัดไปพลางๆ...
ภายใต้บรรยากาศแห่งความเร่าร้อน รุนแรง เช่นนี้นี่เอง...ที่ทำให้ผู้ซึ่งอยู่ในแนวกลางๆ อย่างเช่นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ “นายPaul Craig Roberts” ถึงกับต้องจั่วหัวเอาไว้ในข้อเขียน บทความชิ้นล่าสุดถึงการลุกขึ้นมาประท้วง “ทรัมป์บ้า”ของบรรดาอเมริกันชนทั้งหลาย เมื่อช่วงวัน-สองวันมานี้...ถึงขั้นว่า “The No Kings Protest Is Insurrection” หรือแทบไม่ต่างอะไรไปจากการ “ก่อกบฏ” เอาเลยก็ว่าได้โดยที่การ “เล่นขี้”หรือ “ทิ้งระเบิดขี้” คงไม่อาจช่วยอะไรได้มากมาย ดังนั้น...สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์และนักคิด-นักเขียนรายนี้ พยายามชี้แนะ ชี้นำถึงการรับมือกับบรรดาพวก “เสรีนิยมใหม่” ทั้งหลาย ก็คือมีแต่ต้องหันไปปฏิเสธ หรือหันไประงับยับยั้ง “สงครามภายนอก” ไม่ว่าจะเป็นในแนวรบยุโรปตะวันออก แนวรบตะวันออกกลาง หรือทะเลจีนใต้อันเป็นสิ่งที่พวก “เสรีนิยมใหม่”ระดับโลก ต่างปรารถนาและต้องการเสียเหลือเกิน ที่จะให้อเมริกาเข้าไปนุงนัง นัวเนีย จนอาจฉิบหายกันไปข้าง!!!
จริง-ไม่จริง น่าเชื่อ-ไม่น่าเชื่อ...ก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาพวก “ชาตินิยมยุคใหม่” ในอเมริกาทั้งหลาย จะนำไปใคร่ครวญหวนคิด พิจารณากันโดยละเอียด ว่าอะไร??? คือ“ปัญหา” ที่แท้จริงของชาวอเมริกัน ของประเทศอเมริกา ที่นับวันต้องเจอกับปัญหาที่แก้ไขแทบไม่ได้ นั่นคือ “ปัญหาหนี้สิน” ที่คอลัมนิสต์ชื่อดัง อย่าง “นายTyler Durden” แห่งเว็บไซต์ “Zero hedge” ถึงกับต้องสรุปไว้ว่า ใกล้ถึงจุด “มะเร็งขั้นที่ 5” หรือใกล้ถึงจุดดังที่ระบุไว้ในข้อเขียน บทความ ว่าด้วยเรื่อง “The Final Crisis : This is Our Future” หรือวิกฤตขั้นสุดท้ายของประเทศอเมริกากำลังจะมาถึงในอีกไม่นาน-ไม่ช้านับจากนี้...
อาจด้วยสภาพเช่นนี้นี่เอง...ที่ทำให้เกิดความพยายามที่จะหาทางออก-ทางไปหรือ “ทางรอด” ด้วย “ศัตรูภายนอก”หรือด้วย “สงครามภายนอก” อย่างที่เคยเป็นมาและเป็นไปตามแบบฉบับที่เรียกๆ กันว่า“ลัทธิเคนเนเชียนทางทหาร” หรือ“Military Keynesianism” อะไรประมาณนั้น แต่ในเมื่อ “ความบ้า” ของผู้นำอเมริกาปัจจุบันอย่าง “ทรัมป์บ้า” อาจไม่ถึงกับ“บ้าสงคราม” แบบเดียวกับอดีตผู้นำอย่าง “โจ ซึมเซา” แห่งพรรคเดโมแครต ที่จัดอยู่ในประเภทพวก “เสรีนิยมใหม่” ทั้งหลายและเกือบๆ นำพาประเทศอเมริกาและบรรดาอเมริกันชน เข้าสู่ “สงครามโลกครั้งที่ 3” หรือกระทั่ง “สงครามนิวเคลียร์”แบบชนิดหวีดหวิว ฉิวเฉียด เต็มทีด้วยเหตุนี้...การหันมาใช้กรรมวิธีแบบชักเข้า-ชักออก เปลี่ยนไป-เปลี่ยนมาเดี๋ยววันนี้พูดอย่าง-พรุ่งนี้พูดอีกอย่าง หรืออาศัย “ความกะล่อน” ประคองตัวรอดไปวันๆ จึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า”ย่อมมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้เลย!!!