แผนลับ “เขมรฮุนกับไทยชิน” และ “ต่างชาติ”??

“สอดแนมการเมือง”
ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
บทความนี้ขอเขียนบอกตรงๆ ว่า “เจ้าของ” และ “หุ้นส่วน” บริษัทผลิตและทำมาหากินกับทรัพยากร
ธรรมชาติ “ก๊าซ-น้ำมัน” ล้วนร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สินอย่างมหาศาล จนเป็นอภิมหาเศรษฐีติดอันดับโลกมาจนทุกวันนี้
บริษัทเหล่านี้ล้วนอยู่ในชาติมหาอำนาจโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และบางชาติในยุโรป ซึ่งในอดีตตราบปัจจุบันมีอิทธิพลในหลายมิติต่อชาติต่างๆ ทั่วโลกมาตลอด
ที่สำคัญ เจ้าของและหุ้นส่วนธุรกิจ “น้ำมัน” ล้วนมีอิทธิพลอย่างสูงในหมู่ผู้นำชาติมหาอำนาจ หรือองค์กรระดับสากล รวมทั้งในกลไกรัฐของชาติมหาอำนาจโลก จึงใช้ทุกวิถีทางทั้งลับและเปิดเผยให้ได้ผูกขาดสัมปทาน “ธุรกิจน้ำมัน” รวมถึง นักคิด นักการเงิน และนักการเมืองรัฐมหาอำนาจโลก หาประโยชน์จากชาติที่เป็น “เจ้าของ” ทรัพยากรธรรมชาติ ที่แปรเปลี่ยนจาก “ธุรกิจน้ำมันโลก” ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตตราบทุกวันนี้ และในอนาคตก็จะยังใช้กันอย่างกว้างขวางในหลากธุรกิจทั่วโลก
จึงเกิดระบบ “เกมปิโตรดอลลาร์” ที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยสหรัฐอเมริกากำหนดการซื้อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียด้วย “เงินดอลลาร์” เพียงสกุลเดียว เพื่อแลกกับการดูแล **ความมั่นคงปลอดภัยซาอุดิอาระเบีย** ขณะที่ สหรัฐฯ นำน้ำมันไปค้ำประกันการพิมพ์ ธนบัตรดอลลาร์ ได้อย่างอิสระตามอำเภอใจอเมริกา นั่นคือ “ระบบปิโตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เกมการเงิน” ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไงล่ะ?
เมื่อทรัพยากรด้านพลังงานมีจำกัด แต่ความโลภ **“เจ้าของ-หุ้นส่วน”** บริษัทน้ำมันชาติมหาอำนาจโลกกลับเติบใหญ่ไม่มีจำกัด ขวนขวายทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่ง**“ทรัพยากรน้ำมัน”**ไว้ในครอบครอง และเพื่อสหรัฐอเมริกาจะยังคงใช้เกมการเงิน **“ระบบปิโตรดอลลาร์”** ให้ดำรงอยู่ จึงเกิดเรื่องอันเลวร้ายขึ้นกับชาติต่างๆ ที่ด้อยกว่าสหรัฐอเมริกาตลอด
ทว่า.. ในวันนี้.. มิติการเมืองโลกกำลังเปลี่ยนไป ด้วย **“กลเกมปิโตรดอลลาร์”** ของสหรัฐฯ กำลังด้อยค่าลงเรื่อยๆ จนต้องพับฐานลงในแดนน้ำมันอย่าง **ซาอุดิอาระเบีย** ที่วันนี้เริ่มโน้มเอียงไปทาง **“จีน”** กับ **“รัสเซีย”** ซึ่งมีอิทธิพลในโลกมากขึ้นเรื่อยๆ
เรื่องของ **“ธุรกิจน้ำมัน”** ก่อเกิดและดำรงอยู่ด้วยเงินทองและอิทธิพลในชาติต่างๆ ทั่วโลก ทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในไทย นั่นคือ **“คนไทยคนหนึ่ง”** ได้เป็นตัวแทนขาย **ก๊าซ-น้ำมัน** ผ่านปั๊มน้ำมันทางภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันของบริษัทยักษ์ใหญ่ฝรั่ง ทำกำไรอย่างมหาศาล **บริษัทคนไทยตัวแทนของฝรั่ง** ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากมายผิดปกติ ด้วยดอกผลจากการทำธุรกิจ **“ก๊าซ-น้ำมัน” “คนไทยคนนั้น”** มีเงินทองทรัพย์สินมหาศาล เป็นเจ้าของที่ดินสวยในภาคใต้มากมาย จนสามารถสร้างโรงแรมใหญ่โตมโหฬาร และเป็นเจ้าของตึกใหญ่หลายแห่งในทำเลทองของกรุงเทพ ฯลฯ
การทำธุรกิจค้า **“ก๊าซและน้ำมัน”**ใน **ภาคใต้** นั้น ทำกันทั้งแบบไม่เถื่อนกับเถื่อนผสมผสานกัน เพราะหลายคนที่ผมรู้จัก มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ เรื่องนี้ผู้ **จัดการด้านการเงินบริษัทฝรั่งที่เป็นคนไทย** ได้ตรวจสอบพบว่า **บริษัทฝรั่งที่ค้าก๊าซและน้ำมัน ควรได้กำไรมากกว่าที่เป็นอยู่อีกมาก..** แต่ฝรั่งกลับกำไรน้อยกว่าที่ควร ภายหลังจึงตรวจพบว่า **“คนไทยคนนั้น” รวยผิดปกติ!** จนในเวลาต่อมา บริษัทฝรั่งได้ประกาศยกเลิกการเป็น **ตัวแทนขายก๊าซและน้ำมันผ่านปั๊มฝรั่งของ “คนไทยคนนั้น” โดยสิ้นเชิง! **
“ต้นเหตุ” กำเนิด MOU 2543-2544 ล้วนมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททำ ธุรกิจก๊าซ-น้ำมัน ที่มีอยู่มากมายใต้ท้องทะเลไทย ซึ่งต่างชาติอยากได้ไว้ในครอบครอง ส่งผลให้เกิดเรื่องปะทะกันระหว่าง กัมพูชา-ไทย เพราะ ต่างชาติกับเขมร อยากได้ดินแดนของไทย โดยอ้างว่าเป็น “พื้นที่ทับซ้อน”.. หากทำสำเร็จ เขมรฮุนเซนจะได้“เงินใต้โต๊ะ” ซึ่งเป็นเงินจำนวนมิใช่น้อย.. จริงไหม?
ผมไม่รู้จักคนใน “ตระกูลฮุน” อย่างลึกซึ้งแม้แต่คนเดียว แต่ถึงรู้จักรู้ลึกก็ยังต้องยึดคำว่า “รู้หน้าไม่รู้ใจ” ด้วยสันดานผมมิใช่ คนชั่วช้าสารเลว เหมือน ฮุนเซน การจะหา “คนชาติชั่วอย่างฮุนเซน” หาไม่ได้ง่ายนะครับ..แต่ดันมี “กลุ่มคนไทย ที่มีสันดานเหมือน “เขมรฮุนเซน” เปี๊ยบเลย และมีแนวโน้มอาจร้ายกว่าด้วยซ้ำ! ซึ่งก็คือ “คนในคอกไทยชิน” ที่เจ้าเล่ห์แสนกลกับมีสันดานโกงชาติไม่รู้จักพอ ไม่ต่างจาก “เขมรฮุนเซน”?
เพื่อให้การฮุบแหล่งทรัพยากรพลังงานใต้อ่าวไทยสำเร็จ.. “บริษัทฝรั่ง” รู้ดีว่าผู้นำไทยขี้โกงและโลภ ฉะนั้น.. “แผนแรก” ก็คือ ต้องมี “กลุ่มคนไทยขายชาติ” เข้ามาร่วมงานกับ “ฮุนเซน-ต่างชาติ” โดยฮุนเซนกับต่างชาติ ได้ดึงกลุ่ม คนไทยที่มีอำนาจ เจ้าเล่ห์ และหิวเงิน ไม่รู้จักพอ อีกทั้ง “พร้อมขายชาติไทย” ให้เข้ามาร่วมทำงานตามแผนอันซับซ้อนในการโกงทรัพยากรชาติไทย
“แผนสอง” เป็นหน้าที่ของ “บริษัทฝรั่งทำธุรกิจก๊าซ-น้ำมัน” ต้องใช้อิทธิพลรัฐมหาอำนาจ แอบเร่ง “ให้ข้าราชการไทย” กับ “นักการเมืองขายชาติ” ทำ MOU 2543-2544 โดยใช้แผนที่ 1 ต่อ 2 แสนซึ่งทำสำเร็จแล้ว!!! โดยไม่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ใช้แผนที่ 1 ต่อ 5 หมื่น ดังที่ทหารไทย-เวียดนาม-ลาวซึ่งมีดินแดนติดกับเขมรใช้กัน
นอกจากทำ MOU 2543-2544 ที่ฝ่ายไทยเสียเปรียบแล้ว ยังให้ “นักการเมืองไทย” แอบนำ MOU 2543-2544 ไปขึ้นทะเบียนกับสหประชาชาติ ยกฐานะ MOU เป็น “สนธิสัญญา” เรียบร้อยแล้ว!!! เพื่ออ้างว่า “ยกเลิกไม่ได้” ทั้งๆ ที่ ครม.หนู ยกเลิกได้ทันที เนื่องจากเป็น สนธิสัญญาเถื่อน ไม่ได้ผ่านรัฐสภาไทย
ที่สำคัญ ตามแผนลับ “บริษัทฝรั่งทำธุรกิจก๊าซ-น้ำมัน” ต้องไม่ให้รัฐไทยยกเลิก MOU 2543-2544 อย่างเด็ดขาด โดยต้องทำทุกทางให้ “เขมรฮุนเซน” ได้ดินแดนทั้งบนบกและใต้ท้องทะเล เพื่อต่างชาติจะได้สัมปทาน “ก๊าซ-น้ำมันมหาศาล” .. อ้อ.. แผนนี้ต้องอย่าให้ประชาชนคนไทยรู้เด็ดขาด.. เดี๋ยวยุ่งตายห่า!!!
บริษัทฝรั่งรู้ว่า แผนลับจะสำเร็จได้ ต้องใช้ “พ่อลูกเขมรตระกูลฮุน” ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ-เจ้าเล่ห์-สันดานโจร ซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณทั้งในอดีตถึงปัจจุบันกับ “หลายคนในตระกูลไทยชิน” เพราะเคยจัดห้องในคฤหาสน์ส่วนตัว เป็นที่พักพิงแก่ “กลุ่มคนในตระกูลไทยชิน” หลังอดีตนายกฯ “ไทยชิน” คิดการณ์ใหญ่ทำผิดกฎหมายไทยจนต้องหนีออกนอกประเทศ กับ อดีตนายกฯ ผู้น้องสาว ที่ยังหนีคุกหัวซุนจากคดีจำนำข้าว
ทั้งนี้ “ตระกูลไทยชิน” กับพวกที่มีอิทธิพลในไทย ก็อยากได้ “เงินใต้โต๊ะ” จากบริษัทฝรั่งเช่นกัน จึงแอบสมคบกัน “ขายชาติ” ให้ “พ่อลูกเขมรตระกูลฮุน” และ“ต่างชาติ” มาตลอด
จึงเกิดเหตุการณ์ชั่วช้ามากมายในชาติเขมรและชาติไทย แม้ยังระบุ “ฟันธง” ในความเลวทรามต่ำช้าที่เกิดขึ้นไม่ได้ชัดเจนในขณะนี้ (เพราะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมด) แต่เบื้องต้นสรุปได้ว่า “เขมรฮุนกับไทยชิน โคตรชั่วทั้งคู่”
MOU 2543 ทำสมัย ชวน หลีกภัย ยุค ทักษิณ ทำ MOU 2544 และใช้แผนที่ 1 ต่อ 2 แสน ยุค อภิสิทธิ์ โผล่มายกฐานะ MOU 2543 เป็น“สนธิสัญญา”ไปเรียบร้อย! ยุคปัจจุบัน นายกฯ อนุทิน ผู้เคยประกาศจะ “ยกเลิก MOU 2543” ที่ “นักการเมืองกระทำ” แต่กลับจะให้ “ประชาชนลงมติ”!
คนรู้ทันเล่ห์หนู พูดตรงกันว่า “นักการเมืองทำ-แต่ไม่ยอมยกเลิก” กลับเอาประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำชั่วมาอ้าง.. ไอ้แบบนี้.. มันเจ้าเล่ห์คบไม่ได้จริงๆ!
บทความหน้าผมจะเปิดเผย “ผู้มีอำนาจคนหนึ่งในไทย” เมื่อครั้งเดือดร้อนเงินทอง จนต้องแอบ“ค้ายาเสพติด” และถูกจับได้ขณะขน แต่รอดคุกมาได้หวุดหวิด เพราะมี “ใครบางคน” ช่วย ด้วยการเอาน้องชายของเขาที่กำลังเรียนในอเมริกา มา “ติดคุก” แทน!!!
เรื่องนี้หลายคนที่รู้และเกี่ยวข้องเสียชีวิตไปแล้ว แต่อีกหลายคนยังมีชีวิตอยู่ แม้จะสูงวัยแต่ความจำยังยอดเยี่ยม
แม้นักการเมืองคนนั้นจะยังไม่ตายและยังมีอำนาจ ส่วนน้องชายที่ติดคุกแทนระยะหนึ่งก็ยังมีชีวิตอยู่ แม้เครือข่ายอิทธิพลจะยังมีเกือบครบถ้วน แต่ห้าม! ชายวัย 73 ปีอย่างผมไม่ให้เปิดเผยไม่ได้แน่นอน!!! รออ่านเรื่อง “พี่โต้ง-น้าชาติ กับ-คนที่คุณก็รู้ว่าใคร” ตอนหน้าครับ..