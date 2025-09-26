ทำไม “ทักษิณ” ยอม “ติดคุก”!!!

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย
“น้าชาติ” พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เคยบอกผมว่า “การเมืองไม่มีเสียร้อย ได้ร้อย..นะชัช”
ยุคนั้นผมเชื่อน้าชาติ แต่ในวันนี้ด้วยการเมืองไทยและโลกได้บอกกับผมว่า วันนี้อย่าเชื่อใครนะ เพราะการเมือง คิดผิด เดินพลาด จุดยืนผิด โดยไร้การปฏิรูป หรือไร้การปรับเปลี่ยน ก็อาจเกิดเรื่อง “ได้ร้อย เสียร้อยได้”..
เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไทยและหลายประเทศ เป็นที่ประจักษ์ถึงวันนี้และวันหน้าว่า ไทยกับอีกหลายชาติในโลก กำลังตกอยู่ในสภาพ “เสียเกือบร้อย” หรือ “เสียร้อย” กันแล้ว.. อ้อ!.. และ “ไม่ได้ร้อย” ด้วยโว้ย!
เพราะมนุษย์ที่มีอำนาจปกครองมนุษย์ด้วยกันเองทุกวันนี้ มีจิตใจใฝ่ต่ำ ยึดมั่นแต่ผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินทองเป็นหลัก ด้วยมนุษย์มุ่งสร้างแต่ความเจริญในทุกมิติ โดยมิได้ทำเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติให้ชาติกับประชาชน แถมยึดมั่นแต่ “โลกไร้พรหมแดน” แต่ไม่เคยพัฒนา “จิตใจมนุษย์ให้มีคุณภาพ” อย่างจริงจัง
ดังนั้น “มนุษย์ที่มีอำนาจ” จึงไร้คุณธรรม ไร้ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งไร้ความเอื้ออาทรต่อมนุษย์อีกด้วย โลกจึงเต็มไปด้วยการ “เอารัดเอาเปรียบ ขูดรีดกันและกัน” อย่างเต็มที่ และเกิด “ศึกสงคราม” ใหญ่น้อยทั้งตามชายแดนและข้ามชาติ เข่นฆ่ากันอย่างป่าเถื่อน ราวกับเป็น “สงครามสัตว์เดียรัจฉาน” แต่ต่างกันที่ สัตว์ทำสงครามเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ ส่วนมนุษย์ทำสงครามกัน ฆ่าคนมหาศาล เพื่อให้ “ผู้นำชาติ” กับพรรคพวก ได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองมิรู้จักพอเป็นสรณะ!
การคอร์รัปชั่นโกงชาติมิรู้จักพอ ทำให้ชาวเนปาลก่อจลาจล จนรัฐบาลเนปาลล้มอย่างกะทันหัน!
การแย่งชิงดินแดนและทรัพยากร ทำให้ เนทันยาฮู-ผู้นำอิสราเอล สวมวิญญาณซาตานสันดานถ่อยเถื่อน ด้วยมีสหรัฐอเมริกาและยุโรปหนุนอย่างเปิดเผยให้ใช้อาวุธที่เหนือกว่า อิสราเอลยกพลบุกเข้าถล่มดินแดนกาซาของชาวปาเลสไตน์ เข้าไปฆ่าเด็ก-ผู้หญิง-คนชราล้มตายหลายหมื่นคน อำมหิตถึงขั้นปิดกั้นการแจกอาหารจนผู้คนในกาซาอดอยากล้มตายเป็นเบือ
หลังสังหารผู้คนที่ด้อยกว่ามากมายนับไม่ถ้วนอย่างโหดเหี้ยมแล้ว เนทันยาฮูเกิดความเหิมเกริมลืมตัว หลงผิดคิดว่าอิสราเอลมีอาวุธทันสมัยเหนือกว่าทุกชาติในแดนอาหรับ จึงบังอาจบุกเข้าไปถล่มดินแดนอิหร่าน อิสราเอลจึงถูกอิหร่านสั่งสอนด้วยอาวุธที่เหนือกว่า อิหร่านตอบโต้อย่างรุนแรงต่อเนื่อง เพียงแค่ไม่กี่วัน ได้ส่งผลให้ชาติอิสราเอลเสียหายในวงกว้างอย่างหนัก ชาวอิสราเอลบาดเจ็บล้มตายไปไม่ใช่น้อย เนทันยาฮู ต้องโร่ไปขอความช่วยเหลือจาก ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ให้ช่วยขอร้องรัฐบาลอิหร่านยุติการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง.. ศึกอิสราเอลพ่ายจึงได้ยุติลง!!!
มาถึงกรณีพิพาทไทย-เขมร “โจรชาติเขมร” ซึ่งประเทศมีรายได้หลักจาก “การพนันและสแกมเมอร์” หลอกลวงชาวโลก!!
ความตึงเครียดระหว่างไทย-เขมร หนักบ้างเบาบ้างเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตลอดหลายสิบปี ล่าสุดรุนแรงถึงขั้นเกิดศึก 5 วัน 4 คืน อันมีสาเหตุจากฮุนเซนกับคนไทยขายชาติมุ่งยึดแหล่งทรัพยากรก๊าซและน้ำมันใต้อ่าวไทย
โดย ทักษิณ โมฆะบุรุษผู้โกงชาติกับขายชาติให้กับ เขมรฮุนเซน และบริษัทค้าพลังงานต่างชาติ ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยอาศัย MOU 43-44 ที่ อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้นำไปให้ องค์การสหประชาชาติ จดทะเบียน ยกฐานะจาก MOU เป็นสนธิสัญญา เรียบร้อยแล้ว!
อภิสิทธิ์ ได้ปกปิดเรื่องนี้กับประชาชนไทยมานานกว่าสิบปี! ทว่าอย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายไทย MOU 43-44 ยังคงเป็น MOU และสนธิสัญญาเถื่อน เพราะไม่เคยผ่านรัฐสภาไทยจนทุกวันนี้!!!
ถ้ารัฐบาล “นายกฯ หนู” กับ ไชยชนก ชิดชอบ เลขาฯ พรรคภูมิใจไทย จริงใจกับชาติและประชาชน ต้องยกเลิกสนธิสัญญาเถื่อน MOU 43 เถื่อนในทันที เว้นเสียแต่ว่า “เงินใต้โต๊ะ” มหาศาลจากบริษัทพลังงานต่างชาติ จากการจะได้สัมปทานขุดเจาะทรัพยากรก๊าซกับน้ำมัน ที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านล้านบาท ซึ่งหอมหวลยั่วยวนให้ “นายกฯ ทุกรัฐบาลไทย” โลภอยากร่วมสวาปามเงินใต้โต๊ะด้วย... จริงไหมล่ะ?
เมื่อเป็นที่รู้กันว่า งานนี้มี “เงินใต้โต๊ะ” มหาศาลจากต่างชาติเป็นเดิมพัน “สองตระกูล ชิน-ฮุน” จึงต้องเร่งให้การปักปันดินแดนตามแผนของ “สองตระกูลชั่วชิน-ฮุน” ที่แอบตกลงกันไว้ ด้วยการปั่นให้เกิดสงคราม
ทั้งที่ศักยภาพของ “กองทัพไทย” เหนือกว่าเขมรในทุกด้าน ทำไมเขมรจึงกล้าแหย่หนวดเสือเช่นนี้?
เราเห็นกันแล้วว่า พฤติกรรมที่ผ่านมาของรัฐบาลอิ๊ง ทำให้ทหารไทยเสียเปรียบ ชายแดนไทยถูกรุกล้ำมากขึ้นตลอดเวลา ครั้งนี้กำลังพลของกองทัพภาค 2 ต้องสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะหลายนาย รวมถึงชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องบาดเจ็บล้มตายหลายราย สถานพยาบาลหลายสิบแห่ง บ้านเรือน สาธารณูปโภคต้องเสียหายมากมาย
มีเพียงกองทัพภาค 2 กับทหารอีกหลายหน่วยงานได้แสดงความรักชาติและห้าวหาญ บุกเข้ายึดแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้จนเกือบหมด
น่าอนาถใจขณะที่กองทัพภาค 2 รบเพื่อทวงคืนแผ่นดินไทย ผู้นำบางกองทัพกลับจงใจปล่อยให้ “ทหารเขมรแปลงร่างเป็นพระกับประชาชนเขมรจอมปลอม” ล้ำแดนไทยมามากกว่า 10 ปี บางกองทัพกลับปล่อยหรือร่วมกับ “นายทุนเขมร-จีน-ไทย” ตั้งบ่อนล้ำแดนไทย ซ้ำร้าย! บางแห่ง “ผู้นำทหารไทยบางคน” ใช้เงินงบประมาณไทยตัดถนนสี่เลนตรงไปยังบ่อนเถื่อนเขมรอีกด้วย!
คนไทยส่วนใหญ่เรียกร้องให้ปิดด่านไทย-เขมรไปเรื่อยๆ จนกว่าเขมรจะเลิกเป็นภัยคุกคามต่อไทย แต่ ว่าที่ รมว.กลาโหม กลับอ้างส่งเดชว่า “ประเทศที่สาม-ญี่ปุ่น” ขอให้ไทยเปิดด่านเพื่อขนอะไหล่ยานยนต์”!!!
เฮ้อ! อย่าโทษ “เขมรฮุนเซน” หรือพูดว่า “เขมรไว้ใจไม่ได้” ฝ่ายเดียวเลย เพราะศึกปะทะกันที่ชายแดนไทย-เขมรครั้งนี้ คนไทยรู้แล้วว่า มีกลุ่มคนไทยขายชาติ หวังเงินสกปรกของเขมร ประกอบด้วย ครอบครัวอดีตนายกฯ นักการเมืองส่วนกลาง-ท้องถิ่น ทหารบางคน ข้าราชการฉ้อฉล พ่อค้านายทุนบางคน เป็นกลุ่มคนที่ไว้ใจไม่ได้ยิ่งกว่าเขมรเสียอีก เพราะถ้าไม่มีคนไทยขายชาติ เขมรจะกล้ารุกล้ำแดนไทยได้หรือ?
ธุรกิจบ่อนการพนัน คอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ การฟอกเงิน นำโดย “เขมรฮุนเซน” ล้วนมีนักการเมืองไทยทั้งส่วนกลางกับท้องถิ่นร่วมหุ้น และเป็นลูกค้าหลัก ดังนั้นความจริงคือ “เขมรโกงคนไทย” และ “ไทยโกงชาติกับไทยชั่วโกงไทยกันเองด้วย”
กลับมาเรื่อง “ทำไมทักษิณยอมติดคุก 1 ปี?” คำตอบสั้นๆ ไม่เยิ่นเย้อคือ..
หนึ่ง-ทักษิณยังมีทรัพย์สินมหาศาล เขาเชื่อว่า เงินยังจ้างผีนักการเมือง จ้างข้าราชการไทยสมองนิ่มให้โม่แป้งได้!
สอง-ทักษิณรู้ดีว่า อำนาจการเมืองเป็นแหล่งหาเงินได้อีกมากมาย จึงหวังจะกลับมามีอำนาจรัฐอีกครั้งเพื่อสานต่อรายได้จากก๊าซกับน้ำมันใต้ทะเลไทย
สาม-หลังออกจากคุก ทักษิณจะได้หาหนทางช่วยลูกกับน้องสาวให้พ้นคดี เพื่อน้องสาวจะได้กลับไทย!
สี่-ทักษิณมั่นใจว่า... เงินซื้ออดีต ส.ส. เกรดเอ และซื้อตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้งซื้อเสียงผู้คนในสนามเลือกตั้งครั้งใหม่ได้ดังเดิม
สรุป-ทักษิณมั่นใจว่า ประชาธิปไตยทุนสามานย์กับความยากจนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง “เงินกับนโยบายประชานิยม” ยังมีมนต์ขลัง อีกทั้งประชาชนยังเรียกร้องต้องการ-อยากได้เงินว่างั้นเถอะ! ทักษิณยังเชื่อว่า “เขาจะกลับมายิ่งใหญ่ได้..” เอ้อ.. ถ้าไม่ตายตกนรกไปก่อนนะ..!!!
วันนี้ ขอสดุดีทุกเหล่าทัพที่มีมติเพื่อความมั่นคงของชาติกับประชาชนไทย ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 “สองพ่อลูกฮุน” ต้องถอนกำลังออกจากดินแดนไทย.. เขมรต้องไม่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติไทย หากไม่เป็นไปตามไทยต้องการ.. จบเกม!
การเมืองทุนสามานย์ที่มิใช่ประชาธิปไตยแท้จริง ได้สร้างปัญหาหลักต่อชาติไทย วันนี้ทุกกองทัพคือ “ผู้ขจัดเขมรฮุนเซน อาชญากรของสังคมไทยและสังคมโลก”!!!