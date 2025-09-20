แผนร้าย “ทักษิณ” ยอม “ติดคุก”!!!

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย
คำพูดของ “อดีตนายกฯ สมองนิ่ม”ที่ว่า “พ่อ(ษิณ)เป็นวีรบุรุษของฉัน” ต้องถือว่า อิ๊งค์ยังพอจะมี “สติสตางค์” หรือยังพอมี “สมอง” อยู่บ้างนิดหน่อย “สตางค์” นั้น ลูกสาวที่ทำมาหากินยังไม่เป็น แต่เสือกมีเงินหมื่นกว่าล้านบาทที่พ่อแม่ให้ ต้องไม่พูดความจริงว่า “พ่อให้เงินโกงชาติหนู” จริงไหม...?
ทว่า.. ที่สมองสุดซื่อบื้อมุ่งเชลียร์นายอย่างไร้สติ เห็นจะเป็น อ้วน-ภูมิธรรม รองนายกฯ รักษาการแทนนายกฯอิ๊ง ที่พูดกับสื่อชื่นชมเทิดทูนว่า “ทักษิณ เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย”!! นี่สิ คนในสังคมไทยพากันอเนจอนาถใจ คนเคยฉลาดที่มาสังกัด “ชมรมคนฉลาดน้อย” ใน “คอกสมองนิ่ม” เครือของทักษิณ ที่สุมหัวกันกับ “สมุนในคอก”และข้าราชการฉ้อฉล หลอกคนไทย ว่า “ษิณป่วยใกล้จะตายแล้ว” ทั้งที่ “ษิณป่วยทิพย์” โกหกคนไทยในชาติทุกคน สุดท้ายโดนศาลฎีกาตัดสินให้ส่ง “ษิณกลับคุก 1 ปี” จากความผิดที่ “ษิณโกงชาติ”
วันนี้ประชาชนล้วนรู้กันว่า ทักษิณ มิใช่วีรบุรุษประชาธิปไตย แม้แต่น้อย ตรงข้าม ทักษิณ คือ “โมฆะบุรุษโกงชาติไม่รู้จักพอ”
จนวันนี้ ยังมีคนเถียงคอเป็นเอ็นว่า ทักษิณถูกกลั่นแกล้ง! ผมจึงต้องเขียนความจริงย้ำไปย้ำมา ถึงพฤติกรรมโคตรชั่วที่ผ่านมาของทักษิณ ที่เหิมเกริมโกงชาติไม่รู้จักพอ เมื่อสื่อมวลชนและผู้คนในสังคม “จับได้ไล่ทัน” ทักษิณจึงถูกคนทั่วไทยชุมนุมขับไล่ จนต้องหนีคดีหนีคุกระเหเร่ร่อนไปอยู่ต่างแดนนานถึง17 ปี
เมื่อ “คณะนายทหาร 3ป.” พ่ายการเลือกตั้งต่อ “พรรคล้มเจ้า” จนเสียสติ จึงตาลีตาเหลือกตั้ง “กลุ่มดีลลังกาวี” แอบพาทักษิณกลับไทย โดยทักษิณยอมรับผิดคดีโกงชาติ ถูกนำตัวไปเรือนจำ อันเป็นต้นกำเนิดมหากาพย์คดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ
โดยทักษิณได้ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลดโทษ จากต้องโทษจำคุก 8 ปี เหลือแค่ 1 ปี
แต่ทักษิณกลับสำแดงความกร่าง เพิกเฉยต่อพระบรมราชโองการ ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษที่ทักษิณยื่น จึงถือเป็นการโกหกหลอกลวงที่ไม่อาจให้อภัย!!!
เมื่อกรรมไล่ล่า..จากพิษจ้อส่งเดชของอิ๊งกับเฒ่าฮุนเซน” ก็ทำให้ “นายกฯ สมองนิ่มอิ๊งค์” ต้อง “ตกกระป๋อง” อย่างกะทันหัน พร้อมกับลากคณะรัฐบาลลงเหวไปด้วย..
พรรคประชาชน ที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดในสภาฯ โชคร้ายไม่มี “แคนดิเดทนายกฯ” เหลือในสต๊อค ความกลัวว่าจะมี “นายกฯ นอกระบบ” โผล่มายุ่มย่าม จึงตัดสินใจเลือกอนุทิน เป็น นายกฯ คนที่ 32 โดยรีบยื่นข้อเสนอให้อนุทินและพรรคภูมิใจไทย มีเวลา 4 เดือนเป็นรัฐบาล เพื่อเตรียมการแก้รัฐธรรมนูญก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
“ส้มโอจึงหล่นใส่หัว หนู-อนุทิน”เข้าเต็มเปา ได้เป็น “นายกฯ คนที่ 32” ด้วยประการฉะนี้..
หลังอนุทินและพรรคภูมิใจไทยตอบ OK “ราชสีห์จอมโกหก” ทักษิณและพวกสมุนที่คอยขัดขวาง “หนู” ก็รู้ตัวว่า พ่ายแพ้ จะโกหกปลิ้นปล้อนอย่างไร พรรคประชาชนก็ไม่หลงเชื่อ แม้ “โทนี่” จะเจอกับ “ธนาธร” และ “หญิงออเซาะ” เจอกับ “แม่-ธนาธร” แต่บรรดาแกนนำพรรคประชาชน ก็ไม่ฟังเสียง ด้วยที่ผ่านมาธนาธร ดีลกับทักษิณแต่ละครั้งแต่ละเรื่อง คนที่ได้สวาปามประโยชน์คือ “ครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจ” เท่านั้น ส่วนพรรคการเมืองธนาธร “เรือหาย” ตลอด!!!
วันนี้ อนุทิน ชาญวีรกุล ได้รับเลือกด้วยเสียงข้างมากจากสภาฯ ให้ขึ้นเป็น นายกฯ คนที่ 32 ของชาติไทย รอนำคณะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลใหม่ได้ตามกฎหมาย
ส่วน นายกฯ กับรัฐบาลหนู จะเป็นนายกฯ และรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้นานเพียงใด.. ต้องตามดูต่อไป..
เพราะเงื่อนไขที่ “หนู” จะได้รับคะแนนเสียงจาก สส. พรรคประชาชน เพื่อได้เป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นั้น พรรคภูมิใจไทย ต้องทำตาม MOA - เรื่องที่ตกลงต้องทำ ตามที่พรรคประชาชนเรียกร้องต้องการ โดยกำหนดเวลาให้ นายกฯ กับรัฐบาลหนู อยู่ในอำนาจได้แค่ 4 เดือนเท่านั้น และต้องเป็น นายกฯ และรัฐบาลเสียงข้างน้อย ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยนเป็น นายกฯ และรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาด
ด้วยความกระสันอยากเป็นนายกฯ หนู-อนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จึงยอมตกลงทำตามพรรคประชาชนต้องการ ซึ่งเน้นหนักในเรื่องต้อง “แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ”!
ฉะนั้น นายกฯ หนู กับรัฐบาล จึงมีเวลาทำงานน้อยมาก แถมมีเสียงข้างน้อยในสภาฯอีก ดังนั้น เรื่องการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจให้ชาติกับประชาชน จึงยากที่จะประสบผลสำเร็จได้
ส่วนการแก้ปัญหาอื่นๆ ของชาติกับประชาชนนั้น ยิ่งยากที่จะเห็นผล ทั้งปราบปรามหรือแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน!
คอการเมืองที่เชี่ยวชาญสถานการณ์ล้วนเชื่อว่า.. รัฐบาลเสียงข้างน้อยของ นายกฯ หนูกับรัฐบาล ยากจะอยู่นาน เพราะยากมากที่ “หนู” จะไม่โดน “ฝูงแมวหิวโซ” รุมเขมือบ น่ะสิ?
เรื่องร้อนฉ่าเรื่องหนึ่งที่สังคมจับจ้องคือ “ยกเลิก MOU 43-44” ที่ เลขาฯ พรรคภูมิใจไทย ไชยชนก ชิดชอบ ลูกชาย เนวิน ชิดชอบ ได้ประกาศไว้ต่อสังคมอย่างเปิดเผยและห้าวหาญ ก็ไม่รู้ว่า หนู-อนุทิน กับ ไชยชนก จะทำหรือไม่?
“นายกฯ หนู-ไชยชนก” จะกล้า “ยกเลิก MOU 43-44” หรือไม่? เพราะความจริงตอนนี้ MOU ได้กลายเป็นสนธิสัญญาไปแล้ว จากที่ อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แอบเอาไป UN จดทะเบียนรับรองข้อตกลง เขมร-ไทย แปลงสภาพ MOU เป็นสนธิสัญญาเรียบร้อยแล้ว อภิสิทธิ์ได้ปกปิดเรื่องของ MOU กับประชาชนมานานกว่า 10 ปี!
งานนี้ คนที่ต้องการกอด MOU 43-44 ก็คือ ฮุนเซนกับบริษัทค้าพลังงานต่างชาติ ที่พร้อมจ่ายเงินใต้โต๊ะ จากการได้สัมปทานก๊าซกับน้ำมันใต้ทะเลไทย โดยยืนยันต้องใช้แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน จะทำให้ราชอาณาจักรไทยเผื่อแผ่แผ่นดินทั้งบนบกและใต้ทะเลไปให้ชาติเขมรของฮุนเซนไงล่ะ?
ส่วน “นักการเมืองไทย” ก็ไม่เลิกสันดาน “โกงชาติกับขายชาติ” และอำพรางความชั่วแสร้งทำตัวเป็น “ม้าอารีจอมปลอม” หลอกประชาชนให้ไปอยู่ “สะพานควาย”!!
อ่านหมากกลเรื่อง ทักษิณยอมติดคุก 1 ปี ก็เพื่อทักษิณจะได้สานต่อเรื่องให้ได้ “เงินใต้โต๊ะ” จากทรัพยากรใต้ทะเลไทย ซึ่งมหาศาลพอที่จะแบ่งกันทั้ง ”ฮุนเซน” และ “กลุ่มคน” ที่เป็นนายกฯ และรัฐบาลที่ร่วมทำงานนี้ รวมถึง “นายกฯ หนูและรัฐบาลในตอนนี้” ด้วย ซึ่งต้องคง MOU 43-44 กับแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสนไว้ ก็จะได้ “แบ่งเงินใต้โต๊ะ” ด้วย.. จริงมั้ย???
นักวิชาการด้านพลังงานในไทยวิเคราะห์ว่า ก๊าซและน้ำมันใต้ทะเลไทยนั้นมีมาก บ้างว่ามากกว่า 5 ล้านล้านบาทไทย บ้างก็บอกกว่า 20 ล้านล้านบาท ข่าวลึกแต่ไม่ลับยังบอกว่า เมื่อช่วง “ลูกสาวสมองนุ่ม” ของทักษิณได้เป็นนายกฯ ฮุนเซนรับเงินล่วงหน้าจากบริษัทน้ำมันต่างชาติไปแล้วมากกว่าแสนล้านบาทไทย!
แต่เมื่อลูกสาวคนโปรดกับทักษิณ ทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จ เพราะถูกสื่อฯและแกนนำประชาชนออกมาต่อต้านเปิดโปงเรื่องนี้เสียก่อน ทำให้ ฮุนเซนโกรธทั้งพ่อกับนายกฯลูกสาว ถึงกับหลุดปากพูดผ่านสื่อฯว่า
นายกฯ อิ๊งค์กับพ่อคุมทหารและประชาชนไม่ได้ ไม่เหมือนกับทางเขมรฮุนเซน แถมฮุนเซนยังทำตัวเป็น“อันธพาลข้ามชาติ”อาละวาดอวดเบ่งเที่ยว ฆ่าประชาชนไทยที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ตาย “อันธพาลฮุนเซน” กับพวกจึงถูกกองทัพภาค 2 และหน่วยสนับสนุน ตอบโต้จนทหารเขมรตายเป็นเบือ และยึดพื้นที่ของไทยกลับคืนมาได้จนเกือบหมดด้วย!!!
“ศึก 5 วัน 4 คืน” ฮุนเซน จึงพ่ายแพ้ต่อไทยอย่างสิ้นเชิง ต้องสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากและเสียกำลังพลอีกหลายพันนาย เพราะเจอทีเด็ดแสนยานุภาพและความรักชาติของทหารไทยและทุกหน่วยสนับสนุน รวมทั้งประชาชนทั่วไทย หนุนช่วยกองทัพไทยกันอย่างท่วมท้น!
(โปรดติดตามอ่านหมากกลเรื่อง “ทักษิณยอมติดคุก 1 ปี” สัปดาห์หน้าครับ)