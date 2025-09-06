“พวกเรา-อ.ไกรศักดิ์-พล.อ.ชาติชาย-พลาด!!”

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
“สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” นั่นเป็นคำพังเพยที่คนไทยรับรู้มาแต่โบราณ!
“รู้หน้าไม่รู้ใจ” เป็นคำที่คนไทยและชาวโลกนิยมใช้กันในวันนี้.. เพราะเป็นความจริง ที่แม้จะรู้หน้า รู้ตัว รู้ประวัติทั้งลึกตื้น แต่ไม่มีทาง “รู้ใจจริง” ของบุคคลอยู่ตรงหน้า ทั้งอนาคตใกล้ไกล.. นั่นคือ เรื่องจริงของ “ใจมนุษย์”!
เทคโนโลยีปัจจุบันได้ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ระบบ “โซเชียลมีเดีย” ได้เข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์แทบทุกมิติ ในเรื่องการค้นคว้าข้อมูล ความรู้การผลิต ความรู้ด้านการแพทย์ ด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง จนถึงความรู้ทางการเมือง การพัฒนาอาวุธยุทธปัจจัย กระทั่งการเดินทางไปสู่ดวงดาวในห้วงอวกาศ ฯลฯ
ช่วงนโยบาย “แปรสนามรบเป็นสนามการค้า” เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ขณะที่ระบบ “โซเชียลมีเดีย” อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา Google search, YouTube ยังไม่เกิด ยังไม่มีแพลตฟอร์มช่วยในการค้นหาข้อมูลบุคคลสำคัญๆ และข้อมูลอีกสารพัดที่เราประสงค์จะค้นหา..
ปี พ.ศ. 2541 Google search เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดย Larry Page และ Sergey Brin นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ส่วน YouTube ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย Chad Hurley, Steve Chen และ Jawed Karim อดีตพนักงานของ PayPal
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2532 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลย ที่คนไทยและชาวโลกจะไม่รู้จัก “ผู้นำเขมรฮุนเซน” จึงเข้าตำรา “รู้หน้าไม่รู้ใจฮุนเซน” ว่า มนุษย์เขมรคนนี้ มี “สันดานชั่วสุดขั้ว” แบบนี้!!
ฮุนเซน เป็น “จอมกะล่อน” และ “จอมเนรคุณ” อีกทั้งเป็น “คนเห็นแก่ตัว” นอกจากเขาได้ทรยศต่อเพื่อนร่วมรบชาวเขมรแดงด้วยกันแล้ว ฮุนเซนยังทรยศต่อเวียดนามที่ช่วยปลดปล่อยกัมพูชาจากกองทัพเขมรแดง แม้แต่จีนที่สนับสนุนให้เขาเป็นผู้นำกัมพูชา พร้อมกับช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจมากมาย ฮุนเซนก็ทรยศหน้าตาเฉย.. ที่ชั่วร้ายที่สุดคือ ฮุนเซนทรยศต่อประชาชนชาวเขมร เพื่อนร่วมชาติของตัวเอง!
“คนไทย” และ “คนเขมร” ต่างพูดตรงกันว่า สันดานโคตรชั่วอย่างฮุนเซน ไม่ควรเกิดเป็น “คน” แม้จะเกิดเป็น “หมาขี้เรื้อน” ฮุนเซนก็ยังไม่สมควรเป็นด้วยซ้ำ เพราะหมาขี้เรื้อนรู้จักบุญคุณคน แต่ฮุนเซนเป็นบุคคลจิตใจอำมหิต ไร้ความซื่อสัตย์ อกตัญญู เนรคุณต่อทุกคน!!!
มีผู้คนถามผมว่า เมื่อรู้ว่า “ฮุนเซน ผู้นำเขมร มีสันดานโคตรชั่วแล้ว พวก คุณ-อ.ไกรศักดิ์-น้าชาติ ทำไมจึงทำนโยบาย “แปรสนามรบเป็นสนามการค้า” และผลักดันจนฮุนเซนได้ขึ้นเป็นใหญ่เหนือ “เขมร 4 ฝ่าย” จนมีอำนาจผูกขาด ได้ปกครองประเทศกัมพูชามาจนถึงวันนี้!?
ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริง เพราะเป็นคำถามที่ดีมากครับ เบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่า พวกผม-อ.ไกรศักดิ์- พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นคนไทยที่รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างชัดแจ้ง และขอยืนยันว่านโยบาย “แปรสนามรบเป็นสนามการค้า” นั้น ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน
ทว่า.. ในปี พ.ศ. 2532 ไม่มีใครรู้เลยว่า “ตัวตน” และ “จิตใจ” ของผู้นำเขมรฮุนเซน มัน “โคตรชั่ว” ดังที่แสดงออกอยู่ชัดแจ้งในปัจจุบัน
ถ้า พวกเรา รวมถึง อ.ไกรศักดิ์ กับน้าชาติ ล่วงรู้มาก่อนว่า จิตใจ ฮุนเซน โคตรชั่วต่อคนเขมร ต่อชาติไทยกับคนไทย ดังที่กระทำอยู่ในวันนี้ แน่นอน..พวกเรา และ อ.โต้ง-น้าชาติ ต้องไม่ปล่อยให้ ฮุนเซน มีอำนาจเติบใหญ่เด็ดขาด! เราต้องเร่งกำจัดมันโดยด่วนอย่างแน่นอน!
พวกเรา-อ.ไกรศักดิ์-น้าชาติ ไม่มีวันเป็น “ชาวนาอุ้มงูเห่า” ให้งูหายหนาว แล้วถูกงูเห่ากัดตาย อย่างชาวนาในนิทานอีสปเด็ดขาด
นอกจาก พวกเรา-อ.ไกรศักดิ์-น้าชาติ จะไม่อุ้ม งูเห่าฮุนเซน แล้ว ด้วยมือของพวกเรานี่แหละจะกำจัดงูเห่าฮุนเซนและงูเห่าเขมรตัวอื่นๆ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและประชาชนชาวไทย อีกทั้งจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเขมรต้องอดอยากยากไร้แสนสาหัส ในขณะที่ผู้นำเขมรฮุนเซนและครอบครัว ใช้ชีวิตกินอยู่อย่างหรูหราในคฤหาสน์ใหญ่มโหฬารราคาหลายพันล้านบาท!!
ฮุนเซน เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2494 ที่เมืองเปียมเกาะสนา จังหวัดกำปงจาม ประเทศเขมร ไทยหนุนจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีชาติเขมร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 มีอำนาจจนถึงปี พ.ศ. 2566 ก่อนจะส่งต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขมรให้กับลูกชาย ฮุนมาเนต โดย ฮุนเซน ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานวุฒิสมาชิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 มาจนถึงปัจจุบัน
ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2536 พรรคฟุนซินเปก ของ สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ชนะเลือกตั้งเหนือพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซน แต่ฮุนเซนปฏิเสธที่จะสละอำนาจให้เจ้ารณฤทธ์ ตามกติกาของการแพ้เลือกตั้ง โดยฮุนเซนได้ปล่อยข่าวข่มขู่ว่า ถ้าเจ้ารณฤทธิ์ตั้งรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว “จะทำการรัฐประหาร” ฮุนเซนไม่สนใจกติกาสากลใดๆ ทั้งสิ้น สุดท้าย เจ้ารณฤทธิ์ จำต้องยอมแต่งตั้งให้ฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สอง และมีการตั้ง รมต. กลาโหมของประเทศเขมร คุมกองทัพเฉพาะของตนอีกด้วย!
การทำงานทางธุรกิจในชาติเขมรช่วงนั้น ต้อง “จ่ายเงินใต้โต๊ะมากถึงสองเท่า” มิเช่นนั้นงานจะไม่ราบรื่นดังควร เช่น สายการบินคนไทยแห่งหนึ่ง “จ่ายเงินใต้โต๊ะ” ให้ “นายกฯ คนหนึ่ง” เพื่อจะนำเครื่องบินขึ้นจากสนามบินเขมร แต่ถูกทหารของ “นายกฯ อีกคนหนึ่ง” นำขบวนรถทหารขับเข้าขวางบนรันเวย์ บริษัทสายการบินคนไทยแห่งนั้น จำต้อง “จ่ายเงินใต้โต๊ะ” ให้กับ“นายกฯ อีกคน” จึงสามารถนำเครื่องบินขึ้นจากสนามบินเขมรบินมาเมืองไทยได้!..
ดังนั้น ทุกบริษัททุกชาติทุกแห่ง ล้วนรู้เงื่อนไขอันยุ่งยากในการทำธุรกิจในเขมรว่า “ต้องจ่ายให้ครบจึงจบได้”!!!
อย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ฮุนเซนได้ปลดเจ้ารณฤทธิ์ลง ก่อนจะแต่งตั้งคนอื่นขึ้นมาแทนเจ้ารณฤทธิ์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้เพราะฮุนเซนสืบรู้ว่าเจ้ารณฤทธิ์กำลังพยายามติดต่อกับ “กำลังทหารกลุ่มเขมรแดง” ที่ยังหลงเหลืออยู่ เพื่อหวังจะนำมาคานกำลังทหารฝ่ายฮุนเซนในขณะนั้น โดยฮุนเซนได้นำตัวเจ้ารณฤทธิ์ขึ้นไปพิจารณาคดีลับหลัง ก่อนจะตัดสินว่าเจ้ารณฤทธิ์มีความผิดในข้อหาต่างๆ ซึ่งฮุนเซนใช้เป็นข้ออ้างล้มรัฐบาลของเจ้ารณฤทธิ์ลง
ต่อมาเจ้ารณฤทธิ์ได้รับการ “อภัยโทษ” จากพระราชบิดา กษัตริย์นโรดม สีหนุ ที่เดินทางกลับมายังประเทศกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่ฮุนเซนจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ฮุนเซนได้คะแนนเสียงในสภาเขมรมากกว่าเจ้ารณฤทธิ์
หลังจากฮุนเซนครองอำนาจรัฐเขมรในครั้งนี้ เขาก็ได้ขยายกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับเฉพาะทหารของลูกชายตนเอง อีกทั้งฮุนเซนยังรวบอำนาจในวงการต่างๆ ไว้ในกำมือครอบครัวของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ ไม่เว้นแม้สถาบันพระมหากษัตริย์เขมร ก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฮุนเซน ที่บงการอย่างครบวงจรอีกด้วย
นอกจากนั้น ฮุนเซนจอมกะล่อนยังชาญฉลาดรู้ว่า อดีตนายกฯ ทักษิณ กับตระกูล ที่มีพฤติกรรมมักใหญ่ใฝ่สูง และหวังจะมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือ “ใครทุกคนในชาติไทย” ที่สำคัญ ทักษิณ เป็นผู้นำไทยที่มีสันดาน “รวยไม่รู้จักพอ” เป็น “จอมกะล่อนเอาตัวรอด” โดยไม่สนใจชาติและประชาชนไทยเพราะมีสันดานเช่นเดียวกับฮุนเซน
ดังนั้น ฮุนเซนได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า ชะตาชีวิตของ ทักษิณ ชินวัตร และพรรคพวก จะอยู่ในชาติไทยไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยชาวไทยทุกวงการอาชีพจะลุกขึ้นมาขับไล่ทักษิณ เมื่อถึงวันนั้น.. ทักษิณและพวก ที่เป็นศัตรูกับชาติและชาวไทย จะต้องหลบหนีมาพึ่งฮุนเซนแห่งชาติเขมรแน่นอน ซึ่งก็หนีไม่พ้นที่ทักษิณและพวก ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจและการบงการของฮุนเซนในอนาคตโดยดุษฎี!
นั่นเท่ากับชาติเขมรที่ด้อยกว่าชาติไทยในทุกด้าน แต่ผู้นำและชาติเขมรจะกลายสภาพเป็นชาติที่เหนือกว่า ผู้นำไทยและชาติไทย “ตระกูลชิน” รวมทั้ง “อุ๊งอิ๊งผู้นำไทย” ก็ล้วนต้องอยู่ใน “กำมือฮุนเซน” โดยปริยาย
หักหลังกัน แล้วก็กลับมาคบหากันอีก เพราะฮุนเซน-ทักษิณ-แข่งกันทำชั่ว!!!