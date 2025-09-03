นักการเมืองใช้ประชาชนเป็นเครื่องประดับประชาธิปไตยจอมปลอม!!

ทูตสุรพงษ์ ชัยนาม
อดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ยอมรับกันหรือยังว่า เป็นทั้งข้อเท็จจริงและความจริงที่ว่า ประเทศชาติและประชาธิปไตย สามารถถูกทำร้ายและทำลายได้ ไม่ใช่เฉพาะจากการรัฐประหารของฝ่ายทหารเท่านั้น
แต่สามารถถูกทำร้ายและทำลายจากพวกที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกัน
การคอร์รัปชั่นโกงกินทุกอย่าง การทำร้ายและทำลายระบบการถ่วงดุลอำนาจ ในระบบีประชาธิปไตย ที่เป็นทั้งข้อเท็จจริงและความจริง ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา
การที่ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งที่สุดเสมอมา ว่า ประชาธิปไตยสามารถถูกทำร้ายและทำลาย ทั้งจากฝ่ายทหาร และจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
การเลือกตั้งที่สกปรกโสโครก ที่ละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง ตลอดจนการที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งของพรรคฝ่ายรัฐบาลและของฝ่ายค้าน ต่างฉกฉวยโอกาสแสวงหาโอกาสทำการคอ์รรับชั่น ละเมิดกฎหมาย ทำร้ายและทำลายหลักนิติธรรม
ตลอดจนการที่บรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองทุกยุคทุกสมัยทีผ่านมา ต่างให้การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของประชาชนชาวไทยด้วยลมปากเท่านั้น หาได้มีผลในทางเป็นจริงที่เป็นรูปธรรม
การที่ทั้งรัฐบาลและพรรคการเมือง ตลอดจนบรรดานักการเมืองที่อ้างตนเองเป็นประชาธิปไตย ต่างให้การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของประชาชนชาวไทยเพียงด้วยลมปากเท่านั้น ก็เท่ากับรัฐบาลและบรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองทุกยุคสมัยที่ผ่านมา ต่างใช้ประชาชนไทยเป็นเพียงเครื่องประดับการเมืองในระบบประชาธิปไตย และเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนปกป้องคุ้มครองพรรค พรรคการเมือง และนักการเมือง (ที่ฉ้อฉล คดโกง และ ทำร้ายและทำลาย ประชาธิปไตย) ให้รอดพ้นจากการถูกรัฐประหาร