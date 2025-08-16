เทพจำแลง “นายกฯ ชวน เชื่องช้า” !!!

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
หลังเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” พล.อ. สุจินดา คราประยูร ลาออก และ รัฐบาลอนันท์ ปันยารชุน เข้ามาแทนแค่ชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญที่ระบุให้ “นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง” รวมทั้งเตรียมจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 23 กันยายน 2535 ท่ามกลางกระแสการเมืองจอมปลอม “เทพ-มาร” ส่งผลให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นออกมาดังนี้..
กลุ่ม “พรรคเทพ” พรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส 79 คน พรรรคพลังธรรม ได้ ส.ส.47 คน ทั้งๆ ที่หัวหน้าพรรคคือ “มหาจำลอง” ผู้กำลังโด่งดังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ แต่คะแนนเป็นรองเพราะถูกรุมใส่ร้ายว่า “จำลองพาคนไปตาย!” ส่วนพรรคเอกภาพ ได้ ส.ส. 8 คน เท่ากับพรรคเสรีธรรม
กลุ่ม “พรรคมาร” พรรคชาติไทย ได้ ส.ส. 77 คน ขณะที่ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้นำ พรรคชาติพัฒนา ได้ ส.ส. 60 คน พรรคความหวังใหม่ ได้ ส.ส. 50 คน พรรคกิจสังคม ได้ ส.ส. 22 คน พรรคมวลชน ได้ ส.ส. 4 คน พรรคประชากรไทย ได้ ส.ส. 3 คน พรรคราษฎร ได้ ส.ส. 1 คน
ด้วยความกระสันอยากเป็น นายกฯ และรัฐบาล จนตัวสั่น! ทำให้กลุ่ม“พรรคเทพจำแลง” ผสมพันธุ์กับพรรคความหวังใหม่ของ “บิ๊กจิ๋ว” อย่างไม่อายดินฟ้าเทวดา เรียกได้ว่า “มารคือผู้แจ้งเกิดเทพจำแลง” ทั้ง นายกฯ กับรัฐบาลชวน หลีกภัย ก็คือ “มารจิ๋ว”นั่นเอง ต่อมาผู้คนและสื่อฯพากันเรียกกันจนติดปากว่า “รัฐบาลชวน 1” ต่อมาก็กลายเป็น “รัฐบาลชวน เชื่องช้า 1” อยู่ในอำนาจระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2535 ถึง 19 พฤษภาคม 2538 นานแค่ 2 ปี 9 เดือนกับอีก 20 วันเท่านั้น
“พรรคชาติพัฒนา” เริ่มต้นชีวิตการเมืองด้วยการเป็นฝ่ายค้าน ที่นำโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา ในนาม พรรคชาติไทย ฝ่ายค้านยุคนั้นรวมหัวกันค้านอย่างจริงจัง มิใช่ “ค้านรอเสียบ” ดังเช่นยุคนายกฯ หุ่นอิ๊ง ในปี 2568 นี้นะโว้ย!
นอกจากจะมีฝ่ายค้านที่น่าสะพรึงแล้ว นายกฯ ชวน หลีกภัย ยังต้องน้ำตาตกใน เพราะ รมช. คนใกล้ชิด ดันทำ “ปืนลั่น” ใส่ขั้วหัวใจ “รัฐบาลชวน เชื่องช้า”อย่างคาดไม่ถึง! “โศกนาฎกรรม” ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนที่ทำปืนลั่นมิใช่ รมว.นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ แต่คือ รมช.“เทพเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งเอาที่ดิน สปก.4-01 ที่กฎหมายระบุต้องแจกให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้เท่านั้น แต่ “เทพเทือก” ได้เผย “ธาตุมาร” อย่างโจ่งแจ้ง เสือกทะลึ่งเอาที่ดิน สปก.4-01 ไปแจกให้ “คนรวย” กับหัวคะแนนว่ะ!..
เมื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลชวนทำผิดมหันต์เช่นนี้ จึงเข้าทาง “TEEN” ฝ่ายค้านอย่างจัง ทั้ง รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง กับบรรดานักการเมืองหลายพรรคที่รวมตัวกันในนาม “กลุ่ม 16” ซึ่งหลายคนมีฝีปากแซ่บอีหลี ชนิดที่แม้แต่ “ดาวสภา” ผู้มีสโลแกนเก๋ไก๋ว่า “ทะเลมีฉลาม สภามีเฉลิม” เดินหน้ายังต้องคอยระวังหลังอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกัน...
ดังนั้น... เมื่อใกล้วันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ครม. ชวน 1” ประเด็นทำผิดกฎหมายแจกที่ดิน สปก.4-01 รัฐบาล“ชวน เชื่องช้า 1” จึงใช้กลเกมหวังจะลดกระแสความไม่พอใจของประชาชนกับฝ่านค้าน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ กับ รมช. สุเทพ เทือกสุบรรณ จึงได้ลาออกจากรัฐนาวา “ชวน 1” อย่างร้อนรน
ทว่า.. ฝ่ายค้านก็แก้เกมการเมืองทันควันด้วยการไม่ขออภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแค่นายนิพนธ์ พร้อมพันธ์ กับ “เทพเทือก” โดย ฝ่ายค้านได้ยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ครม. ทั้งคณะ” รวมทั้ง “นายกรัฐมนตรี” ด้วย...
เนื่องจาก “ชวน หลีกภัย” กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงทางการเมืองเรื่องการคอร์รัปชั่น ถ้าขืนปล่อยให้ “ดาวสภา” อย่าง รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง และนักการเมือง“กลุ่ม 16” ใช้ฝีปากแซ่บเผย “ความจริง” เรื่องการแจกที่ดิน สปก.4-01 ถล่มกลางสภา เจาะทะลุทะลวงจน “รัฐนาวาชวนพรุนทั้งลำ” จมดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลแล้วล่ะก็.. นั่นหมายถึงชื่อเสียงและชีวิตทางการเมืองของ “ชวน หลีกภัย” คงต้องดับดิ้นสิ้นชีวีฤดีแดเป็นแน่แท้!
ขณะเดียวกัน พรรคพลังธรรม ก็พูดพร่ำอยู่ทุกวี่วันว่า ต้องยึดถือ“นักการเมืองต้องดี มีคุณธรรมเป็นหลัก” การกระทำในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นความผิดชนิดเต็มร้อยของ “เทพเทือก” เพราะวิญญูชนที่มีสมองเขาไม่ทำกัน ดังนั้น ถ้าพรรคพลังธรรมลงมติไว้วางใจ ก็เท่ากับพรรคมหาจำลองเป็นกำลังหลักในการ “พายเรือให้มหาโจรนั่ง” นั่นเอง!
กระแสช่วงนั้น ทำให้ “นายกฯ ชวน เชื่องช้า” มั่นอกมั่นใจว่า สมาชิกพรรคเทพอย่างพลังธรรมทุกคน จะต้องยกมือค้านอย่างแน่นอน ดังนั้น วันที่ 19 พฤษภาคม 2538 ชวน หลีกภัย จึงตัดสินใจประกาศ “ยุบสภา”!!! เพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจชนิดหัวซุกหัวซุน และประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2538
เรื่องฉาวในการแจกที่ดิน สปก.4-01 ที่ต้องให้แก่เกษตกรผู้ยากจนตามกฎหมายเท่านั้น แต่ “เทพจำแลงเทือก” ทำให้มิตรทางการเมืองช่วงนั้น เผ่นหนีกันอุตลุด เพราะ “เทพเทือก”สวมหัวใจมารทำให้ “รัฐนาวาชวน 1” ล่มจมทะเลคามือนั่นเอง!!!
อย่างไรก็ตาม.. หลังเหตุการณ์นั้น ชวน หลีกภัย ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง จึงมีโอกาสอภิปรายเรื่องที่ดิน สปก.4-01 โดยได้เปิดเผยกลางสภาถึงรายชื่อเศรษฐีหลายคนในภูเก็ตให้ผู้คนได้รับรู้ ถ้าห้วงนั้นมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ “รัฐบาลชวน 1” เชื่อว่า ชื่อเสียงนายกฯ ชวน หลีกภัย ถึงแม้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแน่ๆ ลองมาฟังดาวสภา รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง หน่อยดีไหม? “เฉลิม” ที่มิใช่ “ฉลาม ”เปิดเผยไว้ว่า..
“ผม รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง ทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ทำไมถึงมีเศรษฐีได้รับที่ดิน สปก. จาก รมช.สุเทพ เทือกสุบรรณ ผมดูหนังสือรู้ อ่านกฎหมายเป็น คนมีรายได้น้อยเท่านั้นที่จะได้ที่ดิน สปก.4-01 ของรัฐตามนโยบายหลักของท่านนายกฯ ชวน หลีกภัย แต่ รมช. สุเทพ เทือกสุบรรณ กลับเอาไปแจกให้กับคนรวยที่ภูเก็ต ที่สำคัญเป็นสามีของเลขาฯ รมช.สุเทพ เทือกสุบรรณ เสียด้วย ผมสนับสนุนนโยบายนี้ของ นายกฯ ชวน หลีกภัย แต่ รมช. สุเทพ เทือกสุบรรณ เอาไปแจกญาติพี่น้องอีกด้วย ผมเตือนว่า ทำแบบนี้ นายกฯ ชวน หลีกภัย จะเสียหายเสียชื่อเสียง แต่ รมช. สุเทพ เทือกสุบรรณ กลับดันมาฟ้องผม ผมก็เลยฟ้องกลับ สุดท้ายคดีที่ผมโดนฟ้อง ผมชนะครับ”
“จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว มิใช่พื้นที่ทำการเกษตรหรือปฏิรูปที่ดิน เป็น ส.ส. ภูเก็ต เรียนกฎหมายมาอยู่ในพรรคของท่านนายกฯ ชวน หลีกภัย ดันเสนอให้เอาป่าสงวน 2 แห่งมาขอทำการปฏิรูปที่ดิน เพียง 7 วันเท่านั้น รมช. สุเทพ มือขวาของนายกฯ ชวน หลีกภัย สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน เรื่องนี้จึงไม่ต้องผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยให้กรมป่าไม้ดำเนินการได้ทันที.. นายสุเทพ ตั้ง ส.ส. ภูเก็ตเป็นกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ ทั้งที่เรื่องนี้ยังไม่ได้ตั้งอนุกรรมการระดับอำเภอ ผ่านแค่กรรมการจังหวัดเท่านั้น เพราะจะรีบแจกที่ดิน สปก. ในเดือนกันยา ที่จังหวัดภูเก็ต โดยอ้างว่ามีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเห็นควรอนุมัติ 479 ราย รับที่ดิน สปก. แต่ปรากฎว่ามีทั้งสามี ส.ส. ภูเก็ต ที่เป็นเลขาฯ ของ รมช.สุเทพ เทือกสุบรรณ รวมทั้งเศรษฐีอีกหลายคนที่เป็นพรรคพวก และหัวคะแนนพรรคของท่านนายกฯ ชวน หลีกภัย ครับ”
รายละเอียดเรื่องนี้ไปหาเปิดฟังและอ่านจาก youtube ได้ครับ มีรายละเอียดส่วนหนึ่งว่า ทำไม “นายกฯ ชวน หลีกภัย” ถึงต้องยุบสภาเผ่นหนี? แต่เรื่องแจก สปก.4-01 ที่ได้พูดกันใน “ห้องสหประชาชาติ ”ของ“น้าชาติ”นั้น ทั้ง รตอ. เฉลิม อยู่บำรุงและนักการเมืองบางคนใน “กลุ่ม 16” ได้เผยความลับเรื่องชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหลากอาชีพ ทั้งนักการเมืองใหญ่ เจ้าหน้าที่รัฐ นักธุรกิจใหญ่ ครับ!?!?