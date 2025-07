“ภาษีทรัมป์บ้า”อาจส่งผลถึงขั้น“อียูล่มสลาย”!!!

ปิดท้ายสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตลองไปสำรวจตรวจสอบของน่าจะเหมาะกว่า คือเรื่องภาษง-ภาษีอะไรนั่นแหละทั่น ที่ถูกนำมาใช้เป็นของผู้นำอเมริกา หลังจากที่รวมทั้งชักจะสาละวันเตี้ยลง-เตี้ยลงยิ่งเข้าไปทุกที ด้วยเหตุเพราะชนิดนี้...คงต้องยอมรับว่า มันออกจะมิใช่น้อย หรือก่อให้เกิดผลดี-ผลร้ายต่อโลกทั้งโลกที่ยังคงต้องพึ่งพาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ แม้แต่ความขัดแย้งระหว่างไทย-เขมรเมื่อไม่กี่วันมานี้ ยังหนีไม่พ้นต้องหยิบเอาเรื่องของมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ว่าจะลุยต่อให้ฉิบหายวายวอดกันไปข้าง หรือจะหันมาเจ๊าะแจ๊ะเจรจา หาทางออก-ทางไป หรือกันเลยหรือไม่? อย่างไร?คืออันดับแรก...คงต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้ให้ชัดๆเสียก่อนว่า การงัดเอามาตรการภาษีมาใช้ในแทบทุกเรื่อง ทุกกรณีของนั้นมันคงไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความปรารถนาดีต่อโลกหรือต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายจนน่าจะประเคนรางวัลให้ถึงมือเป็นกล่องๆ แต่อย่างใด แต่มันน่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกย่อๆ ว่าหรือหรือความพยายามหาทางที่จะให้ประเทศคุณพ่ออเมริกาของใครๆ กลับมาอีกครั้ง ตามนโยบายหาเสียงของเขานั่นแหละ ส่วนเหตุใดที่??? ความยิ่งใหญ่ของอเมริกา ถึงดันต้องมาเกี่ยวพันกับการหาของประเทศเล็กๆ ใกล้บ้านเราอย่างประเทศหรือกัมพูชา ที่โดนทหารไทยถล่มซะแทบจะจมกระเบื้อง ตลอดช่วง3-4 วันที่ผ่านมา อันนี้...คงต้องขออนุญาตแนะนำให้ลองไปอ่านข้อเขียน บทความเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ว่าด้วยเรื่องกันดูอีกที อาจพอมองเห็นอะไรต่อมิอะไรรางๆ ได้มั่ง!!!แต่เอาเป็นว่า...ไม่ว่าเพราะเหตุไรที่ทำให้อยากให้ไทยกับกัมพูชาได้มีไม่ต้องเกิดจนหนีไม่พ้นต้องเสียเลือด-เสียเนื้อไปด้วยกันทุกฝ่าย ย่อมต้องถือเป็นเรื่องนั่นแหละทั่น เพียงแต่ว่ามันอาจไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตรงกับความปรารถนา ความต้องการ ของการคิดที่จะนำชนิดนี้ออกมาใช้ เพราะสิ่งที่เรียกว่าหรือของผู้นำอเมริการายนี้ เอาเข้าจริงๆ แล้ว...ก็คือ “ในอีกรูปหนึ่ง ชนิดหนึ่งนั่นเอง ใช่ว่าเป็นความดี ความงามใดๆ ก็หาไม่ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ต้องขึ้นอยู่กับต้องหรือต้องเป็นที่ตั้ง!!! อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยทำให้การงัดเอาชนิดนี้ออกมาใช้ มันมักก่อให้เกิดต่อบรรดาใครๆ ทั่วทั้งโลก ที่ไม่ใช่ม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือก็ตามที...แม้แต่พันธมิตรผู้เคยเคียงบ่า-เคียงไหล่กันมาโดยตลอด หรือบรรดาแห่งชาติยุโรปทั้งหลาย ที่พยายามไปเจ๊าะแจ๊ะ เจรจา หาข้อยุติ ข้อตกลงเรื่องกับอเมริกา จนว่ากันว่า...ได้สำเร็จ เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อย หลังการจับมือ ถือแขน ระหว่างกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (27 ก.ค.) โดยบรรดาสินค้าของชาติยุโรปที่คิดจะส่งไปยังตลาดอเมริกาจะถูกเพียงแค่ 15 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ 30 เปอร์เซ็นต์อย่างที่เคยขู่ๆ เอาไว้ก่อนหน้านั้น แต่ต้องแลกกับการที่บรรดาชาติยุโรปทั้งหลายถูกให้ต้องวิ่งหาพลังงานจากอเมริกาในระยะ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย รวมทั้งต้องหอบข้าไปลงทุนในอเมริกาไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป รวมทั้งยังต้องซื้ออาวุธ-ยุทโธปกรณ์จากอเมริกา ไปจนยังต้องเสียภาษีให้กับสินค้าสำคัญๆ ด้านอุตสาหกรรมเช่นสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียม ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!อันนี้นี่เอง...ที่ก่อให้เกิดเสียงโอดโอย โอดครวญ จากผู้นำชาติยุโรปจำนวนมิใช่น้อย ต่อการที่ต้องกลายสภาพไปเป็นของคุณพ่ออเมริกาโดยสมบูรณ์แบบ แม้ผู้นำบางชาติ อย่างเช่นผู้นำเยอรมนีผู้ได้ชื่อว่าเป็นของพวกจะเห็นดี-เห็นงาม หรือเห็นว่าเป็นการอยู่มั่งก็ตาม แต่สำหรับประเทศเสาหลักอียู อย่างฝรั่งเศส ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ต้องออกมาประสานเสียงแบบคอรัส-รัดคอ ไปในทางเดียวด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสที่ถึงกับสรุปว่าข้อตกลงเรื่องภาษีระหว่างอเมริกา-ยุโรป นำมาซึ่งอันเนื่องมาจากถือเป็นการอย่างเห็นได้โดยชัดเจน ขณะที่ฝ่ายค้านอย่างแห่งกลุ่มขวาจัดถึงกับสรุปว่า...ถือเป็น(A Political, Economic, and Moral fiasco for the EU) เอาเลยถึงขั้นนั้น...ส่วนเหตุผลที่หยิบยกมาอ้าง...ก็ออกจะมีอยู่ตามสมควร ไม่ว่าการที่ยุโรปต้องเสียภาษีให้กับอเมริกา 15 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าอังกฤษที่เสียแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หรืออุตสาหกรรมทั้งมวลของฝรั่งเศสต้องถูกให้ต้องใช้พลังงานของอเมริกา แถมยังต้องวิ่งหาซื้ออาวุธอเมริกันอีกด้วย ไปจนที่ถูกใช้เป็นเครื่องบูชายัญ ด้วยการเปิดตลาดให้สินค้าเกษตรอเมริกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดอัตราภาษีให้กับฯลฯ อะไรทำนองนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าประเทศเยอรมนีจะอู้ฟู่ อูมฟูม แต่อย่างใดก็หาไม่ เพราะถ้าว่ากันตามการประเมินของหนังสือพิมพ์โอกาสที่อุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมนีจะต้องสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า 11,600 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงภาษีคราวนี้ ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ โดยเฉพาะเมื่อยังต้องถูกโขกภาษีจากเหล็กและอะลูมิเนียมถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ...สรุปรวมความแล้ว...ก็ด้วยเหตุเพราะหรือเป็นที่ตั้งนั่นเอง ที่ทำให้ชนิดนี้ของอเมริกา จึงถูกนำไปใช้ในลักษณะดังกล่าว หรือทำให้บรรดาผู้ที่ผู้นำยุโรปเกลียดนัก-เกลียดหนาอย่างชาวหมีขาวรัสเซีย เช่นอดีตประธานาธิบดีและรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียคนปัจจุบัน อย่างอดไม่ได้ที่จะต้องออกมาโพสต์ความเห็นไว้ว่าถือเป็นของชาวยุโรปทั้งยุโรปเอาเลยถึงขั้นนั้น หรือรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่ออกมาสรุปสั้นๆ แต่ชัดเจนและตรงไป-ตรงมาว่า ข้อตกลงเรื่องภาษีระหว่างอเมริกากับอียูคราวนี้ ก็คือการหรือการหยุดยั้งกระบวนการอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งยุโรป ที่ไม่เพียงแต่ต้องหอบเงินไปลงทุนในอเมริกานับแสนๆ ล้านดอลลาร์ แถมยังต้องถูกบังคับให้หาซื้อพลังงานจากคุณพ่อเพียงรายเดียวเท่านั้น...โดยถ้าหากถึงขั้นนั้น...โอกาสที่ของยุโรปตะวันตกจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง หรือต้องย้อนกลับไปสู่สภาพดั้งเดิม ที่ทำให้ประเทศเสาหลักอียูอย่างฝรั่งเศสไม่เพียงแต่ต้องเป็นโรคหรือต้องโดยลำพังเท่านั้น แต่โดยประวัติศาสตร์ยังอาจหนีไม่พ้นต้องควบคู่ไปอีกด้วย อันเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ภายในที่ราบเดียวกันก่อนจะโยงไปถึงเทือกเขาอูราลของรัสเซีย ไม่ต่างไปจากเยอรมนีที่หนีไม่พ้นต้องหันมา “กลัวฝรั่งเศส” เช่นเดียวกับที่กำลังอยู่ในทุกวันนี้ หรืออย่างที่เหยี่ยวข่าวชาวอังกฤษท่านได้แจกแจงรายละเอียดเอาไว้ในหนังสือเรื่องอย่างชนิดเห็นภาพได้ชัดเจนโดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งคำถามใดๆ อีกต่อไป...ด้วยเหตุนี้...ความเห็นแก่ตัวของอเมริกา หรือของจึงไม่ได้เป็นอะไรที่น่าชื่นชม ยกย่อง หรือไม่น่าจะมอบรางวัลเป็นกล่องๆ เป็นชิ้นๆ ให้เลยแม้แต่น้อย ยิ่งคิดจะนำชนิดนี้มาใช้ข่มขู่ คุกคาม ประเทศที่ได้ชื่อว่าแถมยังอย่างหมีขาวรัสเซีย ที่มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในมือนับพันๆ หัวรบไม่น้อยไปกว่าอเมริกา โดยการลดเวลาเล่นงานรัสเซียด้วยมาตรการทางภาษี หรือจาก 50 วันเหลือแค่ 10-12 วันเท่านั้น เลยถูกตอบโต้ด้วยคำพูดสั้นๆ แต่ออกจะมีเอามากๆ ของอดีตประธานาธิบดีรัสเซียว่า...ไม่ใช่ประเทศที่สามารถสั่งหันซ้าย-หันขวาหรือสามารถข่มขู่ คุกคาม เนื่องจากยังไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือ ส่วนจะจริง-ไม่จริง น่าเชื่อ-ไม่น่าเชื่อ คงต้องลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านเอาเองก็แล้วกัน...