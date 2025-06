นิวเคลียร์อิหร่านกับความล่มสลายของระเบียบโลก

ยังคงเป็นเรื่อง-เป็นราว เป็นหัวข้อถกเถียง หรือกระทั่งซึ่งกันและกันเอาเลยก็ยังมี ในเรื่องว่าจะเจ๊ง-ไม่เจ๊งไปแล้วถึงขั้นไหน? หลังจากต้องเจอกับระเบิดเจาะทะลวงอุโมงค์ ทะลวงบังเกอร์ หรือเจอกับระเบิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของคุณพ่ออเมริกาถล่มใส่เมืองและไปตามลำดับไหล่ เมื่อช่วงวันจันทร์ที่แล้ว(23 มิ.ย.)...คือถึงขั้นที่ทำให้อย่างออกอาการน็อตหลุด น็อตหลวม ต้องหันไปจิกหัวด่าสำนักข่าวไปจนถึงหนังสือพิมพ์โน่นเลย ที่ได้อ้างจากหน่วยงานความมั่นคงในอเมริกาเองนั่นแหละ ว่าโครงการดังกล่าวไม่ถึงกับเสียหายอะไรมาก อาจแค่เดือน-สองเดือนก็น่าจะสามารถกลับมาแบบเดิมๆ ได้เบิร์ดๆสบายๆ ส่งผลให้ที่หวังจะได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง (Nobel PeacePrize) ในฐานะอย่างผู้นำอเมริกาเลยอดไม่ได้ที่จะต้องในระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเฮก เมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา(25 มิ.ย.) ถึงขั้นเอาไปอุปมา-อุปไมยเปรียบกับครั้งอเมริกาเคยเอาระเบิดปรมาณูไปหย่อนใส่หัวคุณพี่ญี่ปุ่น-ยุ่นปี่ ณ เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อครั้งช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อะไรไปโน่น!!!แต่ก็นั่นแหละ...แม้ว่าภาพถ่ายดาวเทียมไม่ว่าจะโดยมุมไหน สำนักไหน แสดงให้เห็นถึงรูเบ้อเร่อเท่อ โดยเฉพาะที่เมืองแต่แทบทุกรายต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ได้พบร่องรอยสารที่เล็ดรอดออกจากวัสดุนิวเคลียร์อย่างยูเรเนียมเอาเลยแม้แต่น้อย ต่างไปจากฮิโรชิมา-นางาซากิ ที่บรรดาชาวยุ่นทั้งหลายต้องเจอกับกัมมันตรังสีตกค้าง จนต้องล้มตายหลังจากการทิ้งระเบิดคราวนั้นอีกไม่รู้กี่หมื่น กี่แสน และอันนี้นี่เอง...ที่ทำให้ระหว่างการออกมาโดยผู้นำจิตวิญญาณของอิหร่าน ท่านท่านเลยอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงการของผู้นำอเมริกา ว่าคืออันเป็นไปตามลักษณะพิเศษ ลักษณะเฉพาะของหรือเพราะสภาพแวดล้อมเป็นตัวบังคับก็ตามแต่...แถมยังบอกเอาไว้ด้วยว่า...เหตุที่อเมริกาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้เพราะกลัวว่าพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอิสราเอลจะถูกล้างผลาญทำลายจนแทบไม่เหลือเศษเหลือซาก นั่นแหละเป็นหลัก และเอาไป-เอามาแล้วอเมริกาเองก็แทบไม่ได้ใดๆ เอาเลยจากสงครามครั้งนี้ อีกทั้งยังต้องเจอของอิหร่านเข้าไปอีกฉาดใหญ่ๆ นี่...จริง-ไม่จริง น่าเชื่อ-ไม่น่าเชื่อ ก็คงต้องว่ากันไปตามของบรรดาทั้งหลายเอาเองก็แล้วกัน แต่สิ่งที่น่าคิด น่าสะกิดใจ ยิ่งไปกว่านั้น...ก็คือการที่อเมริกาและอิสราเอลพยายามอาศัยเรื่องเป็นในการเล่นงานอิหร่านคราวนี้ คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าได้ก่อให้เกิดต่อชาวโลกและบรรดาประชาคมระหว่างประเทศ แบบชนิดยากจะหาที่แสดงถึงความมีเหตุ-มีผล หรือความถูกต้องเป็นธรรมได้เลยแม้แต่น้อย...เช่น ทำไมอเมริกาไม่คิดจะหันไปเล่นงานประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ในครอบครอง อย่างอินเดีย ปากีสถาน เกาหลีเหนือ หรือแม้แต่อิสราเอล ที่สะสมอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้แต่เพียงประเทศเดียวในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่กลับกระเหี้ยนกระหือรือเสียเหลือเกิน ที่จะหันไปเล่นงานประเทศที่ยังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ในมือ ไม่ว่าไล่มาตั้งแต่ลิเบีย อิรัก ไปจนถึงอิหร่านในทุกวันนี้ ทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงในเวลาต่อมาว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้คิดจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธทำลายล้างใดๆเอาเลยแม้แต่น้อย แต่กลับถูกกระทำย่ำยีแหลกยับเยินไปเป็นประเทศๆ ไม่ว่าลิเบีย หรืออิรัก เป็นต้น...ประการต่อมา...คือทำไมอิหร่านที่พยายามออกมาปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้คิดจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ แถมผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของอเมริกาเอง ก็เคยระบุเอาไว้ว่าผู้นำจิตวิญญาณในประเทศนี้ได้ตีความเอาไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 ว่าอิหร่านไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะขัดกับหลักศาสนา ถึงกล้าแสดงความจริงจัง-จริงใจด้วยการร่วมลงนามในหรือถ้าหากตัวเองยังคิดจะสร้างอาวุธชนิดนี้ดังที่อเมริกาและอิสราเอลกล่าวหา ขณะอิสราเอลที่แอบซุกอาวุธร้ายๆ ชนิดนี้เอาไว้ในประเทศตัวเอง กลับไม่ยอมร่วมลงนามในสนธิสัญญาเอาดื้อๆ!!!และในเมื่อยืนยันก็แล้ว นั่งยันก็แล้ว ว่าตัวเองไม่ได้คิดจะเอานิวเคลียร์ไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปโดยสันติ แต่อเมริกากับอิสราเอลดันไม่คิดจะเชื่อเอาเลยแม้แต่นิด ดังนั้น...อิหร่านควรหรือไม่? ที่จะต้องถอนตัวออกจากสนธิสัญญาดังกล่าว แล้วหันมาเร่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาให้จงได้ ไม่งั้น...ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกอเมริกาและอิสราเอลเล่นงานด้วยข้อหาเหล่านี้ อย่างไม่มีวันจะสิ้นสุด หรือไม่เช่นนั้น...อเมริกาและอิสราเอลควรจะต้องหันมายอมรับต่อข้อเสนอที่ประธานาธิบดีอิหร่านท่านได้ออกมานำเสนอคราวล่าสุด ระหว่างพูดคุยกับประธานาธิบดีอียิปต์นั่นคือ...การหาทางทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งภูมิภาคกลายเป็น(Free of nuclear weapons and weapons of mass destruction) โดยจะต้องรวมไปถึงการของประเทศตะวันออกกลางอย่างอิสราเอลกันก่อนเป็นอันดับแรก...หรือนี่...ต้องเรียกว่าจะเล่นกันแบบ(แฟร์ๆ) เอาเลยก็ยังได้ แทนที่จะหันมารุมเล่นงานอิหร่านอยู่เพียงประเทศเดียว แต่กลับไม่ได้คิดจะแตะต้องอิสราเอลที่มุ่งจะก่อต่อประเทศโน้น ประเทศนี้ มาโดยตลอด...ด้วยเหตุนี้...แม้จะพยายามว่าการคุยโม้-โอ้อวดของถึงการขจัดกวาดล้างโครงการนิวเคลียร์อิหร่านว่าสามารถสร้างความสูญสลายหายวับไปกับตา อาจถือเป็นการที่ประเทศอเมริกา-อิสราเอลมักหยิบมาใช้เล่นงานอิหร่านครั้งแล้ว-ครั้งเล่า โดยเฉพาะช่วงที่ตัวเองยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกา แต่ก็นั่นแหละ...การร่วมมือกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านด้วยข้ออ้างดังกล่าว มันกลับเป็นตัวสร้างความเสียหายให้กับกฎระเบียบสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศระดับที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย คุณเธอถึงกับต้องใช้คำว่าหรือเสียหายระดับใหญ่โตมโหฬาร อย่างชนิดยากที่จะนำมาบังคับใช้กับใครต่อไปได้อีก!!!เพราะภายใต้การยินยอมพร้อมใจลงนามในหรือของอิหร่านนั้น ย่อมต้องถูกตรวจสอบ เฝ้าระวัง โดยกลไกสหประชาชาติอย่างหน่วยงานที่เรียกๆ กันย่อๆ ว่าหรืออย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและบิดพลิ้วได้โดยเด็ดขาด และอิหร่านก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับมาโดยตลอด แต่ทั้งๆ ที่รายงานของคราวล่าสุดระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ได้มีใดๆ ว่าอิหร่านกำลังคิดจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ หรือไม่ได้มีใดๆ ในเรื่องนี้เอาเลยแม้แต่น้อย แต่อาจด้วยเหตุเพราะผู้อำนวยการอย่างดันไประบุถึงการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านว่าขึ้นไปถึงระดับ 60 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง อันนี้นี่เอง...ที่กลายมาเป็นของอเมริกาและอิสราเอลในการรุมถล่มอิหร่านแบบชนิดไม่จำเป็นต้องสนใจใดๆ รวมไปถึงข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ประเทศหนึ่ง-ประเทศใดเล่นงานประเทศที่นำนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ...การร่วมโจมตีอิหร่านของอเมริกาและอิสราเอลคราวนี้...จึงกลายเป็นการทำลายกฎ-ระเบียบของชาวโลกไปตามของอเมริกาและอิสราเอล ชนิดไม่ว่าหรือหน่วยงานเฝ้าระวังต่างเสียหมา เสียสุนัขไปด้วยกันทั้งสิ้น หรืออย่างที่แห่งมหาวิทยาลัยเตหะรานได้พูดกับสำนักข่าวของรัสเซียนั่นแหละว่า...แถมหน่วยงานตรวจสอบอย่างไม่เพียงแต่ไม่คิดจะปกป้อง ขัดขวาง การโจมตีอิหร่าน ยังกลับปล่อยให้เกิดการนำเอารายละเอียดในเอกสารรายงานไปใช้เป็นข้ออ้างเล่นงานอิหร่านซะอีกด้วย...ดังนั้น...ในเมื่อกฎ-ระเบียบดังกล่าวได้ถูกทำลาย หรือไม่ได้ถูกบังคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายเดิมๆ ก็จึงไม่น่าจะถือเป็นเรื่องแปลก...ที่อดีตประธานาธิบดีและรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียอย่างท่านเลยต้องออกมาให้ความเห็นถึงฉากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนับแต่นี้ต่อไปไว้เป็นข้อๆ เช่น1. โครงการนิวเคลียร์อิหร่านยังน่าจะดำรงคงอยู่อย่างบริบูรณ์ หรือเลวร้ายที่สุดก็คือเสียหายไปเพียงบางส่วน2. การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพราะการแสวงหาอาวุธร้ายแรงเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับตะวันตกย่อมเป็นสิ่งที่อิหร่านมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และ3. มีรายงานว่าหลายต่อหลายประเทศพร้อมที่จะมอบหัวรบนิวเคลียร์ให้อิหร่านโดยตรง ฯลฯ...หรือพูดง่ายๆ ว่า...ในเมื่อทั้งหลายมันไม่ได้มีอำนาจในการบังคับใช้อีกต่อไป ภายใต้ของผู้ที่เชื่อว่าโลกใบนี้เป็นโดยมีอเมริกาเป็นมหาอำนาจสูงสุด หรืออเมริกาที่จะกลับคืนมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง บรรดาทั้งหลาย ที่เชื่อว่าโลกใบนี้ได้กลายเป็นไปแล้วอย่างไม่มีวันผันแปรไปอื่น ย่อมมิอาจไว้เฉยๆ ได้อยู่แล้วแน่ๆ!!! ไม่ว่าโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะเป็นไปโดยสันติ-ไม่สันติ หรือพังพินาศสูญสลายหายวับไปกับตาหรือไม่? อย่างไร? แต่นั่นคงไม่ได้ส่งผลให้อเมริกาและพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอิสราเอล จะสามารถปู้ยี่ปู้ยำโลกทั้งโลกได้โดยไม่มีใครลุกขึ้นมาขัดขวางได้เลย…