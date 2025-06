ทักษิณ ชินวัตร ภัยคุกคามจากผู้เข้าสู่ธุรกิจรายใหม่ จะมาแข่งทำบ่อนกับฮุนเซน ต้องมีอันเป็นไป

ผมคิดไม่ออกไปหลายวันครับ ว่าอะไรทำให้ ฮุนเซน แค้น ชินวัตร แรงขนาดนี้คิดดูแล้วนะครับ ผมว่าสิ่งที่ผมสันนิษฐานนี้มีความเป็นไปได้สูงมาก คือการขัดผลประโยชน์กันทางธุรกิจผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัย นั่นแหละครับทักษิณ พยายามมากเหลือเกิน ที่จะให้ประเทศไทย มี Entertainment complex หรือ casino แล้วยัง จะมี casino online แล้วยังจะมี พรบ. ศูนย์กลางทางการเงินทั้งหมดคือ จะกลายเป็นคู่แข่งของกิจการของ ฮุนเซน ในเขมรถ้ามีอบายมุขเหล่านี้ในประเทศไทย เงินก็จะไหลเข้ากระเป๋าทักษิณแล้วคนไทยก็ไม่ต้องไปเขมรเพื่อไปเล่นการพนันพอมองอย่างนี้ อ้าว ทักษิณ จะกลายเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ของฮุนเซน ทันทีถ้าเรียกแบบ Michael E. Porter จาก Harvard Business School ที่เรียนกันใน MBA คือ Porter's five forces ทักษิณ ชินวัตร ก็คือ Threats of new entrants ภัยคุกคามจากผู้เข้าสู่ธุรกิจรายใหม่ พูดง่าย ๆ จะมาเป็นคู่แข่ง แย่งลูกค้าของฮุนเซน ที่ทำกิจการกาสิโนเป็นถุงเงินหลักเมื่อทักษิณจะทำลายถุงเงินของฮุนเซนฮุนเซน ย่อมไม่สามารถยอมได้ เพราะเงินคืออำนาจ หมดเงินก็หมดอำนาจฮุนเซนก็จำเป็นต้องทุบทำลายภัยคุกคามจากผู้เข้าสู่ธุรกิจรายใหม่ให้ถึงที่สุด ชินวัตรต้องมีอันเป็นไปคือ ระบอบทักษิณ ต้องศิโรราบให้ระบอบฮุนเซน เท่านั้น อย่าได้คิดเผยอขึ้นมาแข่งขัน ขัดผลประโยชน์โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นต้องตายกันไปข้าง ใครจะมารวยกว่าแข่งกันนั้น ฮุนเซน คงไม่สามารถยอมรับได้โดยเด็ดขาดยิ่งกองทัพภาคที่ 2 ปิดด่าน คนไทยข้ามไปเล่นพนันในเขมรไม่ได้ ฮุนเซนยิ่งโกรธมาก และมองว่า อุ๊งอิ๊ง ไม่รักษาสัญญานี่คือเกมส์ร้ายกาจทางธุรกิจ เพื่อฆ่าคนที่จะมาเป็นคู่แข่งเพียงแต่ความที่ฮุนเซน เป็นนักรบเขมรแดงจัดตั้งในป่า และรบมาทั้งชีวิต ทั้งยังทำค่ายหลอกลวง (Scam camp) เป็นกิจการอาชญากรรมจัดตั้งข้ามชาติ (Transnational organized crime) ก็เลยทำให้ฮุนเซน เหนือกว่าทักษิณมาก มีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่า และเหนือชั้นกว่ามากนอกจากนี้ ทักษิณมีความแค้นแสนสาหัสกับฮุนเซน ที่ไปตัดสัญญาสัมปทานโทรทัศน์ช่องห้าในกัมพูชาจาก 99 ปี เหลือ 25 ปี จึงส่งคนไทยไปทำรัฐประหารฮุนเซนในกัมพูชา แต่ถูกจับได้เสียก่อน จนต้องหนีเอาชีวิตรอดกลับมา ผมทราบมาว่า อาจารย์โต้ง ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ผู้ล่วงลับ เคยไปพบฮุนเซนแล้วถามว่าจำทักษิณ ได้ไหม ฮุนเซนตอบว่าจำได้ชั่วชีวิตไม่มีวันลืม มันส่งคนมาทำรัฐประหารผม นี่ผมได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังเช่นนี้ ถ้าฮุนเซนพูดเช่นนี้กับอาจารย์โต้งจริง แสดงว่า ฮุนเซนเองก็แค้นทักษิณ แสนสาหัสเช่นกัน หนังจีนกำลังภายในนั้นกล่าวกันไว้ว่าลูกผู้ชายล้างแค้นสิบปีไม่สาย นี่ก็ยังไม่สายจริง ๆ ฮุนเซนลงมือล้างแค้นทักษิณเสียแล้วการค่อย ๆ บีบไข่ทักษิณ ของฮุนเซนนั้น เป็นไปตามลำดับดังนี้1. พูดลำเลิกบุญคุณ ทวงข้าวแดงแกงร้อน จตุพร พรหมพันธุ์ จริง ๆ คือ การตีวัวกระทบคราดทักษิณ2. ปล่อยคลิปลับ สนทนาระหว่าง ฮุนเซน กับ อุ๊งอิ๊ง ทำให้ อุ๊งอิ๊ง หมดสภาพ กลายเป็น นายกรัฐมนตรีขายชาติ เกมส์นี้แรงและโหดมาก3. คลิป อื่น ๆ จะตามมาอีกมาก อาจจะรวมถึงคลิปการเจรจาลับระหว่างทักษิณ กับฮุนเซน ที่แอบอัดเอาไว้มาโดยตลอด4. ปล่อยรูปห้องนอนของทักษิณและยิ่งลักษณ์ในบ้านของฮุนเซน มาข่มขู่เตรียม blackmail5. มีการขู่ว่าจะปล่อยคลิปลับกิจกรรมเพศสัมพันธ์ที่แอบถ่ายเอาไว้ เพราะทักษิณและยิ่งลักษณ์เคยไปนอนพักระหว่างลี้ภัยที่บ้านของฮุนเซน6. เขมรเคยส่งมือปืนมาฆ่าศัตรูทางการเมืองในกรุงเทพ ที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ดังนั้นชีวิตของคนในครอบครัวชินวัตร ตกอยู่ในอันตรายมากในเวลานี้7. ฮุนเซนประกาศว่าจะยึดทรัพย์นักการเมืองไทยที่เอาไปลงทุนฟอกเงิน (Money laundering) ในกัมพูชา ซึ่งทางตระกูลชินวัตร ไปสร้างบ้านไว้ในกัมพูชาหลายหลัง และมีกิจการต่าง ๆ มากมายในกัมพูชา รวมไปถึงกิจการโทรคมนาคมด้วย ดังนั้นทักษิณและครอบครัวชินวัตรจะมีแนวโน้มที่จะเสียหายและเสียทรัพย์หนักมาก8. มาตรการล้างแค้นและทำให้มีอันเป็นไปอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยง่าย เพราะฮุนเซนคือนักรบตัวจริง รบมาทั้งชีวิต และหักหลังคนอื่นมาแล้วมากมายเพื่อให้ได้ครองอำนาจและผลประโยชน์เรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่ ขนมพอสมกะน้ำยาจริง ๆทั้งนี้พี่น้องชาวไทย อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ ปล่อยให้ตระกูลฮุน จัดการทำลายศัตรูทางธุรกิจ คือ ตระกูลชินวัตร แล้วเรานั่งอยู่บนภูดูความล่มสลายของตระกูลชินวัตรไปพร้อม ๆ กันได้เลย