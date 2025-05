“บิ๊กอมตะ” เชื่อมือ “สุเมธ” กลับมารัน “กนอ.” ต่อ ชมทำงานเร็ว-กล้าตัดสินใจ แนะยกระดับบทบาทเจ้าภาพนิคมอุตฯให้ชัด

วันนี้ (28 พ.ค.68) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (อมตะ) กล่าวถึงกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรแห่งประเทศไทย (กนอ.) คนใหม่ในขณะนี้ว่า กนอ.ถือเป็นองค์กรที่มีความพิเศษในตัวเอง เพราะมีพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายเฉพาะของหน่วยงาน ซึ่งตรงนีอยู่ที่มุมมอง วิธีคิด ที่จะกำหนดออกมาเป็นนโยบายของผู้บริหาร กนอ.ในการวางบทบาทขององค์กร และใช้กฎหมายซึ่งสามารถให้คุณให้โทษนี้ในแง่มุมใด จะมุ่งพัฒนา อำนวยความสะดวก ส่งเสริมผู้ประกอบการ หรือเน้นการใช้เป็นมาตรการปกครองกำกับควบคุมผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมฯเท่านั้น“แน่นอนว่า พ.ร.บ.การนิคมฯ ได้มอบอำนาจให้ กนอ.ทำทั้ง 2 เรื่องควบคู่กัน แต่ในมุม อมตะ อยากให้ ผู้ว่าการ กนอ.คนใหม่ ให้น้ำหนักกับบทบาทการเป็นกลไกส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน โดยการลดขั้นตอนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแต้มต่อในการแข่งขันทั้งในประเทศ ภูมิภาค และในระดับสากล โดยเฉพาะยุคนี้ที่การแข่งขันมีความรุนแรง และล้วนแล้วแต่แข่งกันที่เวลา ส่วนมุมกำกับดูแลควบคุมของ กนอ. ก็เป็นเรื่องปกติที่หากพบการกระทำผิดก็ต้องมีมาตรการเตือน จับ ปรับ ปิด ในระดับต่างๆ” นายวิวัฒน์ ระบุเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ว่า นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ อดีตกรรมการ กนอ. และอดีตรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.เป็นผู้ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ กนอ.ตามขั้นตอน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.คนใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนรอนำเสนอรายชื่อเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ นายวิวัฒน์ กล่าวว่า นายสุเมธ มีข้อได้เปรียบผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายอื่นๆ เพราะเคยเป็นบอร์ด กนอ. รวมถึงเคยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. ด้วย บวกกับความรู้ความสามารถ การศึกษาที่หลากหลาย ตลอดจนประสบการณ์ทำงานในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ก็ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะได้กลับเข้ามาขับเคลื่อน กนอ.อีกครั้ง หลังจากที่เป็นรักษาการผู้ว่าการ กนอ.ช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา ส่วนตัวได้มีโอกาสประสานกับระดับบริหารของ กนอ. รวมถึง นายสุเมธ บ่อยครั้ง ก็ประทับใจสไตล์การทำงานของ นายสุเมธ ที่รวดเร็ว กล้าตัดสินใจ และเข้าใจผู้ประกอบการเป็นอย่างดี“การที่ คุณสุเมธ มาจากภาคธุรกิจเอกชน ทำให้ กนอ.จะได้มุมมองและเข้าใจมิติการทำธุรกิจเข้ามาเสริม ที่นอกเหนือจากกำไรขาดทุน ยังต้องเน้นเรื่องความรวดเร็ว ขั้นตอนที่กระชับ เพื่อให้มีความพร้อม สามารถเดินเครื่องให้ได้เร็วที่สุด เหมือนสำนวนน้ำขึ้นให้รีบตัก ซึ่ง คุณสุเมธ ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ซึ่งใช้หลักตรรกะเหตุผล ก็ยิ่งเข้าใจ อาจจะต่างจากมุมมองแบบราชการ ที่เปรียบเป็นสำนวน ช้าๆได้พร้าเล่มงาม ที่ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนเป็นสำคัญ“ ผู้บริหาร อมตะ ระบุนายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ด้วยคุณลักษณะของ นายสุเมธ ทำให้นึกถึงข้าราชการซีอีโอ หรือผู้ว่าการซีอีโอ ในขับเคลื่อน กนอ. โดยปรับกระบวนคิดให้หลุดกรอบราชการ ใช้กลไกกฎหมายที่มีเอื้อให้การทำงานของเอกชนรวดเร็วขึ้น กฎเกณฑ์ระเบียบควบคุมต่างๆ ที่ซับซ้อนหรือซ้ำซ้อนก็ต้องทบทวนให้ง่ายขึ้นบนพื้นฐานของความถูกต้อง ไม่ใช่มุ่งแต่จะสร้างความซับซ้อนยุ่งยาก อย่างที่ นายสุเมธ ทำไว้สมัยเป็นรักษาการผู้ว่าการ กนอ.ที่ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จาก 9 เหลือ 8 ขั้นตอน ให้สามารถประกาศพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และเริ่มดำเนินการได้ก่อนที่รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำธุรกิจ Ease of Doing Business ของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย“เรื่องการประกาศเขตนิคมฯก่อน จริงๆก็ให้อำนาจ กนอ.ไว้ในกฎหมาย แต่ถูกงดใช้ไป ก็มีการทวงถามมาตลอด แต่ผู้บริหารหลายยุคก็ไม่ได้ผลักดัน จนมาถึงยุค ดร.วีริศ (อัมระปาล อดีตผู้ว่าการ กนอ.) ที่มีการตั้งเรื่องไว้ แต่ลาออกไปก่อน ก็ได้ คุณสุเมธ ที่มารักษาการ เดินหน้าต่อจนสุดซอย ด้วยการสนับสนุนของรัฐมนตรีขิง (นายเอกนัฏ) ก็ต้องขอชื่นชม เพราะไม่รู้ว่า ถ้าไม่ใช่ 2 ท่านนี้จะสำเร็จหรือไม่“ นายวิวัฒน์ ระบุช่วงท้าย นายวิวัฒน์ แนะนำด้วยว่า กนอ.ต้องยกระดับการเป็นเจ้าภาพในเรื่องนิคมอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงให้ได้ ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมกันในลักษณะ One Stop Service อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะวันนี้แค่จะตั้งโรงงาน ต้องติดต่อไม่รู้กี่หน่วยงาน กี่กระทรวง ตั้งแต่ สำนักงานคณะกรรมกาาส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วน กรมที่ดิน น้ำประปา ไฟฟ้า อยู่กับกระทรวงมหาดไทย คนงานก็ต้องไปกระทรวงแรงงาน แล้วก็ต้องไปตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่สำนักงานตำรวจแห่งขาติ หรือกระทรวงการต่างประเทศ และแน่นอนต้องมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมด้วย ต่างจากคู่แข่งในภูมิภาค ทั้งเวียดนาม, ฟิลิปปินส์ หรือกระทั่ง สปป.ลาว ที่วันนี้กฎระเบียบ การอำนวยความสะดวก จูงใจให้ไปลงทุนมากกว่าประเทศไทย“การมาเริ่มต้นลงทุนในไทย เหมือนเปลือยล่อนจ้อนมา แล้วค่อยๆแต่งองค์ทรงเครื่อง กว่าจะได้ออกโรง ก็ไม่ทันกิน ส่วนคู่แข่งในภูมิภาคเตรียมการให้เกือบทั้งหมด เหมือนแต่งตัวให้เกือบครบ อาจจะแค่เขียนคิ้วทาปากให้เป็นตัวตนบริษัทนั้นๆ ก็เรียบร้อย เริ่มทำมาหากินได้แล้ว จึงไม่แปลกที่นักลงทุนต่างชาติ หรือไทยเอง จะแห่หนีไปที่อื่นกัน” นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย.