เมื่อจีนเปลี่ยนจาก“หมากล้อม”หันมาเล่น“หมากรุก”

ส่งผลให้บรรดาพวก

หรือบรรดาพวกผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลาย ต้องหยิบเอาไป

ไปพูดกันสนั่นเมือง หรือสนั่นไปทั่วทั้งโลก เอาเลยก็ว่าได้...

ตรงกันข้ามกับมหาอำนาจสูงสุด เบอร์หนึ่ง อันดับหนึ่ง ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือการทหาร อย่างคุณพ่ออเมริกาที่เคยได้ชื่อฉายาว่าเป็น

ที่ทรงอานุภาพ ทรงประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ผ่านกระบวนการที่เรียกๆ กันว่า

หรือ

(Revolution in Military Affairs) มาตั้งแต่ยุคที่กองทัพจีนยังได้ชื่อว่าเป็น

ยังต้อง

นับเป็นล้านๆ เพื่อสู้คุณพ่ออเมริกาใน

แต่จะด้วยเหตุเพราะความเสื่อม ความโทรม ความหลงระเริงอยู่กับความยิ่งใหญ่เกรียงไกร หรืออะไรต่อมิอะไรก็ตาม ทุกวันนี้...แค่เจอกับกองกำลัง

แห่งประเทศเยเมน ประเทศที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดตามเส้นมาตรฐานสหประชาชาติ ถึงไม่เชื่อแต่ก็คงต้องเชื่อว่า...เครื่องบินรบล่องหนเจเนอเรชั่น 5 อันถือทรงประสิทธิภาพสุดๆ ของคุณพ่ออเมริกา อย่าง

ราคาลำละตั้งแต่ 82.5 ล้านดอลลาร์ จนไปถึง 109 ล้านดอลลาร์โน่นเลย กลับหวิดๆ ถูก

ราคาแค่ไม่กี่กะตังค์ ของพวกนักรบ

สอยร่วงเอาดื้อๆ ระดับเฉียดฉิวชนิดแค่เส้นยาแดงผ่าแปด ผ่าสิบหกเท่านั้นเอง!!!

ปิดท้ายสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตปลีกเวลาแวะไปเยี่ยมคุณพี่จีนเขาไว้สักหน่อย เพราะช่วงหลังๆ นี้...ข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับความก้าวหน้า ก้าวไกลทางของคุณพี่เขา ออกจะมาแรง แซงโค้ง หรือเป็นอะไรที่ช่างระเบิดเถิดเทิงเสียเหลือเกิน!!! ไม่ว่าไล่มาตั้งแต่ครั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างของจีนที่จู่ๆ ก็เทคโนโลยีของคุณพ่ออเมริกาอย่างซะจนเสียหมา เสียรังวัด ชนิดหุ้นตกรวดเดียว วันเดียว ถึง 593,000 ล้านดอลลาร์เอาเลยถึงขั้นนั้น ทั้งๆ ที่ลงทุนไปแค่ไม่กี่สิบล้านดอลลาร์เท่านั้นเอง ต่างไปจากของอเมริกา ที่ทุ่มทุน ทุ่มเท นับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านดอลลาร์!!!มาเมื่อวัน-สองวันนี้...โดยอาศัยฉากเหตุการณ์การปะทะระหว่างแขกอินตะระเดียกับแขกปากีสถานเป็นปรากฏว่าเครื่องบินโจมตีรุ่นของจีนที่ขายให้กับปากีสถาน ราคาลำละ 30-40 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเอง ดันแสดงอานุภาพ แสนยานุภาพ ระดับสามารถสอยเครื่องบินรบราคาลำละ 108-200 ล้านเหรียญอเมริกัน อย่างเครื่องบินของฝรั่งเศส ที่คุณปู่อินตะระเดียอุตส่าห์ควักเงินรูปีซื้อมาประจำการถึง 34 ลำ ตกไปถึง 3 เครื่องซ้อนๆ โดยที่เครื่องบินของปากีสถาน ไม่ได้ถูกแมวข่วน ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนใดๆเอาเลย...นะนายจ๋า!!!แถมก่อนหน้านั้น...เครื่องบินตรวจการณ์แบบไร้คนขับ หรือเครื่องบินโดรนราคาลำละ 30 ล้านดอลลาร์ ยังมิวายถูกพวกสอยร่วงไปถึง 7 ลำซ้อนๆ นั่นยังไม่รวมไปถึงเครื่องบินโจมตีตกราวๆ ลำละ 67 ล้านดอลลาร์ ที่ต้องตกน้ำ ตกท่า ไปเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าว ต้องหักเลี้ยว หักหลบ จรวดของนักรบเยเมน จนจมทะเลแดง หรือเกิดการยิงกันเองชนิดเจ๊งไปแล้ว 2 ลำซ้อนๆ อันเป็นตัวสะท้อนถึงความเสื่อม ความโทรม ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเครื่องจักรสังหารที่ทรงอานุภาพสูงสุดในโลกรายนี้ได้เป็นอย่างดี เล่นเอาผู้นำอเมริกาอย่างที่ชอบคิดอะไรเป็นเงิน-เป็นทองซะเป็นหลัก ต้องออกมาป่าวประกาศเลิกรบกับพวกก่อนที่อเมริกาจะเสียเงิน-เสียทองมากมายเกินไปกว่านี้...ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ถ้าหากหนีไม่พ้นต้องกับมหาอำนาจคู่แข่งมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกอย่างคุณพี่จีน ที่นับวันชักก้าวหน้า ก้าวไกลทางยิ่งเข้าไปทุกที โอกาสจะตกอยู่ในสภาพย่อมน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ เพราะไม่เพียงแต่เรือบรรทุกเครื่องบินที่ถือเป็นอันทรงอานุภาพระดับสร้างความหวาดหวั่น เกรงขาม ให้กับใครต่อใครมาโดยตลอด อาจถูก(DF) ของจีนจมได้ภายใน 20 นาที อย่างที่ผู้นำทางทหารอเมริกันเคยออกมาสารภาพ แถมเมื่อวัน-สองวันนี้...คุณพี่จีนเขายังได้เปิดในงานครั้งที่ 15 เผยให้เห็นการประดิษฐ์คิดค้นอาวุธสมัยใหม่อันทรงอานุภาพไม่น้อยไปกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินธรรมดาๆ นั่นคือแถมประเภทอีกซะด้วย (Drone Carrier in the Sky) ที่สามารถโหลดอาวุธไม่รู้จะกี่ชนิดต่อกี่ชนิด แล้วลอยเคว้งๆ คว้างๆ กลางอากาศไป ณ จุดไหนต่อจุดไหนก็ย่อมได้ ภายใต้รัศมีทำการยาวไกลถึง 7,000 กิโลเมตรไปโน่นเลย...นี่...พูดง่ายๆ ว่า ถึงทุกวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว!!! ในแง่การทหาร จีนไม่ใช่แบบเดิมๆ อีกต่อไปแล้ว ส่วนในทางเศรษฐกิจ โอกาสที่จะเบียดหลัง เบียดไหล่อเมริกา ขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับ 1 ก็น่าจะอยู่อีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ โดยเห็นได้จากการในทางเศรษฐกิจ หรือในเรื่องที่ฝ่ายจีนทุกวันนี้ พร้อมที่จะโต้กลับแบบชนิดเอาเลยก็ว่าได้ ต่างไปจากยุคอดีตที่ต้องหันไปเอาอกเอาใจในทุกๆ ครั้งที่ถูกขู่คำรามจากคุณพ่ออเมริกา ด้วยการซื้อสินค้า หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จนกลายเป็นของอเมริกามาโดยตลอด แต่เมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้วนี่เอง การเทขายหรือลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ ทำให้จีนกลายเป็นแค่เจ้าหนี้อันดับ 2 ปล่อยให้ญี่ปุ่นแซงหน้าในปีค.ศ. 2019 และตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้เป็นต้นมา การเทขายลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ ลงเหลือแค่ 765,400 ล้านดอลลาร์ ทำให้จีนกลายเป็นเพียงเจ้าหนี้อันดับ 3 ปล่อยให้อังกฤษก้าวขึ้นไป “แซงหน้าการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าราวๆ 779,300 ล้านดอลลาร์กันไปแทนที่...ภายใต้สภาพเช่นนี้นี่เอง...เลยทำให้จีนทุกวันนี้ ไม่ใช่เป็นจีนแบบเดิมๆ หรือแบบอีกต่อไปแล้ว แม้แต่ในแง่ก็ตาม ดังที่นักวิจัยชาวรัสเซียแห่งสถาบันและผู้เชี่ยวชาญแห่งสโมสรนักคิดอย่างเขาถึงกับต้องร่ายเรียงข้อเขียนบทความ ว่าด้วยเรื่องหรือจีนกำลังส่งสัญญาณที่สำคัญเอามากๆ ต่อโลกทั้งโลก ด้วยการอ้างถึงเอกสารรายงานที่เรียกๆ กันว่าของจีนที่ออกเผยแพร่ช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อไม่กี่วันมานี้ อันแสดงให้เห็นถึงความมั่นอก-มั่นใจของจีน ในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นไม่ว่าในแง่เศรษฐกิจ-การเมืองหรือการทหารก็ตามที...โดยในรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว...ได้สะท้อนให้เห็นว่าจีนได้เริ่มละทิ้งแบบเดิมๆ ที่ออกไปในแนวหรือแบบ(hide your strength, bide your time) หรือถ้าเรียกแบบฝ่ายซ้ายบ้านเรายุคก่อนๆ ก็คงประมาณอะไรทำนองนั้น กลายมาเป็นด้วยการนำเสนอโครงการริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลก หรือ(The Global Security Initiative) เอาไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2022 ช่วงจังหวะใกล้ๆ กับที่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของจีน หรือคุณน้ารัสเซียตัดสินใจเพื่อคลี่คลายระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตก...นั่นเอง...ด้วยเหตุนี้...ในเอกสารจึงได้แสดงออกถึงการต่อต้าน คัดค้านและปฏิเสธความพยายามครอบงำโลก (Hegemonism) อันต่างไปจากแนวคิดของแบบคนละเรื่อง-คนละม้วน ไม่ว่าการไม่เห็นด้วยกับการเพื่อการครอบงำ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอุปสรรคขัดขวางประเทศหนึ่งประเทศใดเป็นการเฉพาะ เช่นกลุ่มหรือเป็นต้น การไปจนถึงรวมทั้งการอาศัยเศรษฐกิจเป็นอาวุธทางการเมือง ด้วยการแซงชั่นฝ่ายเดียว หรือการใช้สองมาตรฐานในแต่ละเรื่อง แต่ละกรณี ฯลฯ หรือพูดง่ายๆ ว่า...นับแต่นี้คุณพี่จีนที่เคยถนัดในการเล่นได้ส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วที่จะหันมาเล่นไม่ว่ากับใครก็ตามที่ยังคิดครอบงำโลกทั้งโลก หรือต้องการให้โลกตกอยู่ภายใต้อำนาจของไปโดยตลอด...นี่...อันนี้นี่แหละที่ “แห่งสโมสรอย่างเขาถือว่าเป็นการที่สำคัญเอามากๆ ต่อโลกทั้งโลก และด้วยความมั่นอก-มั่นใจของจีนเช่นนี้ ย่อมต้องเกี่ยวข้อง พัวพัน กับความเป็นกับคุณน้ารัสเซียอย่างมิพึงต้องสงสัย เพราะดังที่ผู้นำจีนประธานาธิบดีหรือท่านเคยได้ป่าวประกาศต่อบรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนไว้เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วนั่นแหละว่า “ในการเปลี่ยนแปลงโลก จากให้กลายมาเป็นก็คือความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-รัสเซีย นั่นเอง...