ตามพรลิงค์ : สมาพันธรัฐที่โลกลืม ตอน การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในสมาพันธรัฐตามพรลิงค์ช่วงปลายราชวงศ์ซ่ง

โดย ดร.เกียรติกำจร มีขนอน



ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาในอุษาคเนย์ตั้งแต่ปลายราชวงศ์ถังแต่มีหลักฐานบ่งชี้น้อยมาก ในสมัยราชวงศ์ซ่งชาวจีนเป็นจำนวนมากเดินทางออกไปค้าขายยังต่างประเทศและมีชุมชนชาวจีนตามเมืองท่าต่างๆ เช่นอ่าวตังเกี๋ย จามปา กัมพูชา ศรีวิชัย เป็นต้น ดังนั้นชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้อาศัยอยู่ร่วมกับชาวพื้นเมือง ซึ่งบางคนอาศัยอยู่มากกว่า 20 ปีหรือไม่ก็แต่งงานกับผู้หญิงพื้นเมืองจนมีลูกมีหลาน บางคนทำการค้าตามเมืองท่าในอุษาคเนย์ ซึ่งการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง [Wada 1959; Go Eunmi 2022] เอกสารจีนสมัยราชวงศ์ซ่งมักจะเน้นปัญญาชนและข้าราชการที่ถูกอบรมให้รู้ระบบราชการจีนจึงยากที่จะสรุปว่าพ่อค้าชาวจีนคือคนส่วนใหญ่ของชาวจีนโพ้นทะเลในยุคนั้น แม้ว่าในช่วงต้นราชวงศ์ซ่งจะห้ามชาวจีนที่ไม่ใช่พ่อค้าเดินทางออกนอกประเทศแต่ชาวจีนเริ่มออกเดินเรือตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.1621 จนมีชาวจีนตั้งถิ่นฐานในอุษาคเนย์เป็นจำนวนมากในพุทธศตวรรษที่ 17 [Go Eunmi 2022; Yang 2022]



เนื่องจากราชวงศ์ซ่งอ่อนแอกว่าราชวงศ์ถังจึงไม่สามารถบังคับใช้ระบบบรรณาการที่ให้ประเทศคู่ค้าปฏิบัติตามพิธีการทูตในฐานะเมืองขึ้นของราชสำนักจีนเพื่อได้รับการรับรองได้ มีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่สามารถมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและค้าขายโดยการส่งบรรณาการ [Go Eunmi 2022; Meekanon 2023] ดังนั้นราชวงศ์ซ่งจึงอนุญาตให้พ่อค้าเอกชนค้าขายควบคู่กับรัฐในระบบบรรณาการจนกระทั่งใช้ระบบศุลการกรทางทะเลในต้นพุทธศตวรรษที่ 18 [Suzuki 2012] เพื่อเตรียมรับมือกับการรุกรานจากชนเผ่าต่างๆทางเหนือ ราชสำนักซ่งต้องพึ่งพารายได้จากการค้าต่างประเทศมากจึงเริ่มมีชุมชนชาวจีนหลายแห่งในอุษาคเนย์ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งก่อนหน้านี้พ่อค้าชาวจีนเดินทางไปมาระหว่างจีนกับต่างประเทศเป็นเวลานานจนสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับชนชั้นนำในท้องถิ่นได้ ผลประโยชน์ของชาวจีนโดยเฉพาะในอุษาคเนย์มาจากบทบาททางเศรษฐกิจของพ่อค้าเหล่านี้ [Go Eunmi 2022] พ่อค้าชาวจีนได้รับอนุญาตให้เดินเรือไปต่างประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ.1532 ในขณะที่ห้ามไม่ให้พ่อค้าเดินทางไปต่างประเทศในปีพ.ศ.1615 ประเทศที่ใช้ระบบราชการของจีนเช่น ไดเวียต โครยอนิยมจ้างชาวจีนที่เข้าใจปรัชญาขงจื้อมาช่วยราชการ [Go Eunmi 2022] ในขณะที่ประเทศที่ไม่รับวัฒนธรรมขงจื้ออย่างศรีวิชัย ชวา จามปาหรือตามพรลิงค์ในภายหลังจะไม่ใช้บุคคลเหล่านี้



ในสมัยราชวงศ์ซ่งเมืองทางตอนใต้ของจีนที่ทำการเกษตรจะเจริญกว่าเมืองทางเหนือที่คนไม่นิยมตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดนเนื่องจากกลัวการรุกรานของชนเผ่าเร่ร่อนต่างๆทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและประชากร ทำให้คนจีนเดินทางไปทำมาหากินยังต่างประเทศที่ให้โอกาสที่ดีกว่า [Go Eunmi 2022]



พิธีการทูตของราชวงศ์ซ่งเริ่มจากทูตต่างประเทศจะนำพระราชสาส์นในภาษาท้องถิ่นที่ลงตราลัญฉกรจากหัวแหวนของกษัตริย์ประทับตรา และมีลัญฉกรประทับและพระราชสาส์นภาษาจีน (表文เปี้ยวเหวิน) ถวายให้จักรพรรดิจีน ลัญฉกรภาษาจีนอาจใช้อักษรจีนที่บันทึกไว้ในพงศาวดารและเอกสารจีนต่างๆ ตัวอย่างเช่น กวางโจวสือบันทึกว่าผู้บังคับเรือศรีวิชัยนำการบูร 227 ตำลึงและผ้า 13 ม้วนกับพระราชสาส์นภาษาจีนจากกษัตริย์ศรีวิชัยและพระราชธิดาผู้ดูแลการค้าต่างประเทศ แม้ว่าพระราชสาส์นจะถูกส่งให้ขุนนางในท้องที่ไม่ได้ไปถึงพระหัตถ์องค์จักรพรรดิ แต่เหตุการณ์นี้บ่งชี้ว่าทูตศรีวิชัยใช้ภาษาจีนควบคู่กับภาษามลายูในศรีวิชัยและตามพรลิงค์และพระราชสาส์นที่ส่งให้จักรพรรดิเขียนเป็นภาษาจีน [Heng 2009; Go Eunmi 2022; Meekanon 2023] เช่นเดียวกับราชวงศ์ก่อนๆราชวงศ์ซ่งใช้ระบบสำมโนครัวในการจัดการเรื่องประชากรและการจัดเก็บภาษี ดังนั้นราชสำนักจึงไม่ชอบการอพยพโยกย้ายการตั้งถิ่นฐานมากนักแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้ ในที่สุดจึงอนุญาตให้อพยพข้ามเขตได้แต่ต้องรับโทษ 1 ปี [Go Eunmi 2022] ดังนั้นราชวงศ์ซ่งจึงต่างจากราชวงศ์อื่นในเรื่องการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน [Heng 2009; Yang 2022] ราชวงศ์ซ่งออกราชโองการในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.1628 อนุญาตให้ประเทศต่างๆใช้พ่อค้าชาวจีนในการส่งบรรณาการ หลังจากนั้นพ่อค้าจีนเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นโดยได้รับใบผ่านทางและนำทูตต่างประเทศมายังราชสำนัก ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.1671 มีการเรียกร้องให้ห้ามพ่อค้าจีนใช้เรือจีนขนส่งทูตและพ่อค้าต่างชาติเข้ามา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.1672 ราชสำนักซ่งลงโทษพ่อค้าชาวจีนที่ขนทูตต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แรงงาน 2 ปีและริบทรัพย์สิน



เนื่องจากพ่อค้าจีนได้รับอนุญาตให้ค้าขายได้กับทั้งจีนและต่างประเทศ จึงมีเรือจีนแล่นออกไปค้าขายมากขึ้นทั้งขาไปและขากลับ โดยพาทูตต่างชาติเข้ามาและส่งกลับไปหลังภารกิจเสร็จสิ้น [Go Eunmi 2022] เมื่อติดต่อกับต่างประเทศบ่อยๆพ่อค้าเหล่านี้จึงสร้างเครือข่ายและสามารถมีอิทธิพลในราชสำนักเพื่อประโยชน์ทางการค้าของตน [Heng 2009] ดังนั้นจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์ซ่งพ่อค้าชาวจีนจึงได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานตามเมืองท่าต่างๆของสมาพันธรัฐตามพรลิงค์เข้าร่วมแม้กระทั่งประเพณีแห่พระที่พัทลุงตามที่บันทึกไว้ในเอกสารจูฟ่านจื้อ เต้าอี้จาจื้อและอี้หยู่จื้อ เมื่อราชวงศ์ซ่งใช้ระบบศุลกากรทางทะเลก็ตั้งสำนักงานศุลกากร (ฉือป๋อจื้อ市舶司) ดูแลการนำเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากรที่กว่างโจวและฉวนโจวเพื่อดูแลการค้ากับอุษาคเนย์ [Suzuki 2012; Go Eunmi 2022] จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปัญญาชนที่ยากจนในชนบทมักจะลงทะเบียนเป็นพ่อค้าเพื่อเดินทางไปค้าขายต่างประเทศ ทำให้มีราชโองการในปีพ.ศ.1655 ห้ามบุคคลที่เคยสอบเข้ารับราชการหรือเรียนหนังสือกับโรงเรียนในท้องที่ออกเรือเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นกลาสีชาวจีนมักจะหนีไปเมื่อไม่ต้องแต่งชุดจีนในต่างประเทศเพื่อหาอาหาร แต่งงานอยู่กินกับชาวพื้นเมือง หาที่อยู่อาศัยและค้าขายได้สะดวก [Go Eunmi 2022]



การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในสมาพันธรัฐนครศรีธรรมราชช่วงราชวงศ์หยวน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการค้าในช่องแคบมะละกาสมัยราชวงศ์หยวนได้แก่ จารึกภาษาทมิฬที่ฉวนโจว (พ.ศ.1824) ที่แสดงการตั้งถิ่นฐานของชาวทมิฬ ต้าเต๋อหนานไห่จื้อ (พ.ศ.1847) ที่เป็นบันทึกเมืองท่ากว่างโจว บันทึกการเดินทางของมาร์โค โปโลและอิบึน บาตตูต้า และฮิกายัต ราชา ปาไซ ในสมัยราชวงศ์ซ่งสมาพันธรัฐศรีวิชัยเป็นคู่ค้าสำคัญของจีนที่คุมช่องแคบมะละกาเอาไว้แต่ในสมัยราชวงศ์หยวนชื่อศรีวิชัยแทบจะไม่ปรากฏเพราะถูกบันทึกเอาไว้แค่ 3 ครั้งในต้าเต๋อหนานไห่จื้อ เต้าอี้จื้อเลื้อยในเล่ม 208-210 ที่ไม่ได้พูดถึงประเทศใดๆในช่องแคบมะละกา และหยวนสือที่บันทึกครั้งเดียวในเล่มที่ 11 แม้ว่าราชสำนักหยวนจะไม่รับรู้ว่าศรีวิชัยอยู๋ในทะเลใต้เหมือนรับที่คนท้องถิ่นรับรู้จนสิ้นสุดราชวงศ์ซ่ง เมื่อราชวงศ์หยวนครองภาคใต้ของจีนได้ทั้งหมดในปีพ.ศ.1818 ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับพ่อค้าท้องถิ่นในฝูเจี้ยนที่มีเชื้อสายอาหรับ เปอร์เซียหรือเอเชียกลางที่ยังคงมีอิทธิพลจึงเริ่มขึ้น หลังจากแก้ปัญหาได้แล้วจึงบันทึกชื่อศรีวิชัยในหยวนสือในปีพ.ศ.1823 พ่อค้าเหล่านี้ต้องการควบคุมเครื่องบรรณาการจากศรีวิชัยเหมือนในสมัยราชวงศ์ซ่งแต่ราชสำนักหยวนไม่เห็นด้วยเพราะต้องการเก็บภาษีจากพ่อค้าเอกชนที่ไปค้าขายต่างประเทศมากขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องถือว่าศรีวิชัยเป็นเมืองขึ้น [Fukami 2004b; Heng 2005] สมาพันธรัฐตามพรลิงค์ซึ่งแยกตัวจากศรีวิชัยในปีพ.ศ.1773 ได้กลายเป็นนครศรีธรรมราชหลังจากราชวงศ์ซ่งล่มสลายแต่เอกสารจีนในสมัยราชวงศ์หยวนยังคงบันทึกเป็นตามพรลิงค์ 2 ครั้ง ในอี้หยูจื้อบันทึกว่าราชวงศ์หยวนเรียกร้องบรรณาการจากตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) แต่ถูกปฏิเสธ ในต้าเต๋อหนานไห่จื้อบันทึกว่าตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) มีเมืองขึ้น 12 เมืองอยู่ในแหลมมลายู ในยุคราชวงศ์หยวนพ่อค้าจีนเป็นตัวกลางอย่างเป็นทางการในเรื่องบรรณาการและการค้าต่างประเทศ จำนวนพ่อค้าจีนที่ไปต่างประเทศมีมากขึ้น มีเรือเดินทางไประหว่างประเทศมากขึ้นทำให้มีชุมชนชาวจีนหลายแห่งในสมาพันธรัฐนครศรีธรรมราช และเรือจากจีนและอุษาคเนย์แวะไปเมืองท่าในอินเดียใต้มากกว่าในสมัยราชวงศ์ซ่งเนื่องจากพัฒนาการความรู้ในเรื่องการเดินเรือที่ก้าวหน้ามากขึ้น [Fukami 2004b; Heng 2009]



เอกสารอ้างอิง

