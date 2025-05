Taiwan Excellence โชว์นวัตกรรมสถาปัตย์ยั่งยืนในงาน ARCHITECT EXPO 2025

เมื่อเร็วๆนี้ Taiwan Excellence ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง ในงาน ARCHITECT Expo 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีการก่อสร้างชั้นนำของอาเซียน งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2568 ณ CHALLENGER Hall 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเทศไทยพาวิเลียน Taiwan Excellence ตั้งอยู่ที่บูธ S305 จัดแสดงโซลูชันด้านการก่อสร้างที่ยั่งยืนล่าสุดจากไต้หวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัย งานในปีนี้มีจุดประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วม ของไต้หวันในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม นอกจากนี้พาวิเลียน Taiwan Excellence ไม่เพียงจัดแสดงผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับพบปะเจรจา ซึ่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่และการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "Best Made in Taiwan” บริษัทชั้นนำจำนวน 10 แห่งได้นำเสนอโซลูชันล้ำสมัยสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เชิงพาณิชย์ไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวพิเศษ "Taiwan Excellence สร้างสรรค์อนาคตที่ชาญฉลาดและยั่งยืนสำหรับไต้หวันและไทย" โดยแขกพิเศษที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย ดร.ต่ง ซือ ฉี รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย คุณนิค นี ผู้อำนวยการแผนกเศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และ คุณมีอา เหลียง ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งไต้หวัน กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงานได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแบรนด์ไต้หวันที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวถึงในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วภูมิภาคเอเชียน.ส.มีอา เหลียง ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งไต้หวัน เปิดเผยว่า Taiwan Excellence รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอโซลูชันที่มีแนวคิดก้าวหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในเรื่องคุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืน ด้วยการนำเสนอจุดแข็งของบริษัทชั้นนำ เรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในภาคการก่อสร้างและการออกแบบ ผ่านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงกับการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เราปรารถนาที่จะร่วมส่งเสริมการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยตลอดทั้งสัปดาห์ ผู้เข้าชมได้สำรวจนวัตกรรมอาคารและบ้านที่คัดสรรมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสบาย ไฮไลท์ได้แก่ หน้าต่างปรับแสงอัจฉริยะของ INNOLUX ที่ปรับการส่งผ่านแสงและความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสภาพภายในอาคาร และม่านไร้รอยต่อของ HISS ที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ลดทอนความสวยงามหรือประสิทธิภาพของสินค้าด้าน Sauberair สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยเครื่องฟอกอากาศในดีไซน์ของกรอบรูป ที่ผสมผสานความสุนทรีย์เข้ากับการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง, Rewatt กับเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่ผสานเข้ากับชุดฝักบัวแบบเรียบหรู ผลิตน้ำร้อนทันทีด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง, ระบบถ่ายโอนอากาศแบบเทอร์มอลของ SUNON ที่เพิ่มการหมุนเวียนและควบคุมคุณภาพภายในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือพื้นที่ปิดมากไปกว่านั้น ภายในงานยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์อีกมากมายที่แสดงความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น SHENG YUAN ที่มากับความสามารถในการไหลเวียนของอากาศระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ในขณะที่เครื่องดับเพลิงขนาดเล็ก Easy-Jet ของ HEPTY มอบความปลอดภัยที่ปราศจากสารเคมีให้ผู้ใช้งาน, ระบบห้องน้ำเชิงพาณิชย์อัจฉริยะของ Hokwang และ Plimates เปิดตัว P-999 ซึ่งเป็นสารเคลือบประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้งานได้ทั้งการเป็นฉนวนกันความร้อนและสารเคลือบกันน้ำ, เก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียม TOKUYO BIOTECH ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสะดวกสบายและสุขภาพในบ้านที่สำคัญพาวิเลียนในงานครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนความตั้งใจของไต้หวันในการนำเสนอการก่อสร้างที่สร้างมลพิษต่ำ ออกแบบด้วยวัสดุรีไซเคิลรวมถึงอะลูมิเนียมแบบอัดรีด แผ่นไม้อัด OSB และผ้าที่มีความสามารถระบายอากาศได้อย่างดี โครงสร้างได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของไต้หวัน โดยทุกท่านที่เข้าชมจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ที่เงียบสงบ มีธีมธรรมชาติ เต็มไปด้วยพื้นผิวและแสงไฟที่ระลึกถึงภูมิทัศน์ป่าของไต้หวัน รอยเท้าสัตว์เชิญชวนให้ทุกท่านสำรวจภายในพาวิเลียน ในขณะที่โลโก้ Taiwan Excellence แบบ ePaper แบบเคลื่อนไหวได้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและหลัก 3R นั้นก็คือ ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิลทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ Taiwan Excellence ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อเปิดตัวภารกิจสุดท้าทายในการออกแบบภายใต้แนวคิด "Smart Cities of Tomorrow with Taiwan Excellence" โดยจะเป็นการแข่งขันที่เชิญชวนให้นักศึกษาชาวไทยนำผลิตภัณฑ์ไต้หวันที่โดดเด่นมาใช้ในแนวคิดการพัฒนาเมืองที่สร้างสรรค์ ผู้เข้ารอบสุดท้ายได้รับรางวัลที่พาวิเลียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ถือเป็นโอกาสสำคัญของการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจของไต้หวันและคลื่นลูกใหม่ของนักออกแบบไทย.